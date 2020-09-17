Документів у справі "вагнерівців", швидше за все, не існує, - в.о. директора ДБР Соколов
У справі про бойовиків ПВК "Вагнера" навряд чи вдасться виявити якісь документи: якщо це була секретна спецоперація, то в ключових і найскладніших моментах жодних документів просто не існує.
Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов. Таким чином він прокоментував чутки про те, що документи про спецоперації нібито могли бути знищені.
"Я як людина, яка прийшла з практичної роботи в даному напрямку, скажу вам так: у ключових і найскладніших моментах жодних документів не існує", - сказав Соколов.
"Щоб потім не вбили вашого агента. Щоб не могли вас посадити в тюрму в якій-небудь країні, куди ви приїдете на відпочинок. Тому що подібні операції часто йдуть на межі кримінального права, кримінального процесу, оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності. Тому що контррозвідувальна, як і розвідувальна, діяльність - це трохи інша площина. Там трохи інші закони, не такі, як у кримінальному процесі", - додав він.
Доказами для слідства за відсутності документів можуть стати свідчення свідків, вважає Соколов.
"Якщо ця спецоперація існувала, то, як обговорюється, там було задіяно багато людей. Всі сліди знищити неможливо, як і людей, які можуть дати свідчення", - сказав він.
Повний текст інтерв'ю з Олександром Соколовим читайте тут.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.
Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.
Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.
13 вересня петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.
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- Ой, свидетелем
- Так что вы, как свидетель, можете показать по этому делу?
- Как свидетель по этому делу я могу показать все!
- Очень хорошо. А давно вы знаете Щукина?
- Щукина? Щукина я вообще не знаю.
- Вот как? Так что же вы в таком случае можете показать по этому делу?
- ВСЕ! Все, что угодно!
ничего, позже другие все разыщут... два это гондона-запроданця и их подручные сядут на цугундер за предательство Украины и работу на врага.
что там нет шредера (бумагоуничтожитель))) или каминчика специального (типа топка)))
В своей декларации за 2018 год Соколова задекларировала 125 тыс. грн. дохода от ООО "Перегрин Кэпитал Групп". Это - юридическая фирма, основательницей которой является Наталья Колесник. Очевидно, речь идет о свекрови Венедиктовой - матери ее мужа, Дениса Колесника.
Сама Ирина Венедиктова имеет и прямую связь с юридической фирмой "Перегрин". В тот период, когда Анна Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей этого предприятия.
Также она неоднократно участвовала в мероприятиях, которые проводило предприятие "Перегрин Кэпитал Групп". Об этом свидетельствуют фотогалереи фирмы в социальной сети Facebook. На некоторых из этих фотографий можно увидеть Ирину Венедиктову рядом с Русланом Стефанчуком - нынешним вице-спикером Верховной Рады.
але ж американців є...
Проблема ЗЕленых в том, что документы стопудово были не только в Украине.
По нормативной базе орд, Р,К мероприятия определенного плана носят гриф "т", "цт", "о.в.".
Опера/следаки и прочие секретку регистрируют в РС канцелярии.
Далее:
Канцелярские работники переписывают книги, где лениво или трудно, вместо бумаги с интересным содержанием кладется "вода " под тем же номером, а если где-то и прощелкают - ну выговор кому-то. И все.
А сроки переписать позволяют.
Это не за ночь.
Учись.