Рада в першому читанні проголосувала законопроєкт, яким вводиться новий вид служби в армії
15 вересня Верховна Рада таки прийняла в першому читанні законопроєкт 3553, яким вводиться новий вид служби - призов осіб, зарахованих до оперативного резерву першої черги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці правозахисник Антон Красов.
Він зазначив: "Законопроєкт 3553 прийняли в першому читанні. "За" проголосували мінімально необхідні 226 народних депутатів.
Що це означає?
Це ще один крок у напрямку до військового обов’язку тих, хто вже відслужив, замість того, щоб намагатися утримати діючих професійних військовослужбовців підвищенням грошового забезпечення, кредитами на придбання житла, реальними соціальними гарантіями, просуванням і перспективою на службі.
Так, поки це перше читання. І ще є час і можливості, щоб законопроєкт не став законом.
Чому цей законопроєкт не можна ухвалювати, я докладно розписав у своїй статті: "Призов резервістів: і знову на фронт"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Защищать Родину - честь для мужчины.
Так было со времён античности:
если ты гражданин, значит воин-защитник
И в рабство, когда ты лешаешься всех прав-гражданина страны! Когда, что бы увидеть своих детей - ты должен получить разрешение начальства, когда, что бы жить - с женой - тебя загоняют п поля и держат там - без всяких на то причин, когда ты хочешь жить полноценной жизнью - ты должен на это получить разрешение ...
даже к врачу ты не можешь обратиться - пока не разрешат !
"Какой прекрасной малыш, интересно к какой войне ты поспеешь?"
.
https://twitter.com/MED_GNOM
https://twitter.com/MED_GNOM ГНОМ
Вітаю "Слуг народа" і всіх причетних до провладного зброду зі святом - Міжнародним днем мікроорганізмів!
Це ваш день!
То есть кто то ( Фирташ ?) договорились о встрече , А
в аэропорту встречали только работники посольства .
Вся "прелесть" в том, что если не будет этого фундамента и страны не будет.
ЗЫ: Твой ответ знаю заранее
И в рабство, когда ты лишаешься всех прав-гражданина страны! Когда, что бы увидеть своих детей - ты должен получить разрешение начальства, когда, что бы жить - с женой - тебя загоняют п поля и держат там - без всяких на то причин, когда ты хочешь жить полноценной жизнью - ты должен на это получить разрешение ...
даже к врачу ты не можешь обратиться - пока не разрешат !
О зохен вей
Напротив, человек из под палки, по принуждению - латентный раб, потенциальный пленный, "подальше от начальства - поближе к кухне". Это не боец. Но им легче управлять. Он выполнит любой идиотский, дебильный приказ кроме главного - стоять насмерть. В принципе этот второй вариант - основа ордынской армии со времен петра длинного, а может и еще ранее.
Преступление переходить от первого варианта ко второму.