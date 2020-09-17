Лукашенко оголосив про посилення кордону з Україною і про закриття - з Польщею і Литвою

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, оголосив про закриття кордону з Польщею і Литвою. З Україною його посилять.

Про це Лукашенко заявив на провладному концерті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ,

"Ми змушені відвести війська з вулиць, пів армії поставити під рушницю і закрити держкордон із Заходом - насамперед із Литвою і Польщею. Ми змушені зміцнити державний кордон, на жаль, з нашою братською Україною", - сказав він.

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Він також заявив: ""Я не хочу, щоб моя країна воювала. Тим більше я не хочу, щоб Білорусь і та ж Польща, Литва перетворилися на театр воєнних дій, де вирішуватимуться не наші питання. Тому я сьогодні перед цим залом найкрасивіших, найбільш просунутих і патріотичних людей хочу звернутися до народів Литви, Польщі та України: зупиніть своїх божевільних політиків, не дайте розв'язатися війні!"