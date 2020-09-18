Зеленський дав 2 тижні правоохоронцям Львівщини, щоб показати результат в боротьбі зі злочинністю

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області провів нараду з керівниками місцевих правоохоронних органів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Йшлося про покарання за діяльність конвертаційних центрів, завдання шкоди об'єктам державної власності, в тому числі - десяткам об'єктів НАК "Нафтогаз України".

Незважаючи на десятки кримінальних проваджень, результати невтішні, відзначив Глава держави.

Також Президент звернув увагу на незаконну вирубку лісів, яку вдалося подолати лише частково і яка на сьогодні все ще доволі активно ведеться на Львівщині. Окремо Володимир Зеленський відзначив необхідність особливого контролю на митниці, а саме – виявлення та протидію контрабанді, ухиленню від оподаткування.

Президент наголосив, що не має бажання часто змінювати керівників правоохоронних органів, але, за потреби, доведеться робити це для боротьби з корупцією та досягнення результатів.

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"На сьогодні у нас є всі можливості, щоб правоохоронна система була чистою, стабільною й допомагала. Я підтримую двотижневий термін – показати результат і дійсно показати суспільству у Львівській області, що правоохоронна система може бути в країні такою, щоб народ пишався. Настав час і можливість захистити честь правоохоронців", – сказав Зеленський.