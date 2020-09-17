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"Народ візьме вила і вижене зелених недоумків наступного року", - агент НАБУ Шевченко

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко обурений голосуванням за комісію з відбору нового голови САП.

Свою позицію Шевченко озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія забезпечив ганебне голосування за фейкову комісію з відбору нового голови САП. Це при тому, що наші західні партнери попередили українську владу: непрозорий конкурс може призвести до відміни безвізового режиму - скриншоти додаю. І знаєте, що на це відповів Арахамія? - Давайте не будемо звертати увагу на чутки!", - написав Шевченко.

Позаштатний агент НАБУ здивований тим, що президент Володимир Зеленський і депутати СН тепер сприймають офіційну позицію ЄС і США як чутки.

"Мені здається, що для діючої влади вже пішов зворотній відлік і якщо не в цьому, то в наступному році народ візьме в руки вили і вижене цих зелених недоумків геть", - додав Шевченко.

Читайте також: Арахамія про заяву євродепутатки фон Крамон про загрозу втрати безвізу через конкурсну комісію САП: "Я буду реагувати тільки на листи"

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

Читайте також: Архітектором системного політичного тиску в Україні є Зеленський, - євродепутатка фон Крамон

Посольства США та Євросоюзу виступили зі спільною заявою, що від результатів конкурсу нового глави САП залежить підтримка України.

Народ візьме вила і вижене зелених недоумків наступного року, - агент НАБУ Шевченко 01

Автор: 

НАБУ (5069) ВР (14985) Шевченко Євген (139)


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Топ коментарі
+79
Давайте поставим ёлку досрочно !!!!😀😀😜
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17.09.2020 21:56
+68
На вилы надо в этом году слуг уродов и олигархов. Украина не выдержит этих уродов еще год.
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17.09.2020 21:52
+61
Знищимо ЗЕлених мікробів! Зробимо це разом!
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17.09.2020 21:53
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До речі звертаю твою Увагу підораша та сраїль серуть цеглою, аби не визнавати Голодомор геноцидом!
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18.09.2020 21:27 Відповісти
пздть зелёных депутатов должно стать хорошим тоном в порядочном обществе..
по крайней мере после окончания их позорного депутанства, чтобы совсем Раду не опускать..
Ара-хамчик со своими микробами, разминайте шноцеры, потерпевшие..)
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17.09.2020 22:29 Відповісти
Так, народ у черговий раз візьме вила))) а шевченко почекає хто буде перемагати...)))
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17.09.2020 22:35 Відповісти
сумно в цій ситуації те, що америкосам та європейцям немає на кого ставити вся "еліта" в нас така - тупа, корупційна і врешті кримінальна....
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17.09.2020 22:38 Відповісти
Що це за агент такий, що з екранів не злазить.
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17.09.2020 22:38 Відповісти
такий самий "агент", яким і "воїном" був при семенченко. Піар їхнє фсьо.
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17.09.2020 22:47 Відповісти
Вижу в НАБУ идет полная мобилизация наявных сил и средств, включая агентурный аппарат)). Артем Сытник и Ко "вышли на тропу войны").
А если по теме - Евгению респект за такую позицию)
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17.09.2020 22:40 Відповісти
Шевченко теперь вступил в партию Ляшка, раз мечтает о вилах?
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17.09.2020 22:43 Відповісти
Що вили приватизував Шляшко?
Серце приватизувала Жюлька?
Іт.д. , і т.п.
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18.09.2020 11:45 Відповісти
Только ли о вилах он мечтает?
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18.09.2020 18:09 Відповісти
то скільки залишилось СН допроцедури "уй..бішен зе бітте нахер"
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17.09.2020 22:45 Відповісти
Чуть меньше четырех лет. А может, и намного больше.
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18.09.2020 00:24 Відповісти
а шо так?? Спочатку цей дрищ разом зі своїм придуркуватим семенченко та чурчхелою бруд на Пороха лив відрами за чиїмось наказом, а тепер зібрався якогось дідька вили в руки брати і гнати того, кого разом з мопсом семенченко та чурчхелою ссакашвілі до влади привів??? От точно кажуть,для негідників гроші не пануть.
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17.09.2020 22:45 Відповісти
Я только " ЗА" !
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17.09.2020 22:46 Відповісти
Агентом НАБУ став шахрай і банківський кидала: справжня біографія Євгена Шевченка

