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Новини
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Росія не видасть Польщі трьох російських диспетчерів у справі про Смоленську катастрофу, - Пєсков

Росія не видасть Польщі трьох російських диспетчерів у справі про Смоленську катастрофу, - Пєсков

Російська Федерація не збирається видавати Польщі авіадиспетчерів, які працювали на аеродромі Смоленськ-Північний під час аварії літака президента Польщі Леха Качинського в 2010 році.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "РИА Новости".

"Це неможливо за нашим законодавством", - сказав він.

Пєсков зазначив, що в Кремлі до ініціативи Польщі заарештувати диспетчерів ставляться негативно.

"Я не знаю, чи були якісь контакти або якісь правові дії відповідно до міжнародної практики, чи отримувала наша Генпрокуратура або слідчі органи звернення з боку Варшави, нам про це поки не відомо", - сказав він.

Раніше в четвер, 17 вересня Генпрокуратура Польщі назвала імена авіадиспетчерів, які працювали на аеродромі Смоленськ-Північний під час аварії літака президента Польщі Леха Качинського в 2010 році. Раніше прессекретар Генеральної прокуратури Польщі Ева Бялик заявила, що країна ініціює процедуру арешту авіаційних диспетчерів, які працювали на аеродромі Смоленська під час аварії літака з президентом Лехом Качинським на борту в 2010 році.

Читайте: Катастрофа літака президента Польщі Качиньського у 2010 році сталася через два вибухи на борту, - комісія Сейму

Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію було покладено на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи названо недостатньо кваліфіковану підготовку борту та екіпажу.

Читайте також: Польські слідчі почали роботу на місці катастрофи Ту-154М у Смоленську

Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще до його зіткнення із землею.

Як свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського, який розбився під Смоленськом, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща вимагає від Росії якомога швидше повернути уламки Ту-154М, що розбився недалеко від Смоленська в 2010 році

Автор: 

авіакатастрофа (1099) Качинський Лех (67) Пєсков Дмитро (1640) Польща (8517) росія (65282) Смоленськ (70)


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Топ коментарі
+4
А ЕС ИМ САНКЦИЙ ДОБАВИТ 😀😀😜
Но думаю, что диспетчеров сейчас от коронавируса уберут .
Нет человека - нет проблем
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17.09.2020 18:21
+4
про пороха забыл вставить
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17.09.2020 18:31
+4
В Астраханской области во время учений повредили танк Т-90А. По нему в суматохе выстрелил экипаж другой российской бронемашины. Один из танкистов получил ожоги, сообщает издание https://topwar.ru/175162-v-seti-pojavilis-snimki-tanka-t-90-posle-popadanija-ptur-na-uchenijah-pod-astrahanju.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop «Военное обозрение» .
По данным издания, танк был поражен из установки ПТРК «Конкурс», установленной на БМП. Ракета не пробила корпус танка - по некоторым данным, удар на себя принял бортовой ящик с инструментами. Однако на фотографиях видно, что танк серьезно обгорел.
В инциденте пострадал командир танка, Замир Уркачаев, который получил ожоги лица и рук. Сообщается, что экипаж БМП мог выстрелить по танку из-за пылевой завесы, которая ослепила наводчика.
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17.09.2020 18:59
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А ЕС ИМ САНКЦИЙ ДОБАВИТ 😀😀😜
Но думаю, что диспетчеров сейчас от коронавируса уберут .
Нет человека - нет проблем
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17.09.2020 18:21 Відповісти
от ковида из грууппы "новичек"
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17.09.2020 19:08 Відповісти
Понятное дело - они слишком много знают !
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17.09.2020 18:22 Відповісти
..ничего те диспетчеры не знают и близко. Просто руководили..как всегда. Такие мероприятия не афишируются и тем более низшим слоям и не доводятся. Там масса грубейших нарушений как со стороны диспетчеров, так и со стороны экипажа. А попросту полнейший бардак!! Расследование проводил Международный авиационный комитет рашки. Потеха в том, что катастрофа военного польского самолёта на российском военном аэродроме проводится гражданскими???!!! специалистами МАК, организации полномочия которой распространяются только на бывшее СНГ и то ограниченно. Украина..Молдова..полномочия МАК не признаёт. А тут Польша.!!! Там очень много вопросов ПОЧЕМУ??? И кацапсины ответов не дают!!!
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17.09.2020 20:12 Відповісти
Потому что диспетчера скоропостижно скончаются.
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17.09.2020 18:26 Відповісти
Не много стран выдают своих граждан.
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17.09.2020 18:26 Відповісти
Да я вообще о таких не слышал, кроме Украины при Зеленском
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17.09.2020 18:54 Відповісти
Шото с памятью твоей стало.
Тимура Тумгоева яка свыня выдала кацапам?
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17.09.2020 19:16 Відповісти
Він не громадянин України.
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17.09.2020 19:34 Відповісти
Так воевал против орков ****
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17.09.2020 19:37 Відповісти
так можно об этом было сказать ДО экстрадиции

