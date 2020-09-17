Кулеба про хасидів: законодавство України повинні всі поважати незалежно від громадянства чи віросповідання
Законодавство України мають поважати всі, незалежно від громадянства, віросповідання чи приналежності до тієї чи іншої культурної течії
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи ситуацію з паломниками-хасидами, які намагаються потрапити в Україну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Перше - є законодавство України, яке мають усі поважати, незалежно від громадянства, віросповідання чи приналежності до тієї чи іншої культурної течії. Друге: дійсно, була створена кризова ситуація, але не на всьому українсько-білоруському кордоні, я хочу наголосити, а лише в пункті пропуску "Нові Яриловичі". Коли ми подивилися на всю карту наших пунктів пропуску з Білоруссю, то в жодному іншому пункті такої кризової ситуації не було. Більше того, деякі іноземні громадяни прибували на кордон, бачили, що не можуть в'їхати в Україну, розверталися і їхали назад. Усе було спокійно і цивілізовано", - сказав Кулеба на спільному з главою МЗС Болгарії брифінгу в Києві.
Він наголосив, що Україна тримає зв'язок з цього питання з Білоруссю та Ізраїлем.
"З білоруською стороною ми вчора комунікували із цього приводу і довели чітко їм ту позицію, яку я щойно озвучив. З Ізраїлем ми також на зв'язку, і я за всіма дипломатичними каналами дав доручення працювати для того, щоб мінімізувати будь-які непорозуміння з цього питання", - зазначив глава МЗС.
Також Кулеба привітав усіх хасидів із прийдешнім святом Рош га-Шана.
"Ви знаєте, що Рош га-Шана визнано в Україні офіційним святом, ми надзвичайно шануємо його, і, я, користуючись нагодою, хочу привітати хасидів у всьому світі з тим, що незабаром це велике світле свято настане", - сказав він.
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