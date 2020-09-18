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Новини Силовики
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Зеленський дав 2 тижні правоохоронцям Львівщини, щоб показати результат в боротьбі зі злочинністю

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області провів нараду з керівниками місцевих правоохоронних органів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський дав 2 тижні правоохоронцям Львівщини, щоб показати результат в боротьбі зі злочинністю 01

Йшлося про покарання за діяльність конвертаційних центрів, завдання шкоди об'єктам державної власності, в тому числі - десяткам об'єктів НАК "Нафтогаз України".

Незважаючи на десятки кримінальних проваджень, результати невтішні, відзначив Глава держави.

Також Президент звернув увагу на незаконну вирубку лісів, яку вдалося подолати лише частково і яка на сьогодні все ще доволі активно ведеться на Львівщині. Окремо Володимир Зеленський відзначив необхідність особливого контролю на митниці, а саме – виявлення та протидію контрабанді, ухиленню від оподаткування.

Президент наголосив, що не має бажання часто змінювати керівників правоохоронних органів, але, за потреби, доведеться робити це для боротьби з корупцією та досягнення результатів.

Також читайте: Зеленський пообіцяв, що заборгованість перед гірниками шахти "Надія" буде ліквідовано

"На сьогодні у нас є всі можливості, щоб правоохоронна система була чистою, стабільною й допомагала. Я підтримую двотижневий термін – показати результат і дійсно показати суспільству у Львівській області, що правоохоронна система може бути в країні такою, щоб народ пишався. Настав час і можливість захистити честь правоохоронців", – сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) злочинність (511) Львівська область (2432)


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Топ коментарі
+36
А мог же дать, к примеру, Кабмину те же 2 недели, чтобы войти в тройку ведущих экономик мира.
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18.09.2020 00:30
+27
Вован , Народ Украины дает тебе 2-недели чтобы закрыть шоу квартала, собрать свой балаган клоунов и уехать нах с Украины, пока вы все еще при памяти...пока при памяти...
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18.09.2020 00:36
+22
Зеленский дал 2 недели правоохранителям Львовщины, чтобы показать результат в борьбе с преступностью - Цензор.НЕТ 6827
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18.09.2020 00:29
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Зеленский дал 2 недели правоохранителям Львовщины, чтобы показать результат в борьбе с преступностью - Цензор.НЕТ 4500
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18.09.2020 00:28 Відповісти
Поезд, стой !!

Раз, два !
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18.09.2020 00:31 Відповісти
Зеленский дал 2 недели правоохранителям Львовщины, чтобы показать результат в борьбе с преступностью - Цензор.НЕТ 8332
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18.09.2020 00:45 Відповісти
Стенограмма. Ишак в Житомире:

"спасибо спасибо всем желаю успех это главное мне кажется я очень коротко вы знаете я сегодня впервые в своей жизни был здесь в житомирской политехнике вы знаете очень чудесный чудесный университет что я увидел увидел ну так мы привыкли мы все учились в университетах во первых я увидел государственный университет и когда мы видим именно словосочетание государственный университет и заходим потом что мы видим видим сегодня я увидел такое ощущение современный частный что то не наше и поэтому я поражен очень доволен просто как гражданин Украины что есть такой университет но самое главное что я увидел там кроме этих условий про которые можно много говорить гордится детально и долго не буду тратить время я увидел главное я увидел одинаково разумных студентов и преподавателей одинаково энергичных одинаково молодых одинаково интеллектуальных и одинаково довольных и в целом это что это одинаково счастливых Виктор хочу вам лично сказать после этого что я видел и то что не придумаешь не сможешь так подготовить специально к приезду президента то есть оно есть! я хочу вам сказать что вы мне кажется вы сделали счастливыми студентов житомирской политехники я вам желаю что бы вы сделали тоже самое для всех жителей Житомира и тогда возвращаясь к вашей речи и тогда вам не будет стыдно. спасибо."
Зеленский дал 2 недели правоохранителям Львовщины, чтобы показать результат в борьбе с преступностью - Цензор.НЕТ 6201
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18.09.2020 00:59 Відповісти
Зеленский дал 2 недели правоохранителям Львовщины, чтобы показать результат в борьбе с преступностью - Цензор.НЕТ 2776
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18.09.2020 05:05 Відповісти
Зеленский дал 2 недели правоохранителям Львовщины, чтобы показать результат в борьбе с преступностью - Цензор.НЕТ 8805
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18.09.2020 01:10 Відповісти
Зубожілий нарід мав би просльозитися від щастя: кінець епохи бідності таки розпочався. Хоч у когось.
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18.09.2020 02:47 Відповісти
Зайдіть на офіційний сайт Тойоти. Найбільш дорога модифікація Land Cruiser 200 каштує 88 тис. американських доларів.
Я ненавиджу квартальну шоблу, але брехнею іх не перемогти
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18.09.2020 03:55 Відповісти
Воназ усілєной підвіскою такого кабанюру возить
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18.09.2020 07:15 Відповісти
https://auto.ria.com/uk/newauto/auto-toyota-land-cruiser-200-1838586.html

