Боєць, який підірвався 15 вересня біля Водяного, перебуває в реанімації в Харкові

Військовослужбовець, який підірвався на невідомому пристрої 15 вересня біля Водяного, перебуває в реанімації Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Доправили бійця з маріупольського госпіталю.

"У нього відірвана частина стопи, численні осколкові поранення м'яких тканин тулуба. Незважаючи на те, що стан бійця оцінюють як середнього ступеня тяжкості, він перебуває в реанімації. Його готують до проведення хірургічних обробок для формування культі і до подальшого лікування", - сказав Шипілов.

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Ще двоє військовослужбовців, доставлених напередодні, полковник і прапорщик з 36-ї окремої бригади морської піхоти, перебувають у порівняно задовільному стані.

"Один з них з більш важким - з непроникним пораненням голови, другий з вогнепальним осколковим переломом лівої ліктьової кістки. Ці двоє військовослужбовців зараз перебувають у порівняно задовільному стані, вони всім забезпечені, проходять дообстеження і доліковування", - сказав хірург.