а то все наперебой стали рассказывать только после.
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17.09.2020 20:03 Відповісти
Ти взагалі читав статтю? Мова йде про видачу свого громадянина іншій державі.
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17.09.2020 21:02 Відповісти
Хто б сумнівався.
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17.09.2020 18:26 Відповісти
та их давно в мордовских болотах притопили гэбнявые.
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17.09.2020 18:27 Відповісти
про пороха забыл вставить
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17.09.2020 18:31 Відповісти
кто такой этот пороха? это петюнька винницкий мыролюбный реформист?
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17.09.2020 20:04 Відповісти
Это главный коррупционер страны, тот самый, что "в слезах и слюнях прибегал к Ющенко" с жалобою, что его депутатсва лишают.
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17.09.2020 21:04 Відповісти
Диспетчера это только начало, Польша не остановится, всем придется признать что Хремль сознательно уничтожил все руководство их страны. Для тех кто знает нынешнюю Рассею, с первой секунды после сообщений о крушении было ясно, что приказ об уничтожении Качинского и Ко отдал невысокий лысый кацап с бесцветным лицом Акакия Аккакиевича. Конечно доказательство нет и вряд ли будут, но все думающие люди на Земле знают об этом с первой минут, а многие знают и подробности, куча сильных разведок по миру работает Знают но молчат.
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17.09.2020 18:27 Відповісти
Молчат , бо ждут отмашки « мочить рашку»
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17.09.2020 18:30 Відповісти
А вони ще живі? Сумліваюсь, аднака. ***** зайві свідки не потрібні.
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17.09.2020 18:32 Відповісти
Смысл истлевших жмуриков выдавать.
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17.09.2020 18:32 Відповісти
Давайте без эмоций. Если причиной катастрофы стал взрыв на борту, то по какой причине польские власти хотят арестовать диспетчеров? Они что, приводили в действие взрывное устройство? Я конечно за то, чтобы рашке было хуже, но, я за справедливость и в этом случае считаю, что поляки гонят беса.
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17.09.2020 18:37 Відповісти
Еще бы понять смысл уничтожения самолета. Ну убрали антироссийское руководство, так выберут другое и вполне возможно еще более антироссийское.
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17.09.2020 20:07 Відповісти
..вряд ли поляки взбунтовались, если бы были выдержаны все элементы законного расследования с привлечением всех международных экспертов и расследования по международным правилам, а не по авиационным правилам расследования катастроф , принятых в россии. Там ооочень существенные различия. Плюс категорический отказ вернуть останки самолёта и недопуск поляков к обломкам! Что прячем? Почему не пускаем? Да наверное потому что их уже давно утилизировали, чего делать нельзя было. Много нестыковок...вот и возникли вопросы!
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17.09.2020 20:18 Відповісти
Потому что на суде диспетчера могут рассказать, что самолет исчез с радаров еще в воздухе, что подтвердит выводы экспертизы, нашедшей следы взрывчатых веществ.
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17.09.2020 21:06 Відповісти
Когда-то за борт Качинского и за МН-17 придется рассчитываться карликом, а не авиадиспетчерами и прочими рядовыми террористами. Но наказывать и преследовать надо до последнего рашиста всех ватникопитеков и по любым причинам.
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17.09.2020 18:45 Відповісти
На россии (на параше) во время учений на полигоне под Астраханью бухие олени подбили таких же оленей в танке Т-90 Так держать вата! Водка пей, земля валяться)))

