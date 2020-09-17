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Майже 40 керівників гуртожитків Києва оштрафували за порушення правил карантину, - Рубан
У Києві суди задовольнили адміністративні протоколи стосовно близько 40 керівників столичних гуртожитків через недотримання карантинних вимог. Їх оштрафували на 34 тисячі гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.
За його словами, зараз у столиці в зоні ризику саме гуртожитки.
"Сьогодні складено близько 40 протоколів на адміністрації гуртожитків. Вчора ми отримали дані з судів, вони позитивно розглянули. На тих керівників, які не дотримуються правил (карантину. - Ред.) накладено штрафні санкції в розмірі 34 тисяч гривень", - сказав Рубан.
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https://twitter.com/donikroman Роман Донік
Кандидат в мэры Днепра от партии "СН" им В.А. Зеленского, по совместительству главный врач больницы им Мечникова, просит помощи для больницы, после того как СН и Зеленский бодро отрапортовали про готовность к борьбе с ковидом и сняли много красивых роликов.
Йо-майо.