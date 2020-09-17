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Новини Агресія Росії проти України
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Міноборони ввів доплати воїнам зі складу ООС: Розмір встановлюється залежно від кількості врахованих порушень

Міноборони ввів доплати воїнам зі складу ООС: Розмір встановлюється залежно від кількості врахованих порушень

Від 27 липня за час участі у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони в умовах особливого періоду військовослужбовцям ЗСУ введено винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Teletype.in", у Міністерстві оборони опрацьовано відповідний наказ від 16.09.2020 р, № 330 "Питання реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18".

Таким чином наказом встановлено виплату зазначеної винагороди: Командувачу Об'єднаних сил у розмірі 18 тис. грн, Командиру оперативно-тактичного угруповання військ - 15 тис. грн, Командиру бригади - 13 тис. грн, Командиру батальйону - 10 тис. грн, Командиру роти - 9 тис. грн, Командиру взводу - 7 тис. грн, Командиру відділення - 6 тис. грн. Військовослужбовцям, які займають інші посади - в розмірі 5 тис. грн.

У військовій частині А0515 та підпорядкованих їй військових частинах конкретні розміри винагороди установлюються командиром цієї частини виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі військової частини А0515.

Виплата винагороди здійснюється військовослужбовцям за місцем проходження служби за займаною або тимчасово виконуваною посадою на підставі наказів керівників органів військового управління: та військових частин, у яких зазначається розмір винагороди в гривнях, а командирам військових частин - на підставі наказів вищих командирів (начальників, керівників).

Командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць, у таких розмірах від граничного розміру винагороди:

  • 75 відсотків - у разі допущення 1 порушення для командира батальйону (дивізіону), бригади;
  • 67 відсотків - у разі допущення 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);
  • 50 відсотків - у разі допущення 2 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади;
  • 33 відсотки - у разі допущення 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);
  • 25 відсотків - у разі допущення 3 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади.

До порушень належать:

- вчинення військовослужбовцями військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення;
- наявність облікованих під час виконання службових обов’язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу;
- відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності.

Винагорода не виплачується: військовослужбовцям, які особисто допустили порушення; командирам у разі облікування порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць:

  • 1 порушення - для командира відділення;
  • 3 порушення - для командирів взводів, рот (батарей);
  • 4 порушень - для командирів батальйонів (дивізіонів), бригад.

Зазначається, що виплата буде здійснена у триденний термін після державної реєстрації згаданого вище наказу.

Автор: 

виплати (1048) Міноборони (7392) ЗСУ (7564)


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Топ коментарі
+25
В нормальных странах доплаты за количество убитых врагов.
И только в нашей зе-тыпильной стране доплаты за "перестать стрелять".
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17.09.2020 18:35
+11
Тобто МОЗГАМИ надо было на выборах думать, а не "какой разницей".
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17.09.2020 18:39
+10
Офигеваю, дорогая редакция ......... Нечищеные сапоги учитывать будут наверное в первую очередь.
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17.09.2020 18:37
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В нормальных странах доплаты за количество убитых врагов.
И только в нашей зе-тыпильной стране доплаты за "перестать стрелять".
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17.09.2020 18:35 Відповісти
Тобто боротися з аватарами в армії не треба?
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17.09.2020 18:37 Відповісти
Тобто МОЗГАМИ надо было на выборах думать, а не "какой разницей".
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17.09.2020 18:39 Відповісти
Кацапи і різна прикоцаплена наволоч чомусь свято вірить, що всі навколо дурніші за них)))
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17.09.2020 19:10 Відповісти
Доплаты всегда использовались для манипулирования подчиненными. Например в премии (в отличии от зарплаты) нет четких требований выплаты и ее начисление полностью зависит от воли начальства. Будешь выполнять все забаганки начальства - дадут, будешь сильно принципиальным - будешь сидеть на одной зарплате!
Так и тут есть устный приказ не стрелять или допустить без приказа в часть "совместный патруль" - пыполнишь - закроют глаза на другие нарушения (тех же аватаров) и дадут. Будешь выделываться....
Так что это совсем не тот метод который стоит применять! А если учесть что придумали это именно сейчас, после отказа некоторых офицеров участвовать в цирке с "патрулями", то становится понятно для чего именно!!!
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17.09.2020 19:11 Відповісти
Офигеваю, дорогая редакция ......... Нечищеные сапоги учитывать будут наверное в первую очередь.
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17.09.2020 18:37 Відповісти
То есть - НЕ ДАЛ ОТПОР ВРАГУ - платят 100 тысяч ?

