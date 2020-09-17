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Від прозорості обрання нового голови САП залежить наша підтримка України, - заява посольств США та Євросоюзу

Від прозорості обрання нового голови САП залежить наша підтримка України, - заява посольств США та Євросоюзу

ЕС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) залежатиме подальша підтримка України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у спільній заяві посольства США в Україні та представництва ЄС в Україні.

"ЄС, США взяли до відома рішення Верховної Ради про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна почати прозорий процес, в основі якого - чеснота і заслуги кандидатів. Від цього залежатиме наша подальша підтримка", - сказано в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначивши своїх представників до конкурсної комісії САП, Рада зробила крок до скасування безвізу та розриву з МВФ, - ЦПК

Автор: 

США (22925) Євросоюз (13425)


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Топ коментарі
+35
То , чего добивается хутин мертветчук и слуги народа

Они хотят Украину опустить до уровня Белоруссии
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17.09.2020 18:32
+32
ну вот,оманскому ослу сотоварищи уже не намёками,а прямым текстом говорят
кина не будет,если ...
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17.09.2020 18:32
+28
Хламидия вас уже послал...
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17.09.2020 18:31
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Хламидия вас уже послал...
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17.09.2020 18:31 Відповісти
Нет , он захотел чтобы царица ЕС лично прибыла к его разбитому корыту и целовала ему сапоги 😀😀😀
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17.09.2020 18:33 Відповісти
ну вот,оманскому ослу сотоварищи уже не намёками,а прямым текстом говорят
кина не будет,если ...
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17.09.2020 18:32 Відповісти
...если мальдивский попытается незаконно попасть к корыту!
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17.09.2020 18:49 Відповісти
Во дебил зеблодятел
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17.09.2020 18:53 Відповісти
вам дебилам уже популярно объяснили
мальдивы,свинарчуки ФСЁ
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17.09.2020 19:03 Відповісти
любой зебанарий верит только в то, что говорит г+г, 112 и интер
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17.09.2020 19:18 Відповісти
🖕🖕🖕
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17.09.2020 21:58 Відповісти
Продовжуй смоктать у оманського 🤣🤣
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17.09.2020 22:00 Відповісти
точно сказано - прямым текстом
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17.09.2020 21:07 Відповісти
вообще то, они к нам обращаются, к народу Украины. Они говорят, судьба вашей страны в ваших руках, а мы поможем, если у вас есть желание. Думаю, с кварталом им еще до выборов все было ясно.
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18.09.2020 00:05 Відповісти
То , чего добивается хутин мертветчук и слуги народа

Они хотят Украину опустить до уровня Белоруссии
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17.09.2020 18:32 Відповісти
Бенясуєлли
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17.09.2020 18:33 Відповісти
Від прозорості обрання нового голови САП залежить наша підтримка України, - заява посольств США та Євросоюзу - Цензор.НЕТ 4031
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17.09.2020 23:35 Відповісти
похоже Саакашвили начинает подозревать что Зеленский барыга и покрывает коррупционеров?! Рехформы от Зе на таможне.

Саакашвили: Зеленский приказал расследовать схему на таможне, а Минфин назначает фигуранта дела, коррупционера Осипова на новую должность.
НАБУ и САП предъявили Осипову обвинение, и он был уволен из структуры ГФС, но это никак не помешало новому начальнику Киевской таможни, несколько дней назад назначенному министром Марченко, восстановить Осипова в должности уже в в структуру «реформированной» таможни.
Но еще ни разу не было такого, чтобы Президент давал четкий сигнал расследовать коррупционную схему, и одновременно с этим министр финансов назначал фигурантов того же дела на новые должности.
https://inforesist.org/saakashvili-zelenskij-prikazal-rassledovat-shemu-na-tamozhne-a-minfin-naznachaet-figuranta-dela-na-novuyu-dolzhnost/
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17.09.2020 23:38 Відповісти
Слушай , почитатель секты ОПЗЖ , научись себя вести на форуме .

