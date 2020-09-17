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Новини Оборона
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Рада в першому читанні проголосувала законопроєкт, яким вводиться новий вид служби в армії

Рада в першому читанні проголосувала законопроєкт, яким вводиться новий вид служби в армії

15 вересня Верховна Рада таки прийняла в першому читанні законопроєкт 3553, яким вводиться новий вид служби - призов осіб, зарахованих до оперативного резерву першої черги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці правозахисник Антон Красов.

Він зазначив: "Законопроєкт 3553 прийняли в першому читанні. "За" проголосували мінімально необхідні 226 народних депутатів.

Що це означає?

Це ще один крок у напрямку до військового обов’язку тих, хто вже відслужив, замість того, щоб намагатися утримати діючих професійних військовослужбовців підвищенням грошового забезпечення, кредитами на придбання житла, реальними соціальними гарантіями, просуванням і перспективою на службі.

Читайте також: Зеленський обговорив законопроєкти про резервістів із самими резервістами. ФОТО

Так, поки це перше читання. І ще є час і можливості, щоб законопроєкт не став законом.

Чому цей законопроєкт не можна ухвалювати, я докладно розписав у своїй статті: "Призов резервістів: і знову на фронт"

Автор: 

оборона (4788) призов (432) резервісти (71)


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Топ коментарі
+19
Рада в первом чтении проголосовала законопроект, которым вводится новый вид службы в армии - Цензор.НЕТ 3780
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17.09.2020 23:02
+17
Рада в первом чтении проголосовала законопроект, которым вводится новый вид службы в армии - Цензор.НЕТ 7099
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17.09.2020 22:59
+12
Возвращение во времена царской рашки с вечным призывом?
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17.09.2020 22:56
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Возвращение во времена царской рашки с вечным призывом?
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17.09.2020 22:56 Відповісти
Чем это от крепостничества отличается? Запрятать самых активных граждан на фронт, чтоб не бунтовали в комфортном киеве? Боятся следующего майдана?
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17.09.2020 22:57 Відповісти
Хватит трындеть!
Защищать Родину - честь для мужчины.
Так было со времён античности:
если ты гражданин, значит воин-защитник
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18.09.2020 00:02 Відповісти
Загоняют не защищать - а отступать и сдавать позиции, подставятся под обстрелы!
И в рабство, когда ты лешаешься всех прав-гражданина страны! Когда, что бы увидеть своих детей - ты должен получить разрешение начальства, когда, что бы жить - с женой - тебя загоняют п поля и держат там - без всяких на то причин, когда ты хочешь жить полноценной жизнью - ты должен на это получить разрешение ...
даже к врачу ты не можешь обратиться - пока не разрешат !
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18.09.2020 00:26 Відповісти
Откуда пишешь, козяк - из окопа под Авдеевкой, или из ресторана "Велюр", пока девочки не подтянулись?
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18.09.2020 07:40 Відповісти
Плохо, что вопросы армии решают те, которые в армиии никогда не служили. Интересно сколько служило депутатов в армии.
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18.09.2020 09:08 Відповісти
Имхо это нарушение прав человека и шаг к тоталитарному государству. Огромный шаг.
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17.09.2020 22:58 Відповісти
Бабы родили- иди служи, минимум 7 лет.
"Какой прекрасной малыш, интересно к какой войне ты поспеешь?"
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17.09.2020 23:02 Відповісти
А для ТВОЇХ - без різниці... "Дімочка", ТВОЇ воюють постійно... Для твоєї "ЗнаковопРОссії" війна - звичний, буденний стан... Навіть після розвалу Союзу ви з війн не вилізали... То Карабах, то Фергана, то Придністров"я, то Чечня.... Поки ви не "впхнули рило" в Україну, українські хлопці гинули на службі рідко, тільки в результаті нещасних випадків... А от по табличках на російських кладовищах можна новітню історію твоєї Росії вивчать...
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18.09.2020 06:01 Відповісти
Вони не мої. До них ніякого відношення не маю, практично. Я маю на увазі - родичі є, але це як і у багатьох громадян України. З дитинства я жив в Криму і завжди був проти анексії- на відміну від влади, яка прийшла після майдану (будь він проклятий).

.
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19.09.2020 18:06 Відповісти
Вы знаете, в Швейцарии 21 века мужчины военнобязанные и проходят военные сборы
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17.09.2020 23:58 Відповісти
https://twitter.com/MED_GNOM
https://twitter.com/MED_GNOM
https://twitter.com/MED_GNOM ГНОМ

Вітаю "Слуг народа" і всіх причетних до провладного зброду зі святом - Міжнародним днем мікроорганізмів!
Це ваш день!

Рада в первом чтении проголосовала законопроект, которым вводится новый вид службы в армии - Цензор.НЕТ 3601
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17.09.2020 22:58 Відповісти
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17.09.2020 22:59 Відповісти
А того, кто 4 раза откосил, в какую очередь теперь призовут?
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17.09.2020 22:59 Відповісти
Рада в первом чтении проголосовала законопроект, которым вводится новый вид службы в армии - Цензор.НЕТ 3780
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17.09.2020 23:02 Відповісти
Бубочці не повезло. Не попаде під призов, бо не служив.
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17.09.2020 22:59 Відповісти
Рада в первом чтении проголосовала законопроект, которым вводится новый вид службы в армии - Цензор.НЕТ 7099
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17.09.2020 22:59 Відповісти
Rewe International AG продает 100% в капитале "Билла-Украина" владельцу сети Novus
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17.09.2020 23:04 Відповісти
А Вы знаете: что визит Зеленского был не официальным визитом?

