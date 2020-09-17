Росія не видасть Польщі трьох російських диспетчерів у справі про Смоленську катастрофу, - Пєсков

Російська Федерація не збирається видавати Польщі авіадиспетчерів, які працювали на аеродромі Смоленськ-Північний під час аварії літака президента Польщі Леха Качинського в 2010 році.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "РИА Новости".

"Це неможливо за нашим законодавством", - сказав він.

Пєсков зазначив, що в Кремлі до ініціативи Польщі заарештувати диспетчерів ставляться негативно.

"Я не знаю, чи були якісь контакти або якісь правові дії відповідно до міжнародної практики, чи отримувала наша Генпрокуратура або слідчі органи звернення з боку Варшави, нам про це поки не відомо", - сказав він.

Раніше в четвер, 17 вересня Генпрокуратура Польщі назвала імена авіадиспетчерів, які працювали на аеродромі Смоленськ-Північний під час аварії літака президента Польщі Леха Качинського в 2010 році. Раніше прессекретар Генеральної прокуратури Польщі Ева Бялик заявила, що країна ініціює процедуру арешту авіаційних диспетчерів, які працювали на аеродромі Смоленська під час аварії літака з президентом Лехом Качинським на борту в 2010 році.

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Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію було покладено на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи названо недостатньо кваліфіковану підготовку борту та екіпажу.

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Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще до його зіткнення із землею.

Як свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського, який розбився під Смоленськом, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.

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