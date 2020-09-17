Від початку доби найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Біля населеного пункту Новогригорівка ворожі підрозділи відкрили провокаційний вогонь зі стрілецької зброї у сторону позицій воїнів ООС.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими захисниками", - говориться в повідомленні.

Упродовж поточної доби, 17 вересня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Неподалік населеного пункту Новогригорівка ворожі підрозділи відкрили провокаційний вогонь зі стрілецької зброї в бік наших позицій. Неприцільні постріли не становили загрози для українських воїнів. Наші захисники зброю у відповідь не застосовували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Терористи в ТКГ вимагають, щоб Рада голосувала за потрібні їм закони, шантажуючи обміном полоненими, - Казанський

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських військовослужбовців немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 13 будинків, на 20 об’єктах роботи тривають. Окрім того, саперами ДСНС розміновано майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 15 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримуються режиму припинення вогню у повному обсязі та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Підсумки за минулу добу

Минулої доби, 16 вересня, було зафіксовано 2 порушення російсько-окупаційними військами режиму припинення вогню. Так, постріл в сторону наших позицій з підствольного гранатомета відмічено поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – неподалік пункту Водяного. Вогневі провокації ворога не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 52 адміністративні правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5766 транспортних засобів та 5487 осіб. Також була затримана 1 особа, яку підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 1465 осіб, у зворотному напрямку – 2066 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" та КПВВ "Мар’їнка" не функціонували.

Дивіться також: "Окопна війна": "Якщо не хочеш годувати свою армію, годуватимеш чужу", - комбат 1 батальйону 24 бригади ЗСУ Сергій Мазорчук. ВIДЕО