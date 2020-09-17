Командування військ зв'язку розформувало центр аеророзвідки, створений волонтерами в 2015 році

Командування військ зв'язку повідомило про розформування Центру аеророзвідки, створеного волонтерами у 2015 році. Легендарна "Аеророзвідка" – відомий підрозділ, який було створено в складі ЗС України з волонтерської ініціативи ще 2015 року, підлягає розформуванню та розділенню на частини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Ukrainian Military Pages

Рішення про скорочення та розділення підрозділу, який має офіційну назву Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління (військова частина А2724) прийняте начебто через надмірне навантаження на особовий склад у питаннях забезпечення повсякденної діяльності (мовляв багато паперової роботи і таке інше).

Про таке рішення повідомив командувач Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України генерал-майор Євген Степаненко в інтерв'ю військовим журналістам:

"Цей відомий підрозділ, який було створено з волонтерської ініціативи ще 2015 року, згодом увійшов до складуВійськ зв’язку та кібербезпеки ЗС України. З роками з маленького підрозділу за підтримки волонтерів, небайдужих громадян та завдяки цільовому застосуванню бюджетних коштів сформувалися досить потужні підрозділи, які мають різний функціонал щодо створення, розвитку, адміністрування і технічної підтримки відеоспостереження, яка успішно функціонує за єдиним замислом, а також аеророзвідки за допомогою БПЛА різних типів, основною родзинкою аеророзвідки є розвиток та підтримка систем бойового управління, від їх створення до бойового застосування.

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До того ж особовий склад цієї окремої військової частини має досить велике навантаження в питаннях забезпечення повсякденної діяльності. Йдеться про секретну та стройову частини, служби озброєння і тилу, ведення діловодства, власного фінансового господарства тощо. Зі свого боку все це відволікає від основних бойових завдань.

Тому ухвалено оптимальне рішення – інтегрувати залежно від функціоналу бойові підрозділи в інші структури, зокрема аеророзвідку і спостереження – у підрозділи розвідки, ІТ – у наукові підрозділи зв’язку та кібербезпеки, споріднені їм за напрямком діяльності, а зайвого навантаження, про яке йшлося вище, позбутися.

Я називаю це "новим подихом Аеророзвідки". Дуже сподіваюсь, що таке рішення надихне фахівців до нових звершень, а також розвантажить їх від непритаманних функцій. Головним завданням вважаю збереження висококваліфікованого, підготовленого та перевіреного боєм персоналу. Люди – головна наша сила".

Також генерал розповів, як з одного органу управління в ході реформи створили три – Головне управління зв’язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ на початку року було переформовано в дві структури – Командування Військ зв’язку та кібербезпеки та Центральне управління зв’язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ. Центральне управління здійснює стратегічне планування, Командування – генерацію військ, а існуючий Центр зв’язку у складі Командування Об’єднаних сил відповідає за застосування сил зв’язку безпосередньо під час проведення операцій.

Нагадаємо, що Генеральний штаб офіційно повідомив про скорочення до кінця року понад 20 тисяч посад у Збройних Силах України, найбільше це торкнеться частин забезпечення, обслуговування та навчальних центрів. Однією тз цих частин схоже стала "Аеророзвідка".

Раніше начальник Генштабу генерал-лейтенант Сергій Корнійчук також анонсував скорочення артилерійських батарей з шести гармат до чотирьох, а танкових рот до 8-9 танків. Виведене озброєння мають поставити на збергінання, а до складу їх обслуг і екіпажів призначити резервістів, яких мобілізовуватиме військкомат при оголошенні мобілізації у разі загострення.