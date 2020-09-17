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Новини Коронавірус і карантин
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Майже 40 керівників гуртожитків Києва оштрафували за порушення правил карантину, - Рубан

Майже 40 керівників гуртожитків Києва оштрафували за порушення правил карантину, - Рубан

У Києві суди задовольнили адміністративні протоколи стосовно близько 40 керівників столичних гуртожитків через недотримання карантинних вимог. Їх оштрафували на 34 тисячі гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

За його словами, зараз у столиці в зоні ризику саме гуртожитки.

"Сьогодні складено близько 40 протоколів на адміністрації гуртожитків. Вчора ми отримали дані з судів, вони позитивно розглянули. На тих керівників, які не дотримуються правил (карантину. - Ред.) накладено штрафні санкції в розмірі 34 тисяч гривень", - сказав Рубан.

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Автор: 

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https://twitter.com/donikroman Роман Донік



Кандидат в мэры Днепра от партии "СН" им В.А. Зеленского, по совместительству главный врач больницы им Мечникова, просит помощи для больницы, после того как СН и Зеленский бодро отрапортовали про готовность к борьбе с ковидом и сняли много красивых роликов.


Около 40 руководителей общежитий Киева оштрафовали за нарушение правил карантина, - Рубан - Цензор.НЕТ 7900
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17.09.2020 17:57 Відповісти
А скількох прибиральниць..
Йо-майо.
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17.09.2020 18:30 Відповісти
 
 