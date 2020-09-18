Зеленський дав 2 тижні правоохоронцям Львівщини, щоб показати результат в боротьбі зі злочинністю
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області провів нараду з керівниками місцевих правоохоронних органів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Йшлося про покарання за діяльність конвертаційних центрів, завдання шкоди об'єктам державної власності, в тому числі - десяткам об'єктів НАК "Нафтогаз України".
Незважаючи на десятки кримінальних проваджень, результати невтішні, відзначив Глава держави.
Також Президент звернув увагу на незаконну вирубку лісів, яку вдалося подолати лише частково і яка на сьогодні все ще доволі активно ведеться на Львівщині. Окремо Володимир Зеленський відзначив необхідність особливого контролю на митниці, а саме – виявлення та протидію контрабанді, ухиленню від оподаткування.
Президент наголосив, що не має бажання часто змінювати керівників правоохоронних органів, але, за потреби, доведеться робити це для боротьби з корупцією та досягнення результатів.
"На сьогодні у нас є всі можливості, щоб правоохоронна система була чистою, стабільною й допомагала. Я підтримую двотижневий термін – показати результат і дійсно показати суспільству у Львівській області, що правоохоронна система може бути в країні такою, щоб народ пишався. Настав час і можливість захистити честь правоохоронців", – сказав Зеленський.
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Раз, два !
"спасибо спасибо всем желаю успех это главное мне кажется я очень коротко вы знаете я сегодня впервые в своей жизни был здесь в житомирской политехнике вы знаете очень чудесный чудесный университет что я увидел увидел ну так мы привыкли мы все учились в университетах во первых я увидел государственный университет и когда мы видим именно словосочетание государственный университет и заходим потом что мы видим видим сегодня я увидел такое ощущение современный частный что то не наше и поэтому я поражен очень доволен просто как гражданин Украины что есть такой университет но самое главное что я увидел там кроме этих условий про которые можно много говорить гордится детально и долго не буду тратить время я увидел главное я увидел одинаково разумных студентов и преподавателей одинаково энергичных одинаково молодых одинаково интеллектуальных и одинаково довольных и в целом это что это одинаково счастливых Виктор хочу вам лично сказать после этого что я видел и то что не придумаешь не сможешь так подготовить специально к приезду президента то есть оно есть! я хочу вам сказать что вы мне кажется вы сделали счастливыми студентов житомирской политехники я вам желаю что бы вы сделали тоже самое для всех жителей Житомира и тогда возвращаясь к вашей речи и тогда вам не будет стыдно. спасибо."
Я ненавиджу квартальну шоблу, але брехнею іх не перемогти
«Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область провел во Львове совещание с руководителями местных правоохранительных органов»
А ГДЕ МИНИСТР МВД АВАКОВ?
ЗЕ с Ермаком совсем сдурели ~через голову министра работать и давать задания?
През приказал за 2 недели все порешать.
А другие до него и не знали что так можно.
Гениально!
Фу, отлегло... Появился.
Один только наш величайший лидер современности. Скоро к нам поедут делегации со всего мира, чтоб выпытать секрет, как по быстрому победить преступность.
Буде як завжди - все до чого доторкнеться цей недоумок перетворюється в лайно. Назвіть хоч одне його навіть не досягненя, хоч щось одне що він зробив нормально? Так ото ж....
Яке ж воно безмозгле та огидне, яка ганьба
Перевірте той диплом юриста. Здається, нам липу підсунули.
В тій довбешці немає жодної думки.
https://www.youtube.com/watch?v=y9VlbKQSoF8&ab_channel=IrynaFarion Ірина Фаріон про оральний треш від ЗЕ. "Сильний" виступ ЗЕ в житомирському університеті
А волелюбні українці Центральної Україні і кияни теж вони ніколи не голосували за про-кремлівських ворогів України, і не потрібні їм ці московські яничари Іуди такі як зараз в анти-українській ЗРраді. До виборів ще є час може в цій антиукраїнській прокремлівської заразі ще значно впаде рейтинг. Адже всім Українським містам треба мати свою рідну проукраїнську а не продажну антиукраїнську владу лютих ворогів Української держави.
1)
«Мерзенна трійця»: Садовий-«Доля» «купив» собі нового прокурора?
https://vgolos.com.ua/news/merzenna-trijtsya-sadovyj-dolya-kupyv-sobi-novogo-prokurora_1307219.html
На хабарях, схемах і злочинах прокуратура під керівництвом Діденко ловила всіх - і митників, і депутатів, і чиновників різного рангу, і навіть «перевертнів у погонах» (так званих «правоохоронців»).
https://vgolos.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/IRA_3280-min-768x512.jpg Вражала нова прокурорка й своєю відкритістю - як у спілкуванні із журналістами, так і з простими львів'янами через свою «Фейсбук»-сторінку. А при всьому цьому - ніякого компромату, навіть найменшого звинувачення в будь-якій заангажованості.
Але не встигли львів'яни натішитись змінами, як Діденко звільнили. Без жодних пояснень. І прокурорка причини такого рішення не пояснила. Лишень заявою у «Фейсбуці» чітко дала зрозуміти - це було не її рішення.
Чиє ж тоді? Запитання логічне і має цілком логічну відповідь.
2)Вголос цю сторінку вже видалив.. Натиснули "кому треба"...
https://4studio.com.ua/novyny/u-lvovi-pislya-remontu-vulytsi-padaye-elektrostovp-foto/ після ремонту (КАПІТАЛЬНОГО) дороги на Хуторівці...