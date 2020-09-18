Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС

У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається спокійною і повністю контрольованою нашими воїнами. Дотримуючись режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

Минулої доби, 17 вересня, збройними формуваннями Російської Федерації вкотре було порушено мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новогригорівки: "неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали".

Зазначається, що серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ один раз порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 18 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку супротивника.

"Пострілами із підствольного гранатомета ворог провокував наших військових поблизу населеного пункту Водяне. На усіх інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідому провокацію з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили в пресцентрі ОС.

"Перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року", - додали в штабі.