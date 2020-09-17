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Новини Оборона
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Командування військ зв'язку розформувало центр аеророзвідки, створений волонтерами в 2015 році

Командування військ зв'язку розформувало центр аеророзвідки, створений волонтерами в 2015 році

Командування військ зв'язку повідомило про розформування Центру аеророзвідки, створеного волонтерами у 2015 році. Легендарна "Аеророзвідка" – відомий підрозділ, який було створено в складі ЗС України з волонтерської ініціативи ще 2015 року, підлягає розформуванню та розділенню на частини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання Ukrainian Military Pages

Рішення про скорочення та розділення підрозділу, який має офіційну назву Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління (військова частина А2724) прийняте начебто через надмірне навантаження на особовий склад у питаннях забезпечення повсякденної діяльності (мовляв багато паперової роботи і таке інше).

Про таке рішення повідомив командувач Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України генерал-майор Євген Степаненко в інтерв'ю військовим журналістам:

"Цей відомий підрозділ, який було створено з волонтерської ініціативи ще 2015 року, згодом увійшов до складуВійськ зв’язку та кібербезпеки ЗС України. З роками з маленького підрозділу за підтримки волонтерів, небайдужих громадян та завдяки цільовому застосуванню бюджетних коштів сформувалися досить потужні підрозділи, які мають різний функціонал щодо створення, розвитку, адміністрування і технічної підтримки відеоспостереження, яка успішно функціонує за єдиним замислом, а також аеророзвідки за допомогою БПЛА різних типів, основною родзинкою аеророзвідки є розвиток та підтримка систем бойового управління, від їх створення до бойового застосування.

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До того ж особовий склад цієї окремої військової частини має досить велике навантаження в питаннях забезпечення повсякденної діяльності. Йдеться про секретну та стройову частини, служби озброєння і тилу, ведення діловодства, власного фінансового господарства тощо. Зі свого боку все це відволікає від основних бойових завдань.

Тому ухвалено оптимальне рішення – інтегрувати залежно від функціоналу бойові підрозділи в інші структури, зокрема аеророзвідку і спостереження – у підрозділи розвідки, ІТ – у наукові підрозділи зв’язку та кібербезпеки, споріднені їм за напрямком діяльності, а зайвого навантаження, про яке йшлося вище, позбутися.

Я називаю це "новим подихом Аеророзвідки". Дуже сподіваюсь, що таке рішення надихне фахівців до нових звершень, а також розвантажить їх від непритаманних функцій. Головним завданням вважаю збереження висококваліфікованого, підготовленого та перевіреного боєм персоналу. Люди – головна наша сила".

Також генерал розповів, як з одного органу управління в ході реформи створили три – Головне управління зв’язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ на початку року було переформовано в дві структури – Командування Військ зв’язку та кібербезпеки та Центральне управління зв’язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ. Центральне управління здійснює стратегічне планування, Командування – генерацію військ, а існуючий Центр зв’язку у складі Командування Об’єднаних сил відповідає за застосування сил зв’язку безпосередньо під час проведення операцій.

Нагадаємо, що Генеральний штаб офіційно повідомив про скорочення до кінця року понад 20 тисяч посад у Збройних Силах України, найбільше це торкнеться частин забезпечення, обслуговування та навчальних центрів. Однією тз цих частин схоже стала "Аеророзвідка".

Раніше начальник Генштабу генерал-лейтенант Сергій Корнійчук також анонсував скорочення артилерійських батарей з шести гармат до чотирьох, а танкових рот до 8-9 танків. Виведене озброєння мають поставити на збергінання, а до складу їх обслуг і екіпажів призначити резервістів, яких мобілізовуватиме військкомат при оголошенні мобілізації у разі загострення.

Автор: 

безпілотник (4190) оборона (4788) розвідка (3866) ЗСУ (7564)


