Від прозорості обрання нового голови САП залежить наша підтримка України, - заява посольств США та Євросоюзу

ЕС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) залежатиме подальша підтримка України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у спільній заяві посольства США в Україні та представництва ЄС в Україні.

"ЄС, США взяли до відома рішення Верховної Ради про призначення членів комісії для вибору спеціалізованого антикорупційного прокурора. Комісія повинна почати прозорий процес, в основі якого - чеснота і заслуги кандидатів. Від цього залежатиме наша подальша підтримка", - сказано в заяві.

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