Росія не чекає за Зеленського прориву у виконанні мінських угод, - Лавров

У Москві не розраховують на будь-який прогрес у виконанні мінських домовленостей за президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що за нинішнього українського уряду, як і за попереднього президента, буде якийсь прогрес у виконанні мінських угод, хоча б тому, що про це публічно говорить сам президент Зеленський, віцепрем'єр Резніков, який відповідає за роботу в контактній групі з урегулювання ситуації в Україні. Також про це говорить міністр закордонних справ України Кулеба", - сказав Лавров.

"Спроба звалити все на Росію, хоча Росія там жодного разу не згадана, глибоко проникла у свідомість наших європейських колег, включно з Францією і Німеччиною, які, будучи співавторами мінських угод разом із нами, українцями і Донбасом, не можуть не розуміти, що українці просто спотворюють свої обов'язки, намагаються від них відійти і нав'язати інше прочитання мінських угод", - заявив глава дипломатії держави-агресора.

Читайте також: Українська сторона на зустрічі в Берліні не давала зобов'язань про перегляд судового рішення ВР про місцеві вибори, - Єрмак