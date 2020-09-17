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У Раді хочуть вирівняти ставки акцизного податку на паливо, що призведе до зниження цін на бензин

У Раді хочуть вирівняти ставки акцизного податку на паливо, що призведе до зниження цін на бензин

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на паливо", який дозволить істотно знизити ціни на бензин.

Текст відповідного проєкту закону №4098 ще не опубліковано на сайті парламенту, а автор законопроєкту народний депутат (фракція "Слуга народу") Олексій Мовчан у коментарі УНІАН розповів, що законопроєкт стосується вирівнювання акцизів для палива, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз акцизи прописані для бензинів на рівні 213 євро, для дизеля - 139 євро і для автомобільного газу - 52 євро. Це призводить до нерівності різного виду палива на одному ринку. Ми пропонуємо використовувати справедливий підхід до всіх автомобілістів там, де ставка для всіх видів палива однакова - на рівні 139 євро", - сказав він.

Як вплинуть акцизи на вартість палива

Нардеп спрогнозував, що ціни на дизельне паливо, яке купують споживачі, ніяк не зміняться від зміни акцизів. При цьому автогаз подорожчає на 3-3,4 гривні, а бензин подешевшає на 2,9-3,0 гривні. "Тобто за сьогоднішніми цінами газ може коштувати 14 гривень, а бензин близько 18 гривень. Тоді споживач прийматиме рішення в сторону бензину, оскільки користуватися російським газом буде невигідно", - додав Мовчан.

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Перспективи українських НПЗ

За його словами, через скорочення споживання бензину на користь дешевого автомобільного газу з Росії, українські нафтопереробні заводи (НПЗ) можуть закритися. "У нас в країні залишився один нормально працює нафтопереробний завод (Кременчуцький - УНІАН), але якщо збережеться темп падіння споживання бензину, яке відбувається в країні з 2012 року, то в найближчі кілька років завод може закритися. Це означає, що ми будемо ще більше залежними від імпорту, ніде буде переробляти українську нафту, й скоротяться робочі місця", - пояснив депутат.

Падіння виробництва палива в Україні Мовчан констатує, що виробництво на вітчизняних НПЗ падає, оскільки дешевий російський автомобільний газ через низький акциз витісняє бензин. Але нарощування поставок енергетичних ресурсів з країни-агресора є небезпечним й суперечить державній політиці.

"Дешевий імпортний російський газ - це пряме фінансування країни-агресора. Порядку 45% заходить з РФ і ще близько третини заходить з Білорусі. Хоча є ймовірність, що це той самий російський газ. Наше завдання цим регулюванням підтримати українського нафтопереробника, який зможе розвиватися, більше платити до бюджету, модернізувати своє виробництво. Фіскальний ефект ми оцінюємо порядку плюс 5 мільярдів гривень доходів на рік", - сказав він.

Мовчан зазначив, що цю законодавчу ініціативу підтримують всі вітчизняні нафтопереробники, включаючи державні Шебелинський НПЗ "Укргазвидобування", оскільки законопроект їм теж надасть можливості для ефективної роботи та розвитку.

Що цьому передувало

За даними Державної митної служби, Україна в січні-серпні 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів на третину - до 2,19 мільярда доларів. Поставки нафтопродуктів з Росії становлять 839 мільйонів доларів або 38,2% від витрат на імпорт нафтопродуктів, з Білорусі - 712,5 мільйона доларів (32,5%), з Литви - 268,8 мільйона доларів (12,3%).

За даними митниці, протягом 2019 року в структурі імпорту високооктанових бензинів переважали обсяги з Республіки Білорусь (більше 65%) і Литви (близько 30%). У структурі імпорту дизельного палива переважала ДТ, походженням з Республіки Білорусь (понад 40%) і Російської Федерації (понад 35%).

У структурі імпорту зрідженого газу переважали поставки з Російської Федерації (понад 45%), Республіки Білорусь (понад 25%) і Республіки Казахстан (понад 20% в загальному обсязі імпорту).

