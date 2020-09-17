Військовий полігон горить у Київській області, до гасіння залучено 120 осіб, - Сухопутні війська ЗСУ

На території військового полігону в с. Дівички (Київська область) у четвер вдень сталася пожежа, гасити залучено 120 військовослужбовців.

Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"17 вересня на території військового полігону в Дівичках виникла пожежа. Ліс почав горіти близько 14.00. У місце займання відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399", - сказано в повідомленні.

До гасіння залучено військовослужбовців військової частини А2399, ДСНС, Національної гвардії і лісників.

"Всього до ліквідації поширення вогню на території полігону залучено 120 військовослужбовців та три одиниці пожежної техніки", - зазначили в Сухопутних військах.

Також жителів військового містечка просять зберігати спокій і по можливості залишатися вдома.