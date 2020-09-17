Рада визначила своїх представників для обрання голови САП у рамках процедури, але ми взяли до відома критику в суспільстві, - Офіс президента
Верховна Рада ухвалила постанову про визначення своїх представників до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у межах суворої процедури та жвавої парламентської дискусії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП
"Офіс президента України взяв це рішення до відома, як узяв до відома й критику в суспільстві, яка супроводжувала це рішення парламенту", - зазначається в тексті.
В Офісі президента вважають беззаперечним, що незалежність є ключовою передумовою ефективності антикорупційної інфраструктури України. Для забезпечення такої незалежності, а отже, й інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України, САП та Вищого антикорупційного суду законодавством передбачені як особливі процедури добору керівників на адміністративні посади в цій системі, так і гарантії невтручання в їхню діяльність з боку будь-якої іншої гілки влади.
"Змушені також нагадати, що першого керівника САП свого часу "спіймало" НАБУ, зафіксувавши в аудіоформаті таку його діяльність і висловлювання, що трактувалися як несумісні із займаною посадою. При цьому перший керівник САП пройшов через відповідні процедури конкурсного відбору на адміністративну посаду, що віталося тоді всіма спостерігачами. Але, як виявилося згодом, навіть жорсткий конкурсний відбір не гарантує автоматично посадової чистоти та незаангажованості", - вказали в Офісі президента.
Офіс президента закликає утриматися від "надмірних емоцій усіх учасників суспільної дискусії" щодо діяльності антикорупційної інфраструктури держави, а також від "спекулятивних оцінок" роботи конкретних осіб на адміністративних посадах в антикорупційних органах.
"Шлях подолання корупції є також обов'язковою складовою для європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави. Мірилом ефективності боротьби з корупцією не може бути те чи інше прізвище на тій або іншій посаді. Повинні працювати інституції – незалежно від прізвищ і так, щоб керувалися виключно параметрами відповідних законів. Повинні, нарешті, суттєво збільшуватися конкретні результати діяльності антикорупційної інфраструктури. Перш за все у вигляді беззаперечних обвинувальних судових вироків", - вважають в Офісі Зеленського.
В ОП підкреслили, що будь-який новий керівник САП має усвідомлювати все це на сто відсотків.
"Менше політики і спекуляцій, але більше професійності та прозорості", - вказали в ОП.
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Herman Aksom
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Чесно кажучи, країна яка під час війни обирає верховним головнокомандувачем дешевого артиста, що симпатизує окупанту - не заслуговує на безвіз та будь які інші блага цивілізованого світу. Спочатку гідність і самоповага - потім в Европу. Хочете Зе - стійте в стойлі.
ЕС и МВФ «имели огромные вопросы к составу конкурсной комиссии САП в 2015 году»
Именно поэтому и МВФ, и ЕС после результатов отбора первого руководителя САП заставили тогдашнюю власть Порошенко внести изменения в закон и гарантировать, что люди с безупречной репутацией и антикоррупционным опытом будут выбирать следующего руководителя САП.
Но пришла новая власть Зеленского и сделала и делает.... ставит профанов полных в этом деле,своих ставлеников, марионеток и коррупционеров. Зависимых от Банковой....как это генпрокурор Венедиктова и ДБР.
Так называемые представители в САП - это те же ручные черти Ермака, которых в ВР прокатили в прошлый раз.
Но тогда даже зеленые ссыканули, что МВФ денег не даст. А сейчас решили идти вабанк.