За 5 місяців 2020 року в Україну імпортовано бензинів 366,4 тисячі тонн, що на 6,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року (з РФ імпорт не здійснювався). Дизельного палива було імпортовано 2320,2 тисячі тонн, що на 0,5% більше (у тому числі 39,5% імпорту з РФ). Поставки скрапленого газу (LPG) зросли на 4,8%, до 579,5 тисячі тонн, (в тому числі з РФ 38,3% імпорту).

Довідка. Згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони від 2 грудня 2019 року, до 1 липня 2020 Кабінет Міністрів України повинен був забезпечити опрацювання питання і прийняти рішення про диверсифікацію джерел і маршрутів поставок нафти, нафтопродуктів, природного і скрапленого газу, вугілля антрацитових марок, передбачивши поставки з одного джерела не більше 30 відсотків від загальних обсягів поставок. Цього так і не відбулося.

Автор: 

акциз (437) бензин (1220) газ (10445) паливо (893)


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Топ коментарі
+11


Теперь расчёты в 2010
На бензин - EUR213,5 за 1 тыс. литров.
На дизтопливо - EUR 139,5 за 1 тыс. литров.
На сжиженного газ - EUR52 за 1 тыс. литров.
В 2017 в Украине было потреблено Бензина 2 014 тыс.тонн или примерно 2,7 млр. литров Дизеля 6 018 тыс.тонн ------------------ 7,2 млр. литров СПГ 1 578 тонн ----------------------- 3,4 млр. литров
В 2017 году потребителями было уплачено 1,7 млр. Евро акцыза на топливо.

1. 7 млрд долларов умножить на 8 лет = 13.6 млрд евро ( с 2010 по 2018)

БОЛЕЕ ТРИНАДЦАТИ МИЛЬЯРЛА ДОЛЛАРОВ ПОШЛО С ТОПЛИВА НА ДОРОГИ.
А дорог нет
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17.09.2020 18:47
+7
Если посмотреть со стороны Бородатой бабушки, то все очень даже заевись.
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17.09.2020 18:58
+6
Вообще то с 2010 года действует постановление об акцизе на топливо, которые ввели ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ
И ГДЕ ВСЕ ЖТИ ДЕНЬГИ ? Ведь организации их платят в налоговую
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17.09.2020 18:44
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Вообще то с 2010 года действует постановление об акцизе на топливо, которые ввели ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ
И ГДЕ ВСЕ ЖТИ ДЕНЬГИ ? Ведь организации их платят в налоговую
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17.09.2020 18:44 Відповісти


Теперь расчёты в 2010
На бензин - EUR213,5 за 1 тыс. литров.
На дизтопливо - EUR 139,5 за 1 тыс. литров.
На сжиженного газ - EUR52 за 1 тыс. литров.
В 2017 в Украине было потреблено Бензина 2 014 тыс.тонн или примерно 2,7 млр. литров Дизеля 6 018 тыс.тонн ------------------ 7,2 млр. литров СПГ 1 578 тонн ----------------------- 3,4 млр. литров
В 2017 году потребителями было уплачено 1,7 млр. Евро акцыза на топливо.

1. 7 млрд долларов умножить на 8 лет = 13.6 млрд евро ( с 2010 по 2018)

БОЛЕЕ ТРИНАДЦАТИ МИЛЬЯРЛА ДОЛЛАРОВ ПОШЛО С ТОПЛИВА НА ДОРОГИ.
А дорог нет
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17.09.2020 18:47 Відповісти
Проффесор на ті єври придбав собі золотий унітаз.
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17.09.2020 18:54 Відповісти
😀😀😀
Если не шутить - то цифры заставляют задуматься
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17.09.2020 18:55 Відповісти
Зебилам нечем задуматься.
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17.09.2020 19:06 Відповісти
не литров а тонну.. а в тонне не тысячу литров удельный вес топлива где то 0.75
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17.09.2020 22:10 Відповісти
2,7 х 0, 75 = 2,025

