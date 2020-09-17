Зеленський особисто просив голосувати за комісію з вибору глави САП двох депутатів, що не входять до "СН", - Лерос

Народний депутат України Гео Лерос заявив, що йому стало відомо про той факт, коли президент Зеленський особисто дзвонив двом депутатам не з фракції "СН" з проханням проголосувати за членів конкурсної комісії з обрання нового глави САП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лерос написав у Фейсбуці.

Депутат зазначив: "Мені вже двоє народних депутатів, які не входять в "Слугу Народу", підтвердили що Зеленський осоьисто їх просив прийти проголосувати за комісію по прокурору САП!

Ці депутати прийшли і натисли зелені кнопки. Тепер ні у кого не має виникати сумнівів хто відповідальний за корупцію в державі.

Ці показові заяви Зеленського щодо посадки Юрченка - вистава для лохів, ми всі були свідками як він тиждень відмазував хабарників.

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Тепер після призначення ручного прокурора САП, Зеленский перетворить країну в бананову республіку, ізольовану від цивілізованого світу, почитайте заяви західних партнерів. Давайте зафіксуємо, у нас з’явився свій Лукашенко".