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Про "вагнерівців" Богдан сказав, що дізнався все зі ЗМІ та просто зробив висновки, - в.о. директора ДБР Соколов

Про

Колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана викликали на допит у ДБР як свідка у справі про "вагнерівців", розраховуючи, що у нього може бути особлива інформація. А Богдан сказав на допиті, що все дізнався зі ЗМІ та просто зробив висновки.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ виконуючий обов'язки директора ДБР Олександр Соколов.

"Ми розраховували, що він (Андрій Богдан. - Ред.) зможе розповісти щось нове, надати якісь документи, чернетки, якщо вони існують. З урахуванням його попередньої посади припускали, що він може володіти такою інформацією. Адже всі заявляють, що ця спецоперація готувалася і реалізовувалася близько року, так що, в принципі, в період свого перебування на посаді глави Офісу президента він міг володіти якоюсь інформацією", - сказав Соколов.

Але на допиті Богдан заявив, що такої інформації у нього немає.

"Він заявив, що йому все відомо із засобів масової інформації, решта - це його висновки з урахуванням життєвого досвіду і юридичної освіти. Жодних документів він не надав", - пояснив Соколов.

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В.о. глави ДБР додав, що справу про "вагнерівців" розслідують за ст. 328 ("Розголошення державної таємниці").

"Поясню, чому. Якщо це була секретна спецоперація, і про неї стало всім відомо, зокрема й іноземній стороні, це є розголошенням державної таємниці", - сказав Соколов.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Соколовим читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" зареєстрував проєкт постанови про ТСК щодо можливого зриву "вагнерівської операції", - Рахманін

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

13 вересня петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створення ТСК у "справі вагнерівців" можна буде розглядати після подання всіма фракціями своїх кандидатур до неї, - Разумков

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) ДБР (3502) Богдан Андрій (425) Соколов Олександр (32)


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Топ коментарі
+13
ну то есть,кроты кремля прокурора не интересуют...его интересует,кто мог сдать кротов
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17.09.2020 22:39
+10
Зеленського вже допитали з Єрмаком?
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17.09.2020 22:36
+9
а чего ж с Богдана начали? )))
а не с тех, кто присутствовал на том совещании и имел информацию не из СМИ )))
ибо только там могла быть (и была!!) крыса, которая преднамеренно слила информацию
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17.09.2020 22:42
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А уголовное дело открыли, что бы реестр досудебных расследований протестировать?
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17.09.2020 22:33 Відповісти
Стидобіщний позор.
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17.09.2020 22:35 Відповісти
щось його лице не вимазано інтелектом.
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17.09.2020 22:38 Відповісти
Так там давно всі такі. Дефективні, з ознаками глибокої олігофренії.
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17.09.2020 22:44 Відповісти
А що під зелено-ригівським гівном може бути інтелект? Воно тупий мент
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18.09.2020 16:34 Відповісти
фэйс--отпетого наркомана
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17.09.2020 23:07 Відповісти
Висновки він зробив правильні. Здатний до аналітичного мислення.
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17.09.2020 22:35 Відповісти
Зеленського вже допитали з Єрмаком?
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17.09.2020 22:36 Відповісти
А здесь из этого болтуна уже "последнюю инстанцию" слепили.
"Мы его слепили из того, что было"
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17.09.2020 22:38 Відповісти
это ты про зе?
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17.09.2020 22:44 Відповісти
Не тупи.
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17.09.2020 22:48 Відповісти
ну то есть,кроты кремля прокурора не интересуют...его интересует,кто мог сдать кротов
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17.09.2020 22:39 Відповісти
Так он вам всё и выложит. Нашли дурака. Наложит когда надо будет!
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17.09.2020 22:40 Відповісти
Я теж такої думки. Так він їм і назве свої джерела інформації.
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17.09.2020 22:42 Відповісти
а чего ж с Богдана начали? )))
а не с тех, кто присутствовал на том совещании и имел информацию не из СМИ )))
ибо только там могла быть (и была!!) крыса, которая преднамеренно слила информацию
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17.09.2020 22:42 Відповісти
далі йти вони не наважуються.
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17.09.2020 22:52 Відповісти
бо далі там воно і вони ...так? так-так! (здогадатися не важко)
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17.09.2020 22:55 Відповісти
зроблять вигляд, що перевіряють.
відпищуть якусь отмазу і справу закрито.
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17.09.2020 22:58 Відповісти
Интересно чем Зеля так насолил ватному Богдану.... Вроде ж как приоритеты одинаковые.
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17.09.2020 22:43 Відповісти
Плюнув на спину. А у нації, яка стрибає перед кордоном, - таке не пробачають.
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17.09.2020 22:46 Відповісти
Так била опєрация чи нє била? Опрєделітєсь наконєц.