https://resonance.ua/oficiyniy-zliden-spravzhnya-biografi/
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17.09.2020 22:51 Відповісти
Як стверджував Шевченко в інтерв'ю головному редактору «Цензор.нет» Юрію Бутусову та журналістці Ользі Скороход, небувалі заробітки в нього розпочались ще 15 років тому: «Починав з посади менеджера в агентстві по комплексній організації конференцій і тренінгів, доріс до директора - ми входили до першої п'ятірки на ринку. Відмінно тоді все заробляли, адже до кризи 2008 року гроші практично ніхто не рахував - іноді бюджет на один корпоративний захід міг становити $ 400-500 тис.»
У цьому інтерв'ю позаштатний негласний співробітник НАБУ вихвалявся своїм шикарним способом життя: добровільний помічник Ситника пересувається на Mercedez-Benz CL500 2008 року випуску (зареєстрований на ім'я брата - Святослава Шевченка), неодноразово відвідував такі елітні закордонні курорти, як французький Куршевель та італійський Форте-дей-Мармі, а також проживає в приватному будинку на березі Дніпра. Про все це він не соромиться доносити широким верствам, публікуючи фотографії з відпочинку справжнього патріота України та борця з корупцією в соціальних мережах.......................
далі ще цікавіше ))
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17.09.2020 22:55 Відповісти
У 2012 році ще одна людина - Клименко Р.В. - заявила в правоохоронні органи, що Євген Шевченко позичив у нього 10 000 гривен (1200 доларів США) для покупки автомобіля і відмовляється їх повертати. Цього разу все-таки була порушена кримінальна справа № 11009024396001 від 05.07.2012 року за статтею 190 КК України (шахрайство), що свідчить про наявність дуже вагомих доказів, оскільки на той час діяв старий Кримінально-процесуальний кодекс, який не передбачав автоматичну реєстрацію всіх заяв громадян - справи порушувались лише за результатом дослідчої перевірки. Втім, за допомогою високих покровителів з колегії Міністерства внутрішніх справ України та НАБУ Шевченко досі не притягнутий до кримінальної відповідальності.
Крім того, навіть якщо проаналізувати інші потенційні джерела доходу агента НАБУ, то й там ми не знайдемо офіційне підтвердження його статків. Так, афілійовані з Євгеном Шевченко компанії ТОВ «Сервіс Солюшн ЛТД» і «Бізнес-Майстер Свято» мають ознаки фіктивності.
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17.09.2020 23:00 Відповісти
думаю, ось люди викопають картоплю, городину, заповнять льохи під зав'язку, огірочків-помідорчиків насолять і можна зеленій плісняві допомагати валізи збирати на ростовщину, бо вже й так засиділись, розвалять все вщент, довбні!
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17.09.2020 23:08 Відповісти
Ну ага. А как насолят, то пора готовить хату и сани к зиме, дрова рубить, а там дальше праздники, новый год и всё такое... После уже и к весне надо готовиться, картоплю сажать...
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18.09.2020 19:36 Відповісти
Уже выгоняли одного шапочного вора,ему на смену пришел другой воришка,который подсунул нам премьер министром какого то идиотского торговца трусами с левым дипломом..
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17.09.2020 23:11 Відповісти
а вовик из квартала 95 уже открыто идет со своей шоблой ва банк против патриотов Украины...ведет себя как вова обнуленный...сделает гадость и ждет результата...ага, украинцы повозмущались , но шины не понесли...берет небольшую паузу и потом выдает сам или с помощью своих идиотов, типа арахамии, очередную порцию гадости, заведомо договорившись с кумом путлера и гражданином Израиля, что они слуг путлера поддержат...безвиз для всех украинцев - это для этих ничтожеств как унижение...еще не хватало, чтобы "рагули" стояли на одной ступеньке с ними , голубокровными дружками обнуленного...теперь, если украинцы и это проглотят, то......очень хочется надеяться, что патриоты Украины отдали свои жизни не для того, чтобы в Украине ничтожества высшей степени, друзья вовика обнуленного снова захватили власть...Слава Украине !!!
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17.09.2020 23:26 Відповісти
Уже проглотили. Отара молчит, как в кому впала.
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18.09.2020 19:37 Відповісти
Героям слава !!
Все буде Украіна , правда хунто 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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17.09.2020 23:37 Відповісти
Всех вас выгонит, оптом.
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17.09.2020 23:39 Відповісти
Пора браться за вилы и выкидывать зеленый навоз !!!!
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17.09.2020 23:42 Відповісти
Порошки, ви такі смішні в своїх потугах. Кого ви замість Зелі пропонуєте? Марину чи шо?
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18.09.2020 00:19 Відповісти
А кто ее выберет? Петики работают на ЗаЖОП.
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18.09.2020 00:26 Відповісти
Та ви все гірше і гірше обираєте.
Послухала бекання херанта в Житомирі...
ЖАХ. Воно не вміє складати слова в речення.
Що воно робить на найвищій посаді в державі ????
Ви, як виборець лайна, можете дати відповідь ?
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18.09.2020 14:09 Відповісти
ну не знаю, ви ж весь час лайно вибираєте, спутавши з какао
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18.09.2020 19:26 Відповісти
Ага, уже прям кучу выгнал
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18.09.2020 00:20 Відповісти
"Народ візьме вила і вижене зелених недоумків наступного року", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7561
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18.09.2020 00:49 Відповісти
Тошно видеть этого выродка!🤬🤢🤮🤮🤮
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18.09.2020 01:05 Відповісти
погоджуюсь, таке лайно краще мертве!!!
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18.09.2020 07:43 Відповісти
Почему балабол, брехло, популист Зе и слуги народа - полностью не сняли депутатскую неприкосновенность??!

