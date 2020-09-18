Богдан попросив Зеленського зняти "з особистого контролю" питання закупівлі вакцин - у нас з'явиться шанс

Екскерівник Офісу президента Андрій Богдан звернувся до Зеленського, щоб той "зняв з особистого контролю" питання закупівлі вакцин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Богдан написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Володимире Олександровичу, а можна попросити зняти з особистого контролю закупівлю та виробництво вакцини. Так у нас з'явиться хоч якийсь шанс вижити))) В США з жовтня починається вакцинація!"

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