Бо скоро поставят ёлку и будешь там вместо заезды торчать 😀😀😜
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18.09.2020 12:19 Відповісти
Кого за эти полтора года назначали прозрачно, чтобы глава САП стал исключением..........
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17.09.2020 18:33 Відповісти
Шо можно обьяснить тупым паразитам ?! Они сейчас упиваются властью, доколе только ?..
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17.09.2020 18:34 Відповісти
Время слов прошло, время уничтожать упырей! Иначе они уничтожат Украину!
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17.09.2020 18:35 Відповісти
Ходят слухи, что Главой ДБР назначат товарища Олега Татарова. Это сепар, сторонник Януковича, подчиненный Захарченка.
Также под угрозой САП и НАБУ (куда могут попытаться с нарушениями назначить одиозных персонажей), а значит и безвизовый режим с ЕС и разворот в сторону мордорских орков.
То есть за спиной торчка Валоди враги готовят тот самый реванш про-российских сил и это будет началом нового Майдана.
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17.09.2020 18:36 Відповісти
Не переживайте, партнеры-EС и США не позволят этого беспредела.
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17.09.2020 19:29 Відповісти
в прошлый раз не позволили?
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17.09.2020 22:08 Відповісти
Пора водить санкции на олигархат, Коломойского, Ахметку и коррупционеров от партий СН, ОПЗЖ, за майбутне Бени. И запретить им вьезд в Евросоюз и ихним семьям тоже.
Эти падлы только тормозят развитие страны все 29 лет.
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17.09.2020 21:17 Відповісти
100%! Если они хотят помочь Украине то нужно делать как Вы написали!!! Но они хотят ловить рыбку в мутной воде, особенно это касается ЕС и Германии!
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17.09.2020 22:31 Відповісти
Какой майдан? Кто поведет это стадо баранов?
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17.09.2020 23:19 Відповісти
Кацапська консерва з хламідією тепер задоволена? Чи ще чогось не вистачає?
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17.09.2020 18:36 Відповісти
Визовые режимы США

Существует два режима, по которым можно посетить Америку - визовый и безвизовый. Список стран, к которым применим один из двух этих вариантов может меняться, но всегда определяется https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html Госдепартаментом США . В настоящее время Украина входит в число стран, гражданам которых необходимо оформлять визу для посещения Америки. Отметим также, что даже действующая виза не является 100% гарантией разрешения на въезд в страну, так как последнее слово всегда за сотрудником пограничного контроля. Но если заявитель не обманывал сотрудников Посольства и не совершал правонарушений между получением визы и прилётом в США, вероятнее всего, его впустят в страну.
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17.09.2020 18:37 Відповісти
Хочу обратить ваше внимание , что США ДАЛЕКО И БИЛЕТЫ НА САМОЛЁТ НЕ ДЕШЕВЫЕ
БЕЗВИЗ давал возможность на машине въехать в ЕС , купить необходимые вещи и вернуться . Люди себя чувствовали как в ЕВРОПЕ
Думаю , что формирование железного занавеса украинцам не понравиться
Так что зелёные на выборах не наберут и 3 процентов
А в придачу получат БЕЗВИЗОВЫЙ МАЙДАН и будут изгнаны
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17.09.2020 19:33 Відповісти
Пишите какие то маразмы
Видно в Европе 😀😜😜 не были
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17.09.2020 22:05 Відповісти
позорище...
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17.09.2020 18:38 Відповісти
От прозрачности избрания нового главы САП зависит наша поддержка Украины, - заявление посольств США и Евросоюза - Цензор.НЕТ 5200
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17.09.2020 18:38 Відповісти
Единственное где я бы наблюдал этого иуду,только на скамье подсудимых!!!
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17.09.2020 18:53 Відповісти
Увидеть Путина и умереть.
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17.09.2020 19:29 Відповісти
и мир в его глазах
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17.09.2020 21:10 Відповісти
увидеть ***** и удавить паскудника!
но ты конечно можешь умереть, это твое личное дело
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17.09.2020 22:11 Відповісти
До цього ніяки сапи з набу нікому не заважали красти..невже так важко вибрати чергове чудо, яке нічого не вирішує і нікого не б'є по руках..? 🥴
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17.09.2020 18:42 Відповісти
Чем скорей погоним зелЮ и его банду!тем лучше!
а потом врубать хунту нужно.полный запрет на прокацапские партии.+голосование только после сдачи экзамена по мове и истории.и лучше запрет на выборы на ближайшие 10-15 лет.пока не будет в составе ЕС/НАТО.
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17.09.2020 18:42 Відповісти
О какой прозрачности у ПОДЖопников и их молодым крылом зелеными ворюгами речь идет? Фокин с Кравчуком при делах а еще Азирова не трудоустроили.
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17.09.2020 18:49 Відповісти
а Вы знаете какие в последние пол года проблемы у граждан тех стран, где для поездки в ЕС нужна виза,( в т.ч. и рф ) ?
Никто не мог получить никакую визу , причем в любую страну ЕС .
Консульства и визовые центры все это время практически не работали.
Граждане Украины реально прочувствовали все преимущества безвиза. Сел и поехал, даже сейчас во время пандемии.
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17.09.2020 18:49 Відповісти
Портнов их устроит ?
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17.09.2020 18:50 Відповісти
А нам скажуть іксперди з рядів зе-скота? Ну, скажіть який був поганий Порох.
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17.09.2020 18:54 Відповісти
Это сигнал 🚨 нормальному Народу Украины!!,а не 73 %маргиналам!
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17.09.2020 18:57 Відповісти
Від прозорості обрання нового голови САП залежить наша підтримка України, - заява посольств США та Євросоюзу - Цензор.НЕТ 7339
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17.09.2020 18:58 Відповісти
Путлер даже прослезился, он этого лося 6 лет ждалъ...
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17.09.2020 19:45 Відповісти
Некоторые зебилы, которые по безвизу ездят работать в страны ЕС прозрели.
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17.09.2020 19:00 Відповісти
Маша Андрюше еще никого на эту должность не рекомендовала?
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17.09.2020 19:01 Відповісти
https://www.facebook.com/hudymenko?__cft__[0]=AZX-dNe_ba7g_hVLaIx38wIHEEVwarBeIRs5QHxcAxYe1FFeu-Cmvi0C86Jl6wLh9z_297ItY_jJ0lRQ0BQGhfgLtg9o3zyCcOuW68UkaC4roVW1Dvlg8dHO1oQTfrq9mCdn_BJG3nZlN9Ocv3Kj2gSY&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Гудименко

