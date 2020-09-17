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Новини
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Зеленський особисто просив голосувати за комісію з вибору глави САП двох депутатів, що не входять до "СН", - Лерос

Зеленський особисто просив голосувати за комісію з вибору глави САП двох депутатів, що не входять до

Народний депутат України Гео Лерос заявив, що йому стало відомо про той факт, коли президент Зеленський особисто дзвонив двом депутатам не з фракції "СН" з проханням проголосувати за членів конкурсної комісії з обрання нового глави САП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Лерос написав у Фейсбуці.

Депутат зазначив: "Мені вже двоє народних депутатів, які не входять в "Слугу Народу", підтвердили що Зеленський осоьисто їх просив прийти проголосувати за комісію по прокурору САП!

Ці депутати прийшли і натисли зелені кнопки. Тепер ні у кого не має виникати сумнівів хто відповідальний за корупцію в державі.

Ці показові заяви Зеленського щодо посадки Юрченка - вистава для лохів, ми всі були свідками як він тиждень відмазував хабарників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада визначила своїх представників для обрання глави САП у рамках процедури, але ми взяли до відома критику в суспільстві, - Офіс президента

Тепер після призначення ручного прокурора САП, Зеленский перетворить країну в бананову республіку, ізольовану від цивілізованого світу, почитайте заяви західних партнерів. Давайте зафіксуємо, у нас з’явився свій Лукашенко".

Зеленський особисто просив голосувати за комісію з вибору глави САП двох депутатів, що не входять до СН, - Лерос 01

Автор: 

Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+48
Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 7050
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17.09.2020 20:08
+37
Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 7400
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17.09.2020 20:05
+35
Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 2258
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17.09.2020 20:06
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Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 7400
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17.09.2020 20:05 Відповісти
Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 2258
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17.09.2020 20:06 Відповісти
Верить Леросу себя не уважать, мог и 10 депутатов назвать, все равно без фамилий это не опровергнуть.
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17.09.2020 20:06 Відповісти
ну в таком случае, верь клоуну - пианисту, он всегда "правду"чешет.
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17.09.2020 20:13 Відповісти
Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 3454
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17.09.2020 20:08 Відповісти
Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 7050
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17.09.2020 20:08 Відповісти
С языка снял. И за фотошоп спасибо.
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17.09.2020 20:51 Відповісти
Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 6268
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17.09.2020 20:09 Відповісти
Правильно буде не "обещаль", а "обісцял"!
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17.09.2020 20:17 Відповісти
придется опять вернуться к игре членом на рояле
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17.09.2020 23:21 Відповісти
Да никакой Зелебородько не Лукашенко - это третьеклассник который вдруг стал директором школы. Дитё бегает и повторяет - "я директор, я директор, я взрослый...".
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17.09.2020 20:12 Відповісти
+++++++++++++++++++++++++ Воно саме...
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18.09.2020 05:20 Відповісти
Если вы намекаете, на критику Порошенко, которая тут была, то его было за что критиковать. Или вы думаете, что критиковать Порошенко не нужно было?! Если вы так думаете, то не сильно отличаетесь от адептов Зе-секты которые так же против критики Бубочки.
Любую власть не просто можно, ее нужно критиковать и так чтобы у нее зад болел! Иначе получим диктатора к в Беларуси, а про какой либо рост можно будет вообще забыть
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17.09.2020 20:59 Відповісти
Это если критика по делу. А "убийство" брата и обогащение в 82 раза разве нормально? Может у подобных критиков должно одно место болеть?
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17.09.2020 22:16 Відповісти
А что на цензоре была "критика" про "убийство брата" и "обогащение в 82 раза"?!
Что то я именно такого не припомню! Да полоскали его тут порядочно, но было за что!!!
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18.09.2020 10:33 Відповісти
Было и такое. А "барыга" и до сих пор.
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18.09.2020 11:20 Відповісти
У зебилов глубокая глотка. Не привыкать.
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17.09.2020 20:18 Відповісти
http://www.wing.com.ua/content/view/27027/90/ РАСФОРМИРОВАН ЦЕНТР АЭРОРАЗВЕДКИ, СОЗДАННЫЙ ВОЛОНТЕРАМИ В 2015 ГОДУ

