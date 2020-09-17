УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10311 відвідувач онлайн
Новини Революція в Білорусі
14 887 116

Лукашенко оголосив про посилення кордону з Україною і про закриття - з Польщею і Литвою

Лукашенко оголосив про посилення кордону з Україною і про закриття - з Польщею і Литвою

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, оголосив про закриття кордону з Польщею і Литвою. З Україною його посилять.

Про це Лукашенко заявив на провладному концерті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ,

"Ми змушені відвести війська з вулиць, пів армії поставити під рушницю і закрити держкордон із Заходом - насамперед із Литвою і Польщею. Ми змушені зміцнити державний кордон, на жаль, з нашою братською Україною", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент не визнав Лукашенка президентом, зажадав запровадити санкції і засудив гібридне втручання РФ, - резолюція

Він також заявив: ""Я не хочу, щоб моя країна воювала. Тим більше я не хочу, щоб Білорусь і та ж Польща, Литва перетворилися на театр воєнних дій, де вирішуватимуться не наші питання. Тому я сьогодні перед цим залом найкрасивіших, найбільш просунутих і патріотичних людей хочу звернутися до народів Литви, Польщі та України: зупиніть своїх божевільних політиків, не дайте розв'язатися війні!"

Автор: 

Білорусь (7937) Лукашенко Олександр (2655)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
Лукашенко объявил об усилении границы с Украиной и о закрытии - с Польшей и Литвой - Цензор.НЕТ 859
показати весь коментар
17.09.2020 20:45
+25
Такой удар по Европе!
Завтра рухнет экономика ЕС!
показати весь коментар
17.09.2020 20:50
+23
Лукашенко объявил об усилении границы с Украиной и о закрытии - с Польшей и Литвой - Цензор.НЕТ 8569
показати весь коментар
17.09.2020 20:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
немає що туди їхати.
показати весь коментар
17.09.2020 23:03 Відповісти
Vidimo ekonomiceskaja situacija u nix teper katastroficeskaja,tak icet vynovnix.S Litvy v Ukrainu nado budet cerez Polsu jexat .
показати весь коментар
17.09.2020 22:16 Відповісти
Идиот бредит . цитировать лукадрища можно только психиатрам . шизофреник , параноик и социопат лукашенко должен быть изолирован в камере.
показати весь коментар
17.09.2020 22:29 Відповісти
Да нет, вот он то как раз и погуляет в бЯрёзовой роще, а в камеру отправят тех, кто на митинги ходил. Лука поднял ставку - вывел армию на улицу. Протестующие ставку чем будут поднимать?
показати весь коментар
17.09.2020 22:45 Відповісти
Да и поздно им шебуршиться, Лука их уже продал, как скот. Ну, как барин продал свой скот другому барину. Теперь новый хозяим им шкурку то завернёт. Опытный живодёр, барин то новый.
показати весь коментар
17.09.2020 22:46 Відповісти
читайте , зекоманда , внимательно - под словом закрыл лукашеску подразумевает поставил войска под ружжо ожидая атаки .
показати весь коментар
17.09.2020 22:32 Відповісти
Може й Тупін під час чергового психічного припадку закриє кордон з Україною.
показати весь коментар
17.09.2020 22:41 Відповісти
Ничего у беларусов не выйдет,они свой шанс просрали водя хороводы по Минску. Сегодня реальный президент Беларуси Путин, Лукашенко ручной гауляйтер.
показати весь коментар
17.09.2020 22:50 Відповісти
ну слафапоху, хоть какой-то шанс у нас есть, што дядя саша не окончательно одиделсо, поляки с литовцами пусть завидуют
показати весь коментар
18.09.2020 08:39 Відповісти
Ну, тепер ***** може сказати: "А картопляний Піночет вас просив!"
показати весь коментар
18.09.2020 08:52 Відповісти
Заяву Лукавого можна описати однією фразою До ***** з Лавровим: "Тримайте мене троє"
показати весь коментар
18.09.2020 09:01 Відповісти
Твій, курво, улюблений адвокат портнов...)))
показати весь коментар
18.09.2020 22:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 