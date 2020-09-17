У Раді хочуть вирівняти ставки акцизного податку на паливо, що призведе до зниження цін на бензин

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на паливо", який дозволить істотно знизити ціни на бензин.

Текст відповідного проєкту закону №4098 ще не опубліковано на сайті парламенту, а автор законопроєкту народний депутат (фракція "Слуга народу") Олексій Мовчан у коментарі УНІАН розповів, що законопроєкт стосується вирівнювання акцизів для палива, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз акцизи прописані для бензинів на рівні 213 євро, для дизеля - 139 євро і для автомобільного газу - 52 євро. Це призводить до нерівності різного виду палива на одному ринку. Ми пропонуємо використовувати справедливий підхід до всіх автомобілістів там, де ставка для всіх видів палива однакова - на рівні 139 євро", - сказав він.

Як вплинуть акцизи на вартість палива

Нардеп спрогнозував, що ціни на дизельне паливо, яке купують споживачі, ніяк не зміняться від зміни акцизів. При цьому автогаз подорожчає на 3-3,4 гривні, а бензин подешевшає на 2,9-3,0 гривні. "Тобто за сьогоднішніми цінами газ може коштувати 14 гривень, а бензин близько 18 гривень. Тоді споживач прийматиме рішення в сторону бензину, оскільки користуватися російським газом буде невигідно", - додав Мовчан.

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Перспективи українських НПЗ

За його словами, через скорочення споживання бензину на користь дешевого автомобільного газу з Росії, українські нафтопереробні заводи (НПЗ) можуть закритися. "У нас в країні залишився один нормально працює нафтопереробний завод (Кременчуцький - УНІАН), але якщо збережеться темп падіння споживання бензину, яке відбувається в країні з 2012 року, то в найближчі кілька років завод може закритися. Це означає, що ми будемо ще більше залежними від імпорту, ніде буде переробляти українську нафту, й скоротяться робочі місця", - пояснив депутат.

Падіння виробництва палива в Україні Мовчан констатує, що виробництво на вітчизняних НПЗ падає, оскільки дешевий російський автомобільний газ через низький акциз витісняє бензин. Але нарощування поставок енергетичних ресурсів з країни-агресора є небезпечним й суперечить державній політиці.

"Дешевий імпортний російський газ - це пряме фінансування країни-агресора. Порядку 45% заходить з РФ і ще близько третини заходить з Білорусі. Хоча є ймовірність, що це той самий російський газ. Наше завдання цим регулюванням підтримати українського нафтопереробника, який зможе розвиватися, більше платити до бюджету, модернізувати своє виробництво. Фіскальний ефект ми оцінюємо порядку плюс 5 мільярдів гривень доходів на рік", - сказав він.

Мовчан зазначив, що цю законодавчу ініціативу підтримують всі вітчизняні нафтопереробники, включаючи державні Шебелинський НПЗ "Укргазвидобування", оскільки законопроект їм теж надасть можливості для ефективної роботи та розвитку.

Що цьому передувало

За даними Державної митної служби, Україна в січні-серпні 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів на третину - до 2,19 мільярда доларів. Поставки нафтопродуктів з Росії становлять 839 мільйонів доларів або 38,2% від витрат на імпорт нафтопродуктів, з Білорусі - 712,5 мільйона доларів (32,5%), з Литви - 268,8 мільйона доларів (12,3%).

За даними митниці, протягом 2019 року в структурі імпорту високооктанових бензинів переважали обсяги з Республіки Білорусь (більше 65%) і Литви (близько 30%). У структурі імпорту дизельного палива переважала ДТ, походженням з Республіки Білорусь (понад 40%) і Російської Федерації (понад 35%).

У структурі імпорту зрідженого газу переважали поставки з Російської Федерації (понад 45%), Республіки Білорусь (понад 25%) і Республіки Казахстан (понад 20% в загальному обсязі імпорту).

За 5 місяців 2020 року в Україну імпортовано бензинів 366,4 тисячі тонн, що на 6,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року (з РФ імпорт не здійснювався). Дизельного палива було імпортовано 2320,2 тисячі тонн, що на 0,5% більше (у тому числі 39,5% імпорту з РФ). Поставки скрапленого газу (LPG) зросли на 4,8%, до 579,5 тисячі тонн, (в тому числі з РФ 38,3% імпорту).

Довідка. Згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони від 2 грудня 2019 року, до 1 липня 2020 Кабінет Міністрів України повинен був забезпечити опрацювання питання і прийняти рішення про диверсифікацію джерел і маршрутів поставок нафти, нафтопродуктів, природного і скрапленого газу, вугілля антрацитових марок, передбачивши поставки з одного джерела не більше 30 відсотків від загальних обсягів поставок. Цього так і не відбулося.



