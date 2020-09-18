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Новини Агресія Росії проти України
2 202 10

Боєць, який підірвався 15 вересня біля Водяного, перебуває в реанімації в Харкові

Боєць, який підірвався 15 вересня біля Водяного, перебуває в реанімації в Харкові

Військовослужбовець, який підірвався на невідомому пристрої 15 вересня біля Водяного, перебуває в реанімації Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Доправили бійця з маріупольського госпіталю.

"У нього відірвана частина стопи, численні осколкові поранення м'яких тканин тулуба. Незважаючи на те, що стан бійця оцінюють як середнього ступеня тяжкості, він перебуває в реанімації. Його готують до проведення хірургічних обробок для формування культі і до подальшого лікування", - сказав Шипілов.

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Ще двоє військовослужбовців, доставлених напередодні, полковник і прапорщик з 36-ї окремої бригади морської піхоти, перебувають у порівняно задовільному стані.

"Один з них з більш важким - з непроникним пораненням голови, другий з вогнепальним осколковим переломом лівої ліктьової кістки. Ці двоє військовослужбовців зараз перебувають у порівняно задовільному стані, вони всім забезпечені, проходять дообстеження і доліковування", - сказав хірург.

Автор: 

поранення (2805) Харків (5619) Донбас (22356) Водяне (138) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Это "небоевые потери" или "травма". Ведь так,зелень?
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18.09.2020 04:04
+9
Подорвавшийся 15 сентября у Водяного боец находится в реанимации в Харькове - Цензор.НЕТ 396
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18.09.2020 03:17
+7
Одужання нашим пораненим, яких не визнає їхнє військове та політичне керівництво.

Якнайшвидшої смерті зрадникам і ворогам України.
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18.09.2020 07:17
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Подорвавшийся 15 сентября у Водяного боец находится в реанимации в Харькове - Цензор.НЕТ 396
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18.09.2020 03:17 Відповісти
Это "небоевые потери" или "травма". Ведь так,зелень?
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18.09.2020 04:04 Відповісти
Энто- по приколу?
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18.09.2020 04:48 Відповісти
Одужання нашим пораненим, яких не визнає їхнє військове та політичне керівництво.

Якнайшвидшої смерті зрадникам і ворогам України.
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18.09.2020 07:17 Відповісти
Все хорошо, прекрасная маркиза. за исключеньем пустяков.
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18.09.2020 08:04 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
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18.09.2020 09:00 Відповісти
Одужуй герою.
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18.09.2020 10:08 Відповісти
> другой с огнестрельным осколочным переломом левой локтевой кости.

В сводке при этом было, что подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
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18.09.2020 10:54 Відповісти
"У него оторвана часть стопы, множественные осколочные ранения мягких тканей туловища."

Но это не боевое ранение, а неосторожное обращение с миной или гранатой, оставленной "сопредельной стороной". Просто под ноги смотреть надо. Правда, Владимир Александрович?
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18.09.2020 13:15 Відповісти
 
 