"Народ візьме вила і вижене зелених недоумків наступного року", - агент НАБУ Шевченко

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко обурений голосуванням за комісію з відбору нового голови САП.

Свою позицію Шевченко озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія забезпечив ганебне голосування за фейкову комісію з відбору нового голови САП. Це при тому, що наші західні партнери попередили українську владу: непрозорий конкурс може призвести до відміни безвізового режиму - скриншоти додаю. І знаєте, що на це відповів Арахамія? - Давайте не будемо звертати увагу на чутки!", - написав Шевченко.

Позаштатний агент НАБУ здивований тим, що президент Володимир Зеленський і депутати СН тепер сприймають офіційну позицію ЄС і США як чутки.

"Мені здається, що для діючої влади вже пішов зворотній відлік і якщо не в цьому, то в наступному році народ візьме в руки вили і вижене цих зелених недоумків геть", - додав Шевченко.

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Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

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Посольства США та Євросоюзу виступили зі спільною заявою, що від результатів конкурсу нового глави САП залежить підтримка України.