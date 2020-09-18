Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС
У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається спокійною і повністю контрольованою нашими воїнами. Дотримуючись режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
Минулої доби, 17 вересня, збройними формуваннями Російської Федерації вкотре було порушено мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новогригорівки: "неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали".
Зазначається, що серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.
Від початку поточної доби, 18 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку супротивника.
"Пострілами із підствольного гранатомета ворог провокував наших військових поблизу населеного пункту Водяне. На усіх інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідому провокацію з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили в пресцентрі ОС.
"Перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року", - додали в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
всього обстрілів з боку супротивника - 9
в т.ч. з стрілковї зброї - 6
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 3
всього вогонь ЗСУ у відповідь - 8
в т.ч. з стрілковї зброї - 7
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 1
втрати з боку ЗСУ: - поранено - 1Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html