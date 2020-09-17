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Документів у справі "вагнерівців", швидше за все, не існує, - в.о. директора ДБР Соколов

Документів у справі

У справі про бойовиків ПВК "Вагнера" ​​навряд чи вдасться виявити якісь документи: якщо це була секретна спецоперація, то в ключових і найскладніших моментах жодних документів просто не існує.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов. Таким чином він прокоментував чутки про те, що документи про спецоперації нібито могли бути знищені.

"Я як людина, яка прийшла з практичної роботи в даному напрямку, скажу вам так: у ключових і найскладніших моментах жодних документів не існує", - сказав Соколов.

"Щоб потім не вбили вашого агента. Щоб не могли вас посадити в тюрму в якій-небудь країні, куди ви приїдете на відпочинок. Тому що подібні операції часто йдуть на межі кримінального права, кримінального процесу, оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності. Тому що контррозвідувальна, як і розвідувальна, діяльність - це трохи інша площина. Там трохи інші закони, не такі, як у кримінальному процесі", - додав він.

Читайте також: Про "вагнерівців" Богдан сказав, що дізнався все зі ЗМІ та просто зробив висновки, - в.о. директора ДБР Соколов

Доказами для слідства за відсутності документів можуть стати свідчення свідків, вважає Соколов.

"Якщо ця спецоперація існувала, то, як обговорюється, там було задіяно багато людей. Всі сліди знищити неможливо, як і людей, які можуть дати свідчення", - сказав він.

Повний текст інтерв'ю з Олександром Соколовим читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" зареєстрував проєкт постанови про ТСК щодо можливого зриву "вагнерівської операції", - Рахманін

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

13 вересня петиція родичів українських воїнів, які загинули на Донбасі від рук російських найманців, з вимогою створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування зриву операції із затримання терористів з ПВК Вагнера, набрала необхідні 25 тис. голосів на офіційному порталі Верховної Ради України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Створення ТСК у "справі вагнерівців" можна буде розглядати після подання всіма фракціями своїх кандидатур до неї, - Разумков

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) ДБР (3502) Соколов Олександр (32)


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Топ коментарі
+14
Ну ясно было и дураку, что Баканов там и следов не оставит.
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17.09.2020 23:15
+11
Уже обрили!!!....(с)..
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17.09.2020 23:09
+10
Как стараются, припекает.
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17.09.2020 23:12
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Уже обрили!!!....(с)..
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17.09.2020 23:09 Відповісти
Как стараются, припекает.
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17.09.2020 23:12 Відповісти
Ну ясно было и дураку, что Баканов там и следов не оставит.
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17.09.2020 23:15 Відповісти
Документов по делу "вагнеровцев", скорее всего, не существует, - и.о. директора ГБР Соколов - Цензор.НЕТ 3953
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17.09.2020 23:19 Відповісти
Та якийсь клоун вагіанальцев відмазав.
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17.09.2020 23:36 Відповісти
- Гражданин Горбушкин, мы пригласили вас по делу некоего Щукина свидетелем.
- Ой, свидетелем
- Так что вы, как свидетель, можете показать по этому делу?
- Как свидетель по этому делу я могу показать все!
- Очень хорошо. А давно вы знаете Щукина?
- Щукина? Щукина я вообще не знаю.
- Вот как? Так что же вы в таком случае можете показать по этому делу?
- ВСЕ! Все, что угодно!
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18.09.2020 11:27 Відповісти
Сокол видать понимает,что ермачок тут виновен,но по лакейски ищет лазейку его не привлекать.
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17.09.2020 23:20 Відповісти
Та звісно. Нікого немає. Все звіздеш і провокація. Одне ти в білому. Хлебальники прикрийте, бо вдавитесь.
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17.09.2020 23:20 Відповісти
Зе даун *** !! ...я конечно понимаю что ты на подтанцовке у Зеленых, но есть одни мудрые слова - "Документы не горят, как бы вы не старались !!!" и патриоты и профи в спецслужбе их давно сохранили и ждут момента кому бы их отдать - но не вам !!! (пи.си. и они их сохранили еще по тому - чтобы прикрыть свои же оппы в этом деле от вас упырей т.к. вы их сделаете крайними..)
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17.09.2020 23:23 Відповісти
Шпионов во все времена ловили не благодаря найденым у них дневникам, где они расписывали, как предавали свою страну, прилагая нотариальные копии, украденных документов!
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17.09.2020 23:23 Відповісти
дерьмак и шмаркля зачистили все следы?

