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Новини Агресія Росії проти України
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Військовий полігон горить у Київській області, до гасіння залучено 120 осіб, - Сухопутні війська ЗСУ

Військовий полігон горить у Київській області, до гасіння залучено 120 осіб, - Сухопутні війська ЗСУ

На території військового полігону в с. Дівички (Київська область) у четвер вдень сталася пожежа, гасити залучено 120 військовослужбовців.

Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"17 вересня на території військового полігону в Дівичках виникла пожежа. Ліс почав горіти близько 14.00. У місце займання відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399", - сказано в повідомленні.

До гасіння залучено військовослужбовців військової частини А2399, ДСНС, Національної гвардії і лісників.

"Всього до ліквідації поширення вогню на території полігону залучено 120 військовослужбовців та три одиниці пожежної техніки", - зазначили в Сухопутних військах.

Також жителів військового містечка просять зберігати спокій і по можливості залишатися вдома.

Військовий полігон горить у Київській області, до гасіння залучено 120 осіб, - Сухопутні війська ЗСУ 01

Автор: 

Київська область (4035) пожежа (4331) полігон (279) ЗСУ (7564)


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Топ коментарі
+8
https://sprotyv.info/photo/na-manevrah-u-rosii-postrilom-ptur-znishhili-vlasnij-tank-foto На маневрах у Росії пострілом ПТУР знищили власний танк. ФОТО

Военный полигон горит в Киевской области, к тушению привлечено 120 человек, - Сухопутные войска ВСУ - Цензор.НЕТ 8665
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17.09.2020 20:15
+7
Ага.
Военный полигон горит в Киевской области, к тушению привлечено 120 человек, - Сухопутные войска ВСУ - Цензор.НЕТ 2051
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17.09.2020 20:40
+4
зеленые диверсанты
а как же патронный завод
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17.09.2020 20:18
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https://sprotyv.info/photo/na-manevrah-u-rosii-postrilom-ptur-znishhili-vlasnij-tank-foto На маневрах у Росії пострілом ПТУР знищили власний танк. ФОТО

Военный полигон горит в Киевской области, к тушению привлечено 120 человек, - Сухопутные войска ВСУ - Цензор.НЕТ 8665
показати весь коментар
17.09.2020 20:15 Відповісти
«Бєй своіх, чьтоп чужіє боялісь !!!»
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17.09.2020 20:28 Відповісти
От классний русскій танк. Єслішо, заштопали, і впєрьод !
Военный полигон горит в Киевской области, к тушению привлечено 120 человек, - Сухопутные войска ВСУ - Цензор.НЕТ 4723
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17.09.2020 20:32 Відповісти
зеленые диверсанты
а как же патронный завод
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17.09.2020 20:18 Відповісти
так говорили ж гроза на Киевскую обл. пошла???? не???
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17.09.2020 20:18 Відповісти
Пару часов назад лило на севере от Киева. Примерно в 35 км.
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17.09.2020 20:26 Відповісти
А кому счас легко?
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17.09.2020 20:29 Відповісти
Прокапало.
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17.09.2020 20:35 Відповісти
Такий дощ пройшов, як він може горіти?
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17.09.2020 20:21 Відповісти
Им было трудно, но таки смогли.
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17.09.2020 20:29 Відповісти
Знову Петя підпалює.
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17.09.2020 20:39 Відповісти
Ага.
Военный полигон горит в Киевской области, к тушению привлечено 120 человек, - Сухопутные войска ВСУ - Цензор.НЕТ 2051
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17.09.2020 20:40 Відповісти
Хто всрався? - Невістка.
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17.09.2020 20:41 Відповісти
Женщина называется, мат на мате. Жуть
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17.09.2020 22:41 Відповісти
Ну горит полигон Дивички, припустим каждый год, и не по одному разу.
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17.09.2020 20:44 Відповісти
Харе бухать.
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17.09.2020 21:17 Відповісти
 
 