33 мин.
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За один день:

- фактически мы увидели создание «ширки-2» из «Слуги народа», медведчуковского ОПЗЖ и бениного «За майбутнє»;
- мы, вероятно, влетаем под процедуру отмены безвиза с ЕС;
- с той же долей вероятности пролетаем мимо макрофинансовой помощи ЕС;
- глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил, что он лично будет блокировать создание ТСК по «вагнеровцам».

Но, видимо, этого недостаточно для большинства проукраинских сил, чтобы потребовать отставки Зеленского или хотя бы произнести слово «импичмент», не говоря уже о более серьёзных действиях. Вероятно, это связано с тем, что в случае отставки Зеленского его нельзя будет критиковать. Ну или с угрозой победы медведчуковского ОПЗЖ на выбо... а, стойте, так ведь медведчуковское ОПЗЖ уже в парламенте и по факту состоит в коалиции со «Слугой народа» и активно добавляет им голоса в обмен на что-то. Интересно вот только, на что.

Мне кажется, что с нас достаточно. С Украины достаточно. Но, очевидно, я в меньшинстве.

Что же, я подожду. Рано или поздно к этому придут все остальные.

Импичмент.

Отставка.
Суд.
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17.09.2020 19:06 Відповісти
Вже і вимагали, і кричали, а воно відморозилось.
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17.09.2020 19:11 Відповісти
Секта Недоумків напихає туди зеленого лайна.
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17.09.2020 19:08 Відповісти
Безвиз закроют ,скорее всего, в самое ближайшее время-хуйло побеждает в Украине по всем направлениям.зелень выполняет свои обязательства перед московией,а украинский народ или переродился за последние годы или спит,усыплённый зе-словоблудием
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17.09.2020 19:08 Відповісти
А я ЗА так называемое внешнее управление Украиной.Иначе в нашей стране ничего не изменить.Только давление США и ЕС позволит нашей стране идти вперед и развиваться.Иначе коррупция и олигархи сожрут ее
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17.09.2020 19:14 Відповісти
Архамия "ждёт бумаг", заявы устно для него ничто
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17.09.2020 19:18 Відповісти
Дождётся туалетной.
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17.09.2020 19:26 Відповісти
Прощай,безвиз....Хотя 73 процентам он не нужен-главное,чтоб по телеку "Сваты "шли регулярно
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17.09.2020 19:19 Відповісти
"Чего ещё изволите?" (с)
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17.09.2020 19:27 Відповісти
А персональні санкції наче не знаємо кому ліпити і послідовно, колективно хай з нами без віз сидять суки.
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17.09.2020 19:30 Відповісти
Почему персональные?

За все в равной степени несут ответственность 73%.