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Топ коментарі
+44
С высокой долей вероятности, можно предположить, что эта структура созданная волонтерами имела один единственный недостаток: она работала...
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17.09.2020 22:21
+38
Командование войск связи расформировало центр аэроразведки, созданный волонтерами в 2015 году - Цензор.НЕТ 8488
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17.09.2020 22:19
+31
Уничтожают армию под шёпот кремлёвских кураторов.
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17.09.2020 22:20
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Командование войск связи расформировало центр аэроразведки, созданный волонтерами в 2015 году - Цензор.НЕТ 8488
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17.09.2020 22:19 Відповісти
Здобулы, ***...
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17.09.2020 22:19 Відповісти
без Порошенка.
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17.09.2020 23:15 Відповісти
вот только у них был один командир...а теперь будут зависеть от дюжины командиров,среди которых наверняка будут и самодуры...не будет той централизации и мгновенного реагирования.
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17.09.2020 22:19 Відповісти
ПОНАБРАЛИ ДЭБИЛОВ ,которые уже не знают как сдать армию врагу
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17.09.2020 23:10 Відповісти
Повибирали дебілів 21.04.2019.
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17.09.2020 23:16 Відповісти
Уничтожают армию под шёпот кремлёвских кураторов.
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17.09.2020 22:20 Відповісти
Ну шо скажуть на це зебіли?
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17.09.2020 22:21 Відповісти
Скажут, что все правильно. Они же так устали от войны
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17.09.2020 22:28 Відповісти
С высокой долей вероятности, можно предположить, что эта структура созданная волонтерами имела один единственный недостаток: она работала...
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17.09.2020 22:21 Відповісти
и ни у кого ничего не просила и значит за потерю алюминивой ложки к ним не придраться....
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17.09.2020 22:24 Відповісти
Вы не совсем правы. Они с 2015 года находятся в составе ВС, соответственно на полном довольствии.
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17.09.2020 22:55 Відповісти
они б и не смогли быть все эти 5 лет самостоятельными.. (возможно и на довольствии, но основа, база, аппаратура - заслуга волонтеров и спецов-волонтеров, обучающих и помогающих военным - они не были ни на каком довольствии, они неделями за свой счет отлаживали и настраивали, рассказывали и показывали...сначала это был кружок сделай сам)
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17.09.2020 23:02 Відповісти
Давно этот кружок Умелые руки превратилось в нормальное подразделение с нормальными беспилотниками, которые уже заказывались и оплачивались из бюджета. Про аппаратуру, которая была у них вначале, думаю и сами ребята успели позабыть.
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17.09.2020 23:09 Відповісти
"..она работала..." і чомусь на ній не могли наживатись, бо створена волонтерами
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17.09.2020 22:49 Відповісти
последний абзац - это просто...пипец с переворотом! (итить колотить)
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17.09.2020 22:23 Відповісти
Ну сейчас в связи с увеличением точности поражения дальним оружием многое из старых вооружений под вопросом в эффективности. Танки хороши против банановых республик а против соперника с нормальным уровнем вооружения это гроб на колесах.
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17.09.2020 22:34 Відповісти
Полностью согласен: сейчас мы быстро ликвидируем существующую армию, а потом мы их звездным десантом закидаем!
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17.09.2020 22:43 Відповісти
что дальше делать это другой вопрос, но понимание ситуации что делать миллион новых танков не надо это важно.
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18.09.2020 06:31 Відповісти
Угу...... танковая бригада США в Европе наверное бананы собирает...........
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17.09.2020 23:02 Відповісти
Просвети ЦАХАЛ, поделись с ними своими глубокими познаниями в ведении современной войны!
А то у них убогих 600 "Меркав" на боевом дежурстве и еще 400 в резерве.
И ведь не догадываются, что это просто гробы...
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17.09.2020 23:12 Відповісти
Ну патрулируют они участок и что? Участвуют в общем процессе подготовки войск, в рамках общего потребления осваивают средства. Я думаю в ЦАХАЛ есть понимание того что я сказал про будущее танков. Будут воевать например против США или Турции то эти танки будут уничтожаться как семечки с помощью высокоточных ракет с помощью беспилотников, радиолокации и аэрокосмической сканерной, инфракрасной, тепловой съемки.
Важно что стоимость ракеты меньше чем стоимость танка который она уничтожит.
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18.09.2020 06:47 Відповісти
А как освобожденную территорию закреплять будешь?Ракетами,БПА,авиацией...?Без БТВ тут никак не обойдешься..Танкам с современной активной защитой ракеты не так уж и страшны..
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18.09.2020 12:13 Відповісти
В момент когда территория станет безопасной, или по возможностям сопротивления как банановая республика, можно и танки запустить чтоб оправдали свое финансирование для чиновников.
США лишь на 10 год компании в Афганистане привезли туда 15 танков для нужд своей армии.
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18.09.2020 13:41 Відповісти
Территория никогда не будет безопасной пока не пройдет зачистку бронетехникой с мотопехотой..В условиях применения ЯО наиболее устойчивы-танки..Пока не ликвидированы сухопутные войска танки будут оставаться их ГЛАВНОЙ УДАРНОЙ СИЛОЙ..
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18.09.2020 13:57 Відповісти
Это какой то танковый снобизм.
ГЛАВНОЙ УДАРНОЙ СИЛОЙ сухопутных войск?
Американцы с самого начала компании в Афганистане вообще обходились без танков 10 лет, а потом завезли 15 штук!
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18.09.2020 19:35 Відповісти
И это только начало..........
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17.09.2020 22:56 Відповісти
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



А еще генеральный штаб собирался закупить на 800тыс грн наручные часы. Часы, как вид заохочення вещь нужная. Но ГШ прописали условия тендера под российские часы "Восток". Даже вес корпуса указали. Чтоб купить именно российские часы у нужного продавца.

