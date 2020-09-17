Про "вагнерівців" Богдан сказав, що дізнався все зі ЗМІ та просто зробив висновки, - в.о. директора ДБР Соколов

Колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана викликали на допит у ДБР як свідка у справі про "вагнерівців", розраховуючи, що у нього може бути особлива інформація. А Богдан сказав на допиті, що все дізнався зі ЗМІ та просто зробив висновки.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ виконуючий обов'язки директора ДБР Олександр Соколов.

"Ми розраховували, що він (Андрій Богдан. - Ред.) зможе розповісти щось нове, надати якісь документи, чернетки, якщо вони існують. З урахуванням його попередньої посади припускали, що він може володіти такою інформацією. Адже всі заявляють, що ця спецоперація готувалася і реалізовувалася близько року, так що, в принципі, в період свого перебування на посаді глави Офісу президента він міг володіти якоюсь інформацією", - сказав Соколов.

Але на допиті Богдан заявив, що такої інформації у нього немає.

"Він заявив, що йому все відомо із засобів масової інформації, решта - це його висновки з урахуванням життєвого досвіду і юридичної освіти. Жодних документів він не надав", - пояснив Соколов.

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В.о. глави ДБР додав, що справу про "вагнерівців" розслідують за ст. 328 ("Розголошення державної таємниці").

"Поясню, чому. Якщо це була секретна спецоперація, і про неї стало всім відомо, зокрема й іноземній стороні, це є розголошенням державної таємниці", - сказав Соколов.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Соколовим читайте тут.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

13 вересня петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.

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