А 25% и раньше сами неплохо справлялись.
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18.09.2020 01:58 Відповісти
Если сказать по простому и коротко -КОЛОНИЯ.
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17.09.2020 19:31 Відповісти
Коротко и по простому:

Від прозорості обрання нового голови САП залежить наша підтримка України, - заява посольств США та Євросоюзу - Цензор.НЕТ 814
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17.09.2020 19:38 Відповісти
«Спасіба електорату 73,22%
За прєзєдєнта, гєя, в плохом смислє слова».
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17.09.2020 19:34 Відповісти
В избрании нет никакой двоякости - назначат того, кого одобрит Путлер.
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17.09.2020 19:40 Відповісти
Зелень хочет в Ростов, Тамбов........
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17.09.2020 21:05 Відповісти
Новий ******** український хіт: https://youtu.be/XDbqe7xP0xw
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18.09.2020 11:46 Відповісти
У щеленского настолько всё прозрачно в предыдущих назначениях, шо от чистоты дерьма можно уже и не мыть ни оп, гп, сбу, мвд, комиссию по тв и радио, ВР - ущербные дети, собаки, насильники, изврашенцы....
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17.09.2020 19:46 Відповісти
Успокойся убогий пророссийский недоимперец. Под "чужую дудку" - это кремлевские громкие лживые слова, на практике же Европа и США не требуют от украинской власти ничего другого, кроме как быть современными, цивилизованными людьми европейского уровня, выполняющими взятые на себя обязательства. Если нет - не будет их поддержки, не будет сотрудничества с МВФ, не будет безвиза, не будет свободного рынка с ЕС. Всё просто, выбор за зелёной властью. А вот если антиукраинска, антиевропейская зе-команда разосрётся с Западом, то дальнейшая её дорога - на карачках в Кремль целовать туфлю Путина, вот именно тогда и будет самое что ни на есть настоящее внешнее управление и под чужую дудку придется не только плясать, а и самим себя трахать самым неестественным образом. Впрочем, именно этого ты, гадёныш, и хочешь.
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17.09.2020 20:29 Відповісти
Ну, давай, ещё по пригоженско-медведчуовской методичке что-нибудь здесь пёрдни в поддержку "русскага мира".
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17.09.2020 20:54 Відповісти
Про бомбардировщики, патрулирующие территорию Украины расскажи, интересно будет твое лишнехромосомное набутылочное мнение услышать
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17.09.2020 22:15 Відповісти
"кремлевские "ЗЕ" слуги манкурты ,вассалы, во главе с ара и химией ждут письменных подтверждений от ЕС отмены безвиза
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17.09.2020 21:10 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWNYtiX2C9hp-hd7Fa4Cl9_WnuyHxTB459kVnrLHJXu5FoPKadR8Er1FGv1sa3hBjWgBW09Lis9qvlWCY_IOL_HCJsEaUfiNc9dvKwrPmuy4zgteiIYmi9i2nREctDawZU&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3554347681251907?__cft__[0]=AZWNYtiX2C9hp-hd7Fa4Cl9_WnuyHxTB459kVnrLHJXu5FoPKadR8Er1FGv1sa3hBjWgBW09Lis9qvlWCY_IOL_HCJsEaUfiNc9dvKwrPmuy4zgteiIYmi9i2nREctDawZU&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Главное, что у Ермака есть поддержка Москвы. Нафига ему поддержка США? Они, глядишь, и посадить могут за коррупцию, как их партнера и спонсора Коломойского
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17.09.2020 21:31 Відповісти
ну так и паспорта у дерьмака и шмаркли рассеянские уже не первый год...
кому ж этим говнюкам еще служить, как не азиопской обосРахе?
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17.09.2020 22:07 Відповісти
https://youtu.be/8DeqZhmgOJo ЗЕЛЕНСКИЙ с МЕДВЕДЧУКОМ ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ США и ЕС, БЕЛЫЙ ДОМ В ЯРОСТИ!
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17.09.2020 22:18 Відповісти
пупок у убогих не развяжется?
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17.09.2020 22:50 Відповісти
ЗЕ и Мертвяку достаточно того, чтобы ЕС и США прекратили поддержку Украины.
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18.09.2020 01:56 Відповісти
пришла новая власть Зеленского и сделала и делает.... хочет поставит непрофессионалов и профанов полных в этом деле, своих ставлеников в САП, марионеток и коррупционеров. Зависимых от Банковой....как это генпрокурор нулевка Венедиктова и ДБР.
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17.09.2020 22:49 Відповісти
Какая прозрачность?
5 из 7 кандидатов - черти Ермака.
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18.09.2020 01:55 Відповісти
Зелёные скоты не моргнув глазом просрут поддержку Европы и США. И тогда-здравствуй малоросская губерния.
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18.09.2020 06:03 Відповісти
Нарешті входимо у період, коли українці на власній шкірі відчули наслідки царювання пейсатого україноненависницького кагалу вальцмана - зельмана.
Можливо, українці почали усвідомлювати, що коли 98% українців обирають до влади нащадків пейсатої московської юдо - комуни, це не до добра?
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18.09.2020 08:54 Відповісти
Зеленский, Медведчук и Коломойский сговорились. Запад требует опомниться Сентябрь 18, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/09/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d1%87%d1%83%d0%ba-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%b3.html#comments Комментарии: 1
Від прозорості обрання нового голови САП залежить наша підтримка України, - заява посольств США та Євросоюзу - Цензор.НЕТ 594Слуга народа, ОПЗЖ Медведчука и группа Коломойского утвердили членов комиссии по отбору главы САП. Под угрозой безвизовый режим с ЕС и деньги МВФ…

