Зеленський особисто просив голосувати за комісію з вибору глави САП двох депутатів, що не входять до "СН", - Лерос
Народний депутат України Гео Лерос заявив, що йому стало відомо про той факт, коли президент Зеленський особисто дзвонив двом депутатам не з фракції "СН" з проханням проголосувати за членів конкурсної комісії з обрання нового глави САП.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Лерос написав у Фейсбуці.
Депутат зазначив: "Мені вже двоє народних депутатів, які не входять в "Слугу Народу", підтвердили що Зеленський осоьисто їх просив прийти проголосувати за комісію по прокурору САП!
Ці депутати прийшли і натисли зелені кнопки. Тепер ні у кого не має виникати сумнівів хто відповідальний за корупцію в державі.
Ці показові заяви Зеленського щодо посадки Юрченка - вистава для лохів, ми всі були свідками як він тиждень відмазував хабарників.
Тепер після призначення ручного прокурора САП, Зеленский перетворить країну в бананову республіку, ізольовану від цивілізованого світу, почитайте заяви західних партнерів. Давайте зафіксуємо, у нас з’явився свій Лукашенко".
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Любую власть не просто можно, ее нужно критиковать и так чтобы у нее зад болел! Иначе получим диктатора к в Беларуси, а про какой либо рост можно будет вообще забыть
Что то я именно такого не припомню! Да полоскали его тут порядочно, но было за что!!!
Та і транш на 1,5 млрд. нам нафіг не потрібен.
Не їздили закордон без віз, не потрібно і починати.
Готуйтесь зелефани їсти млинці з лопати, там куди ми йдемо це народна забава !!