Два депутата, не входящих в "СН", заявили, что Зеленский лично просил их голосовать за комиссию по выбору главы САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 9112
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17.09.2020 20:21 Відповісти
І Касьянов мовчить, ну так це ж не на Пороха бочку катить
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17.09.2020 20:25 Відповісти
... принято оптимальное решение - интегрировать в зависимости от функционала боевые подразделения в другие структуры, в частности аэроразведку и наблюдение - в подразделения разведки, IT - в научные подразделения связи и кибербезопасности, родственные им по направлению деятельности,
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17.09.2020 21:17 Відповісти
Докерувались.....
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17.09.2020 21:32 Відповісти
Когда послы США и ЕС предупреждают зе контору о честном проведении конкурса в САП , и говорят об отмене безвиза , то я больше верю Леросу , а зе и его конторе не верил и не поверю. Вы посмотрите на этот зброд "слуг народа" , нет ,там есть и нормальные люди , но они просто теряются в жиже неадекватных слуг.
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17.09.2020 20:26 Відповісти
Таваріщ Путєн пріказал
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17.09.2020 20:27 Відповісти
зеля - преступник
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17.09.2020 20:36 Відповісти
Видите, даже после вердикта Конституционного суда президент оказывает давление на формирование САП. А что бы было, если бы не ограничивались его полномочия? Да никто бы вас и спрашивать не стал.
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17.09.2020 20:40 Відповісти
Во всём этом прослеживается конкретный план, после этого кидалова, не говоря об остальных фэйлах, типа там построить дороги на Ковидный фонд - денег уже никто не даст. В Экономике грядет жопа уже к зиме. Так к кому же останется обратится за деньгами? Понятно к кому и понятно, чем придётся расплатиться
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17.09.2020 20:48 Відповісти
Два депутата, що не входять до "СН", заявили, що Зеленський особисто просив їх голосувати за комісію з вибору глави САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 4912
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17.09.2020 20:51 Відповісти
Жиды сруться, а славяне страдают формула тысячелетия
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17.09.2020 20:59 Відповісти
Два депутата, що не входять до "СН", заявили, що Зеленський особисто просив їх голосувати за комісію з вибору глави САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 5089
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17.09.2020 21:03 Відповісти
Порох дал безвиз, но 73% это не понравилось, они, видите ли, хотели, чтоб "соевой" коррупции не было. Теперь не будет безвиза, зато коррупция будет "зеленая". Премию Дарвина зелебобикам.
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17.09.2020 21:10 Відповісти
Два депутата, що не входять до "СН", заявили, що Зеленський особисто просив їх голосувати за комісію з вибору глави САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 2502
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17.09.2020 21:13 Відповісти
Ну значит бычачий холм. Тока усей бандой.
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17.09.2020 23:57 Відповісти
Два депутата, що не входять до "СН", заявили, що Зеленський особисто просив їх голосувати за комісію з вибору глави САП, - Лерос - Цензор.НЕТ 5723
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17.09.2020 21:31 Відповісти
Хвантазмы карышневава гуана.
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17.09.2020 23:58 Відповісти
Вот это новость....это круче липецкого "рошена" ....во криминал-то...
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17.09.2020 21:38 Відповісти
это круче Скоты7 которые снимают на засРашке для хохлобыдла73 на бабкит из офшоров фиКало,мойского
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18.09.2020 01:06 Відповісти
Депутат Європарламенту Віола фон Крамон говорить, що українці втомилися від безвізу "бариги" Пороха.
Та і транш на 1,5 млрд. нам нафіг не потрібен.
Не їздили закордон без віз, не потрібно і починати.
Готуйтесь зелефани їсти млинці з лопати, там куди ми йдемо це народна забава !!
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17.09.2020 22:57 Відповісти
Не сцыте таварисч, то так задумана была, шоп срули срайными рядами патянулись у направлении бычава халма.
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18.09.2020 00:00 Відповісти
 
 