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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС

У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається спокійною і повністю контрольованою нашими воїнами. Дотримуючись режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Минулої доби, 17 вересня, збройними формуваннями Російської Федерації вкотре було порушено мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новогригорівки: "неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали".

Зазначається, що серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 18 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку супротивника.

"Пострілами із підствольного гранатомета ворог провокував наших військових поблизу населеного пункту Водяне. На усіх інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідому провокацію з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили в пресцентрі ОС.

"Перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року", - додали в штабі.

Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28596) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Зеленський - зрадник української держави.
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18.09.2020 08:45
+3
Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9697
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18.09.2020 08:08
+3
боевых потерь нет - теперь все стали не боевыми?
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18.09.2020 09:05
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Так хто там спорив зі мною що влітку *************?
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18.09.2020 07:48 Відповісти
Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9697
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18.09.2020 08:08 Відповісти
Зеленський - зрадник української держави.
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18.09.2020 08:45 Відповісти
Неприцільний вогонь має виглядати десь так?
Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5642
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18.09.2020 09:04 Відповісти
боевых потерь нет - теперь все стали не боевыми?
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18.09.2020 09:05 Відповісти
...Подразделение аэроразведки https://inforesist.org/tag/vsu/ ВСУ (Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления), созданное в 2015 году, подлежит расформированию и разделению на части.Об этом https://inforesist.org/goto/https сообщает АрмияИнформ.Отмечается, что соответствующее решение принято в результате избыточной нагрузки на бойцов в вопросах обеспечения ежедневной деятельности. Дескать, много разных переводов с языков народов мира, бумажной работы и т.д.По словам командующего войсками связи и кибербезопасности ВСУ Степаненко, подразделение, созданное по инициативе волонтеров в 2015 году, благодаря целевому использованию бюджетных денег часть стала успешно функционировать по единому замыслу. Но коллектив части перегружен обеспечением повседневной деятельности: секретной и строевыми задачами, вооружением тыла, делопроизводством и т.д. Это якобы отвлекает от основных боевых задач.Поэтому решили интегрировать подразделение в другие структуры. Так, аэроразведка и наблюдение - в подразделения разведки, ИТ - в научные подразделения связи и кибербезопасности, родственные им по направлению деятельности...
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18.09.2020 09:44 Відповісти
А які у вас "потері", після кацапського обстрілу?
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18.09.2020 10:10 Відповісти
Зведення про всеосяжне перемир'я за 17.09.2020 р.
всього обстрілів з боку супротивника - 9
в т.ч. з стрілковї зброї - 6
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 3

всього вогонь ЗСУ у відповідь - 8
в т.ч. з стрілковї зброї - 7
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 1

втрати з боку ЗСУ: - поранено - 1Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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18.09.2020 11:27 Відповісти
Каждый день уже обстрелы а зелёный резников пздт про 7 недельное прекращение огня , зебобики мрази и мы вас будем больно бить.
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18.09.2020 16:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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18.09.2020 17:29 Відповісти
 
 