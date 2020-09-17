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Новини
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Університети не можуть залишатися такими, якими вони були ще 20 або 30 років тому, - Зеленський на зустрічі з ректорами вишів Львівщини

У межах робочої поїздки до Львівської області президент України Володимир Зеленський провів зустріч з ректорами та представниками закладів вищої освіти (ЗВО) регіону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Під час розмови завідувач кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, доктор фармацевтичних наук, професор Роман Лесик порушив питання створення Національного фонду інноваційних освітніх технологій, який на грантовій основі сприяв би розвитку та підтримці інноваційних технологій та впровадженню їх в освітній процес. На його думку, це дасть змогу використати досвід і досягнення найкращих ЗВО і сприятиме зростанню рівня освіти.

Президент України зауважив, що в сучасному світі, який дуже швидко змінюється й де інформація не менш швидко застаріває, університети не можуть залишатися такими, якими вони були ще 20 чи 30 років тому. Потрібні нові підходи, цифровізація, готовність працювати з людьми, які мислять значно швидше, ніж попередні покоління.

Університети не можуть залишатися такими, якими вони були ще 20 або 30 років тому, - Зеленський на зустрічі з ректорами вишів Львівщини 01

Тому, за словами Глави держави, інновації у навчанні справді необхідні.

Володимир Зеленський зазначив, що пандемія коронавірусу створила низку нових, раніше небачених викликів для української освіти. Тому потрібно знаходити всі можливості, щоб працювати й у таких умовах, навчати студентів, тримати їхню увагу та зацікавленість.

За словами Володимира Зеленського, цього можна досягнути, якщо держава діятиме спільно з представниками наших університетів, академій, інститутів.

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник звернув увагу на важливість будівництва нового гуртожитку для студентів їхнього вишу.

За словами ректора, до університету імені Івана Франка вступає значна кількість дітей зі Східної України – близько 1 тис. абітурієнтів на рік. Щороку заявки на поселення в гуртожиток подають близько 4 тис. вступників. Проте університет не має можливості забезпечити гуртожитком усіх іногородніх студентів, які потребують цього.

Тож Володимир Мельник наголосив на необхідності якнайшвидше почати будівництво нового студентського гуртожитку. Він повідомив, що університету вже виділено земельну ділянку, розроблена проектно-кошторисна документація.

Президент у відповідь зауважив: зміни до держбюджету на поточний рік, які сьогодні ухвалила Верховна Рада, дадуть змогу профінансувати зведення гуртожитку для університету імені Івана Франка. На будівельні роботи спрямовано 50 мільйонів гривень.

Глава держави зазначив, що до грудня Кабінет Міністрів має затвердити державну програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків для студентів, що дасть можливість поетапно вирішити це питання.

На переконання Володимира Зеленського, держава разом з місцевою владою й адміністраціями вишів має працювати над покращенням матеріально-технічної бази українських університетів і створювати комфортні умови для життя та навчання".

Автор: 

виш (547) Зеленський Володимир (23913) Львівська область (2432)


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Топ коментарі
+24
Представляю мысли ректоров, при виде этого чуда и его речей без бумажки....
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17.09.2020 21:51
+9
Они считали, сколько раз, Клован сказал фразу- "Я думаю"
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17.09.2020 21:55
+8
Вова, пинздлюй до Ростова!
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17.09.2020 21:54
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Представляю мысли ректоров, при виде этого чуда и его речей без бумажки....
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17.09.2020 21:51 Відповісти
Они считали, сколько раз, Клован сказал фразу- "Я думаю"
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17.09.2020 21:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/108318

Представляю мысли ректоров, при виде этого чуда и его речей без бумажки...Наприклад...

Университеты не могут оставаться такими, какими они были еще 20 или 30 лет назад, - Зеленский на встрече с ректорами вузов Львовщины - Цензор.НЕТ 4332
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17.09.2020 22:23 Відповісти
А що з тим універом що видав йому діплом?
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18.09.2020 07:36 Відповісти
Вова, пинздлюй до Ростова!
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17.09.2020 21:54 Відповісти
по словам Главы государства, инновации в обучении действительно необходимы

