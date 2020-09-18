За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68

В Україні станом на ранок вівторка, 18 вересня, зафіксовані 3 228 нових випадків зараження. При цьому 68 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 17 вересня повідомлялося про 3 584 нові випадки, 16 вересня - 2958 нових випадків, 15 вересня - 2905, 14 вересня - 2462, 13 вересня - про 2476 нових випадків, 12 вересня - про 3103 нові випадки захворювання, 11 вересня повідомлялося про рекордні 3144 інфікованих, 10 вересня - про 2582 нові випадки, 9 вересня - про 2551 новий випадок, 8 вересня - про 2411 випадків захворювання.

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Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок вівторка 169 472 особи, померли з початку пандемії 3 468 людей (за добу 68), видужали - 75 486 (за добу 1 573). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 90 518 осіб, що на 1 587 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (349), Одеській (322) та Тернопільській (311) областях.