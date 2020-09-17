Документів у справі "вагнерівців", швидше за все, не існує, - в.о. директора ДБР Соколов

У справі про бойовиків ПВК "Вагнера" ​​навряд чи вдасться виявити якісь документи: якщо це була секретна спецоперація, то в ключових і найскладніших моментах жодних документів просто не існує.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов. Таким чином він прокоментував чутки про те, що документи про спецоперації нібито могли бути знищені.

"Я як людина, яка прийшла з практичної роботи в даному напрямку, скажу вам так: у ключових і найскладніших моментах жодних документів не існує", - сказав Соколов.

"Щоб потім не вбили вашого агента. Щоб не могли вас посадити в тюрму в якій-небудь країні, куди ви приїдете на відпочинок. Тому що подібні операції часто йдуть на межі кримінального права, кримінального процесу, оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності. Тому що контррозвідувальна, як і розвідувальна, діяльність - це трохи інша площина. Там трохи інші закони, не такі, як у кримінальному процесі", - додав він.

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Доказами для слідства за відсутності документів можуть стати свідчення свідків, вважає Соколов.

"Якщо ця спецоперація існувала, то, як обговорюється, там було задіяно багато людей. Всі сліди знищити неможливо, як і людей, які можуть дати свідчення", - сказав він.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Соколовим читайте тут.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

13 вересня петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.

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