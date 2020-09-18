РФ продовжує намагатися впливати на вибори в США, сіяти ворожнечу та очорняти Байдена, - директор ФБР Рей
У Вашингтоні спостерігають за активними діями Рос щодо втручання в президентську кампанію 2020 року в США.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер, 17 вересня, директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей.
"Я думаю, розвідспільнота сходиться на думці, що Росія продовжує робити спроби втручання в наші вибори, перш за все, через шкідливий вплив з-за кордону. На виборах 2016 року ці фірми націлювалися на виборчу інфраструктуру, сьогодні цього немає, але ми бачимо дуже активні спроби впливу з боку Росії через шкідливий вплив з-за кордону", - сказав Рей.
Так, за даними ФБР, зараз Росія робить активні зусилля вплинути на вибори через соцмережі і державні ЗМІ.
"Ми не будемо миритися з іноземним втручанням в наші вибори", - зазначив він, додавши, що ФБР недавно поділилося інформацією з Facebook (SPB: FB) і Twitter (SPB: TWTR), що дозволило їм прикрити помилкові акаунти, пов'язані з Росією.
Говорячи про джерела достовірної інформації в інтернеті, Рей закликав користувачів звертатися до офіційних сайтів, а не орієнтуватися на інформацію соцмереж.
За словами Рея, ці спроби, перш за все, спрямовані на те, щоб зганьбити колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.
"Росія намагається як посіяти ворожнечу, так і очорнити Джо Байдена", - заявив Рей на слуханнях в комітеті з внутрішньої безпеки палати представників Конгресу США, цитує слова Рея видання DW.
Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден є основним суперником глави Білого дому Дональда Трампа. Минулого тижня стало відомо, що російські хакери намагалися зламати мережі фірми, що співпрацює зі штабом Байдена.
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А теперь вопрос олуху, как он думаем почему?
Ответ, потому что олухи, это не система с тысячами троллей и огромным финансированием от "повара" и лубянковскими кууловодами со с столетним опытом подачи дезинформации и искажения реальности.
Наш демократ делал этот коллаж на основе своего холодильника.
В украинских школах этому учат на первом уроке труда.
И ты не знаешь и куратор не знает?
Пригожин лишит всю смену надбавки за знание языков!
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!
Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.
Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).
То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.
Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.
Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.
Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).
Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.
А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».
Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.
В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите
меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.
Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.
Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.
Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
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А против байдена и топить не надо.
У дерьмократов сейчас главная задача - соскочить с дебатов, бо дедушка элементарно на них уснет.
А ещё может спросонья громко пернуть.
Трамп 2020!