Зеленський дав 2 тижні правоохоронцям Львівщини, щоб показати результат в боротьбі зі злочинністю - Цензор.НЕТ 8057
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18.09.2020 11:16 Відповісти
Юзик научился правильно кнопки нажимать, и получил Крузак. Зелохам сосать лапу.
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18.09.2020 07:50 Відповісти
Зеленский дал 2 недели правоохранителям Львовщины, чтобы показать результат в борьбе с преступностью - Цензор.НЕТ 6827
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18.09.2020 00:29 Відповісти
А мог же дать, к примеру, Кабмину те же 2 недели, чтобы войти в тройку ведущих экономик мира.
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18.09.2020 00:30 Відповісти
Да это просто новорожденный анекдот!
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18.09.2020 01:33 Відповісти
Вован , Народ Украины дает тебе 2-недели чтобы закрыть шоу квартала, собрать свой балаган клоунов и уехать нах с Украины, пока вы все еще при памяти...пока при памяти...
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18.09.2020 00:36 Відповісти
да ну, на зону строевым . удрать со страны и на забугорные вилы это как то кошерно будет. зону топтать, это самое то
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18.09.2020 12:00 Відповісти
А аигрібати буде бізнес. Малий і середній. Бо правоохоронці нагтампують нашвидкуруч справ, як булочок, щоб показати, що щось роблять. Це як зі справою Шеремета вийде - позапають "лівих", позакривають і будуть мурижити. Нє, ну не вірю я, що візьмуть за причинне місце олігархів, які і є головними конвертаторами і контрабандистами. Наприклад, Фірташа, облгази якого кошмарять другими платіжками за транспортування газу простий лохторат. Та й взагалі починати боротися зкорупціжю, якби було бажання, можна було ще півтори року тому. Та й зараз починати робити це правильно з власної ОПи, де за Єрмака корупція зацвіла буйним неляканим цвітом.
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18.09.2020 02:45 Відповісти
"Делфи" - второй сезон...
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18.09.2020 00:37 Відповісти
А шо там с копателями янтаря, Вова?
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18.09.2020 01:16 Відповісти
Дал две недели на ПОКАЗУХУ.
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18.09.2020 00:37 Відповісти
Вибори ж піджимають.
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18.09.2020 10:37 Відповісти
Украл выпил и в депутаты
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18.09.2020 00:38 Відповісти
Я фигею
«Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область провел во Львове совещание с руководителями местных правоохранительных органов»

А ГДЕ МИНИСТР МВД АВАКОВ?