================================
ЗЕ вже наробив "іновацій" на кільканадцять років. Нехай хоч Малюсці подякує за камери поліпшеного утримання.
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17.09.2020 21:55 Відповісти
Я таки думаю шо от пятнашки до пожизненного. И пансион полный. Как говорится , - это сладкое слово "халява", на всю оставшуюся говенную его жизнь.
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17.09.2020 21:57 Відповісти
буде бєніна содєржанка
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17.09.2020 21:59 Відповісти
Не не не, Беню ждут комфортабельные аппартаменты в федеральной тюряге США. Уж больно этот поц понравился ФБР, Минфину США и их финансовой разведке.
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17.09.2020 22:04 Відповісти
эта зеленая шмаркля единственно что помнит из университета - это туалеты, где курило "с посонами" - когда появлялось раз или два в месяц.. набегами - "понтонуться перед лохами"
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17.09.2020 21:55 Відповісти
И шо, надо таки полагать шо "вЯличайший" "учёный" из Кривобивневска некто Папа Саша получит гранд в пару миллиардов на реформирование университетов? Ну, ежели с пожизненной надбавкой пролетел то надо же где то рубануть бабла. Впрочем этот поц, шо такое заявляет, имеет плохое среднее образование, и не имеет высшего, ну ещё умеет иммитировать игру х..м на рояле и иммитировать ум, честь и совесть нашей эпохи.
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17.09.2020 21:55 Відповісти
Съезди это в Оксфорд и Кембридж расскажи, пугало.
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17.09.2020 21:55 Відповісти
Бубачка растет. Теперь он ссыт в глаза не только шавкам-зелебобикам, но и профессорам.
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17.09.2020 21:57 Відповісти
Звісно не можуть,ректори повинні одягнути ось це:

Университеты не могут оставаться такими, какими они были еще 20 или 30 лет назад, - Зеленский на встрече с ректорами вузов Львовщины - Цензор.НЕТ 5476
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17.09.2020 21:57 Відповісти
Точно!
Завтра презентуют приложение "Университет в смартфоне"!
И срочно создадут отдельное "Министерство Университетов"!
Ну деканаты нужно переименовать в офисы декана.
Дарю авторские права сразу на три реформы!
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17.09.2020 21:57 Відповісти
Науку потрібно чистить ретельно. Бо сидять праффіссора, з часів кучми і овоча, що і пива не вкрадешь. Академіки!
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17.09.2020 22:06 Відповісти
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий



Бессвязный бред дипломированного йуриста! Боже, какой стыд!


https://twitter.com/i/status/1306602474992738305 https://twitter.com/i/status/1306602474992738305
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17.09.2020 22:18 Відповісти
то якийсь поц щось меле.
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17.09.2020 22:33 Відповісти
В этот раз к шахтерам Зе не ездил, а вместо этого посетил строительство логистического центра на Львовщине на объездной Львова, где должны создать две тысячи рабочих мест, встретился с преподавателями университета имени Франко, пообещав им 50 млн на строительство общежития, и в новый детсад в поселке Зимная Вода под Львовом, который построили за 26 млн грн.
Также Зеленский посулил больше 500 млн грн на строительство дорог для Львовщины.
Но, похоже, транши не сильно поменяли мнение, которые продолжали критиковать Зе в соцсетях и отмечали, что даже на сбор львовских "Слуг" не смогли обеспечить массовку.
В Митрополичьих садах на представлении Зе-команды на местные выборы на Львовщине (куда Зеленский тоже опоздал на полтора часа) пустовали целые ряды.

Університети не можуть залишатися такими, якими вони були ще 20 або 30 років тому, - Зеленський на зустрічі з ректорами вишів Львівщини - Цензор.НЕТ 389

...
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17.09.2020 22:28 Відповісти
йоханий ти бабай. Університети іноді за принципами залишаються такими, якими були створені. Забери свої зелені руки від освіти та науки
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17.09.2020 22:29 Відповісти
вибачте. Але, коли вселенського масштабу неук простягає свої зелені руки до святого- чекай на біду.
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17.09.2020 22:32 Відповісти
Воно ще й Юзіка у Львові ректором призначить
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17.09.2020 22:49 Відповісти
У ЮЗика с каждым днём шансы растут. И вообще, у всех мошенников неограниченные шансы в нашей стране пока здесь клоун.
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18.09.2020 09:15 Відповісти
Університети не можуть залишатися такими, якими вони були ще 20 або 30 років тому, - Зеленський на зустрічі з ректорами вишів Львівщини - Цензор.НЕТ 5576
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17.09.2020 22:59 Відповісти
Боюсь, что после зелиного президенства никаких ВУЗов вообще не останется. И где делось такое модное слово "диджитализация"? Заменили на привычное "цифровизация"?
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17.09.2020 23:41 Відповісти
Современными означает: не парится по пять лет, а сразу за определенную плату нужный диплом выдать. А, то морочите голову "достойным" людям своей учебой.
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18.09.2020 07:11 Відповісти
Це всерівно, що сільська бабуся, віруюча активістка місцевого приходу, збере ректорів і буде їм пояснювати цілі і задачі освіти майбутнього та рекомендувати їм як обустроїти освіту за допомогою древніх біблійних міфів та панікадила.
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18.09.2020 07:25 Відповісти
 
 