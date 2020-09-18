Понад 290 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок п'ятниці знеструмлено 291 населений пункт в трьох областях України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"17-18 вересня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 291 населений пункт в 3 областях, а саме: Чернігівська - 206, Київська - 73 і Житомирська - 12", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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