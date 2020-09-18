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Новини Коронавірус і карантин
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Богдан попросив Зеленського зняти "з особистого контролю" питання закупівлі вакцин - у нас з'явиться шанс

Екскерівник Офісу президента Андрій Богдан звернувся до Зеленського, щоб той "зняв з особистого контролю" питання закупівлі вакцин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Богдан написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Володимире Олександровичу, а можна попросити зняти з особистого контролю закупівлю та виробництво вакцини. Так у нас з'явиться хоч якийсь шанс вижити))) В США з жовтня починається вакцинація!"

Читайте також: Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу, коли вона буде створена, - Зеленський

Богдан попросив Зеленського зняти з особистого контролю питання закупівлі вакцин - у нас зявиться шанс 01

Автор: 

вакцина (4419) Зеленський Володимир (23913) карантин (18172) Богдан Андрій (425) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+64
Хороший троллинг)
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17.09.2020 23:58
+55
Монобільшість в партії "слуга нарота" розкололась на декілька груп:
1-Мікроби. 2-Бактерії.
3-Глисти. 4-Воші.
5-Гниди. 6-Арахамія 🤣🤣🤣
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17.09.2020 23:59
+33
Богдан попросив Зеленського зняти "з особистого контролю" питання закупівлі вакцин - у нас з'явиться шанс - Цензор.НЕТ 38
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18.09.2020 00:47
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Хороший троллинг)
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17.09.2020 23:58 Відповісти
хм.. я чувствую что Богдан доведет Зеленого до дурдома .. а он то сможет...
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18.09.2020 00:29 Відповісти
Так судя по мимике Зю до этого не долго осталось
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18.09.2020 01:19 Відповісти
Палата с Наполеоном занята!
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18.09.2020 10:47 Відповісти
Он в процессе. Нужно просто посмотреть полное интервью Богдана. Занимательно.
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18.09.2020 19:08 Відповісти
Монобільшість в партії "слуга нарота" розкололась на декілька груп:
1-Мікроби. 2-Бактерії.
3-Глисти. 4-Воші.
5-Гниди. 6-Арахамія 🤣🤣🤣
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17.09.2020 23:59 Відповісти
Богдан попросив Зеленського зняти "з особистого контролю" питання закупівлі вакцин - у нас з'явиться шанс - Цензор.НЕТ 38
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18.09.2020 00:47 Відповісти
УТОЧНЕННЯ!!!
6. Хламідія
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18.09.2020 19:45 Відповісти
Пупс троллит клованчика. А для чего ещё клованчик нужен? Позорище.
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18.09.2020 00:00 Відповісти
Именно так - уничижительно-жалостно, как недоразвитого ребенка, которому дал шанс почувствовать себя полноценным , а потом капает ему на мозги и напоминает напоминает-напоминает...
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18.09.2020 12:05 Відповісти
За чей счет банкет? Неужто по 60$ закупать придется за бугром 40 млн доз?..
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18.09.2020 00:01 Відповісти
Как бы это "за бугром", по факту не оказалось "на Расее"!
Бо чую, что на Западе у самих будет напряг с закупкой, зато рашинская вакцина будет не востребована (Запад ее точно не купит), вот наши как всегда и подсуетятся - купят на Рашке по минималке, а проведут по документам "Маде ин Франсе" за 60 баксов
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18.09.2020 10:52 Відповісти
Ех, пан Богдан, а можна було не приводити цього Володимира Олександровича до влади, так би у нас на багато чого було би більше шансів
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18.09.2020 00:02 Відповісти
Буратіну вистругав з колоди папа Бєня.
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18.09.2020 00:06 Відповісти
Крім бородатої баби каломойші там ще сильно допомагала гебня та кремлядь...
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18.09.2020 06:43 Відповісти
Его разве Богдан привел? Зелю и Богдана привел к корыту Беня!!!
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18.09.2020 10:53 Відповісти
Я би так сказав, звісно, Беня замовник цього цирку, Богдан - один з адміністраторів, ну, а останній у цьому ланцюзі - цирковий віслюк
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18.09.2020 13:43 Відповісти
Тицьнув янелоха пикою в лайно. Бодя продовжує мочити зелень.
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18.09.2020 00:04 Відповісти
А помните как в новогоднюю ночь ЗЕ выглянул из-под шторки и обьявил , что идёт в президенты?

