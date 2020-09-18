Боєць, який підірвався 15 вересня біля Водяного, перебуває в реанімації в Харкові
Військовослужбовець, який підірвався на невідомому пристрої 15 вересня біля Водяного, перебуває в реанімації Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Доправили бійця з маріупольського госпіталю.
"У нього відірвана частина стопи, численні осколкові поранення м'яких тканин тулуба. Незважаючи на те, що стан бійця оцінюють як середнього ступеня тяжкості, він перебуває в реанімації. Його готують до проведення хірургічних обробок для формування культі і до подальшого лікування", - сказав Шипілов.
Ще двоє військовослужбовців, доставлених напередодні, полковник і прапорщик з 36-ї окремої бригади морської піхоти, перебувають у порівняно задовільному стані.
"Один з них з більш важким - з непроникним пораненням голови, другий з вогнепальним осколковим переломом лівої ліктьової кістки. Ці двоє військовослужбовців зараз перебувають у порівняно задовільному стані, вони всім забезпечені, проходять дообстеження і доліковування", - сказав хірург.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якнайшвидшої смерті зрадникам і ворогам України.
В сводке при этом было, что подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Но это не боевое ранение, а неосторожное обращение с миной или гранатой, оставленной "сопредельной стороной". Просто под ноги смотреть надо. Правда, Владимир Александрович?