Партия Владимира Зеленского при помощи голосов ОПЗЖ и группы За майбутнє утвердила семерых членов конкурсной комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Функция этого ведомства - процессуально сопровождать антикоррупционные дела НАБУ. Теперь, с учетом интересов олигархов и российского лобби, власть сможет поставить лояльного себе человека.
Зачем президентская фракция поставила под удар поддержку международных партнеров и почему требования Запада большинство «слуг» назвали шантажом, - об этом рассказывает http://www.liga.net/ LIGA.net .

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Рада с третьей попытки смогла утвердить своих представителей в конкурсной комиссии по отбору руководства САП. 3 сентября не хватило пяти голосов, чтобы принять решение. При том, что во фракции Слуга народа зеленую кнопку нажали только 176 нардепов. На помощь пришла ОПЗЖ, однако усилий Виктора Медведчука и компании не хватило.
СПРАВКА. Осенью текущего года заканчивался срок полномочий Назара Холодницкого на должности руководителя САП - органа, который процессуально ведет дела Национального антикоррупционного бюро по топ-коррупционерам. «Наследника» Холодницкого должна избрать конкурсная комиссия из 11 человек. Четырех делегирует совет прокуроров (это уже сделано), семерых - парламент.
Недостающие голоса Слуга народа нашла в группе За майбутнє, которую связывают с Игорем Коломойским: профильный комитет изменил конфигурацию кандидатов и включил в перечень двух представителей группы За майбутнє. Троих подала президентская фракция, еще по одному - ОПЗЖ и лояльная Банковой группа Довіра. И на этот раз - с третьей попытки - неформальное новое большинство делегировало своих представителей в конкурсную комиссию - 239 голосов «за». При этом Слуга народа отдала лишь 172 из 247 голосов. Более 70 депутатов не решились голосовать.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Перед голосованием западные партнеры дали четко понять власти: непрозрачный конкурс в САП может стоить Украине сотрудничества с МВФ и ЕС. В частности, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что Украина ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш в размере 1,5 млрд евро. По ее мнению, правительство Украины спешно продвигает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, к выбору главы САП.
По мнению Центра противодействия коррупции, у избранных кандидатов нет опыта в антикоррупционной сфере, также нет безупречной деловой репутации. Пятеро из семи кандидатов ранее уже были провалены во время голосования парламента. Глава правления ЦПК Виталий Шабунин считает, что сегодняшний сценарий реализован с подачи Офиса президента.
«Зеленский сознательно толкает страну на сотрудничество с пророссийскими силами и разрыв отношений с Западом. Сегодняшнее решение парламента создало в Раде новую пророссийскую коалицию», - считает он.
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Зеленский сознательно толкает страну на сотрудничество с пророссийскими силами и разрыв отношений с Западом
Глава фракции СН Давид Арахамия уверяет, что никаких договоренностей с ОПЗЖ и За майбутнє нет.
«Мы ничего не делали и не искали специально голоса», - отметил он в комментарии изданию. При этом вышеупомянутые слова депутата Европарламента он назвал «слухами» и сказал, что будет реагировать «только на письма». «Я вам напоминаю, что у нас есть ассоциация с ЕС - там сотни, а то и тысячи документов, которые ратифицированы. Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем это соблюдать», - сообщил нардеп журналистам.
Нардеп от СН Андрей Мотовиловец, поддержавший кандидатов в комиссию, сообщил, что при голосовании смотрел только на людей, поданных СН. А на других - нет.
«Наши кандидаты нормальные и профессиональные. Я голосовал именно за них», - объяснил он.
Еще один из голосовавших «за» нардеп от СН Роман Грищук не увидел претензий к избранным кандидатам.