ничего, позже другие все разыщут... два это гондона-запроданця и их подручные сядут на цугундер за предательство Украины и работу на врага.
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17.09.2020 23:33 Відповісти
В таких операциях,если остаются следы,то их зачищают совсем не так..
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18.09.2020 08:32 Відповісти
ясный пень...
что там нет шредера (бумагоуничтожитель))) или каминчика специального (типа топка)))
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17.09.2020 23:45 Відповісти
Якщо це спецоперація, то документів немає, гроші витрачались під чесне слово... А потім дивуємось звідки на стоянці СБУ Майбахи і Гелендвагени - спецоперацію провів і все, ти в чоколаді.
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17.09.2020 23:45 Відповісти
Играют коня... Вас не спрашивают о деталях операции и не просят их раскрывать. Ваша задача - найти стукача в ОПе, который слил информацию кацапам.
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17.09.2020 23:52 Відповісти
Соколов, выигравший конкурс на должность заместителя директора ГБР, с 2014 года работал в СБУ в Харьковской области, откуда родом и сама Ирина Венедиктова. Однако связь между ними прослеживается не напрямую, а через жену Соколова - Анну Соколову.
В своей декларации за 2018 год Соколова задекларировала 125 тыс. грн. дохода от ООО "Перегрин Кэпитал Групп". Это - юридическая фирма, основательницей которой является Наталья Колесник. Очевидно, речь идет о свекрови Венедиктовой - матери ее мужа, Дениса Колесника.
Сама Ирина Венедиктова имеет и прямую связь с юридической фирмой "Перегрин". В тот период, когда Анна Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей этого предприятия.
Также она неоднократно участвовала в мероприятиях, которые проводило предприятие "Перегрин Кэпитал Групп". Об этом свидетельствуют фотогалереи фирмы в социальной сети Facebook. На некоторых из этих фотографий можно увидеть Ирину Венедиктову рядом с Русланом Стефанчуком - нынешним вице-спикером Верховной Рады.
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17.09.2020 23:54 Відповісти
Вже все спалили???
але ж американців є...
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17.09.2020 23:59 Відповісти
Т.е. этот кацап надеется, что документов уже нет.

Проблема ЗЕленых в том, что документы стопудово были не только в Украине.
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18.09.2020 01:43 Відповісти
Отмазывает гауляйтера Украины Ермака-Козыря.
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18.09.2020 02:46 Відповісти
Молодий і зелений не знає, що є журнали реєстрації документів і листів , передачі, кореспонденції ДСК, і якщо і вони ********** то сядуть усі і це балабол і інші мерзотники.
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18.09.2020 05:52 Відповісти
Он знает, что журналы и первичку по другим делам уже переписали и перерегистрировали
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18.09.2020 07:55 Відповісти
Не получится, поскольку у одного министерства, например ГШ ЗСУ есть исходный номер тем более ДСК, а входной в ОПУ например отсутсвует, при этом такие документы доставляются фельдъегерской почтой доставки, а там роспись - получил от такого то и доставил такому то и опять подписи. Для следователя это как два пальца обмочить. Уж очень много наследили, поэтому будет импичмент или тупол выдадут крота контрразведке.
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18.09.2020 08:16 Відповісти
Ага, расскажи мне ещё про реестр и т.п.
По нормативной базе орд, Р,К мероприятия определенного плана носят гриф "т", "цт", "о.в.".
Опера/следаки и прочие секретку регистрируют в РС канцелярии.
Далее:
Канцелярские работники переписывают книги, где лениво или трудно, вместо бумаги с интересным содержанием кладется "вода " под тем же номером, а если где-то и прощелкают - ну выговор кому-то. И все.
А сроки переписать позволяют.
Это не за ночь.
Учись.
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18.09.2020 11:20 Відповісти
Соколов эти документы сам и уничтожает сейчас... но для СМИ развесил губы и рассказывают, что никак их найти не могут.
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18.09.2020 09:06 Відповісти
Можливо документів вже немає, але є живі і розумні свідки. А час біжить - його не зупинити. Дивись і через 3 роки прийдеться відповідати і самій ДБР за брехню і бездію.
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18.09.2020 13:55 Відповісти
нет ничего тайного, что не стало бьі явньім (с)
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18.09.2020 15:41 Відповісти
 
 