Теперь он выглядывает из-за Ермака 😀😀😀
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18.09.2020 00:10 Відповісти
А Богдан - наглющий,
Привёл ЗЕ к власти, а теперь критикует . Уже бы сидел тихо и не дёргался
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18.09.2020 00:12 Відповісти
Нет-нет, пусть теперь отрабатывает грехи
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18.09.2020 01:20 Відповісти
Нет не Богдан привел к власти Зеленского, а 73 процента *********, которые голосовали по приколу, " хуже не будет", " только не Порошенко" и т.д.За все в этом мире нужно ПЛАТИТЬ! И никто не виноват и никто не может быть причиной и следствием КРОМЕ ВАС САМИХ! И похер кто вас сбил с пути истины , кто вам мозги задурил или обманул- Бог, Дьявол, Богдан или дядя Федя из соседнего гастронома- Сбился ТЫ! И отвечать и пожинать плоды- ТЕБЕ любимому!
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18.09.2020 01:42 Відповісти
Да а еще и лампочку в твоем подьезде вкрутить, далее дежурить возле лифта, чтобы никто их не обсцикал, что еще, а построить детские площадки, жать вам волю, чтобы вы всех не понравившихся вам других людей посылали, а лучше сразу пристрелевали, особенно в пьяном виде. Чтобы в магазин можно было зайти, и вынести оттуда все что хочешь и совершенно бесплатно- а то что эти суки, наживаются на нас. Знаешь, я нечто похожее сейчас наблюдаю в некоторых городах своей страны! Нью Йорк - умирает, там в гостинницах где должны жить туристы, живут жители помостовья( те кто жили раньше под мостами) в Портленде, они перебрались в район даунтауна и штурмуют каждый день Здание Федерального Суда США. Правда получают ******** от спецназа США( федералов), но во всем винват Трамп.
Да эти придурки дошли до того, что уже валят памятники тем людям ,которые и дали те " краеугольные камни" Конституции США ,которые поставили личные свободы людей, как национальные интересы. Они даже до сих пор не понимают, что их нще не размазали по асфальту гусенецами по асфальту лишь только по тому, что вот те федералы защищают вот те принципы, по которым существует эта страна! Как в Белорусии , например! И что имущество разграбленных магазинов компенсируют страховые компании, потому что жизнь обезумевшего от безнаказанности наркомана, алкаша иди идиота ценят выше , чем ювелирный магазин, который они ограбили.
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18.09.2020 06:54 Відповісти
Ни добавить, ни отнять.
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18.09.2020 06:36 Відповісти
Та чего вы фсё про рашенку долбёте! Съехал бы этот хотя бы в тюрягу, все бы вздохнули!
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18.09.2020 10:02 Відповісти
Саме в цю хвилину, я його зненавидів! І, як з'ясувалося - недаремно!
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18.09.2020 00:18 Відповісти
Самое лучше было бы, если бы сегодняшняя зелёная власть вообще ничего руками не трогала - было бы куда меньше вреда Украине, а местами даже польза.
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18.09.2020 00:12 Відповісти
"Самое лучше было бы, если бы сегодняшняя зелёная власть вообще ничего руками не трогала - было бы куда меньше вреда Украине, а местами даже польза."


