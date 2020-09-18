Підтримувані Росією збройні формування намагаються зірвати перемир'я на Донбасі, - заява ЄС в ОБСЄ

Європейський Союз стурбований спробами зриву перемир'я на Донбасі з боку російських збройних формувань і засуджує заяви з їхнього боку з погрозами відновити бойові дії.

Про це йдеться в заяві ЄС, оприлюдненій під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми маємо вже 57-й день порівняного затишшя на лінії зіткнення. Однак режим припинення вогню є крихким, і ми глибоко занепокоєні спробами його зірвати, зокрема нещодавніми інцидентами, що призвели до жертв серед українських військових. Ми засуджуємо неприйнятні заяви з боку підтримуваних Росією збройних формувань, що провокують напругу та містять погрози застосувати насильство", - зазначається у заяві.

У той же час, в Євросоюзі заявили, що цінують стриманий підхід України, який полягає у пошуку рішень з метою зменшення цієї напруги у рамках Тристоронньої контактної групи.

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Також в ЄС заявили, що ця ситуація в черговий раз засвідчує потребу у забезпеченні належної координації з метою реагування на порушення режиму припинення вогню та можливу подібну ескалацію у майбутньому. "Ми повторюємо наш заклик до Росії повернутися до Спільного центру з контролю та координації", - зазначається у заяві.

Європейський Союз також наголосив на своїй принциповій позиції щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.