То есть кто то ( Фирташ ?) договорились о встрече , А

в аэропорту встречали только работники посольства .
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17.09.2020 23:25 Відповісти
дістали "інвестиційні няні"?
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18.09.2020 08:46 Відповісти
Буюочка обещал что украинцы при нем плакать не будут от расстройства его правлением.
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17.09.2020 23:00 Відповісти
Ну логика вполне понятна: для кацапских прихвостней, меньше всего нужна боеспособная армия.
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17.09.2020 23:01 Відповісти
Потрібна повністю контрактна і професійна армія.Не повинно бути совкового призову.Він саме совковий.А охочі будуть.Просто багатьох зупиняє відношення.Особливо на нашому призові.
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17.09.2020 23:01 Відповісти
Вы так сразу охватили всю страну,вернее весь её фундамент.
Вся "прелесть" в том, что если не будет этого фундамента и страны не будет.
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17.09.2020 23:10 Відповісти
Т.е. деЗЕртиры бетонируют свои белые билеты, нехай призывают тех кто уже отслужил, а они будут писюнами по пианино стучать...
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17.09.2020 23:06 Відповісти
Ох і гниди. В перші місяці війни черги вистроювались з бажаючих і досвічених воїнів. А вони б відбили б територію дамбвабве.
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17.09.2020 23:07 Відповісти
Самое забавное за 30 лет ни один "слуга" не вннс законопроект об ужесточении и неотвратимости наказания за коррупцию.
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17.09.2020 23:08 Відповісти
26 травня! https://www.youtube.com/watch?v=xPRWqBuUdog От тільки рік не назвав....
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17.09.2020 23:09 Відповісти
Эта страна уже обречена.
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17.09.2020 23:12 Відповісти
З такими законами,з України будуть ще більше виїжджати.
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17.09.2020 23:11 Відповісти
Ці закони для простолюдина.Дітей еліт,чи самих еліт,це не стосується.Подібне є на Московії.
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17.09.2020 23:14 Відповісти
Сын липецкого инвестора приедет из Лондона защищать Родину,или он там ещё не со всеми путинскими рэпперами поспивал?
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17.09.2020 23:14 Відповісти
А ты сам в ОР-1 или в ОР-2?

ЗЫ: Твой ответ знаю заранее
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17.09.2020 23:16 Відповісти
Загоняют не защищать - а отступать и сдавать позиции, подставятся под обстрелы!
И в рабство, когда ты лишаешься всех прав-гражданина страны! Когда, что бы увидеть своих детей - ты должен получить разрешение начальства, когда, что бы жить - с женой - тебя загоняют п поля и держат там - без всяких на то причин, когда ты хочешь жить полноценной жизнью - ты должен на это получить разрешение ...
даже к врачу ты не можешь обратиться - пока не разрешат !
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18.09.2020 00:26 Відповісти
Когда еврейское казачество востало в Беребеджане бил переворот
О зохен вей
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18.09.2020 00:39 Відповісти
Когда человек идет по зову сердца (как швейцарцы, как турки) он переймається відповідальністю за долю України, понимает что он и его побратимы - последний рубеж обороны против ордынцев, то он включает мозг, интуицию, смекалку и делает подвиги, чудеса героизма.
Напротив, человек из под палки, по принуждению - латентный раб, потенциальный пленный, "подальше от начальства - поближе к кухне". Это не боец. Но им легче управлять. Он выполнит любой идиотский, дебильный приказ кроме главного - стоять насмерть. В принципе этот второй вариант - основа ордынской армии со времен петра длинного, а может и еще ранее.
Преступление переходить от первого варианта ко второму.
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18.09.2020 01:19 Відповісти
А вот скажите, если человек, во время войны, иммитировал игру членом на рояле, и 4 раза уклонялся от призыва, то к какой категории по этому закону, его можно отнести?
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18.09.2020 05:39 Відповісти
Вечная воинская повинность для баранов! Резервисты - ну и куда вы пойдете? Снова в окопы, в этот раз за чьего-то очередного сынка и комика из "Вечерний Киев" отбывать его воинскую повинность, пока он тусит с Машей Фокиной, или блин палить этот кабак, который у нас властью зовется?
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18.09.2020 07:44 Відповісти
Цікаво , а кріт що сидить в ОПУ теж підлягає першій черзі мобілізації? Ті хто розвалив всю систему призову в військоманах, хто дав команду на знищення документів на призовників і ті хто виконали цей наказ може покарані. Коли бахнуло в 2014 то воєнкомати навіть не знали хто у них є резервіст, бо документи були спалені, і ніхто так і не підняв питання розслідувати хто і коли дав такий наказ, і чому ГШ ЗСУ не став на диби і виконав його. Тому перед тим як приймати закон потрібно трибунал і розслідувати злочини проти держави, а починати треба з дій високопосадовців які керували країною з 1991 року.
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18.09.2020 07:48 Відповісти
Готовиться на внесение следующий закон - дети всех, кто призывался на воинскую службу будут обязаны отслужить 25 лет, чтобы отработать тот паек, который сожрал его папа и те нервы, которые потратили военкомы шоб выполнить разнарядку по заготовкам приматов для защиты барыг из Конче-Заспы!
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18.09.2020 07:49 Відповісти
 
 