А справу треба розслідувати дійсно по факту зриву операції і шукати того, хто настукав кацапам (хоча шо там його шукати). От тільки чогось ТСК по цьому факту слуги і зажопи створювати не хочуть, бо то ж не ручне ДБР, можуть і до правди докопатися ненароком...
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17.09.2020 22:47 Відповісти
О "вагнеровцах" Богдан сказал, что узнал все из СМИ и просто сделал выводы, - и.о. директора ГБР Соколов - Цензор.НЕТ 7842
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17.09.2020 22:49 Відповісти
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18.09.2020 10:10 Відповісти
В общем, пофигу что слили кацапам инфу по террористам.
А вот то, что про это стало известно, раскручивают по полной!
Предать предателей, это государственная измена, никак не меньше.
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17.09.2020 22:49 Відповісти
Так все и поверили.
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17.09.2020 22:50 Відповісти
Богдан милашка на вид ,Но тайны глубин тёмной души , вряд ли при жизни узнаешь.............
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17.09.2020 22:53 Відповісти
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17.09.2020 22:55 Відповісти
Интересно,как по мнению этого барана должен выглядеть документ свидетельствующий о работе на лубянку какого нибудь офисника? я вот знаю одного,который читает российские законы,ставит их нам в пример и требует принятия аналогичных законов в Украине,это явное свидетельство работы мерзавца на москвабад,ловите и сажайте - это гетьманович.
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17.09.2020 22:59 Відповісти
по делу о "вагнеровцах" не должно ГБР этим заниматься. Это не в ихней компетенции.

СБУ обязано этим делом заниматься...но точно не Гбр. Хотят слить в унитаз и спустить все на тормоза... Предательство в ОП на Банковой....преза, Ермака, Демченка и т.д
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17.09.2020 23:07 Відповісти
Що це дурило розслідує?Навіщо на цього чухана витрачаються наші податки?Телепень,Богдан давним давно вже не при владі,він не приймає доповіді спецслужб та не буває присутнім на президентських нарадах,зрозумій хоч це йолопе.Іди нахєр з теї дбр недоумку,хай на твою платню краще візьмуть службового пса,на відміну від такого кретина він хоч зможе брати слід,шукати наркотики ,охороняти периметр,та затримувати злочинців.
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17.09.2020 23:08 Відповісти
Если это была секретная спецоперация, и о ней стало всем известно, в том числе и иностранной стороне, это является разглашением государственной тайны"

Таким чином і Ю. Бутусов підпадає (судячи з висловлювання Соколова) під розголошення державної таємниці. Бо Бутусов ознайомив громадскість із тим, що готувалась спецоперація (яку провалило найближче оточення преЗедента).
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17.09.2020 23:15 Відповісти
очень хитро. по формулировке "разглашение" поймать никого не возможно, да и не хотят. А вот то что операцию стопнули и именно это обусловило ее провал - решили не акцентировать
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17.09.2020 23:33 Відповісти
а что, он должен был выдать свои источники, чтобы их наказали?
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18.09.2020 10:26 Відповісти
 
 