По новому закону, именно Генпрокурор будет решать - с кого в парламенте снять, а кому оставить неприкосновенность.
Вопрос, чьими «слугами» станут теперь депутаты - может, генпрокурора или президента, но точно не народа.
Хитро сделанный Зе всех на облапошил и свой лохторат.
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18.09.2020 01:23 Відповісти
Режим ЗЕ должен быть уничтожен полностью.

Поддерживающие режим ЗЕ должны быть лишены избирательных прав.
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18.09.2020 01:50 Відповісти
Они должны были быть лишены избирательных прав еще когда голосовали за кучму...
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18.09.2020 04:48 Відповісти
майдана не будет будет путч поддержанный как минимум 50% населения
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18.09.2020 05:19 Відповісти
Новая кацапская методичка? Знаешь, не впечатляет.
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18.09.2020 06:57 Відповісти
Ресурси радикали на націоналісти можуть відібрати у таких як ти. І підтримка буде. Хоча краще й швидше - це патріотична хунта, яка прийде довлади шляхом перевороту.
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18.09.2020 07:25 Відповісти
ти хто?
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18.09.2020 07:46 Відповісти
та заспамили того дьрьмократа і все, а не вступаєте з ним у переписку, воно того не варте.
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18.09.2020 08:11 Відповісти
1.Майдан змусив роіську ?
До чого ? Втрутитись в державні справи сусіда ?
2. Ми були неготові.
Ворог то підступний. Якби не Майдан, то ми б мали білоруський сценарій вже в нас.
Тому зелене кодло і ригі мають бути відстороненими від влади. Це зрадники держави.
Така банальна істина.
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18.09.2020 08:07 Відповісти
Ти - професійний раб по духу і по крові,
За соцпоходженням, також, ти - із рабів,
Ти - раб в своїх кістках, ти - раб в своїй основі,
Ти - раб в своїх думках і у вживанні слів
Раб - професіонал.
В дванадцятім коліні потомственний кріпак,
Закутий в ниць свою, що дід заповідав тобі
І сталось нині - плебейський козачок у рідному краю. (с)
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18.09.2020 08:09 Відповісти
Є одне виправлення, народ який голосував за них, а далі по тексту
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18.09.2020 04:34 Відповісти
Еще одна кацапсинка. Я так понимаю, у пригоженского дерьма аврал. Значит и кацапы понимают, что клован долго не продержится.
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18.09.2020 07:00 Відповісти
Скоро многие "полетят": Николозович в Грузию, Арахамия в Сочи, другие - коленом под зад в СИЗО (или на тот свет, это если победит Кива)
И, что характерно, "полетят" независимо от того, кто победит: Порошенко с Турчиновым или Кива.
Какая "вилка" у определенных представителей Слуг Народа, скажите.
Наверное, где-то что-то в Австрии (откуда намедни вернулся "бубочка") пошло очень сильно не так.
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18.09.2020 05:15 Відповісти
Кацапсинка, это ты сейчас о ком?
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18.09.2020 07:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475654

зелёный бот
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18.09.2020 05:46 Відповісти
В Омані добре на п'ятому поверсі готелю макарони дають. От туди і полетять землепроданці України.
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18.09.2020 06:15 Відповісти
В наступному році буде пізно - подивіться скільки недоумків збираються голосувати за жопозж . Сподобалося про "досрочную ёлку" , можна й в жовтні !
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18.09.2020 06:52 Відповісти
Дак таваріщ Путєн поставіл задачу - нікакова бєзвіза і Емвеефа!
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18.09.2020 08:13 Відповісти
Ну, може тепер по-приколу проголосуємо за націоналістів? Чи може всетаки подивимося, який з Юльки буде президент, щоб завершити круг? Це, якщо вже не здатні організовувати свої реальні ідеологічні партії.
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18.09.2020 09:09 Відповісти
народ возьмет в руки вилы и выгонит этих зеленых недоумков прочь", - добавил Шевченко.
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18.09.2020 09:09 Відповісти
https://uanews.co.ua/news/liena-skoro-v-rostov-do-ianukovicha-prezidenta-zelenskogo-ta-iogo-druzhinu-olenu-teplo-zustrili-u-vidni-video_5424/ "Лєна скоро в Ростов! До Януковича!" Президента Зеленського та його дружину Олену "тепло" зустріли у Відні (ВІДЕО)

