Лукашенко звихнувся на своїй владі, - Аваков щодо заяв узурпатора про війну з Україною
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував висловлювання "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про зміцнення кордону з Україною в разі можливої війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Аваков зазначив: "Лукашенко схоже зовсім звихнувся на своїй владі і параної навколо цього. Плете повну нісенітницю. Тексти, ймовірно, отримав у Путіна.
Але, якщо хтось божеволіє - не означає, що всі мають діяти так само! Ми думаємо про Україну і бажаємо тільки миру і процвітання Білорусі.
Україна не втручається у внутрішні справи інших країн. Народ кожної країни має право сам визначати свою долю, без зовнішніх втручань.
Тож - попийте водички, пане Лукашенко - заспокойтеся. Українці - друзі білорусам - НЕ маніпулюйте, звинувачуючи сусідів. Пошукайте колоду у своєму оці"
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Что у Лукашенко крыша поехала, что у Авакова.
И что характерно, оба себя мнят чуть ли не спасителями нации!
І таки да, як би не вони, то була б ХНР, 100%
І Харків, «століца новороссії».
И никто даже и не вспомнил, что "активное участие" в Майдане этого "соратника", заключалось в том, что оно просто вышло из партии регионов.
- Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада - с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, - цитирует Лукашенко https://news.tut.by/economics/700890.html tut.by .
«17 сентября 2020
Лукашенко объявил о закрытии границ с тремя странами.
Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко заявил о закрытии границ республики. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС .
Границы закроют с Украиной, Польшей и Литвой. Он подчеркнул, что это решение является вынужденным.
По словам Лукашенко, ему пришлось «держать на западной границе половину армии, уведя ее с улиц». Президент республики также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну.»
«Глава Белоруссии обратился к народам Литвы, Польши, Украины. «Не дайте развязать войну!» - сказал он. Лукашенко назвал власти этих стран «безумцами-политиками». Глава республики подчеркнул, что закрытие границ - это вынужденная мера, передает телеканал https://360tv.ru/news/mir/belorussija-zakroet-granitsu-s-3-stranami/ 360. »
2) Ему и так поздно уже было быть "почетным". Скажем так, лет на "надцать". Просто сейчас наши терпилы сообразили что если таракан остается - стране пи...ец.
Був Головою ВР Білорусії.
Так совок вмирав і розпустили його не зп"яну ! Хоча може після того Єльцин і запропонував - помянути
PS/ Казалось бы, фото не удачное, но потом понимаешь, что это не случайно. Оно взято из МВД Украины.
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