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Богдан попросив Зеленського зняти "з особистого контролю" питання закупівлі вакцин - у нас з'явиться шанс
Екскерівник Офісу президента Андрій Богдан звернувся до Зеленського, щоб той "зняв з особистого контролю" питання закупівлі вакцин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Богдан написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Володимире Олександровичу, а можна попросити зняти з особистого контролю закупівлю та виробництво вакцини. Так у нас з'явиться хоч якийсь шанс вижити))) В США з жовтня починається вакцинація!"
Топ коментарі
+64 Андрей Левый1
показати весь коментар17.09.2020 23:58
+55 Amber
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+33 Alex Firman
показати весь коментар18.09.2020 00:47
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1-Мікроби. 2-Бактерії.
3-Глисти. 4-Воші.
5-Гниди. 6-Арахамія 🤣🤣🤣
6. Хламідія
Бо чую, что на Западе у самих будет напряг с закупкой, зато рашинская вакцина будет не востребована (Запад ее точно не купит), вот наши как всегда и подсуетятся - купят на Рашке по минималке, а проведут по документам "Маде ин Франсе" за 60 баксов
Теперь он выглядывает из-за Ермака 😀😀😀
Привёл ЗЕ к власти, а теперь критикует . Уже бы сидел тихо и не дёргался
Да эти придурки дошли до того, что уже валят памятники тем людям ,которые и дали те " краеугольные камни" Конституции США ,которые поставили личные свободы людей, как национальные интересы. Они даже до сих пор не понимают, что их нще не размазали по асфальту гусенецами по асфальту лишь только по тому, что вот те федералы защищают вот те принципы, по которым существует эта страна! Как в Белорусии , например! И что имущество разграбленных магазинов компенсируют страховые компании, потому что жизнь обезумевшего от безнаказанности наркомана, алкаша иди идиота ценят выше , чем ювелирный магазин, который они ограбили.
Приїжджає німець в Україну, дивиться навкруг себе - вулиці і дороги роздовбані, на домах штукатурка облуплена, автобуси жовті, заржавілі і брудні, машини деякі круті, але є купа совкових розвалюх, п'яні мужчини, красиві жінки і діти бавляться в піску.
Підходить до п'яних чоловіків і каже: - Діти у вас зер ґут. То тому що ви їх руками не робите.
Богдан - таке ж лайно, як і ЗЕ, д"Єрмак, і всілякі "Дубінські" з "Юзиками"... Просто Богдана від "кормушки" відіпхнули... От і все... От він невдоволено і "рохкає"... Наша справа - не заважать... Але і не встрявать... Хай самі гризуться... Китай, он, не заважав СРСР і НАТО гризтися між собою... І що собою представляє, зараз, Китай? Космічна держава, перед якою Росія ВЖЕ "стоїть на чотирьох костях..." і "подачки" просить...
за что зеленский ни возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
На censor уже больше суток - после эмиграции Гепы на вечное лечение в Германию - нет ни ковида от Ляшко, ни "красных зон" от Степанова.
Ковид в Украине ФФсё, нынче дела покруче пошли, не до вашего дурантина и "вакцинации".
Впрочем, тебя, Богдан, Степанов "провакцинирует" первым, он, по-слухам, у Труханова на выборы идет.
Я тоже "возлагаю" большие надежды на "вакцинацию" про-китайских прокладок и прочего био-мусора, продающего свои страны.
2 - воно полностью поехало.
3 - потерял доверие невозвратимо.
а помните - взять бы топор... да и порубать их всех ...))))))
(Константин Гризодубо).. )))))
вот как правильно сказано )))
1-Мікроби. 2-Бактерії.
3-Глисти. 4-Воші.
5-Гниди. 6-Хламідія 🤣🤣🤣