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18.09.2020 09:59 Відповісти
Идиоты уже заряжают себя на третий госпереворот. Проблема всех заряженных нацидеей идиотов состоит в том, что они никогда не могут остановиться. Гитлер мог остановиться после аншлюза и анексии Судет. Но не остановился. Потому что заряженные нацидеей идиоты не могут остановиться. И наши идиоты не смогут. После третьего госпереворота последует четвертый, пятый, двадцать пятый.... Курс доллара к тому времени уже будет где-то около 1000. Экономика будет полностью уничтожена. Но нацики-идиоты будут продолжать бегать с вилами и совершать все новые и новые госперевороты. Нацики-идиоты не успокоятся пока не добьют Украину до конца.
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18.09.2020 10:02 Відповісти
Ой, с нашим фінансістами і так плине до 1000, гривня дна не має. Що до економіки, так "крепкие хозяйственники" як раз і довели її до розвалу.
Запам'ятайте раз і на завжди, це "вельмишановні" товстозаді експерти ніхріна крім розрухи не несуть. За три десятиліття правління вони ні хріна не покращили, крім власних фінансів. Їх збереження не несе ніякої користі, як і їх усунення не несе ніякої шкоди для суспільства.
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18.09.2020 10:46 Відповісти
Украину добивают в настоящий момент финансисты с уровнем знаний примерно как у Вас.
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18.09.2020 19:05 Відповісти
А кто будет выгонять? Разочарованные зелебобики?
Хотелось бы на это посмотреть!

"Народ візьме вила і вижене зелених недоумків наступного року", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6591
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18.09.2020 10:23 Відповісти
Зеленобобіки вибирали Головоборотька
А отримали ...
+ можна згадати шквал запитань до Пороха на стадіоні ...
А якщо заставити зараз Зе самому дати відповіді на своїж гострі запитання ?


А кадрові призначення ? Та всього і вмить не згадати ...
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18.09.2020 11:57 Відповісти
Вигоняти його будуть ті самі хто виганяв Януковича. І я також піду як тіко почнеться. Як бачиш, люди є.
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18.09.2020 14:57 Відповісти
Скоро Вова попензлює до Ростова
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18.09.2020 14:56 Відповісти
Все це знущання над Українцями відбувається,бо ще нікого не покарали,всі папєрєднікі живі й здорові,а мають висіти на палях за зраду,колаборацію з ворогом,грабунок народу,розкрадання на військових заказах,знищення 5 АРСЕНАЛІВ,зелена наволоч продовжує їхню справу бо не боїться оточивши себе персональною охороною і мінтами.
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18.09.2020 17:25 Відповісти
Чем позже вилы, тем больше грабли.
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18.09.2020 17:32 Відповісти
желательно в этом!!!! потому что этот малоПИД,,,,роский ,нарко-Задрот со своей ваЗЕлиновской кодлой, начудит такого...... не разгребешь.......
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18.09.2020 18:29 Відповісти
и беню на одну ветку с ваЗЕлином.....
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18.09.2020 18:29 Відповісти
По ходу уже только сам Осел Оманский не догоняет , что ему активно шьют белые тапочки , пока этот дебил корчит из себя то почтальона , то физрука , Ермак , Беня и т д , косят капусту эшелонами , а потом его грохнут и под шумок свалят.
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18.09.2020 21:02 Відповісти
Все він розуміє і мабуть має запасний план від фсб по його евакуації з України в разі чого
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18.09.2020 21:50 Відповісти
"Мне кажется, что для действующей власти уже пошел обратный отсчет, и если не в этом, то в следующем году народ возьмет в руки вилы и выгонит этих зеленых недоумков прочь", - добавил Шевченко. Источник: https://censor.net/ru/n3219972

Мабуть у цьому році Зе падло буде вигнано з влади, бо вже задовбала ПОВІЯ КРЕМЛІВСЬКА зеленський здавати Україну ворогу
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18.09.2020 21:49 Відповісти
А вилы будут называться РПГ-7,АКС-74 и т.д.,черенков от лопат уже не будет
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18.09.2020 22:36 Відповісти
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