Статус учасника бойових дій мають 460 тис. осіб, зокрема 333 добровольці, - Мінветеранів

В Україні на обліку в органах соціального захисту населення перебувають 460 тис. учасників бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"За інформацією, наданою органами соціального захисту населення, на обліку в органах соціального захисту населення перебуває 460 079 учасників бойових дій", — сказано у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит.

Зазначається, що станом на 1 вересня 2020 року до Мінветеранів комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утворених в Міністерстві оборони України, МВС, Мін’юсті, Національній поліції, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Генеральній прокуратурі України, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС надали інформацію про 398 941 особу, що отримала статус учасника бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, зокрема, у 2019 році — про 23 138 осіб, з початку 2020 року — про 20 826 осіб.

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"Відповідно до пункту 21 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" статус учасника бойових дій надано 333 добровольцям", — додали в Мінветеранів.