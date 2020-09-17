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Новини Агресія Росії проти України
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Статус учасника бойових дій мають 460 тис. осіб, зокрема 333 добровольці, - Мінветеранів

Статус учасника бойових дій мають 460 тис. осіб, зокрема 333 добровольці, - Мінветеранів

В Україні на обліку в органах соціального захисту населення перебувають 460 тис. учасників бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"За інформацією, наданою органами соціального захисту населення, на обліку в органах соціального захисту населення перебуває 460 079 учасників бойових дій", — сказано у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит.

Зазначається, що станом на 1 вересня 2020 року до Мінветеранів комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утворених в Міністерстві оборони України, МВС, Мін’юсті, Національній поліції, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Генеральній прокуратурі України, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС надали інформацію про 398 941 особу, що отримала статус учасника бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, зокрема, у 2019 році — про 23 138 осіб, з початку 2020 року — про 20 826 осіб.

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"Відповідно до пункту 21 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" статус учасника бойових дій надано 333 добровольцям", — додали в Мінветеранів.

Автор: 

армія (3771) ветерани (1071) оборона (4788) УБД (133) Міністерство у справах ветеранів (304)


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Топ коментарі
+12
Если бы против кацапов реально воевало бы 460 тыс. человек, то те оборонялись бы уже где-то за Уралом...
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17.09.2020 23:55
+10
Интересное соотношение:
меньше одного добровольца на тысячу участников.
Значит много липовых участников
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17.09.2020 23:54
+8
Дуже хотілось би побачити фото хоч одного прокурора в окопі під час обстрілу під Зеленопіллям, або під час виходу з Іловайська...
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17.09.2020 23:53
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Дуже хотілось би побачити фото хоч одного прокурора в окопі під час обстрілу під Зеленопіллям, або під час виходу з Іловайська...
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17.09.2020 23:53 Відповісти
Побачите те чого не існує неможливо !!))
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18.09.2020 00:12 Відповісти
Есть фото. Причём даже выше: не прокурор, а СУДЬЯ!

https://antikor.com.ua/articles/113406-harjkovskij_sudjja_mamaluj_vzorval_setj_svoim_otvetom_sevastopoljskomu_sudu newzz.in.ua/conflict/1148913280-sudya-hozyaystvennogo-suda-harkovskoy-oblasti-aleksandr-mamluy-voyuet-kak-ryadovoy-snayper-v-pehote-ato.html

https://antikor.com.ua/articles/113406-harjkovskij_sudjja_mamaluj_vzorval_setj_svoim_otvetom_sevastopoljskomu_sudu antikor.com.ua/articles/113406-harjkovskij_sudjja_mamaluj_vzorval_setj_svoim_otvetom_sevastopoljskomu_sudu

