Російському реперу Басті, який раніше виступав в окупованому Криму, скасували заборону на в'їзд в Україну

Міністерство культури і інформаційної політики видалило російського музиканта Василя Вакуленка (Баста) з переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"31 серпня 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка (відомого під псевдонімом "Баста")", - йдеться в повідомленні.

За поданням СБУ відповідним наказом міністерства від 16 вересня Василь Вакуленко був виключений зі списку.