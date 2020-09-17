УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6535 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
9 735 21

У хід пішла заїжджена платівка про те, що Росії на Донбасі немає, - Кулеба - Лаврову

У хід пішла заїжджена платівка про те, що Росії на Донбасі немає, - Кулеба - Лаврову

Очільник МЗС Дмитро Кулеба прокоментував слова російського колеги Лаврова про те, що Росія за Зеленського не чекає прориву у виконанні мінських угод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Стара пісня, що всім набридла - це якщо коротко про сьогоднішні висловлювання міністра закордонних справ Російської Федерації Сєргєя Лаврова в інтерв’ю телеканалу RTVI.

Якщо розлого, то в хід вкотре пішла заїжджена платівка, що Росії на Донбасі немає, і що Україна не хоче виконувати Мінські домовленості. Все це ми чуємо вже сьомий рік поспіль, власне від початку російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.

Мені особливо прикро читати ці слова міністра Лаврова саме зараз, коли Україна докладає як ніколи багато зусиль саме для того, щоб врегулювати конфлікт, принести мир, деокупувати свої території Донецької та Луганської областей.

А за цей час Росія:

  •  підписала усі Мінські домовленості з 2014 року і донині, які підтверджують статус Російської Федерації як сторони конфлікту;
  •  нафарширувала ОРДЛО зразками російського озброєння, зокрема найновіших та експериментальних, які використовують на українській землі як на армійському полігоні;
  •  здійснювала артилерійські обстріли української території з території Російської Федерації та залучала регулярні підрозділів російської армії до військових дій в Україні;
  •  збила пасажирський авіалайнер MH17 з російської установки "Бук"
  •  запровадила російський рубль, який охопив усі сфери життя на непідконтрольних територіях;
  •  нав’язує російські паспорти українцям, які мешкають в окупації;
  •  запровадила російські освітні програми, які промивають мізки дітям наших співвітчизників;
  •  створила російське податкове поле та багато інших речей, які з наполегливістю, що заслуговує на краще застосування, асаджуються Москвою на тимчасово окупованих територіях українського Донбасу;
  •  захопила в 2017 році промислові підприємства та банально розграбувала і вивезла промислові потужності колись величних індустріальних гігантів Донбасу;
  •  вивела свій персонал зі Спільного центру контролю і координації, поставивши під загрозу практичне забезпечення режиму припинення вогню;
  •  блокує виконання вже досягнутих в рамках ТКГ домовленостей щодо нових ділянок розмінування та розведення сил і засобів, а також звільнення утримуваних осіб;
  •  створює системні перешкоди для СММ ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій, зокрема МКЧХ, для виконання своїх мандатів у зоні конфлікту;
  •  використовує у процесі мирного врегулювання мову відвертих погроз та неприхованого шантажу.￼

Ось така вона справжня російська пісня про окуповані нею райони України".

Автор: 

Лавров Сергій (1590) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Тут Лошадь смело может сослаться на Зеленского!
Если президент Украины, говорит о какой то "той стороне", то какой спрос с Лошади?
показати весь коментар
17.09.2020 23:31
+11
Москалю збрехати - шо дурню з горки збiгти.
показати весь коментар
17.09.2020 23:59
+6
Знов за рибу гроші. Тупа кацапня.
показати весь коментар
17.09.2020 23:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тут Лошадь смело может сослаться на Зеленского!
Если президент Украины, говорит о какой то "той стороне", то какой спрос с Лошади?
показати весь коментар
17.09.2020 23:31 Відповісти
Обождите пыня ласты склеит... спрос будет еще какой ( с обеих)...
показати весь коментар
18.09.2020 03:09 Відповісти
не склеит. Обновлят версию и все.
показати весь коментар
18.09.2020 07:11 Відповісти
В ход пошла заезженная пластинка о том, что России на Донбассе нет, - Кулба - Лаврову - Цензор.НЕТ 9166В ход пошла заезженная пластинка о том, что России на Донбассе нет, - Кулба - Лаврову - Цензор.НЕТ 9166Выборы на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) провести физически невозможно. На неподконтрольную территорию Донбасса невозможно доставить всех участников избирательного процесса и обеспечить свободное голосование. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает https://www.rbc.ua/ РБК-Украина .
"Выборы на территории ОРДЛО сегодня - невозможно (провести - ред.). Физически невозможно, - сказал Разумков.
Он добавил, что нельзя проводить выборы под "дулом автоматов".
показати весь коментар
17.09.2020 23:37 Відповісти
А именно этого, судя по всему, рфия и добивается.
показати весь коментар
18.09.2020 09:15 Відповісти
Знов за рибу гроші. Тупа кацапня.
показати весь коментар
17.09.2020 23:42 Відповісти
Москалю збрехати - шо дурню з горки збiгти.
показати весь коментар
17.09.2020 23:59 Відповісти

\У хід пішла заїжджена платівка про те, що Росії на Донбасі немає, - Кулеба - Лаврову - Цензор.НЕТ 705
показати весь коментар
18.09.2020 08:18 Відповісти
KTO-то будет еще 3виздеть , - что виновен Майдан ? -У хід пішла заїжджена платівка про те, що Росії на Донбасі немає, - Кулеба - Лаврову - Цензор.НЕТ 390-
показати весь коментар
18.09.2020 08:19 Відповісти
А Лошадь то права как только Зе стал президентом оно не упоминало о росии а сейчас говорит тасторона конечно россия не причем если сама жертва не называет страну которая воюет с Украиной и это-"Мне особенно обидно читать эти слова министра Лаврова именно сейчас, когда Украина прилагает как никогда много усилий именно для того, чтобы урегулировать конфликт, принести мир, деоккупировать свои территории Донецкой и Луганской областей" -обидно? не расплакался? ведь такой не хороший Лавров мы хотим урегулировать "конфликт" с кем? и тут даже Кулеба не упоминул Мордор выходит с Донбассом то есть как хотят кацапы у нас гражданский конфликт типа сепаратисты и принести мир и деокупировать?а кто вам даст с таким трусячим подходом если не говорите что россия напала просить будете на коленях о мире?Твари зеленые нервов не хватает как назвать вас еще!!!!!
показати весь коментар
18.09.2020 00:01 Відповісти
Зелених на гиляку!
показати весь коментар
18.09.2020 01:54 Відповісти
Есть ли смысл разговаривать с лошадью?
показати весь коментар
18.09.2020 02:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
показати весь коментар
18.09.2020 02:43 Відповісти
"іх там нєт", їх там і не стане! І скоро сам КАЦАПСТАН зникне з карти світу з таким підходом до цивілізації!
показати весь коментар
18.09.2020 04:44 Відповісти
ВСЕ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ КУЛЕБА. Но вот Цензор находит слабеньких редакторов: не " Россия при Зеленском не ждет прорыва", а ОЖИДАЕТ. Уловили разницу слабаки-редакторы?!
показати весь коментар
18.09.2020 07:43 Відповісти
У хід пішла заїжджена платівка про те, що Росії на Донбасі немає, - Кулеба - Лаврову - Цензор.НЕТ 4023
показати весь коментар
18.09.2020 08:17 Відповісти
Зе для рашистів тимчасова перехідна фігура для захоплення влади мертведчуками
показати весь коментар
18.09.2020 09:49 Відповісти
У хід пішла заїжджена платівка про те, що Росії на Донбасі немає, - Кулеба - Лаврову - Цензор.НЕТ 4995
показати весь коментар
18.09.2020 14:33 Відповісти
 
 