Латвія на законодавчому рівні заборонила використання георгіївської стрічки на публічних заходах

Сейм Латвії концептуально схвалив сьогодні поправки до законодавства, які передбачають заборону на використання георгіївської стрічки під час публічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Delfi.lv".

Зазначається, що георгіївська стрічка буде заборонена на розважальних і святкових заходах, а також на зборах, ходах і пікетах.

Наразі в Латвії під час публічних заходів законом забороняється використання прапорів, гербів і гімнів колишнього СРСР, його республік і нацистської Німеччини, нацистських свастик, знаків SS і радянської символіки - серпа і молота, а також їх стилізації.

Виняток робиться лише в тому випадку, якщо все перераховане вище не використовується для прославлення тоталітарних режимів або виправдання скоєних режимами злочинів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Георгіївські стрічки та стрічки кольорів прапора РФ з'явилися в Чернігові, СБУ здійснює перевірку. ФОТО