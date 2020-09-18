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Новини Агресія Росії проти України
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Підтримувані Росією збройні формування намагаються зірвати перемир'я на Донбасі, - заява ЄС в ОБСЄ

Підтримувані Росією збройні формування намагаються зірвати перемир'я на Донбасі, - заява ЄС в ОБСЄ

Європейський Союз стурбований спробами зриву перемир'я на Донбасі з боку російських збройних формувань і засуджує заяви з їхнього боку з погрозами відновити бойові дії.

Про це йдеться в заяві ЄС, оприлюдненій під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми маємо вже 57-й день порівняного затишшя на лінії зіткнення. Однак режим припинення вогню є крихким, і ми глибоко занепокоєні спробами його зірвати, зокрема нещодавніми інцидентами, що призвели до жертв серед українських військових. Ми засуджуємо неприйнятні заяви з боку підтримуваних Росією збройних формувань, що провокують напругу та містять погрози застосувати насильство", - зазначається у заяві.

У той же час, в Євросоюзі заявили, що цінують стриманий підхід України, який полягає у пошуку рішень з метою зменшення цієї напруги у рамках Тристоронньої контактної групи.

Читайте: Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1052 порушення тиші, - звіт

Також в ЄС заявили, що ця ситуація в черговий раз засвідчує потребу у забезпеченні належної координації з метою реагування на порушення режиму припинення вогню та можливу подібну ескалацію у майбутньому. "Ми повторюємо наш заклик до Росії повернутися до Спільного центру з контролю та координації", - зазначається у заяві.

Європейський Союз також наголосив на своїй принциповій позиції щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Автор: 

росія (65301) Донбас (22356) Євросоюз (13431) перемир’я (955)


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Топ коментарі
+16
- наследная принцесса Бельгии Элизабет проходит военную подготовку в военном училище.
Поддерживаемые Россией вооруженные формирования пытаются сорвать перемирие на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3872
- зелёный уклонист.....
Поддерживаемые Россией вооруженные формирования пытаются сорвать перемирие на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7612
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18.09.2020 01:01
+7
Та вы шо !? ************** !!! Кацапы они не такие....
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18.09.2020 00:52
+5
Ось таке воно зелене перемир"я !!! Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!))
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18.09.2020 00:50
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Ось таке воно зелене перемир"я !!! Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!))
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18.09.2020 00:50 Відповісти
Які жертви , наш офіціоз каже що жертв нема !!))
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18.09.2020 00:51 Відповісти
Порох гадит
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18.09.2020 05:10 Відповісти
Та вы шо !? ************** !!! Кацапы они не такие....
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18.09.2020 00:52 Відповісти
- наследная принцесса Бельгии Элизабет проходит военную подготовку в военном училище.
Поддерживаемые Россией вооруженные формирования пытаются сорвать перемирие на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3872
- зелёный уклонист.....
Поддерживаемые Россией вооруженные формирования пытаются сорвать перемирие на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7612
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18.09.2020 01:01 Відповісти
Але якось виходить, що при "дурнуватому уклоністі" Зеленському втрати української армії за місяць менші, ніж при "розумному" Порошенку за день.
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18.09.2020 09:25 Відповісти
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18.09.2020 09:34 Відповісти
Світ спасе краса і масові ростріли кацапів..(с)
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18.09.2020 01:10 Відповісти
Стопе! А кто мне рабом будет?
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18.09.2020 05:12 Відповісти
А шо ви хотіли? Це многоходовочка від ху#ла! Далі буде.
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18.09.2020 01:10 Відповісти
Крамольная мысль...а что если обеим сторонам выгодно?
Таким образом обе стороны развивают стратегию ведения боев, испытывают новое вооружение в реальных условиях?
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18.09.2020 01:54 Відповісти
Дебил? Или просто избиратель Знбила?
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18.09.2020 04:58 Відповісти
ДНР и ЛНР РАБссия признала?признала,следовательно путь Украины в НАТО открыт...
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18.09.2020 01:56 Відповісти
Я шото пропустил? Когдах признпали?
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18.09.2020 05:00 Відповісти
На воре и шапка горит.
Избит Балух.
Зеленский жег дома. (Шабунин Гонтарева)
Зеленский жег машины(Гонтарева,Богдан,Гео Лерос)
Маленький диктатор вошёл во вкус,решился на политическое убийство-заказал Балуха.

Звериный оскал режима Зеленского-перешли от поджога машин к избиению инакомыслящих.....
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18.09.2020 02:26 Відповісти
А по другому Зедебил не знает как управлять пример Лукашенко. Лука учит Зеленского по отцовски как управлять дебилами 73% . Скоро безвиз закроет, границы и так закрыты и вместе с парашостаном и Беларусь будете отрываться от мифических войск НАТО
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18.09.2020 06:42 Відповісти
Неужели эти в ЕС верят в прекращение войны на Думбасе?! Я поражен! Этого не будет. Война нужна рашенфашистам и лично пуцлеру. У них, кроме как убить, других козырей нет. Это гнилая деградирующая субстанция, пораженная имперским паразитом. Будьте начеку, вооружайтесь!
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18.09.2020 09:03 Відповісти
так зване перемиря є інструментом тиску рашистів на нашу продажну владу
Тільки поступове крок за кроком звільнення наших територій
все інше від лукавого
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18.09.2020 09:57 Відповісти
Треба спокіно ставитись до цих ординських істерій, зірвали і добере. Їм подобається носити Донбас без ручки, Крим без води. Ну бавляться ідіоти Кремля в вєлічіє нехай бавляться бо те вєличие дуже коштовне, ще он Білорусію на ціцьку бюджету РФ посадять. Нам же потрібно знищувати окупанта і гадить їм там де є РФ інтереси, допомогати їх ворогам, їх опозиції, тільки не такій дурепі з мізками курки як Тіхановськая чи імперець Навальний, які не знають чий Крим і хто його вкрав, а такий яка чітко заявляє що Путін узурпатор, що РФ агресор і порушник міжнародного права? А не бути недотьопами як дід Фокін чи Кравчук з його ідеєю допомоги окупанту водою в Крим.
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18.09.2020 10:08 Відповісти
И опять лицемерные попытки от прямого понимания вопроса. Какая на хр--- поддержка Россией "вооруженных формирований.". Это 1 и 2 армейские корпуса РФ на территории Украины. Состоящие из российских кадровых военных ( по факту весь командный состав), набранных наемников ( в основном в той же РФ или оплачиваемых ими же) и формирований из местных аборигенов ( которые практически все имеют уже российское гражданство) Снабжение техникой, снаряжением , содержанием, боеприпасами, оружием осуществляется напрямую из РФ. Хотя что предъявить Западу если мы сами называем это АТО, одно смущает если это анти террористическая операция, то почему у нас это идет уже седьмой год, проведены несколько волн мобилизации , существует военный сбор ( налог) и т.д. Поэтому если мы "гибридны" замечу еще при предыдущей власти ( за нынешнюю вообще разговора нет) то какие претензии к Западу. Противно все это, но такова современная мировая " политик" ( хотя какая "современная" в корейской войне воевала СССР против США и войск ООН, а их как бы там и "не было" позывные корейские, в плен попадать было запрещено., все все знали но официально не признавали ни СССР ни Запад и это не единственный пример)
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18.09.2020 10:11 Відповісти
 
 