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Понад 290 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Понад 290 населених пунктів у трьох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок п'ятниці знеструмлено 291 населений пункт в трьох областях України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"17-18 вересня в результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 291 населений пункт в 3 областях, а саме: Чернігівська - 206, Київська - 73 і Житомирська - 12", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Автор: 

негода (757) ДСНС (5116) Електрика (2042)


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А дальше ? Где про РАБ... ?
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18.09.2020 08:34 Відповісти
как всегда это где то там за 30 лет ни разу не дошло сюда..бедный интернет..америка..
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18.09.2020 09:13 Відповісти
 
 