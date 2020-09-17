Рада в першому читанні проголосувала законопроєкт, яким вводиться новий вид служби в армії

15 вересня Верховна Рада таки прийняла в першому читанні законопроєкт 3553, яким вводиться новий вид служби - призов осіб, зарахованих до оперативного резерву першої черги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці правозахисник Антон Красов.

Він зазначив: "Законопроєкт 3553 прийняли в першому читанні. "За" проголосували мінімально необхідні 226 народних депутатів.

Що це означає?

Це ще один крок у напрямку до військового обов’язку тих, хто вже відслужив, замість того, щоб намагатися утримати діючих професійних військовослужбовців підвищенням грошового забезпечення, кредитами на придбання житла, реальними соціальними гарантіями, просуванням і перспективою на службі.

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Так, поки це перше читання. І ще є час і можливості, щоб законопроєкт не став законом.

Чому цей законопроєкт не можна ухвалювати, я докладно розписав у своїй статті: "Призов резервістів: і знову на фронт"