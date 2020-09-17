Нардепа Юрченка допитали, його хочуть відправити у СІЗО із заставою в 6,5 млн грн, - САП
Народного депутата Олександра Юрченка допитали як підозрюваного у справі про хабарництво, йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Антикорупційні органи будуть просити суд взяти народного депутата під варту з можливістю внесення застави в розмірі 6,5 млн грн", - сказано в повідомленні.
Коли суд обиратиме Юрченкові запобіжний захід, поки невідомо, про це повідомлять пізніше.
Нагадуємо, низка українські ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракціі.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
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Как ни как уже год в Раде не первый закон принимает.
Да и друзья - депутаты помогут, а то он может обидиться и всех заложить.
Это обычная ОПГ, берут все, кидают в общак, делят.
Може спочатку в морг, а вже потім в СІЗО?
Тюрма. - Зеленський сказав!
другапейзана, как Ли Кван Ю... Но осел глуп и не понимает, что этот один баран потянет за собой все зеленое стадо) Это будет эпично) Осень предстоит веселая...
По новому закону, именно Генпрокурор будет решать - с кого в парламенте снять, а кому оставить неприкосновенность.
Вопрос, чьими «слугами» станут теперь депутаты - может, генпрокурора или президента, но точно не народа.
Хитро сделанный Зе всех на облапошил и свой лохторат.