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Латвія на законодавчому рівні заборонила використання георгіївської стрічки на публічних заходах

Латвія на законодавчому рівні заборонила використання георгіївської стрічки на публічних заходах

Сейм Латвії концептуально схвалив сьогодні поправки до законодавства, які передбачають заборону на використання георгіївської стрічки під час публічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Delfi.lv".

Зазначається, що георгіївська стрічка буде заборонена на розважальних і святкових заходах, а також на зборах, ходах і пікетах.

Наразі в Латвії під час публічних заходів законом забороняється використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік і нацистської Німеччини, нацистських свастик, знаків SS і радянської символіки - серпа і молота, а також їх стилізації.

Виняток робиться лише в тому випадку, якщо все перераховане вище не використовується для прославлення тоталітарних режимів або виправдання скоєних режимами злочинів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Георгіївські стрічки та стрічки кольорів прапора РФ з'явилися в Чернігові, СБУ здійснює перевірку. ФОТО

Автор: 

Латвія (1350) символіка (188)


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Топ коментарі
+6
Успехи наших балтийских друзей всегда радуют.
Нам бы так.
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17.09.2020 16:33
+6
Московський рейх, як і німецький, разом із їхніми символіками в топку.
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17.09.2020 16:36
+6
Латвия на законодательном уровне запретила использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях - Цензор.НЕТ 6565
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17.09.2020 16:38
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Латвия на законодательном уровне запретила использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях - Цензор.НЕТ 9152
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17.09.2020 16:33 Відповісти
Успехи наших балтийских друзей всегда радуют.
Нам бы так.
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17.09.2020 16:33 Відповісти
Пестрая лента, не берите в руки.
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17.09.2020 16:34 Відповісти
Молодцы. Я когда-то не понимал...
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17.09.2020 16:35 Відповісти
Московський рейх, як і німецький, разом із їхніми символіками в топку.
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17.09.2020 16:36 Відповісти
Респект.
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17.09.2020 16:37 Відповісти
Колорадів до нігтю.
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17.09.2020 16:38 Відповісти
Латвия на законодательном уровне запретила использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях - Цензор.НЕТ 6565
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17.09.2020 16:38 Відповісти
Да нормальная лента,вместо петли сепарам применять можно таки скрепно..
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17.09.2020 17:05 Відповісти
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17.09.2020 17:11 Відповісти
Otlichno, jesli bi jesjcjo razreshili bez suda i sledstvija dustom ili decis , da ljubimm drugim insektocidom travitj kolorad , to vooobshe bilo b prekrasno.
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17.09.2020 17:35 Відповісти
разумная страна - разумные люди... запретили колорадскую ленту в обществе, в туалете для подтираниря можно использовать.
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17.09.2020 18:25 Відповісти
 
 