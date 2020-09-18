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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 30,3 млн осіб у світі інфіковано COVID-19, кількість жертв досягла 950 тис. ІНФОГРАФІКА

Понад 30,3 млн осіб у світі інфіковано COVID-19, кількість жертв досягла 950 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 вересня у світі зареєстрували 314 752 нові випадки захворювання коронавірусної хвороби COVID-19. Померли за добу - 5 579 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 30 351 723 випадки інфікування, з них 314,752 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 950 557 осіб, з них 5 579 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 22 млн осіб.

Понад 30,3 млн осіб у світі інфіковано COVID-19, кількість жертв досягла 950 тис 01

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу. Україна перебуває на 25-му місці цього рейтингу.

Так найбільше хворих на коронавірус у США - 6 874 596 (+ 46 295); Індії - 5 212 686 (+96 793); Бразилії - ​​4 457 443 (+35 757); Росії - 1 085 281 (+ 5 762); Перу - 750 098 (+5 698).

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Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 202 213; Бразилія - ​​135 031; Індія - 84 404; Мексика - 71 978; Велика Британія - 41 705.

Найбільше видужали в США - 4 155 039, Індії - 4 109 828, Бразилії - 3 753 082, Росії - 895 868, Колумбії - 615 457.

Понад 30,3 млн осіб у світі інфіковано COVID-19, кількість жертв досягла 950 тис 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а ґебельси пукіна з лахти та савушкіна55 вперто скавчать
-"вірусц ета ніпрафда.. ні насіті маскі" Понад 30,3 млн осіб у світі інфіковано COVID-19, кількість жертв досягла 950 тис - Цензор.НЕТ 3319 "рассєя фпєрді всєх у нас вакцина" Понад 30,3 млн осіб у світі інфіковано COVID-19, кількість жертв досягла 950 тис - Цензор.НЕТ 3319
Понад 30,3 млн осіб у світі інфіковано COVID-19, кількість жертв досягла 950 тис - Цензор.НЕТ 3319 І ЗА КОЖНОГО ПОМЕРЛОГО ВІД ковід19 від пукіна отримують цукерки...
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18.09.2020 09:35 Відповісти
У Львові прихильників теорії "світової змови продавців масок" найбільше серед базарних торгашів і власників дрібних магазинів"..
Бо вони реально втрачають гроші від кожного дня карантину...

Їх млжна зрозуміти.. АЛЕ НЕ ВИПРАВДАТИ.
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18.09.2020 09:55 Відповісти
Та й грабака можно зрозуміти..=не складно..АЛЕ що це змінить в"свідомості"того гробака .. І НАВІЩО ту потвору"розуміти" .. особливо як воно своєю дурістю тебе ВБИВАЄ
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18.09.2020 11:59 Відповісти
 
 