Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1052 порушення тиші, - звіт
СММ ОБСЄ зафіксувала після початку перемир'я 27 липня в цілому 1052 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 17 вересня.
"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1 052 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - сказано в повідомленні.
зокрема 193 вибухи, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 13 освітлювальних ракет, а також 837 черг і пострілів.
Топ коментарі
+14 Підлога Маккартні
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+13 Старый зольдат
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Не стоит обижать зомби, сравнивая их умственые способности, с умственной отсталостью 73% от пришедших на выборы. Зомби, по сравнению с этими ЗеДятлами - Эйнштейны и Сенеки с Кафками и Архимедами.
Владимир Зеленский взял под личный контроль процесс выхода Украины из безвиза с ЕС.
Gheorghe Bandu
Загубивши євроінтеграцію, за безвізом не плачуть.
(старовинна зелібобська приказка).
Віталій Барабаненко:
Ермак сознательно лишает нас безвиза по команде из кремля, русским невыгодно, что у нас есть безвиз, а у них нет
Герасимов:
Стратегічно для країни-агресора дійсно важливо, щоб цього безвізу не було. Якщо безвіз відмінять, значно скоротиться кількість тих, хто їздить до Європи й бачить на власні очі, що і як там коїться. Це рівно те, що потрібно для того, щоб ментально знов-таки повертати українців до Радянського Союзу-2 - другої версії, яку зараз будують росіяни.
Я впевнений, що "Опозиційна платформа - За життя" свідомо за це голосувала, розуміючи те, що це вигідно росіянам. Але чому за це голосували "слуги народу"?
Йозеф Кнехт:
Депутат Європарламенту Віола фон Крамон говорить, що українці втомилися від безвізу "бариги" Пороха. Та і транш на 1,5 млрд. нам нафіг не потрібен. Готуйтесь зелефани їсти млинці з лопати, там куди ми йдемо це народна забава.
Галина:
А це часом не єврооптимісти самі писали при Порошенко в ЄС листи,щоб у нас забрали безвіз?))
Карл Волох:
Щойно Пастор у ефірі Портнікова засвітив ім'я заявителя до ГПУ по справі про «здачу Криму» постмайданним керівництвом України. Думаєте, це Портнов, Медведчук чи, бодай, якась Арахамія? Помиляєтеся. Це ніхто інший, як відомий своєю принциповістю викривач і антикорупціонер Сергій Лещенко. Ось так найсмердючіші покидьки заробляють місця в Наглядовій раді Укрзалізниці.
Тому, ніколи не кажіть, що знаєте про ницість усе...
У 2009 році "слугу народу" Юрченка затримали за крадіжку 4 пляшок пива!
"Новиє ліца" Зеленського! Головне не Порошенко!
Уінстон Черчілль:
Чудо демократії в тому, що дурнів переважна більшість, а їх обдурити набагато простіше і дешевше, ніж підпорядкувати розумних.
https://apostrophe.ua/article/35040 На Донбассе умирают не только наши ребята, но и те, кто воюет против нас - Леонид Кравчук