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Нардепа Юрченка допитали, його хочуть відправити у СІЗО із заставою в 6,5 млн грн, - САП

Нардепа Юрченка допитали, його хочуть відправити у СІЗО із заставою в 6,5 млн грн, - САП

Народного депутата Олександра Юрченка допитали як підозрюваного у справі про хабарництво, йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Антикорупційні органи будуть просити суд взяти народного депутата під варту з можливістю внесення застави в розмірі 6,5 млн грн", - сказано в повідомленні.

Коли суд обиратиме Юрченкові запобіжний захід, поки невідомо, про це повідомлять пізніше.

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Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Автор: 

хабар (4707) застава (678) СІЗО (726) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+8
Які нафіг можуть бути застави за корупцію. Кічіман на 20 років з конфіскацією майна у родичів до 3-го коліна.
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17.09.2020 16:53
+6
А почему-то уверен, что этот чувачок внесет залог без проблем.
Как ни как уже год в Раде не первый закон принимает.
Да и друзья - депутаты помогут, а то он может обидиться и всех заложить.
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17.09.2020 16:53
+5
Очевидно, что он в одиночку не мог вносить поправки и обеспечивать их принятие.
Это обычная ОПГ, берут все, кидают в общак, делят.
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17.09.2020 17:01
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8 лямов на ровном месте подымут, взяточники рыдают в сторонке.
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17.09.2020 16:49 Відповісти
6.5 млн, но для меня это так далеко, что разницы не видно.
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17.09.2020 17:23 Відповісти
тю, що таке для нього 6,5, там у помічників є 1,5 ляма на залог! ))
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17.09.2020 16:50 Відповісти
через 0.5 часа найдет эту сумму ... в ВРУ нищебродов нет
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17.09.2020 16:51 Відповісти
Та он же занес уже полтора ляма. видать не хватило?
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17.09.2020 16:51 Відповісти
То за помошника.
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17.09.2020 17:04 Відповісти
А почему-то уверен, что этот чувачок внесет залог без проблем.
Как ни как уже год в Раде не первый закон принимает.
Да и друзья - депутаты помогут, а то он может обидиться и всех заложить.
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17.09.2020 16:53 Відповісти
Очевидно, что он в одиночку не мог вносить поправки и обеспечивать их принятие.
Это обычная ОПГ, берут все, кидают в общак, делят.
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17.09.2020 17:01 Відповісти
Так він одразу так і сказав (у фільмі), тому йому ще 200 зєльоних штук треба було, робота, аднака.
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17.09.2020 19:56 Відповісти
Які нафіг можуть бути застави за корупцію. Кічіман на 20 років з конфіскацією майна у родичів до 3-го коліна.
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17.09.2020 16:53 Відповісти
Який , нафік , кічіман, зєльона епоха настала. Пам'ятаєте: "ЕРУ МИЛОСЕРДЯ".
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17.09.2020 19:58 Відповісти
Это просто очередные выборы . Начинайте думать головой , а не только есть и пить в неё .
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17.09.2020 16:54 Відповісти
нардепу юрченко по фик,с залогом ему помогут нибы-то друзья и писять он хотел на нищих дебилов, которые за мешок картохи на 3 года сядут, вот так- воровать нужно много и везде
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17.09.2020 16:58 Відповісти
Когда это плядство,с залогом-прекратят.Пусть привыкает.
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17.09.2020 17:10 Відповісти
6,5 млн ? Скільки це буде банок пива?
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17.09.2020 17:14 Відповісти
Нашли лоха-отпущения! А остальные это подельники пойдут свидетелями!!!
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17.09.2020 17:59 Відповісти
"Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО ..."

Може спочатку в морг, а вже потім в СІЗО?
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17.09.2020 18:01 Відповісти
та, в принципі, якби всіх 732/43%зебілів... було б непогано...
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17.09.2020 18:05 Відповісти
Так званий президент з дипломом юриста вкотре самостійно прийняв рішення, що цей теж винний. І що він сяде. Тож я взагалі не бачу сенсу ані в СІЗО, ані в судовому розгляді.
Тюрма. - Зеленський сказав!
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17.09.2020 18:16 Відповісти
И стоимость 4 пляшек пива не забудьте включить в залог.
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17.09.2020 18:09 Відповісти
З прiзвищем на - нко людина не може бути злодieм. Всi на Майдан Юрченку волю.
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17.09.2020 18:11 Відповісти
Один депутат поправки не принимает,там замешано минимум 225 взяточников,по ходу законы за взятки у арав хамиевцев уже поставлено на поток.
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17.09.2020 18:43 Відповісти
А класні ці слуги собі каманду підібрали від насильників до клептоманів - хабарників в одному флаконі.
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17.09.2020 19:54 Відповісти
Думается, это та соломинка, которая переломает спину ослу. Осел, в силу своей глупости, решил сдать лошка и устроить-образцово показательную акцию, - типа, смотрите посадил своего друга пейзана, как Ли Кван Ю... Но осел глуп и не понимает, что этот один баран потянет за собой все зеленое стадо) Это будет эпично) Осень предстоит веселая...
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17.09.2020 21:10 Відповісти
При порохе многих арестовывали. Одного даже в кровати несли. В каких тюрьмах они все сидят? Да все на свободе. И здесь будет то же самое.
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17.09.2020 21:15 Відповісти
Я не сильно глубоко в теме, но трепаться беспрпестанно несколько дней о взяточнике-депутате, это случайно не ифоповод для отвлечения от чего-нибудь посерьезнее?
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17.09.2020 21:27 Відповісти
Почему балабол, брехло и популист Зе и слуги народа - полностью не сняли депутатскую неприкосновенность??

По новому закону, именно Генпрокурор будет решать - с кого в парламенте снять, а кому оставить неприкосновенность.
Вопрос, чьими «слугами» станут теперь депутаты - может, генпрокурора или президента, но точно не народа.
Хитро сделанный Зе всех на облапошил и свой лохторат.
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18.09.2020 01:21 Відповісти
і так ЗАВЖДИ в Україні - МІЛЬЯРДИ крадуть всякі жи ди, татари і кацапи, а в тюрму за 10 тис. доларів сяде українець юрчЕНКО... так і живемо...
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18.09.2020 04:36 Відповісти
 
 