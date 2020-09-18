УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8082 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
866 11

Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1052 порушення тиші, - звіт

Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1052 порушення тиші, - звіт

СММ ОБСЄ зафіксувала після початку перемир'я 27 липня в цілому 1052 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті ОБСЄ від 17 вересня.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 1 052 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - сказано в повідомленні.

зокрема 193 вибухи, 9 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 13 освітлювальних ракет, а також 837 черг і пострілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС

Автор: 

ОБСЄ (3507) обстріл (28596) Донбас (22356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 1052 нарушения тишины, - отчет - Цензор.НЕТ 2707
показати весь коментар
18.09.2020 08:15
+13
ВЫВСЕВРЕТЕ, ОБСТРЕЛЫ НЕ НОСЯТ СИСТЕМНОГО ХАРАКТЕРА, - ответил Офис Предателя Украины.
показати весь коментар
18.09.2020 08:09
+12
Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1052 порушення тиші, - звіт - Цензор.НЕТ 4290
показати весь коментар
18.09.2020 08:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВЫВСЕВРЕТЕ, ОБСТРЕЛЫ НЕ НОСЯТ СИСТЕМНОГО ХАРАКТЕРА, - ответил Офис Предателя Украины.
показати весь коментар
18.09.2020 08:09 Відповісти
С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 1052 нарушения тишины, - отчет - Цензор.НЕТ 2707
показати весь коментар
18.09.2020 08:15 Відповісти
И паренной репой от него смердит так, что аж за 5 км. хоть нос затыкай, хотб святых выноси.
показати весь коментар
18.09.2020 08:55 Відповісти
щодня обстріли і є загиблі.
показати весь коментар
18.09.2020 08:30 Відповісти
это меньше чем за два месяца. пусть будет 50 дней. это больше 20 нарушений в сутки. "перемирие по зеленскому"
показати весь коментар
18.09.2020 08:13 Відповісти
Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1052 порушення тиші, - звіт - Цензор.НЕТ 4290
показати весь коментар
18.09.2020 08:20 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Не стоит обижать зомби, сравнивая их умственые способности, с умственной отсталостью 73% от пришедших на выборы. Зомби, по сравнению с этими ЗеДятлами - Эйнштейны и Сенеки с Кафками и Архимедами.
показати весь коментар
18.09.2020 09:03 Відповісти
Fursa Sergey:

Владимир Зеленский взял под личный контроль процесс выхода Украины из безвиза с ЕС.

Gheorghe Bandu

Загубивши євроінтеграцію, за безвізом не плачуть.
(старовинна зелібобська приказка).

Віталій Барабаненко:

Ермак сознательно лишает нас безвиза по команде из кремля, русским невыгодно, что у нас есть безвиз, а у них нет

Герасимов:

Стратегічно для країни-агресора дійсно важливо, щоб цього безвізу не було. Якщо безвіз відмінять, значно скоротиться кількість тих, хто їздить до Європи й бачить на власні очі, що і як там коїться. Це рівно те, що потрібно для того, щоб ментально знов-таки повертати українців до Радянського Союзу-2 - другої версії, яку зараз будують росіяни.

Я впевнений, що "Опозиційна платформа - За життя" свідомо за це голосувала, розуміючи те, що це вигідно росіянам. Але чому за це голосували "слуги народу"?

Йозеф Кнехт:

Депутат Європарламенту Віола фон Крамон говорить, що українці втомилися від безвізу "бариги" Пороха. Та і транш на 1,5 млрд. нам нафіг не потрібен. Готуйтесь зелефани їсти млинці з лопати, там куди ми йдемо це народна забава.

Галина:

А це часом не єврооптимісти самі писали при Порошенко в ЄС листи,щоб у нас забрали безвіз?))

Карл Волох:

Щойно Пастор у ефірі Портнікова засвітив ім'я заявителя до ГПУ по справі про «здачу Криму» постмайданним керівництвом України. Думаєте, це Портнов, Медведчук чи, бодай, якась Арахамія? Помиляєтеся. Це ніхто інший, як відомий своєю принциповістю викривач і антикорупціонер Сергій Лещенко. Ось так найсмердючіші покидьки заробляють місця в Наглядовій раді Укрзалізниці.
Тому, ніколи не кажіть, що знаєте про ницість усе...

У 2009 році "слугу народу" Юрченка затримали за крадіжку 4 пляшок пива!

"Новиє ліца" Зеленського! Головне не Порошенко!

Уінстон Черчілль:

Чудо демократії в тому, що дурнів переважна більшість, а їх обдурити набагато простіше і дешевше, ніж підпорядкувати розумних.
показати весь коментар
18.09.2020 08:28 Відповісти
Не убивайте тех кто воююет против на там тоже умирают.
https://apostrophe.ua/article/35040 На Донбассе умирают не только наши ребята, но и те, кто воюет против нас - Леонид Кравчук
показати весь коментар
18.09.2020 08:56 Відповісти
Хорошее " перемирие" зафиксировано 1052 за 53 отчетных дня , означает 20 нарушений прекращения огня в сутки. ( а это означает что нам не все сообщают) УРЯ !!! А если посчитать не только эти нарушения тишины, а строительство фортификационных сооружений непосредственно по линии фронта, минирования, воздушную и прочие виды разведки ( все это также зафиксировано , а является нарушением соглашения) То что это... Это называется " "главное не отвечать что бы не провоцировать" и при этом бояться голову высунуть из окопа. Ну и где хваленое ОБСЕ, Германия и Франция, ООН ( которые на перегонки с нашей властью рассказывают об беспрецедентном "прекращении огня" и успехе " перемирия") По крайней мере где доп. санкции против Раши за эти нарушения.. не видно, это же даже не "навальный".
показати весь коментар
18.09.2020 09:54 Відповісти
 
 