Правильно?
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17.09.2020 22:17 Відповісти
отвечу по простому в литре-750 гр примерно..Дизелька чуть тяжелее бензин легче..там на сотые
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19.09.2020 08:57 Відповісти
денги пошли на мыролюбные реформы. а дороги того, никто не отреформировал.
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17.09.2020 20:20 Відповісти
Что ни делает дурак, все он делает не так.
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17.09.2020 18:44 Відповісти
Если посмотреть со стороны Бородатой бабушки, то все очень даже заевись.
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17.09.2020 18:58 Відповісти
Мрази бениевские,про такие планы нужно было говорить до выборов,избиратель не дает вам право повышать налоги,хотите делать бензин дешевле - на здоровье,газ подонки не трогайте.
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17.09.2020 18:47 Відповісти
даешь дешевый бензин!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! иду за вас голосовать
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17.09.2020 18:50 Відповісти
Знаете, что самое смешное. Именно с таким лозунгом на выборы пойдет Портнов. И Вы удивитесь какой процент голосов он отхватит.
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17.09.2020 18:53 Відповісти
это сарказм
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17.09.2020 18:56 Відповісти
У меня это был не сарказм. Он таки будет кандидатом.
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17.09.2020 19:01 Відповісти
портнов никогда не будет в большой политике, он только будет выполнять роль серого кардинала, слишком одиозен
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17.09.2020 19:03 Відповісти
Поживем посмотрим........... просто запомните этот мой пост. Примерно так как вспоминает сейчас мои слова один политолог, сказанные в 2010 году о перспективах Порошенко как президента в недалеком будущем.
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17.09.2020 19:09 Відповісти
Це місцеві вибори і гамериканців вони не стосуються.
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17.09.2020 18:56 Відповісти
Та, после выборов цены на бензин вырастут еще больше чем сейчас)))
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17.09.2020 18:57 Відповісти
да все мы знаем,это такой сарказм
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17.09.2020 19:00 Відповісти
Не слушать надо было до выборов, а думать.
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17.09.2020 18:52 Відповісти
Вы это сделали вместе!!
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17.09.2020 18:54 Відповісти
Не "уравнять" хотят, а повысить! Падлы!В Раде хотят уровнять ставки акцизного налога на топливо - Цензор.НЕТ 2432
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17.09.2020 18:52 Відповісти
Так их мерсы все на бензине - им выгодно
А вот простые люди - на газу . И тут их хотят опять сделать
А КОГДА УЖЕ НАЛОГ НА ВОЗДУХ ВВЕДУТ ????
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17.09.2020 18:57 Відповісти
Недолго ждать осталось.
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17.09.2020 19:02 Відповісти
а кто заставлял вас брать машину с гбо или ее устанавливать? наверное хитрожопость?
или у вас машина с завода с индексом лпг без бензобака?
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17.09.2020 20:23 Відповісти
Да причем здесь их мерсы?Они хотят повысить акциз на газ и соляру (это все импортное, в Украине не производится) и понизить акциз на бенз, который в Украине производит лишь одно предприятие - Кременчугский НПЗ Бени Коломойского. Вот и весь хрен до копейки
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17.09.2020 20:29 Відповісти
Пиндец ГБО.
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17.09.2020 19:02 Відповісти
и это правильно. мусорские конторы потеряют на своих магических разрешительных бумажках и сертификатах. и это справедливо.
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17.09.2020 20:24 Відповісти
Я езжу на газу. Специально покупал Логан с ГБО от производителя стоимостью примерно 1000 евро.
Теперь у меня вопрос: они не уху ели там случайно?
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17.09.2020 19:03 Відповісти
_Уху ели. И отнюдь не случайно!
_Люди на газу экономили себе деньги, уклоняясь от грабежа. Теперь грабитель решили ограбить уклонистов.
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17.09.2020 19:07 Відповісти
жду когда уже бляхеров разведут. а то люди уверовали что достаточно поставить галочку, и станет доступное жилье, доступная растаможка и прочее
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17.09.2020 19:09 Відповісти
і підняти беніни прибутки на бензині
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17.09.2020 22:50 Відповісти
просто очень деньги нужны, а в экономику фотографы не умеют
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17.09.2020 19:07 Відповісти
а зачем на моторе 1.6 гбо? это такая тяга к хитрожопой экономии?
у меня 1.9 и мкп, расход по трассе 7-9 литров на стоню.
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17.09.2020 20:26 Відповісти
У меня 1.4 движок с МКП без кондишна ) Просто экономия, без хитрожопости, да...
