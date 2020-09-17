Міноборони ввів доплати воїнам зі складу ООС: Розмір встановлюється залежно від кількості врахованих порушень
Від 27 липня за час участі у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони в умовах особливого періоду військовослужбовцям ЗСУ введено винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Teletype.in", у Міністерстві оборони опрацьовано відповідний наказ від 16.09.2020 р, № 330 "Питання реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18".
Таким чином наказом встановлено виплату зазначеної винагороди: Командувачу Об'єднаних сил у розмірі 18 тис. грн, Командиру оперативно-тактичного угруповання військ - 15 тис. грн, Командиру бригади - 13 тис. грн, Командиру батальйону - 10 тис. грн, Командиру роти - 9 тис. грн, Командиру взводу - 7 тис. грн, Командиру відділення - 6 тис. грн. Військовослужбовцям, які займають інші посади - в розмірі 5 тис. грн.
У військовій частині А0515 та підпорядкованих їй військових частинах конкретні розміри винагороди установлюються командиром цієї частини виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі військової частини А0515.
Виплата винагороди здійснюється військовослужбовцям за місцем проходження служби за займаною або тимчасово виконуваною посадою на підставі наказів керівників органів військового управління: та військових частин, у яких зазначається розмір винагороди в гривнях, а командирам військових частин - на підставі наказів вищих командирів (начальників, керівників).
Командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць, у таких розмірах від граничного розміру винагороди:
- 75 відсотків - у разі допущення 1 порушення для командира батальйону (дивізіону), бригади;
- 67 відсотків - у разі допущення 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);
- 50 відсотків - у разі допущення 2 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади;
- 33 відсотки - у разі допущення 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);
- 25 відсотків - у разі допущення 3 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади.
До порушень належать:
Винагорода не виплачується: військовослужбовцям, які особисто допустили порушення; командирам у разі облікування порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць:
- 1 порушення - для командира відділення;
- 3 порушення - для командирів взводів, рот (батарей);
- 4 порушень - для командирів батальйонів (дивізіонів), бригад.
Зазначається, що виплата буде здійснена у триденний термін після державної реєстрації згаданого вище наказу.
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И только в нашей зе-тыпильной стране доплаты за "перестать стрелять".
Так и тут есть устный приказ не стрелять или допустить без приказа в часть "совместный патруль" - пыполнишь - закроют глаза на другие нарушения (тех же аватаров) и дадут. Будешь выделываться....
Так что это совсем не тот метод который стоит применять! А если учесть что придумали это именно сейчас, после отказа некоторых офицеров участвовать в цирке с "патрулями", то становится понятно для чего именно!!!
Чисто по еврейски - купил Родину - продал Родину
лишатьневыплачивать за "нечищеные сапоги" и "грязный подворотничек" в окопе (блиндаже)...
Т.е. зеленьіе суки предлагают платить не за боевьіе заслуги, а за то, чтобьі не стреляли.
Суки зеленьіе, ничего у вас не вьійдет, а если понадобится, то стрелять будут вас!
Такою він бачить свою армію
2. Заболевание - это треш
3. Не стрелять в ответ
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Этот приказ написан совковским дегенератом, главный смысл этой премии - премирование за то, что бы быть терпилой, рискуя своей жизнью.