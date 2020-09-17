Міноборони ввів доплати воїнам зі складу ООС: Розмір встановлюється залежно від кількості врахованих порушень

Від 27 липня за час участі у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони в умовах особливого періоду військовослужбовцям ЗСУ введено винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Teletype.in", у Міністерстві оборони опрацьовано відповідний наказ від 16.09.2020 р, № 330 "Питання реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18".

Таким чином наказом встановлено виплату зазначеної винагороди: Командувачу Об'єднаних сил у розмірі 18 тис. грн, Командиру оперативно-тактичного угруповання військ - 15 тис. грн, Командиру бригади - 13 тис. грн, Командиру батальйону - 10 тис. грн, Командиру роти - 9 тис. грн, Командиру взводу - 7 тис. грн, Командиру відділення - 6 тис. грн. Військовослужбовцям, які займають інші посади - в розмірі 5 тис. грн.

У військовій частині А0515 та підпорядкованих їй військових частинах конкретні розміри винагороди установлюються командиром цієї частини виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі військової частини А0515.

Виплата винагороди здійснюється військовослужбовцям за місцем проходження служби за займаною або тимчасово виконуваною посадою на підставі наказів керівників органів військового управління: та військових частин, у яких зазначається розмір винагороди в гривнях, а командирам військових частин - на підставі наказів вищих командирів (начальників, керівників).

Командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць, у таких розмірах від граничного розміру винагороди:

75 відсотків - у разі допущення 1 порушення для командира батальйону (дивізіону), бригади;

67 відсотків - у разі допущення 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);

50 відсотків - у разі допущення 2 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади;

33 відсотки - у разі допущення 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);

25 відсотків - у разі допущення 3 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади.

До порушень належать:

- вчинення військовослужбовцями військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення;

- наявність облікованих під час виконання службових обов’язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу;

- відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності.

Винагорода не виплачується: військовослужбовцям, які особисто допустили порушення; командирам у разі облікування порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць:

1 порушення - для командира відділення;

3 порушення - для командирів взводів, рот (батарей);

4 порушень - для командирів батальйонів (дивізіонів), бригад.

Зазначається, що виплата буде здійснена у триденний термін після державної реєстрації згаданого вище наказу.