ЗЕ с Ермаком совсем сдурели ~через голову министра работать и давать задания?
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18.09.2020 00:41 Відповісти
То він уже боїться, що Аваков якісь "інші" вказівки буде давать своїм поліцаям... Наприклад, "не заважать "зеленим" обсираться "по повній"... В деяких випадках, "конченим ідіотам" не треба "допомагать".... Їм просто не треба заважать... А "обісраться" вони і самі здатні...
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18.09.2020 05:32 Відповісти
Дайте йому сєльоткі!
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18.09.2020 00:41 Відповісти
По морде.
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18.09.2020 07:58 Відповісти
Візьми ще під лічний контроль.
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18.09.2020 00:42 Відповісти
Нисколько не сомневаюсь что покажут, может изловят крестьянина с охапкой конопли, а может даже какой-нибудь опереточный теракт предотвратят. А в целом-совдепия махровая и Ильич такой молодой и незапятнанный.
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18.09.2020 00:42 Відповісти
На том совещании такие менты сидят.... они своим ментовским делом выживали при любой власти. И подставляться, нарушать закон и рисковать всем из-за осла оманского они не будут. Очередной клоунский пук в воду
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18.09.2020 04:17 Відповісти
А якщо ні, то що? Анекдот, але не смішний.
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18.09.2020 00:46 Відповісти
А що, досі ніхто їм на це часу не давав?
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18.09.2020 00:55 Відповісти
Ну подарите ему уже кто-нибудь Конституцию.
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18.09.2020 00:56 Відповісти
Как оказывается просто можно решить вопрос с преступностью.
През приказал за 2 недели все порешать.
А другие до него и не знали что так можно.
Гениально!
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18.09.2020 01:13 Відповісти
конгениально!!! (с)
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18.09.2020 11:24 Відповісти
згадалося----- в науково-дослідному завідувала сектором. Взяла на роботу жінку з вищою освітою.Якось кажу----візьми книжку-прочитай. А вона мені----я коли читаю, нічого не розумію.-------чому згадалося,навіть і не знаю.
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18.09.2020 10:52 Відповісти
Наверное потому, что Нелох если и читал Конституцию, то ничего не понял, особенно в части своих полномочий.
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18.09.2020 16:08 Відповісти
Це повна ганьба. При Пэтрi, Сивочолому Великому Гетьманi, на львiвщинi не те що злочинiв, а навiть правопорушень не було.
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18.09.2020 01:20 Відповісти
ТО ЗЕбильные выбрали себе кловуна шоб было так же как и при Петри???
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18.09.2020 01:31 Відповісти
Ну наконец-то, А ято думаю - что так долго еще никто не вспоминает Петра?
Фу, отлегло... Появился.
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18.09.2020 01:26 Відповісти
И грозно постучал пипиской по канцелярскому столу))
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18.09.2020 01:30 Відповісти
Клавишей не нашлось? 🤔
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18.09.2020 01:50 Відповісти
Так Петро ж до таких глупостей не додумывался, чтоб давать 2 недели на то, чтоб победить преступность. Да что там - до такого не додумался еще никто в мире.
Один только наш величайший лидер современности. Скоро к нам поедут делегации со всего мира, чтоб выпытать секрет, как по быстрому победить преступность.
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18.09.2020 01:31 Відповісти
********** уже даёт указания Областным МВД!? Шо не нашлось начальников, над ними? Вова ты даже не ****.о, так, под****овник, попустись!
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18.09.2020 01:48 Відповісти
Ну как ему показать, за две недели, ширинку только растегнуть, а вот за месяц таки могут и показать, а за три и наряле смогут!
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18.09.2020 01:57 Відповісти
На рояле, а на пианино может тоже смогут?
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18.09.2020 02:01 Відповісти
Мацкали до сих пор ботцца Бандеры
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18.09.2020 02:05 Відповісти
Так шо характерно, кремлядь физически устранила Бандеру, воевавшего против фашистов. УПА до 43-го года воевала единым фронтом с отрядом ковпака против фашистов в районе Львова. Советы в 1942-ом году снабжали националистов по воздуху провиантом, обмундированием , оружием и радистами(из воспоминаний самих партизан). И это продолжалось до приказа ковпаковцам прорываться сквозь линию фронта. Мельника с его СС"Галичина", который сотрудничал с гитлеровцами, кремлядь не тронула.
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18.09.2020 02:45 Відповісти
Передвиборча кампанія за бюджетний кошт- це сильно)))
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18.09.2020 02:21 Відповісти
