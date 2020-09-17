Військовослужбовець-контрактник майже рік не з'являвся в частині, його засуджено до 3 років умовно
Львів’янин мав прибути в місце розташування військової частини в Сєвєродонецьку в грудні 2018 року. Але замість цього майже через рік, у листопаді 2019 року, прибув до місця постійної дислокації частини в Коломиї.
Про це повідомляє пресслужба Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"30.12.2018 року військовослужбовець, проходячи військову службу за контрактом, не з'явився вчасно на службу в розташування військової частини військової частини А4267 (Луганська область, м.Сєвєродонецьк) і перебував за місцем постійного проживання у Львівській області. 26.11.2019 військовослужбовець прибув у пункт постійного місця дислокації військової частини А4267 (м. Коломия)", - сказано в повідомленні суду.
На засіданні чоловік повністю визнав свою провину. Запізнення майже на рік він пояснив сімейними обставинами, розкаявся і просив не карати його суворо.
"Вироком суду військовослужбовця визнано винним, і призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік, із покладанням на нього обов'язків відповідно до ст. 76 КК України", - додали в суді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таких нельзя наказывать.
После ЗАПРЕТА ОБОРОНЯТЬСЯ только шизик пойдёт в такую армию.
Если суждено воевать и погибнуть то = только на Майдане, вешая сволочей зелёных, косатых, липецких и прочую мразь!
Петя: - Я на заводе работал. Снаряды делал.
Учительница: - Молодец Петя! А чем ты занималась, Маша?
Маша: - А я еду готовила, солдат кормила.
Учительница: - Молодец Маша! А что ты делал, Вовочка?
Вовочка: - А я на передовой помогал, патроны бойцам подносил.
Учительница: - Да? И что они тебе говорили?
Вовочка: О я-я, зеэр гут Вольдемар, зеэр гут
P.S. Цілий рік , і ніхто не шукав