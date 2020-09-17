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Дискусія навколо постанови ВР про вибори заблокувала роботу ТКГ, - представниця ОБСЄ Грау

Дискусія навколо постанови ВР про вибори заблокувала роботу ТКГ, - представниця ОБСЄ Грау

Дискусія, що триває, щодо постанови Верховної Ради "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" не дозволила прийти до прийняття рішень Тристоронній контактній групі з інших питань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляється в заяві спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні і в ТКГ Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ таі її робочих груп у форматі відеоконференцій, що відбулися 16 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, триває дискусія щодо постанови Верховної Ради України № 795-IX "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" не дозволила прийти до прийняття рішень ТКГ з інших питань", - сказано в заяві.

За словами спецпредставника ОБСЄ, дискусія політичної робочої групи переважно була присвячена постанові ВР, "що знову позбавило змоги обговорити питання порядку денного, спрямовані на імплементацію Мінських угод".

У центрі уваги дискусій робочої групи з безпеки, як зазначила Грау, була "оцінка загальної ситуації безпеки в зоні конфлікту і дотримання перемир'я".

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Робоча група з гуманітарних питань за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста обговорила тему доступу МКЧХ до утримуваних, пов'язаних з конфліктом, а також питання щодо взаємного звільнення і обміну останніх.

За словами Грау, учасники засідання також представили інформацію про хід підготовки до одночасного відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду в населених пунктах Золоте і Щастя Луганської області.

"Економічна робоча група розглядала питання, пов'язані з поверненням" Укрзалізниці "вагонів, що знаходяться на території, непідконтрольній уряду України. Крім того, були обговорені питання забезпечення водопостачання через лінію зіткнення в Донецькій і Луганській областях, а також проблеми екології, пов'язані з ситуацією в затоплених шахтах уздовж лінії зіткнення по обидва її боки", - наголошується в заяві.

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Автор: 

ОБСЄ (3506) Тристороння контактна група (827) Грау Хайді (34)


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и че, где ваши аргументы импотенты
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17.09.2020 21:04 Відповісти
С каких пор ОБСЕ уже лезет в Конституцию Украины и указывает нам как и когда выборы проводить? Одно дело когда ОБСЕ закрывает глаза на обстрелы а другое когда занимается террором и угрозами населения Украины. Идите на Рашке выборы проведите Обнуленного.
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17.09.2020 21:12 Відповісти
Мразина тальявини также хайди... Совпадение?
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17.09.2020 21:24 Відповісти
так ясно откуда ноги растут.... та еще подкованная мамзель по разрушению государств в частности СССР...Ха́йди Тальяви́ни (Heidi Tagliavini) (род. в https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1950 году , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C Базель ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F швейцарский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82 дипломат . В 2003 году в NZZ Folio (ежемесячном журнале https://ru.wikipedia.org/wiki/Neue_Z%C3%BCrcher_Zeitung Neue Zürcher Zeitung ) названа «выдающимся дипломатом Швейцарии» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. die herausragende Diplomatin der Schweiz)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8#cite_note-Folio-1 [1] .Владеет семью языками. Во время встречи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4 Рональда Рейгана и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаила Горбачёва в 1985 году в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Женеве переводила с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA русского языка для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8 президента Швейцарии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82 Курта Фурглера https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8#cite_note-Folio-1 [1] .Родилась в семье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 архитектора итальянского происхождения и художницы из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD Люцерна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8#cite_note-Folio-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8#cite_note-EDA-2 [2] .В 1982 году начала работать в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB Федеральном департаменте иностранных дел , с 1984 года - в Политическом управлении департаментаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8#cite_note-24_heures-3 [3] . В 1995 году была членом первой группы содействия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95 ОБСЕ в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F Чечне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8#cite_note-Swissinfo-4 [4] . В 1996 году работала в посольстве Швейцарии в Москвеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8#cite_note-UN-5 [5] . С 1998 год по 1999 год занимала должность заместителя главы миссии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН по наблюдению в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8#cite_note-Swissinfo-4 [4] .После возвращения в Швейцарию в 1999 году была назначена главой Политического отдела гуманитарной безопасности в Политическом управлении
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17.09.2020 21:40 Відповісти
С тех пор как узеленского идут на поводу у *****.
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17.09.2020 22:22 Відповісти
хоть ОДНА РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ ПО УМЫРОТВОРЕНИЮ БЕСОВСКОЙ ********.. мадам Минск Порошенко на то и написал чтобы типа изображать процесс с бегом на месте..а Вовочка тупое решило в натуре умыротворить Х..ло они как оказалось в Москве вполне все дебилы раз повелись в натуре и сурьезно шо Минск шо то должен решить а нефигаче решить можно либо войной либо вселенской катастрофой в результате которой исчезнет ******** или сдохнет осел и падишах....и сразу и вместе....
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17.09.2020 21:37 Відповісти
закусывай
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17.09.2020 22:06 Відповісти
А до чого тут ТКГ до рішення ВР? ТКГ має діяти в рамках законодавства України. Так шо арбайтен, пані Грау, і не відволікайтеся на балаканину на робочому місці.
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17.09.2020 22:22 Відповісти
 
 