Поясніть хтось цьому недоюристу-клоуну, що розслідування кримінальних справ це тривалий процес. Якщо це розслідування. Але якщо це «розслідування» часів Сталіна та Беріі - то да, хапай кого завгодно і саджай у візницю. За дві неділі можна тисячі посадити. А де воно було півтора роки зі своіми дорученнями?
Буде як завжди - все до чого доторкнеться цей недоумок перетворюється в лайно. Назвіть хоч одне його навіть не досягненя, хоч щось одне що він зробив нормально? Так ото ж....
Яке ж воно безмозгле та огидне, яка ганьба
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18.09.2020 04:04 Відповісти
На "пианино"грав добре!!!
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18.09.2020 06:57 Відповісти
это для того, чтобы вставить пистон, надо было потратить массу бабок, чтобы добраться до Львова... а ведь можно было просто позвонить и все...
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18.09.2020 04:57 Відповісти
Дурилка зеленая. Какие две недели? Ты на себя посмотри...
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18.09.2020 07:04 Відповісти
Задай анализы в течении 1 дня!
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18.09.2020 07:09 Відповісти
Интересно, сколько он дает времени Венедиктовне, чтобы та сняла трусики, пока Мендель разкладывает лапшу на уши журналистам?
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18.09.2020 07:30 Відповісти
Я думаю ножкою топнув. Якщо ні то не вийде.
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18.09.2020 07:34 Відповісти
Дешевый пиар перед выборами в проукраинских областях.
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18.09.2020 07:36 Відповісти
Наш ********** ещё и немножко шьёт - подрабатывает у рюзакова посыльным!
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18.09.2020 07:41 Відповісти
опять совквой показухой занимается Зеля . Мусора начнут штамповать всякие уголовные дела хватая всех подряд без разбора ,лишь бы отчитаться перед ВувуЗелей .
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18.09.2020 07:57 Відповісти
А яке він має право давати такі накази ?
Перевірте той диплом юриста. Здається, нам липу підсунули.
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18.09.2020 08:10 Відповісти
стісняюсь спитати - а якшо за 2 тижні не впораються то шо? зє знову в 100700 раз обсереться? оце так налякав
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18.09.2020 08:11 Відповісти
Зеленський клінічний дегенерат і наркоман, що з нього візмеш.
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18.09.2020 08:12 Відповісти
Ще раз! Та контролюйте хтось йому дозу! Ну не можна ж так! Ще трохи і ми його взагалі втратимо від передозу (маємо на то надію).
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18.09.2020 08:16 Відповісти
Зеленський дав 2 тижні правоохоронцям Львівщини, щоб показати результат в боротьбі зі злочинністю - Цензор.НЕТ 8189
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18.09.2020 08:36 Відповісти
Феноменально
В тій довбешці немає жодної думки.
https://www.youtube.com/watch?v=y9VlbKQSoF8&ab_channel=IrynaFarion Ірина Фаріон про оральний треш від ЗЕ. "Сильний" виступ ЗЕ в житомирському університеті
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18.09.2020 08:37 Відповісти
Кремлівський ...резидент ЗЕбіл капітулянт терміново приїхав до Львова піднімати рейтинг його ворожої Україні партії " слуга народа кацапів"....В Західній Україні зокрема у Львові соціологічне опитування показує що вся - вся про-кремлівська зараза ворогів України ЗЕбілів капітулянтів (слуга кремля і сепаратистів), і бандитів екс - ригоАналів з зграї втікача в паРашу ЗЕКА -Іуди (життя -окупантів і сепаратистів) взагалі не проходить до місцевих органів влади (ЗЕбіли -4,5%, екс - риги 0,5%, шарко ланцюговий пес -кремля 0,4% ...
А волелюбні українці Центральної Україні і кияни теж вони ніколи не голосували за про-кремлівських ворогів України, і не потрібні їм ці московські яничари Іуди такі як зараз в анти-українській ЗРраді. До виборів ще є час може в цій антиукраїнській прокремлівської заразі ще значно впаде рейтинг. Адже всім Українським містам треба мати свою рідну проукраїнську а не продажну антиукраїнську владу лютих ворогів Української держави.
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18.09.2020 08:38 Відповісти
Ну вот как, как воспринимать этого клинического идиота?! Многосоттысячный город - "я вам даю две недели побороть преступность"
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18.09.2020 08:47 Відповісти
У меня такое впечатление, что все репризы в отношении политиков, которые квартальцы показывали на сцене, этот дегенерат решил на своём примере воплотить в жизнь.
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18.09.2020 08:50 Відповісти
Зеленський дав 2 тижні правоохоронцям Львівщини, щоб показати результат в боротьбі зі злочинністю - Цензор.НЕТ 9005
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18.09.2020 08:51 Відповісти
дещо про "борьбу нанайских мальчиков" ВДАДИ(Зе) з корупцією у Львові -з САДОВИМ "Доля".
1)
«Мерзенна трійця»: Садовий-«Доля» «купив» собі нового прокурора?

