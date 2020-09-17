Університети не можуть залишатися такими, якими вони були ще 20 або 30 років тому, - Зеленський на зустрічі з ректорами вишів Львівщини

У межах робочої поїздки до Львівської області президент України Володимир Зеленський провів зустріч з ректорами та представниками закладів вищої освіти (ЗВО) регіону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Під час розмови завідувач кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, доктор фармацевтичних наук, професор Роман Лесик порушив питання створення Національного фонду інноваційних освітніх технологій, який на грантовій основі сприяв би розвитку та підтримці інноваційних технологій та впровадженню їх в освітній процес. На його думку, це дасть змогу використати досвід і досягнення найкращих ЗВО і сприятиме зростанню рівня освіти.

Президент України зауважив, що в сучасному світі, який дуже швидко змінюється й де інформація не менш швидко застаріває, університети не можуть залишатися такими, якими вони були ще 20 чи 30 років тому. Потрібні нові підходи, цифровізація, готовність працювати з людьми, які мислять значно швидше, ніж попередні покоління.

Тому, за словами Глави держави, інновації у навчанні справді необхідні.

Володимир Зеленський зазначив, що пандемія коронавірусу створила низку нових, раніше небачених викликів для української освіти. Тому потрібно знаходити всі можливості, щоб працювати й у таких умовах, навчати студентів, тримати їхню увагу та зацікавленість.

За словами Володимира Зеленського, цього можна досягнути, якщо держава діятиме спільно з представниками наших університетів, академій, інститутів.

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник звернув увагу на важливість будівництва нового гуртожитку для студентів їхнього вишу.

За словами ректора, до університету імені Івана Франка вступає значна кількість дітей зі Східної України – близько 1 тис. абітурієнтів на рік. Щороку заявки на поселення в гуртожиток подають близько 4 тис. вступників. Проте університет не має можливості забезпечити гуртожитком усіх іногородніх студентів, які потребують цього.

Тож Володимир Мельник наголосив на необхідності якнайшвидше почати будівництво нового студентського гуртожитку. Він повідомив, що університету вже виділено земельну ділянку, розроблена проектно-кошторисна документація.

Президент у відповідь зауважив: зміни до держбюджету на поточний рік, які сьогодні ухвалила Верховна Рада, дадуть змогу профінансувати зведення гуртожитку для університету імені Івана Франка. На будівельні роботи спрямовано 50 мільйонів гривень.

Глава держави зазначив, що до грудня Кабінет Міністрів має затвердити державну програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків для студентів, що дасть можливість поетапно вирішити це питання.

На переконання Володимира Зеленського, держава разом з місцевою владою й адміністраціями вишів має працювати над покращенням матеріально-технічної бази українських університетів і створювати комфортні умови для життя та навчання".