«Как называется, когда тебе говорят: «Если вы проголосуете, то мы отменим безвиз»? Это шантаж или давление? Все говорят, что проголосовали вместе с ОПЗЖ. А после этого мы вместе с Евросолидарностью проголосовали закон о разведке. Поэтому не нужно вытягивать одну конкретную ситуацию», - заявил нардеп во время видеотрансляции в Facebook, отвечая на вопрос корреспондентаиздания.
Нардеп от группы За майбутнє Антон Яценко тоже отрицает наличие договоренностей с властью. «Мы ничего не делим», - заявил он. По мнению Яценко, «на людей надевают ярлыки добропорядочности», а Украина «не должна находится под внешним управлением».
Собеседник в руководстве СН и вовсе уверяет: это Запад заставил власть так голосовать.
«Все нарушилось с самого начала. Венедиктова дала через совет прокуроров четырех американцев. Если бы она подала двоих американцев и двух наших, тогда все было бы по-другому и не было бы никакого скандала», - объясняет он.
Отсутствие кандидатов от Голоса объясняют так: «У них и так уже «соросят» хватает в комиссии».
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Решение по САП делает комиссию полностью зависимой от офиса Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова, считает нардеп от Голоса и первый замглавы антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин.
«Такая комиссия отберет политически зависимого руководителя САП, который будет блокировать любые расследования против большинства или его доноров. В этом случае существует большой шанс потерять безвиз. Это вопрос нацбезопасности», - цитирует нардепа пресс-служба партии.
Согласен с ним и нардеп Гео Лерос, недавно исключенный из фракции СН.
«Это даст возможность контролировать НАБУ. В том числе, чтобы не расследовались дела против Офиса президента», - заявил он.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BB%D1%83.html Зеленский сегодня стал украинским Лукашенко - нардеп
Такая комиссия отберет политически зависимого руководителя САП, который будет блокировать любые расследования против большинства или его доноров. В этом случае существует большой шанс потерять безвиз. Это вопрос нацбезопасности
Член правоохранительного комитета от СН, пожелавший остаться неназванным, заверяет, что «если следующий руководитель САП будет соответствовать требованиям добропорядочности и профессионализма», то «к нам не будет вопросов со стороны международных партнеров».
Вечером на решение Рады отреагировал Офис президента.
«Вынуждены напомнить, что первого руководителя САП (речь о Холодницком, - ред.) в свое время «поймало» НАБУ, зафиксировав в аудиоформате его высказывания, которые трактовались как несовместимые с занимаемой должностью. При этом первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора на административную должность, что приветствовалось тогда всеми наблюдателями», - сказано в заявлении. По мнению ОП, «даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и незаангажированности».
В свою очередь США и Европейский Союз «приняли к сведению» решение парламента.
«Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка», - сказано в заявлении посольства США в Украине. В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%BF%D0%B5%D1%81-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4.html ПЕС требует пересмотреть решение Рады по конкурсной комиссии С
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18.09.2020 09:50 Відповісти
https://uanews.co.ua/news/liena-skoro-v-rostov-do-ianukovicha-prezidenta-zelenskogo-ta-iogo-druzhinu-olenu-teplo-zustrili-u-vidni-video_5424/ "Лєна скоро в Ростов! До Януковича!" Президента Зеленського та його дружину Олену "тепло" зустріли у Відні (ВІДЕО)

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18.09.2020 09:57 Відповісти
Зеленые, сделайте как говорят американцы.
Не думайте, не ваше это.
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18.09.2020 10:14 Відповісти
Коротко и ясно,но без писем.Да и кому писать,этому не бритому Абрахамии?Да они и не подозревают о его жалком существовании.Чувак умственно и ментально застрял в 19 веке.Пора очнуться, 21 век на дворе.Кругом интернет и электронная почта.
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18.09.2020 12:40 Відповісти
 
 