https://vgolos.com.ua/news/merzenna-trijtsya-sadovyj-dolya-kupyv-sobi-novogo-prokurora_1307219.html

На хабарях, схемах і злочинах прокуратура під керівництвом Діденко ловила всіх - і митників, і депутатів, і чиновників різного рангу, і навіть «перевертнів у погонах» (так званих «правоохоронців»).
https://vgolos.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/IRA_3280-min-768x512.jpg Зеленський дав 2 тижні правоохоронцям Львівщини, щоб показати результат в боротьбі зі злочинністю - Цензор.НЕТ 9649 Вражала нова прокурорка й своєю відкритістю - як у спілкуванні із журналістами, так і з простими львів'янами через свою «Фейсбук»-сторінку. А при всьому цьому - ніякого компромату, навіть найменшого звинувачення в будь-якій заангажованості.
Але не встигли львів'яни натішитись змінами, як Діденко звільнили. Без жодних пояснень. І прокурорка причини такого рішення не пояснила. Лишень заявою у «Фейсбуці» чітко дала зрозуміти - це було не її рішення.
Чиє ж тоді? Запитання логічне і має цілком логічну відповідь.



2)Вголос цю сторінку вже видалив.. Натиснули "кому треба"...
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18.09.2020 08:52 Відповісти
а он там, случайно, местным докторам не давал две недели, чтобы победить коровавирус?
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18.09.2020 08:59 Відповісти
он поставил коронавирусу ультиматум напрямую. даю тебе, коронавирус 2 недели, исчезнуть из Львовской области. Котлете передайте, что подогнал хороший кокс
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18.09.2020 09:14 Відповісти
Ідіот. НЕхай краще членом постукає - результат буде кращий. З иеншення злочинності 0 оезультат кропіткох багаторічнох роботи, а не " я сказал"...
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18.09.2020 09:08 Відповісти
А не задать ои местным вопрос - почему внучок бабушке позволяет, а тут требует?
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18.09.2020 09:10 Відповісти
"Зеленський дав 2 тижні.." - Віслюк все дає і дає, а брати від нього ніхто не хоче.
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18.09.2020 09:24 Відповісти
Весь символізм корупції (точніше боротьби з нею ) у Львові а одній світлині.

Зеленський дав 2 тижні правоохоронцям Львівщини, щоб показати результат в боротьбі зі злочинністю - Цензор.НЕТ 3921

https://4studio.com.ua/novyny/u-lvovi-pislya-remontu-vulytsi-padaye-elektrostovp-foto/ після ремонту (КАПІТАЛЬНОГО) дороги на Хуторівці...
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18.09.2020 10:01 Відповісти
преступность, стой! раз-два!
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18.09.2020 10:03 Відповісти
А дальше что авакова уволит???)))))
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18.09.2020 10:20 Відповісти
таки ********** в неадеквате . может его надо полечить в клинике шарите, к адольфовичу в палату самое то . таким вонючим совком поперло от осла оманского .
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18.09.2020 12:05 Відповісти
 
 