Но... это исключение из правил.
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18.09.2020 01:13 Відповісти
Ви трохи лукавите, бо в АТО Мамалуй не був ані суддею ані прокурором чи військовим юристом, він був звичайним мобілізованим, солдатом 93 ОМБр і свій статус УБД він заробив не як суддя.
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18.09.2020 03:01 Відповісти
Звичайно, він не міг бути суддею в окопі тому що був солдатом.
Але 14 грудня 2006 року він був обраний безстроково суддею Господарського суду Харківської області. Пішов в армію добровільно, а потім повернувся до роботи. Указом Президента України від 10 листопада 2017 року призначений суддею Верховного Суду.
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18.09.2020 11:22 Відповісти
А от прокурори, які свої УБД отримували в кабінетах штампуванням справ про дезертирство, втрату зброї і пошкоджену амуніцію в казанах, і в окопах залишались би прокурорами.
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18.09.2020 12:06 Відповісти
Их там просто не было, без всяких бы... Зачем? Приехал в условный Краматорск, потусовался пару недель по местным барам, вот и УБД готово. И назад в Киев.
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18.09.2020 22:28 Відповісти
Интересное соотношение:
меньше одного добровольца на тысячу участников.
Значит много липовых участников
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17.09.2020 23:54 Відповісти
Купа ментів що відстояли максимум тиждень на блокпосту шмонаючи волонтерів.
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18.09.2020 01:17 Відповісти
Если бы против кацапов реально воевало бы 460 тыс. человек, то те оборонялись бы уже где-то за Уралом...
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17.09.2020 23:55 Відповісти
Все дуже просто. Моніторінг мети перебування і тривалості. Де був, навіщо і як довго. Просто все. Триденних "учасників" десь у штабі - до по ба че ння!
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18.09.2020 00:13 Відповісти
Бач, Порошенко, нічого страшного не сталося, коли добровольців визнали УБД, а ти їх боялося.
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18.09.2020 01:10 Відповісти
333 добровольца!? И все? Это как?
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18.09.2020 02:18 Відповісти
Страна дебилов, которыми правят ********! Ахренеть, но похоже большинству населения Украины главная цифра в жизни, это его зарплата на руки!
Стадо баранов, под управлением шакалов - всех львов затоптали на водопое!
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18.09.2020 07:27 Відповісти
ты один из 333 ? или тоже в стаде баранов?
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18.09.2020 08:36 Відповісти
Я старый пес, который еще помнит, как и от кого нужно охранять баранов, и который сейчас путается во дворе, под ногами у козлов... Ищу себе для жизни поле, еще не вытоптанное баранами... И уже жалею, что не стал когда-то волком...
Статус учасника бойових дій мають 460 тис. осіб, зокрема 333 добровольці, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 9647
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18.09.2020 08:56 Відповісти
но твой сын - баран? или в 333?
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18.09.2020 16:38 Відповісти
Я предпочел детей не делать, чтобы они не жии в этой жопе ряжом с такими...
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18.09.2020 17:24 Відповісти
Добровольців мало б бути включено щонайменше в п'ятсот разів більше, а може й в тисячу разів більше.
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18.09.2020 07:31 Відповісти
УБД єто не только звание но и 26 видов льгот начиная от бесплатного проезда и кончая досрочной и увеличенной в 2 раза пенсией.. 460 тыс чел ... вспомним бывшего преда рады ЛУлитвина 2 дня в сербии и убд бывший друг карьтавого министра кирюшка куликовский 3 дня в сербии и УБД а сколько там и прокуроров и штабистов и снабженцев приехал чел в командировку проверять котлеты и борщи.. поставил литру водяры комроты ты устроили перестрелку по 10 патронов каждый день с одной и второй стороны зафиксировали обстрелы и 50 чел которые жрали котллеты на "передовой" стали УБД
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18.09.2020 07:46 Відповісти
Украина, согласно законодательству, войны ни с кем не ведет - но есть полмиллиона участников боевых действий. Здорово. Интересно сколько судей,прокуроров, налоговиков, депутатов, выезжавших только с инспекцией в зону боевых действий, получили статус УБД.
С таким положением ООС будет длится лет 100.
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18.09.2020 08:07 Відповісти
около 150 тыщ, высокопоставленные туристы, родственники и менты, которые не то что сепара не видели а и автомат в руках не держали
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18.09.2020 08:35 Відповісти
из твоей семьи сколько добровольцев?
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18.09.2020 08:39 Відповісти
Статус учасника бойових дій мають 460 тис. осіб, зокрема 333 добровольці, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 9042
Блин, уже даже кацапов переплюнули...
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18.09.2020 08:59 Відповісти
Статус учасника бойових дій мають 460 тис. осіб, зокрема 333 добровольці, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 2076
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18.09.2020 09:03 Відповісти
Все менты и прокуроры -участники, неизвестно только каких боевых действий и где, в сауне неверное.
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18.09.2020 11:29 Відповісти
Из них 80% - военные туристы или халявщики. Есть огромное количество людей, я лично знаю 4 человека, которые не то что не выполнили ни одной боевой задачи в АТО, они ни одной ночи не провели на территории ОБЛАСТИ, а о переднем крае они знают только из телевизора. Здесь нужна хорошая чистка с поднятием всех доказательств где был, что делал и сколько времени провел в секторе. Вангую, количество УБДшников сократится до 100 тысяч. Я буду голосовать за того, кто это предпримет
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19.09.2020 13:55 Відповісти
 
 