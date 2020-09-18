РФ продовжує намагатися впливати на вибори в США, сіяти ворожнечу та очорняти Байдена, - директор ФБР Рей

У Вашингтоні спостерігають за активними діями Рос щодо втручання в президентську кампанію 2020 року в США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер, 17 вересня, директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей.

"Я думаю, розвідспільнота сходиться на думці, що Росія продовжує робити спроби втручання в наші вибори, перш за все, через шкідливий вплив з-за кордону. На виборах 2016 року ці фірми націлювалися на виборчу інфраструктуру, сьогодні цього немає, але ми бачимо дуже активні спроби впливу з боку Росії через шкідливий вплив з-за кордону", - сказав Рей.

Так, за даними ФБР, зараз Росія робить активні зусилля вплинути на вибори через соцмережі і державні ЗМІ.

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"Ми не будемо миритися з іноземним втручанням в наші вибори", - зазначив він, додавши, що ФБР недавно поділилося інформацією з Facebook (SPB: FB) і Twitter (SPB: TWTR), що дозволило їм прикрити помилкові акаунти, пов'язані з Росією.

Говорячи про джерела достовірної інформації в інтернеті, Рей закликав користувачів звертатися до офіційних сайтів, а не орієнтуватися на інформацію соцмереж.

За словами Рея, ці спроби, перш за все, спрямовані на те, щоб зганьбити колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

"Росія намагається як посіяти ворожнечу, так і очорнити Джо Байдена", - заявив Рей на слуханнях в комітеті з внутрішньої безпеки палати представників Конгресу США, цитує слова Рея видання DW.

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден є основним суперником глави Білого дому Дональда Трампа. Минулого тижня стало відомо, що російські хакери намагалися зламати мережі фірми, що співпрацює зі штабом Байдена.