Військовослужбовець-контрактник майже рік не з'являвся в частині, його засуджено до 3 років умовно

Львів’янин мав прибути в місце розташування військової частини в Сєвєродонецьку в грудні 2018 року. Але замість цього майже через рік, у листопаді 2019 року, прибув до місця постійної дислокації частини в Коломиї.

Про це повідомляє пресслужба Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"30.12.2018 року військовослужбовець, проходячи військову службу за контрактом, не з'явився вчасно на службу в розташування військової частини військової частини А4267 (Луганська область, м.Сєвєродонецьк) і перебував за місцем постійного проживання у Львівській області. 26.11.2019 військовослужбовець прибув у пункт постійного місця дислокації військової частини А4267 (м. Коломия)", - сказано в повідомленні суду.

На засіданні чоловік повністю визнав свою провину. Запізнення майже на рік він пояснив сімейними обставинами, розкаявся і просив не карати його суворо.

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"Вироком суду військовослужбовця визнано винним, і призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік, із покладанням на нього обов'язків відповідно до ст. 76 КК України", - додали в суді.



