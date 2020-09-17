Майже 40 керівників гуртожитків Києва оштрафували за порушення правил карантину, - Рубан

У Києві суди задовольнили адміністративні протоколи стосовно близько 40 керівників столичних гуртожитків через недотримання карантинних вимог. Їх оштрафували на 34 тисячі гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

За його словами, зараз у столиці в зоні ризику саме гуртожитки.

"Сьогодні складено близько 40 протоколів на адміністрації гуртожитків. Вчора ми отримали дані з судів, вони позитивно розглянули. На тих керівників, які не дотримуються правил (карантину. - Ред.) накладено штрафні санкції в розмірі 34 тисяч гривень", - сказав Рубан.

Також читайте: За фактом недотримання карантинних норм під час святкування Дня міста в Одесі відкрито кримінальне провадження, - нарада у Зеленського