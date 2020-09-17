УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6387 відвідувачів онлайн
Новини
11 827 109

Російському реперу Басті, який раніше виступав в окупованому Криму, скасували заборону на в'їзд в Україну

Російському реперу Басті, який раніше виступав в окупованому Криму, скасували заборону на в'їзд в Україну

Міністерство культури і інформаційної політики видалило російського музиканта Василя Вакуленка (Баста) з переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"31 серпня 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка (відомого під псевдонімом "Баста")", - йдеться в повідомленні.

За поданням СБУ відповідним наказом міністерства від 16 вересня Василь Вакуленко був виключений зі списку.

Автор: 

заборона (1454) Крим (14168) Міністерство культури (757) росія (65282) репер (43) СБУ (12835)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
Даёшь Сватов!
показати весь коментар
17.09.2020 16:37
+30
А он когда-нибудь прекращал?
показати весь коментар
17.09.2020 16:40
+22
Шо , Ткаченко , пошёл работать на агрессора ?
показати весь коментар
17.09.2020 16:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Американские ЩИ! Не трогайте украинский борщ
показати весь коментар
17.09.2020 21:25 Відповісти
Российский рэпер для меня звучит как афроамериканский балалаечник. Но в скрепной Кацапии рэперами стали все, кто хоть что-то мычать может...
показати весь коментар
17.09.2020 19:19 Відповісти
СБУ такое СБУ.
показати весь коментар
17.09.2020 19:28 Відповісти
Навіщо нам тут белий дауншифтер до негрів?
показати весь коментар
17.09.2020 20:15 Відповісти
Ермаку наверное позвонил?
показати весь коментар
17.09.2020 20:54 Відповісти
черты кремля Баканов, Ермак дали добро. Выслуживаются перед кремлем. Скоро еще кому то разрешат вьезд.
показати весь коментар
18.09.2020 03:43 Відповісти
Зебіли в захваті.
показати весь коментар
17.09.2020 23:09 Відповісти
111-я статья.
показати весь коментар
18.09.2020 01:26 Відповісти
Возмутительно. Пусть едет зарабатывать в сРашку, эта "культурная ценность"
показати весь коментар
18.09.2020 11:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 