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17.09.2020 21:41 Відповісти
иду на выборы и рву билютень....
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17.09.2020 19:06 Відповісти
точнее - бензин не подешевеет, все остальное подорожает
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17.09.2020 19:07 Відповісти
Почему я, как владелец бензинового автомобиля должен быть против? На газ не хочу переходить, поэтому как для меня - хорошая идея.
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17.09.2020 19:07 Відповісти
потому что думать надо не только за себя )
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17.09.2020 19:10 Відповісти
с каких дел? то у мыролюбца пейсы длинные, пусть он за тебя и думает.
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17.09.2020 20:27 Відповісти
а не пошел бы ты, зебобик )
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17.09.2020 20:29 Відповісти
а шож не так? или тебе мало мыролюбности?
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17.09.2020 20:33 Відповісти
мне хватит, и из-за таких как ты уродов
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17.09.2020 20:35 Відповісти
ну так я тебя обрадую. всех соевых прихвостней ждет реформирование, очень даже мыролюбное.
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17.09.2020 20:44 Відповісти
ко-ко-ко... ты ещё не поняо что тебя не-ли.. ))) лошара
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17.09.2020 20:45 Відповісти
лох - це ти!
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17.09.2020 20:46 Відповісти
ты правильно себя охарактеризовал любитель соевго заменителя шыкалада.
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17.09.2020 20:50 Відповісти
лошара, для тупых объясняю что это про тебя, стрелочник...
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17.09.2020 20:52 Відповісти
тому що бензин потім знову подорожчає..
бені треба більше бабла
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17.09.2020 22:51 Відповісти
При Порошенко такого не было.
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17.09.2020 19:08 Відповісти
я еще новость не прочитал, но задался вопросом почему слово повысить заменяют на уравнять
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17.09.2020 19:11 Відповісти
Не переживайте, подорожает и то и другое.
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17.09.2020 19:11 Відповісти
Коломойский уже давно газ задушить хочет. Очень сильно газ ему мешает.
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17.09.2020 19:14 Відповісти
будет сюрприз всем проголосовавшим за зелю...они в основном и перешли на ГБО...даже внедорожники перешли. а заодно и тем,кто не голосовал за писуаниста.
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17.09.2020 19:17 Відповісти
С растаможкой накпали слуг алыгархов вычеркиваем
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17.09.2020 19:21 Відповісти
Газ гораздо экологичнее бензина...выхлоп чище...только идиот будет ратовать за переход массы авто с газа на бензин..
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17.09.2020 19:23 Відповісти
А как же Беня и его НПЗ в Кременчуге? Он же обидится
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17.09.2020 20:33 Відповісти
забыли уровнять акцизом электроэнергию. а вдруг все пересядут на электрички что тогда делать НПЗ коломойского. будет... .
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17.09.2020 19:31 Відповісти
тут ноги из кременчугского НПЗ и уши коломойского, который давеча возил рабов с завода на пикеты в Киев....а мовчан-шавка коломойского
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17.09.2020 19:39 Відповісти
Сученок явно на Беню работает
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17.09.2020 20:34 Відповісти
Идиоты. Наоборот надо стимулировать переход транспорта на газ потому что это экологический вид топлива
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17.09.2020 20:51 Відповісти
Ну тут конечно Бенины уши торчат. '' "У нас в стране остался один нормально работающий нефтеперерабатывающий завод (Кременчугский), но если сохранится темп падения потребления бензина, которое происходит в стране с 2012 года, то в ближайшее несколько лет завод может закрыться''
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17.09.2020 20:53 Відповісти
Зеленский отрабатывает хотелки Коломойского.
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17.09.2020 21:11 Відповісти
Дешевый импортный российский газ - это прямое финансирование страны-агрессора.Источник: https://censor.net/ru/n3219946

===============
А кто мешает закупать сжиженый американский или катарский? Беня?
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17.09.2020 21:14 Відповісти
Опять всех просто развоздушат на бабки и все .ага что б еврей думал о снижении цен .как бы не так .размечтались
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17.09.2020 22:43 Відповісти
не слушайте сказки про расейский газ, у нас газа как грязи и должен он стоить гривна литр, но что бы продавать по 12 нужно рассказать сказку шо купили у кацапов
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18.09.2020 08:47 Відповісти
 
 