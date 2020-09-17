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Росія не чекає за Зеленського прориву у виконанні мінських угод, - Лавров

Росія не чекає за Зеленського прориву у виконанні мінських угод, - Лавров

У Москві не розраховують на будь-який прогрес у виконанні мінських домовленостей за президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що за нинішнього українського уряду, як і за попереднього президента, буде якийсь прогрес у виконанні мінських угод, хоча б тому, що про це публічно говорить сам президент Зеленський, віцепрем'єр Резніков, який відповідає за роботу в контактній групі з урегулювання ситуації в Україні. Також про це говорить міністр закордонних справ України Кулеба", - сказав Лавров.

"Спроба звалити все на Росію, хоча Росія там жодного разу не згадана, глибоко проникла у свідомість наших європейських колег, включно з Францією і Німеччиною, які, будучи співавторами мінських угод разом із нами, українцями і Донбасом, не можуть не розуміти, що українці просто спотворюють свої обов'язки, намагаються від них відійти і нав'язати інше прочитання мінських угод", - заявив глава дипломатії держави-агресора.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23913) Лавров Сергій (1590) росія (65301) Донбас (22356) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+20
Россия не ждет при Зеленском прорыва в выполнении Минских соглашений, - Лавров - Цензор.НЕТ 5099
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17.09.2020 21:59
+19
Вова так класно проводить "розведення сторін", що село Заїченко Волноваського району Донецької області зі списку населених пунктів на лінії розмежування попало в список тимчасово окупованих населених пунктів
Кемска волость? Забирайте! Государство не обеднеет.
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17.09.2020 21:57
+12
он вам скоро всю донецкую и луганские области отпишет, плюс всё порывается воду в Крым дать, а им всё мало
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17.09.2020 21:56
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Прориву і не треба. Досить підкопую
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18.09.2020 09:30 Відповісти
Нормандский формат смог развернуть Минские соглашения в сторону признания РФ стороной конфликта. Потому Лавров и нервничает.
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18.09.2020 09:41 Відповісти
Вот и чудненько!
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18.09.2020 10:00 Відповісти
Ждун!)
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18.09.2020 10:25 Відповісти
А це було прикриття дій Зе і його команди, щоб не зарвалося. Ми не віримо ні одному слові Зе і засрашці.
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18.09.2020 13:56 Відповісти
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