Лукашенко звихнувся на своїй владі, - Аваков щодо заяв узурпатора про війну з Україною

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прокоментував висловлювання "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про зміцнення кордону з Україною в разі можливої ​​війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Аваков зазначив: "Лукашенко схоже зовсім звихнувся на своїй владі і параної навколо цього. Плете повну нісенітницю. Тексти, ймовірно, отримав у Путіна.

Але, якщо хтось божеволіє - не означає, що всі мають діяти так само! Ми думаємо про Україну і бажаємо тільки миру і процвітання Білорусі.

Україна не втручається у внутрішні справи інших країн. Народ кожної країни має право сам визначати свою долю, без зовнішніх втручань.

Тож - попийте водички, пане Лукашенко - заспокойтеся. Українці - друзі білорусам - НЕ маніпулюйте, звинувачуючи сусідів. Пошукайте колоду у своєму оці"

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