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Рада визначила своїх представників для обрання голови САП у рамках процедури, але ми взяли до відома критику в суспільстві, - Офіс президента

Рада визначила своїх представників для обрання голови САП у рамках процедури, але ми взяли до відома критику в суспільстві, - Офіс президента

Верховна Рада ухвалила постанову про визначення своїх представників до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у межах суворої процедури та жвавої парламентської дискусії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП

"Офіс президента України взяв це рішення до відома, як узяв до відома й критику в суспільстві, яка супроводжувала це рішення парламенту", - зазначається в тексті.

В Офісі президента вважають беззаперечним, що незалежність є ключовою передумовою ефективності антикорупційної інфраструктури України. Для забезпечення такої незалежності, а отже, й інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України, САП та Вищого антикорупційного суду законодавством передбачені як особливі процедури добору керівників на адміністративні посади в цій системі, так і гарантії невтручання в їхню діяльність з боку будь-якої іншої гілки влади.

"Змушені також нагадати, що першого керівника САП свого часу "спіймало" НАБУ, зафіксувавши в аудіоформаті таку його діяльність і висловлювання, що трактувалися як несумісні із займаною посадою. При цьому перший керівник САП пройшов через відповідні процедури конкурсного відбору на адміністративну посаду, що віталося тоді всіма спостерігачами. Але, як виявилося згодом, навіть жорсткий конкурсний відбір не гарантує автоматично посадової чистоти та незаангажованості", - вказали в Офісі президента.

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Офіс президента закликає утриматися від "надмірних емоцій усіх учасників суспільної дискусії" щодо діяльності антикорупційної інфраструктури держави, а також від "спекулятивних оцінок" роботи конкретних осіб на адміністративних посадах в антикорупційних органах.

"Шлях подолання корупції є також обов'язковою складовою для європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави. Мірилом ефективності боротьби з корупцією не може бути те чи інше прізвище на тій або іншій посаді. Повинні працювати інституції – незалежно від прізвищ і так, щоб керувалися виключно параметрами відповідних законів. Повинні, нарешті, суттєво збільшуватися конкретні результати діяльності антикорупційної інфраструктури. Перш за все у вигляді беззаперечних обвинувальних судових вироків", - вважають в Офісі Зеленського.

В ОП підкреслили, що будь-який новий керівник САП має усвідомлювати все це на сто відсотків.

"Менше політики і спекуляцій, але більше професійності та прозорості", - вказали в ОП.

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Автор: 

конкурс (1287) Офіс Президента (2024)


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Топ коментарі
+10
Очередь на должность руководителя САП
Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4577
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17.09.2020 19:58
+8
Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 3080
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17.09.2020 20:23
+8
Принял к сведению? Отзовите забракованных кандидатов!!!
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17.09.2020 20:29
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Очередь на должность руководителя САП
Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4577
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17.09.2020 19:58 Відповісти
Портнова туда. Если не посадили, значит честный. Одного осудили и только потому, что сбежал.
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17.09.2020 20:09 Відповісти
"Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента" - Это, разумеется, брехня. Враги Украины останавливаться не намерены.
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17.09.2020 20:12 Відповісти
Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 3080
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17.09.2020 20:23 Відповісти
Принял к сведению? Отзовите забракованных кандидатов!!!
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17.09.2020 20:29 Відповісти
Просто слегка обосрались и теперь юлят
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17.09.2020 20:36 Відповісти
Так это "классика зеленизма"- шаг вперед,а затем два назад.
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17.09.2020 20:40 Відповісти
Нет. Враги делают шаг назад - даже не назад, а на месте - и два вперёд.
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17.09.2020 20:58 Відповісти
ЭТИ ,сучки,чувствуют,что народ на взводе,ждите ,все предатели ОТВЕТЯТ !!!!
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17.09.2020 23:18 Відповісти
*Елена Бусол (заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин Учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им.Владимира Вернадского, доктор юридических наук);*Андрей Гуджал (управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ")*Алексей Дрозд (начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, доцент)*Екатерина Коваль (заместитель главы Союза юристов Украины);*Вячеслав Навроцкий (профессор Украинского католического университета и Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук);*Богдан Романюк (профессор Национального транспортного университета, кандидат юридических наук, доцент)*Евгений Соболь (заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета им. Владимира Винниченко, доктор юридических наук, профессор).

========== Кто тут враг таинственный?
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17.09.2020 20:44 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1306555379560652800 6 ч

Чесно кажучи, країна яка під час війни обирає верховним головнокомандувачем дешевого артиста, що симпатизує окупанту - не заслуговує на безвіз та будь які інші блага цивілізованого світу. Спочатку гідність і самоповага - потім в Европу. Хочете Зе - стійте в стойлі.
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17.09.2020 21:22 Відповісти
Рада визначила своїх представників для обрання глави САП у рамках процедури, але ми взяли до відома критику в суспільстві, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1683
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17.09.2020 21:34 Відповісти
Закон о независимой комиссии приняли как раз после Холодницкого.

ЕС и МВФ «имели огромные вопросы к составу конкурсной комиссии САП в 2015 году»

Именно поэтому и МВФ, и ЕС после результатов отбора первого руководителя САП заставили тогдашнюю власть Порошенко внести изменения в закон и гарантировать, что люди с безупречной репутацией и антикоррупционным опытом будут выбирать следующего руководителя САП.

Но пришла новая власть Зеленского и сделала и делает.... ставит профанов полных в этом деле,своих ставлеников, марионеток и коррупционеров. Зависимых от Банковой....как это генпрокурор Венедиктова и ДБР.
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17.09.2020 22:47 Відповісти
Вони зовсім не профани. Це хибна думка. Вони вміло відстоюють свої інтереси, які, на жаль, протилежні інтересам України.
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18.09.2020 00:58 Відповісти
И вот что интересно.
Так называемые представители в САП - это те же ручные черти Ермака, которых в ВР прокатили в прошлый раз.

Но тогда даже зеленые ссыканули, что МВФ денег не даст. А сейчас решили идти вабанк.
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18.09.2020 01:54 Відповісти
 
 