Росія не видасть Польщі трьох російських диспетчерів у справі про Смоленську катастрофу, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3930
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17.09.2020 18:53 Відповісти
В Астраханской области во время учений повредили танк Т-90А. По нему в суматохе выстрелил экипаж другой российской бронемашины. Один из танкистов получил ожоги, сообщает издание https://topwar.ru/175162-v-seti-pojavilis-snimki-tanka-t-90-posle-popadanija-ptur-na-uchenijah-pod-astrahanju.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop «Военное обозрение» .
По данным издания, танк был поражен из установки ПТРК «Конкурс», установленной на БМП. Ракета не пробила корпус танка - по некоторым данным, удар на себя принял бортовой ящик с инструментами. Однако на фотографиях видно, что танк серьезно обгорел.
В инциденте пострадал командир танка, Замир Уркачаев, который получил ожоги лица и рук. Сообщается, что экипаж БМП мог выстрелить по танку из-за пылевой завесы, которая ослепила наводчика.
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17.09.2020 18:59 Відповісти
Так я и говорю, шо все русские - это сцыкливые овцы и черти, а путин будет повешен. И такой страны как россия (параша) не будет. Верно?
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17.09.2020 19:03 Відповісти
В противном случае его спалили бы натовские солдаты..
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17.09.2020 19:33 Відповісти
Ну умеют же если захотят!
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17.09.2020 20:16 Відповісти
Диспетчеры скоро заболеют короновирусом и умрут . Так что выдавать будет некого . Нэт чэлавека нэт проблемы .
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17.09.2020 19:00 Відповісти
Они давно на том свете
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17.09.2020 19:07 Відповісти
гаплик диспетчерам. Або новачка спробують, або щось дешевше- битовуха чи дтп
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17.09.2020 19:12 Відповісти
Літак знищили якісь погані люди, а вибух і інші технічні заходи, це все засоби. Так що не можна ставити питання, вибух чи диспетчери, тим більше, що вибух в тюрьму не посадовиш
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17.09.2020 20:08 Відповісти
может притворяешся?)
Самолет упал после взрыва, но диспетчеры "слегка" подправили курс самолета на лес, что был рядышком, с очевидной целью скрыть факт взрыва. Но дотошные поляки и современные технологии сделали очевидным то, что в кремле хотели скрыть.
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18.09.2020 00:17 Відповісти
Всех дамбасов отыметь в очко!
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17.09.2020 19:45 Відповісти
Если Польша разорвёт дип отношения с рашей тогда всё станет на на свои места и справедливо будет , всё остальное в их отношениях бред сивой кобылы и полная х-я
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17.09.2020 21:11 Відповісти
Все это было бы смешно, если не было б так грустно. На Земном шаре, рядом с цивилизацией до сих пор существует некое воинствующее образование (опухоль), угрожающее всем и самопожирающее, подлое, коварное, с гопником-кагебистом во главе... Доколе?
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17.09.2020 21:20 Відповісти
призрак до сих пор бродит в мозгах одной шестой
с него начинается вата и все остальное
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17.09.2020 22:58 Відповісти
Песков конченный жид с дорогими часами на руке и не более
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17.09.2020 22:42 Відповісти
там давно все зачищено, паны
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17.09.2020 22:56 Відповісти
Диспетчера могут попрощаться со своими семьями.Новичка хватит на всех))))
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18.09.2020 07:46 Відповісти
В РАССОСИИ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ СТРОЙ )))
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18.09.2020 11:50 Відповісти
 
 