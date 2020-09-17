"Народ візьме вила і вижене зелених недоумків наступного року", - агент НАБУ Шевченко
Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко обурений голосуванням за комісію з відбору нового голови САП.
Свою позицію Шевченко озвучив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія забезпечив ганебне голосування за фейкову комісію з відбору нового голови САП. Це при тому, що наші західні партнери попередили українську владу: непрозорий конкурс може призвести до відміни безвізового режиму - скриншоти додаю. І знаєте, що на це відповів Арахамія? - Давайте не будемо звертати увагу на чутки!", - написав Шевченко.
Позаштатний агент НАБУ здивований тим, що президент Володимир Зеленський і депутати СН тепер сприймають офіційну позицію ЄС і США як чутки.
"Мені здається, що для діючої влади вже пішов зворотній відлік і якщо не в цьому, то в наступному році народ візьме в руки вили і вижене цих зелених недоумків геть", - додав Шевченко.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".
Посольства США та Євросоюзу виступили зі спільною заявою, що від результатів конкурсу нового глави САП залежить підтримка України.
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по крайней мере после окончания их позорного депутанства, чтобы совсем Раду не опускать..
Ара-хамчик со своими микробами, разминайте шноцеры, потерпевшие..)
А если по теме - Евгению респект за такую позицию)
Серце приватизувала Жюлька?
Іт.д. , і т.п.
https://resonance.ua/oficiyniy-zliden-spravzhnya-biografi/
У цьому інтерв'ю позаштатний негласний співробітник НАБУ вихвалявся своїм шикарним способом життя: добровільний помічник Ситника пересувається на Mercedez-Benz CL500 2008 року випуску (зареєстрований на ім'я брата - Святослава Шевченка), неодноразово відвідував такі елітні закордонні курорти, як французький Куршевель та італійський Форте-дей-Мармі, а також проживає в приватному будинку на березі Дніпра. Про все це він не соромиться доносити широким верствам, публікуючи фотографії з відпочинку справжнього патріота України та борця з корупцією в соціальних мережах.......................
далі ще цікавіше ))
Крім того, навіть якщо проаналізувати інші потенційні джерела доходу агента НАБУ, то й там ми не знайдемо офіційне підтвердження його статків. Так, афілійовані з Євгеном Шевченко компанії ТОВ «Сервіс Солюшн ЛТД» і «Бізнес-Майстер Свято» мають ознаки фіктивності.
Все буде Украіна , правда хунто 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Послухала бекання херанта в Житомирі...
ЖАХ. Воно не вміє складати слова в речення.
Що воно робить на найвищій посаді в державі ????
Ви, як виборець лайна, можете дати відповідь ?
По новому закону, именно Генпрокурор будет решать - с кого в парламенте снять, а кому оставить неприкосновенность.
Вопрос, чьими «слугами» станут теперь депутаты - может, генпрокурора или президента, но точно не народа.
Хитро сделанный Зе всех на облапошил и свой лохторат.
Поддерживающие режим ЗЕ должны быть лишены избирательных прав.
До чого ? Втрутитись в державні справи сусіда ?
2. Ми були неготові.
Ворог то підступний. Якби не Майдан, то ми б мали білоруський сценарій вже в нас.
Тому зелене кодло і ригі мають бути відстороненими від влади. Це зрадники держави.
Така банальна істина.
За соцпоходженням, також, ти - із рабів,
Ти - раб в своїх кістках, ти - раб в своїй основі,
Ти - раб в своїх думках і у вживанні слів
Раб - професіонал.
В дванадцятім коліні потомственний кріпак,
Закутий в ниць свою, що дід заповідав тобі
І сталось нині - плебейський козачок у рідному краю. (с)
И, что характерно, "полетят" независимо от того, кто победит: Порошенко с Турчиновым или Кива.
Какая "вилка" у определенных представителей Слуг Народа, скажите.
Наверное, где-то что-то в Австрии (откуда намедни вернулся "бубочка") пошло очень сильно не так.
зелёный бот
Запам'ятайте раз і на завжди, це "вельмишановні" товстозаді експерти ніхріна крім розрухи не несуть. За три десятиліття правління вони ні хріна не покращили, крім власних фінансів. Їх збереження не несе ніякої користі, як і їх усунення не несе ніякої шкоди для суспільства.
Хотелось бы на это посмотреть!
А отримали ...
+ можна згадати шквал запитань до Пороха на стадіоні ...
А якщо заставити зараз Зе самому дати відповіді на своїж гострі запитання ?
А кадрові призначення ? Та всього і вмить не згадати ...
Мабуть у цьому році Зе падло буде вигнано з влади, бо вже задовбала ПОВІЯ КРЕМЛІВСЬКА зеленський здавати Україну ворогу