Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1052 порушення тиші, - звіт

СММ ОБСЄ зафіксувала після початку перемир'я 27 липня в цілому 1052 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 17 вересня.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1 052 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - сказано в повідомленні.

зокрема 193 вибухи, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 13 освітлювальних ракет, а також 837 черг і пострілів.

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