Приїжджає німець в Україну, дивиться навкруг себе - вулиці і дороги роздовбані, на домах штукатурка облуплена, автобуси жовті, заржавілі і брудні, машини деякі круті, але є купа совкових розвалюх, п'яні мужчини, красиві жінки і діти бавляться в піску.
Підходить до п'яних чоловіків і каже: - Діти у вас зер ґут. То тому що ви їх руками не робите.
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18.09.2020 00:49 Відповісти
Глупо рассуждать, что Украина начала бедствовать с июня прошлого года.
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18.09.2020 10:00 Відповісти
Интересно,сумеет ли Зеленский уделать Овоща,который взял у России 3млрд,а вывел в ту же Россию 30 млрд?...
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18.09.2020 00:13 Відповісти
Ну в смысле вывести туда 40?..
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18.09.2020 00:14 Відповісти
Не сможет. У него мозгов нет.
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18.09.2020 19:12 Відповісти
Ей Богу. Мне Богдан все больше и больше нравится. Умный мужик. И тролить Зелю не по детски.
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18.09.2020 00:18 Відповісти
Враг врага Украиньі - наш друг!
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18.09.2020 00:19 Відповісти
нет. он такой же дятел как и вавий ссыкливый. просто из другого лагеря свинособак
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18.09.2020 00:21 Відповісти
Знаєш, чому СРСР постійно, по усьому світу, у своїх авантюрах (включаючи і військові), "обсирався"? Тому, що діяв саме по твоєму принципу... Чим кінчилася "побудова "ізраїльської соціалістичної республіки", для Сталіна? Чим закінчилася "побудова соціалізму" при Насері, у Єгипті? Ну, і так далі...
Богдан - таке ж лайно, як і ЗЕ, д"Єрмак, і всілякі "Дубінські" з "Юзиками"... Просто Богдана від "кормушки" відіпхнули... От і все... От він невдоволено і "рохкає"... Наша справа - не заважать... Але і не встрявать... Хай самі гризуться... Китай, он, не заважав СРСР і НАТО гризтися між собою... І що собою представляє, зараз, Китай? Космічна держава, перед якою Росія ВЖЕ "стоїть на чотирьох костях..." і "подачки" просить...
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18.09.2020 05:48 Відповісти
Мне вообще кажется, что Богдан сам создал своим поведением ситуацию, чтобы его выперли. Уж слишком на зрителя он шлялся по Европам и плевал на работу. Он свою часть пьесы для Бени отыграл. Настало время уйти в тень и оттуда добивать Нелоха. Не надо забывать чей человек Богдан.
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18.09.2020 19:16 Відповісти
А я що - ПРОТИ?... Просто у Богдана було "головокружение от успехов...". Просто "Остапа понесло"... Адже перші кілька місяців вони торжествували і "впивалися успіхом..."...
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18.09.2020 19:25 Відповісти
Не было у него головокружения. Была тонкая игра. Впрочем у Бени по-другому и не играют. И никуда Богдана не понесло. Просто настало время линять с тонущего корабля. Думаю, что за 1,5 года Беня уже все закрома забил, какие планировал, сейчас по инерции еще набивать будет пока Нелоха не вынесут как Овоща с Банковой.
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18.09.2020 19:29 Відповісти
Може буть... Хоча, "не факт...".
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18.09.2020 19:37 Відповісти
К сожалению мало кто старается увидеть второе дно, чаще довольствуются видимым. Тем, что лежит на поверхности.
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18.09.2020 19:46 Відповісти
А так легше... Знаєте, як у маленької дитини, що потрапляє в неприємну ситуацію і її починають лаять... Вона закриває очі і кричить: "Тебе нема! Тебе нема!!!".
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19.09.2020 03:13 Відповісти
Увы..... в прошлом году многие так и поступили. Многим уже и самим результат не понравился. Не хотели думать, жили экранными эмоциями.
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19.09.2020 13:06 Відповісти
Якби був мудрим, такої хірні не наробив би.
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18.09.2020 08:22 Відповісти
Навіть вже Богдан тролить янєлоха...
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18.09.2020 00:23 Відповісти
Взять бы обоих - и убить.
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18.09.2020 00:43 Відповісти
Нет, лучше Богдан пока "поработает"
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18.09.2020 01:22 Відповісти
Цікаво, що ж там ці аферисти Бєня та Бодя задумали? Чому такий тролінг? Та піфуй! Головне, шо Бодя нам викладе про Янелоха всі таємниці. Він як ніхто знає всє єго трєщєнкі.
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18.09.2020 00:47 Відповісти
Це він Зюзі на щось прозоро натякає...