Чисто по еврейски - купил Родину - продал Родину
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17.09.2020 18:38 Відповісти
Контрактники повинні достойно отримувати.А от призовна служба.це рабство.
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17.09.2020 18:39 Відповісти
Ну так вместо призыва идешь на контракт. В чем проблема?
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17.09.2020 19:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/391048 То навіщо тоді призив? Він сильно відрізняється від контракту.
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17.09.2020 19:47 Відповісти
Так, відрізняється. Контракт ти їдеш у АТО, призов - не їдеш. А ще є конституція, котра зобов'язує кожного громадянина України захищати країну.
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17.09.2020 20:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/391048 Контракт відрізняється рівнем підготовки.Це фактично професія.А призов це рабство,причому мало чим відрізняється від совка і московського.Я за свободу.
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17.09.2020 20:46 Відповісти
У Швейцарії теж є призов. То не є рабство, то є обов'язкок. У тебе не тільки права, але й обов'язки, вільна людина.
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17.09.2020 20:56 Відповісти
https://censor.net/ru/user/391048 Ну а чому ви одразу зі Швейцарією порівнюєте? Давайте з Францію.Британією.Саме це найсильніші європейські армії.Права в нас хрінові.І так,я хочу бути вільної людиною.А от такі як ви нео совки,пропонуєте все те саме,що і в братів московитів.Армійська система,така сама,як у них,система освіти така сам,медицина така сама і тд.До якої пори це буде тривати?
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17.09.2020 21:04 Відповісти
Це буде тривати до тієї пори, поки ви не зрозумієте що в Вас не тільки права, а ще й обов'язки.
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17.09.2020 22:12 Відповісти
https://censor.net/ru/user/391048 В нас це повне рабство.
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17.09.2020 21:05 Відповісти
Це ви просто хочете нічого не робити і щоб всі інші робили замість вас. Це не влаштовує, те не влаштовує, так прийдіть та змініть. Як роса на сонці не буде, буде або Ви свідомий громадянин своєї країни, який рухає країну, та подає приклад, от тоді й роса випарюватись почне , або так далі і буде, як зараз і 75% за гречку.
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17.09.2020 22:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/391048 Рух не може бути повторенням совка і москалів.Це ні до чого хорошого не призведе.Коли ми обираємо владу,вона багато обіцяє,а на ділі підігрує олігархам.Попередники,за яких я голосував,теж багато робили дурниць.А слова прийдіть і зробіть це московські слова,або совка.Так в Європі не роблять.Це не правильно одних заставляти їсти баланду,а на призові баланда.А інші живуть в Маямі чи в Європі.або десь в Конче Заспі і до них військовий комісаріат не має питань.Так в тій же Швейцарії чи Швеції не роблять.А з цього що зараз,нічого доброго не буде.Я це казав в 15 році,я це кажу зараз.І подібне буде і через 10 років.Якщо звісно,ми кардинально не змінимо систему.Молоді українці,в більшості хочуть виїхати з країни.Бо їх таке не влаштовує.Так не буде ніякого патріотизму,це ширма.
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17.09.2020 22:45 Відповісти
Ну як не хочеш нічого міняти і голосувати за гречку далі, то нічого й не зміниться.
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18.09.2020 06:39 Відповісти
Придумали перессорить военных между собой из-за денег ! Позорище
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17.09.2020 18:41 Відповісти
Если эти выплаты будут перераспределяться внутри в/ч то ***** рулю...самыми премированными будут ППЖ за отсос члена...остальных будут лишать невыплачивать за "нечищеные сапоги" и "грязный подворотничек" в окопе (блиндаже)...
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17.09.2020 18:45 Відповісти
В военной части А0515 и подчиненных ей воинских частях конкретные размеры вознаграждения устанавливаются командиром этой части исходя из имеющегося фонда денежного обеспечения, предусмотренного в смете воинской части А0515.Источник: https://censor.net/ru/n3219934
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17.09.2020 19:15 Відповісти
"- открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости."
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17.09.2020 18:48 Відповісти
Основное в етом - открьітие огня(обращаю внимание) не само по себе, а в ответ без приказа.
Т.е. зеленьіе суки предлагают платить не за боевьіе заслуги, а за то, чтобьі не стреляли.
Суки зеленьіе, ничего у вас не вьійдет, а если понадобится, то стрелять будут вас!
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17.09.2020 19:00 Відповісти
Та вже виходить.
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17.09.2020 19:01 Відповісти
Гениально! Доплаты за "просто перестать стрелять"...
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17.09.2020 19:04 Відповісти
Заболевания из за нарушений правил гигиены? Ах ха ха, премия за пойманых солдатских **********, аха ха(((((( я здесь живу
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17.09.2020 19:05 Відповісти
С 27 июля за время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны в условиях особого периода военнослужащим ВСУ введены вознаграждения за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровьяМинобороны ввел доплаты воинам из состава ООС: Размер устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений - Цензор.НЕТ 7764https://censor.net/ru/n3219934
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17.09.2020 19:10 Відповісти
нарушений чего?режима "нистрилять"?
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17.09.2020 19:20 Відповісти
Зелені тварюки!!
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17.09.2020 19:23 Відповісти
Да уж,вот это дожились, А за сдачу в плен тройная премия?
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17.09.2020 19:34 Відповісти
Плюс расейский паспорт вне очереди, и путевка в Геленжик...
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17.09.2020 19:46 Відповісти
Предателям платят больше, а защитникам меньше, а если хоть один раз выстрелил, вообще не заплатят. Ведь он мог убить "наших людей".
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17.09.2020 19:35 Відповісти
Стандарти НАТО впроваджені, уря-я- служиш слухняною собачкою командиру - отримуєш премію
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17.09.2020 20:00 Відповісти
говнокомандующий
Міноборони ввів доплати воїнам зі складу ООС: Розмір встановлюється залежно від кількості врахованих порушень - Цензор.НЕТ 8190

Такою він бачить свою армію

Міноборони ввів доплати воїнам зі складу ООС: Розмір встановлюється залежно від кількості врахованих порушень - Цензор.НЕТ 4672
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17.09.2020 21:01 Відповісти
1. Админ.нарушение предусматривает штраф - лишение премии это второе наказание
2. Заболевание - это треш
3. Не стрелять в ответ
===============
Этот приказ написан совковским дегенератом, главный смысл этой премии - премирование за то, что бы быть терпилой, рискуя своей жизнью.
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17.09.2020 21:07 Відповісти
Экономия средств, будут рубать всех...денег нет...
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17.09.2020 22:17 Відповісти
бумаги теперь больше надо будет, 33% вернулись))))
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17.09.2020 22:19 Відповісти
 
 