https://dozorro.org/tender/UA-2020-07-23-008958-b#tender

Командование войск связи расформировало центр аэроразведки, созданный волонтерами в 2015 году - Цензор.НЕТ 8593
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17.09.2020 22:23 Відповісти
Блин , сколько дней уже до елки ?
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17.09.2020 22:26 Відповісти
А досрочно никак нельзя?
Только под йолку?
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17.09.2020 22:33 Відповісти
На ёлку 😀😀😜
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17.09.2020 22:38 Відповісти
Значит, досрочно никак?
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17.09.2020 22:40 Відповісти
Можжа, но на бэрэзу.
Вааще ёлка с мардовскава палка, хлыст, а йолка, то кузя.
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17.09.2020 23:31 Відповісти
втомилось мити унітази? ну нічого потерпи.
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18.09.2020 07:53 Відповісти
Вообще как то странно - Раша на границе свои войска усиляет ????
а Украина все сокращает ????
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17.09.2020 22:23 Відповісти
Тільки імпічмент чи дочасні вибори! Якщо хтось закликає звернутись до зелі - ця людина за нього проголосувала. Будьте обережні з цією людиною!
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17.09.2020 22:25 Відповісти
Ниприменна, асобенна еси сасет рашен.
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17.09.2020 23:33 Відповісти
вийми з рота що ти там у рашен смокчеш.
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18.09.2020 07:55 Відповісти
Ревнуешь, не сцы, рашень не употребляю, типе всё астанецца, саси на здраве.
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18.09.2020 10:12 Відповісти
Ще одна консерва бомбанула. Ви не стісняйтесь, паліться далі.
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17.09.2020 22:30 Відповісти
Командование войск связи расформировало центр аэроразведки, созданный волонтерами в 2015 году - Цензор.НЕТ 6033
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17.09.2020 22:31 Відповісти
Ошизеть от новости можно............. Привет.
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17.09.2020 23:04 Відповісти
привет.
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17.09.2020 23:51 Відповісти
Ваащета пентюх из партиёв кагалу фэсэбэшных пупсов тута нипричем.
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17.09.2020 23:35 Відповісти
Зрада по всем направлениям.
1. Безвиз - создание комиссии САП.
2. Армия - расформирование аэроразведки.
3. Мова - отмена обязательного ВНО по украинской литературе.
Осталась - Вера.
Ждём новостей по зраде в этой сфере жизни Украины.
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17.09.2020 22:31 Відповісти
Чим більше різних підрозділів тим більше їхніх керувателів, тим більше непоняток між ними та амбіцій. Приховане знищення розвідки.
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17.09.2020 22:32 Відповісти
Неприховане.
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17.09.2020 22:35 Відповісти
русский, твой фюрер из бункера вылез или еще прячется?
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17.09.2020 22:39 Відповісти
Не ане с рыжым трампоном "старичок" пробують.
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17.09.2020 23:36 Відповісти
Устроил в ВСУ на их условиях.
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17.09.2020 22:46 Відповісти
кацап, у тебя очередной зашквар)) Только в рашке не знают что добробаты вошли в состав ВСУ
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17.09.2020 23:02 Відповісти
Зебилы уже готовятся поднять лапки и сесть на бутылку
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17.09.2020 22:41 Відповісти
Мародерські тролі вже сидять і давно.
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17.09.2020 23:44 Відповісти
зплишились тюлькануті, а ве томк, що їхню фюрершу х..ло фінансує і кришує
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18.09.2020 07:58 Відповісти
тюльканутий, а на що вас вОна садить, на кілки?
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18.09.2020 07:59 Відповісти
до тех пор пока народ Украины не сократит "зе власть" ,она сократит все что приносило хоть какуюто пользу этому народу
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17.09.2020 23:08 Відповісти
73%......, доголосовались твари?
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17.09.2020 23:32 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3219107/*****************************************************************************************************
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18.09.2020 02:51 Відповісти
В голове янелоха "та старана" уже прекратила войну.
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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18.09.2020 02:53 Відповісти
Зелені плохіші за халву від Кремля тихою сапою знищують ЗСУ. Додаткова розвідка ніколи нікому не заважала, навпаки чим більше в державі розвідок тим краща аналітика дій ворога, тим легше виявляти кротів і шпигунів контрозвідникам, тим менша ймовірність помилитись. А тим більше що скоро Путін попре колоти коридор для води в Крим.
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18.09.2020 07:13 Відповісти
Розпоронити технічний і кадровий потенціал,щоб потім все знищити. Тільки Порошенко любими способами укріплював армію і боєздатність,а вся мерзота її знищує.
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18.09.2020 08:16 Відповісти
Жесть! В условиях необъявленной войны,имея неслабую группировку рашистких войск у самой границы,правящая"зелень" ,при молчаливом согласии безхребетного руководства ГШ, сокращает разведку как важнейшую составляющую боевого обеспечения ВСУ..Ну, а урезать до некомплекта боевые части и подразделения уже попахивает неприкрытым предательством..
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18.09.2020 12:24 Відповісти
А где новость Что МО , Маркеры по 8000 закупает 80 шт, предложение что министр их с Нас Штаба их сьел
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18.09.2020 12:47 Відповісти
Паркеры бл.
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18.09.2020 12:48 Відповісти
 
 