за что зеленский ни возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
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18.09.2020 03:12 Відповісти
Типичный инфантилизм.
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18.09.2020 00:57 Відповісти
Богдан пусть теперь сидит на Мальдивах с очередной деХфачкой с силиконовыми губами и е рыпается, или пусть летит в Ниццу на частном самолёте праздновать свадьбы "друзей" в рабочее время, а то так хорошо было у кормушки- сразу миллион очень богатых " друзей" а тут все только пол года прошло, никто никуда не приглашает и даже силиконовая девушка лёгкого поведения покинула Богдана)))) хоть бы сидел и не позорился, но нет мечта о шаровой кормушке и звёздности не даёт жить.Может надо было себя адекватно при власти вести?И не летать в Ниццу и на Мальдивы в первые пол года "работы"?Нормальные люди до 6 месяцев в отпуск не ходят, а тем более на гос службе. Тупой неадекват.
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18.09.2020 02:24 Відповісти
И не летать в Ниццу и на Мальдивы - вы о ком? И да, ваши попытки обелить осла оманского, жакие.
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18.09.2020 04:45 Відповісти
Богдан, завязывай с наркотиками, ты в несознанке.
На censor уже больше суток - после эмиграции Гепы на вечное лечение в Германию - нет ни ковида от Ляшко, ни "красных зон" от Степанова.
Ковид в Украине ФФсё, нынче дела покруче пошли, не до вашего дурантина и "вакцинации".
Впрочем, тебя, Богдан, Степанов "провакцинирует" первым, он, по-слухам, у Труханова на выборы идет.
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18.09.2020 05:19 Відповісти
Странное суждение. А вот США с ЕС возлагают на вакциниции большие надежды.
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18.09.2020 09:57 Відповісти
А в чем Вы видите противоречие?
Я тоже "возлагаю" большие надежды на "вакцинацию" про-китайских прокладок и прочего био-мусора, продающего свои страны.
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18.09.2020 13:42 Відповісти
В розумінні харанта: взяти під контроль вирішення проблеми - це мати зацівленність і отримати зиск з її вирішення.
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18.09.2020 05:46 Відповісти
Сделавший всех "разом", и сам себя сделал? Интресная штука жизнь.
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18.09.2020 08:21 Відповісти
раком
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18.09.2020 09:16 Відповісти
Он его породил, он его прибьет. Или - наоборот. Обычная история о франкештейне. Это только в сказках буратина принес процветание своему создателю. Богдан, читать в детстве надо было больше.
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18.09.2020 08:34 Відповісти
не все спокойно в клоунском королевстве
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18.09.2020 09:03 Відповісти
Андрей Богдан - порохобот. Ленка Зеленская - порохобот. Если Богдана он уволил, то страшно представить, что он сделал с Ленкой...
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18.09.2020 09:35 Відповісти
1 - воно аферист с ног до головы.
2 - воно полностью поехало.
3 - потерял доверие невозвратимо.
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18.09.2020 09:55 Відповісти
люди!
а помните - взять бы топор... да и порубать их всех ...))))))
(Константин Гризодубо).. )))))
вот как правильно сказано )))
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18.09.2020 10:40 Відповісти
этот кабан узкоглазый висит уже в топе ютуба со своим лысы гонрдоном
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18.09.2020 19:34 Відповісти
пиар бутузика зашел на ютубе на ура у гонрдона
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18.09.2020 19:35 Відповісти
Монобільшість в партії "слуга нарота" розкололась на декілька груп:
1-Мікроби. 2-Бактерії.
3-Глисти. 4-Воші.
5-Гниди. 6-Хламідія 🤣🤣🤣
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18.09.2020 19:46 Відповісти
 
 