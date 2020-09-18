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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68

В Україні станом на ранок вівторка, 18 вересня, зафіксовані 3 228 нових випадків зараження. При цьому 68 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 17 вересня повідомлялося про 3 584 нові випадки, 16 вересня - 2958 нових випадків, 15 вересня - 2905, 14 вересня - 2462, 13 вересня - про 2476 нових випадків, 12 вересня - про 3103 нові випадки захворювання, 11 вересня повідомлялося про рекордні 3144 інфікованих, 10 вересня - про 2582 нові випадки, 9 вересня - про 2551 новий випадок, 8 вересня - про 2411 випадків захворювання.

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Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок вівторка 169 472 особи, померли з початку пандемії 3 468 людей (за добу 68), видужали - 75 486 (за добу 1 573). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 90 518 осіб, що на 1 587 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільша кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (349), Одеській (322) та Тернопільській (311) областях.

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 228 человек, выздоровели - 1 573, умерли - 68 - Цензор.НЕТ 1273
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18.09.2020 08:51
+6
За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68 - Цензор.НЕТ 2
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18.09.2020 09:02
+6
Дали бы Александру срок за такие призывы и за смерти людей от Ковида из-за несоблюдения карнитина, не писал бы Александр тут такую хрень.
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18.09.2020 09:17
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За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 228 человек, выздоровели - 1 573, умерли - 68 - Цензор.НЕТ 1273
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18.09.2020 08:51 Відповісти
Ключ до подолання епідемії коронавірусу це збільшення кількості ПЛР тестів та обов'язкове тестування всіх українців, кожні 15-30 діб! Потрібно ввести особливий правовий режим Воєнного стану, ввести обов'язкову медичну сертифікацію здоров'я всіх хто виходить в громадський простір або працює в громадському просторі і це зупинить епідемію. В транспорт і на роботу будуть пускати тільки тих хто має діючий медичний сертифікат здоров'я про відсутність коронавірусу. А для цього потрібно будувати не 100 нових стадіонів, а 500 нових лабораторій, щоб в кожному місті та райцентрі була лабораторія яка може масово робити ПЛР тести на коронавірус і кожні 15-30 діб кожен громадянин який перебуває в громадському просторі має здавати повторний ПЛР тест! Медична сертифікація від рівня епідеміологічної небезпеки може мати диференціацію, в зелених зонах один ПЛР тест на 3 місяці, а в червоних зонах ПЛР тест кожні 15 діб!
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18.09.2020 10:21 Відповісти
А шо у нас стадионы строят?
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18.09.2020 10:23 Відповісти
Фигасе тебя колбасит!
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18.09.2020 10:34 Відповісти
Бьем рекорды... А Степанов снимет очередной видосик, как он борется с ковидом...
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18.09.2020 08:53 Відповісти
Вчера побили 26 летний рекорд Сергея Бубки
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18.09.2020 08:53 Відповісти
На 1 см.
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18.09.2020 08:54 Відповісти
Да, четверть века рекорд держался, круто!
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18.09.2020 09:16 Відповісти
Толку з того рекорду!? Скакання з шестом, абсолютно непотрібна в житті річ! Це скоріше елемент книги рекордів Гіннеса, на пару з плюванням на найбільшу дистанцію чи пожирання найбільшої кількості їжі.
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18.09.2020 09:39 Відповісти
За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68 - Цензор.НЕТ 2
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18.09.2020 09:02 Відповісти
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



Кандидат в мэры Днепра от партии "СН" им В.А. Зеленского, по совместительству главный врач больницы им Мечникова, просит помощи для больницы, после того как СН и Зеленский бодро отрапортовали про готовность к борьбе с ковидом и сняли много красивых роликов.


За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68 - Цензор.НЕТ 5437
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18.09.2020 09:06 Відповісти
Дали бы Александру срок за такие призывы и за смерти людей от Ковида из-за несоблюдения карнитина, не писал бы Александр тут такую хрень.
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18.09.2020 09:17 Відповісти
И что интересно, пан Айвазян засвечивается только на ветках о Ковиде. Совпадение? Не думаю.
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18.09.2020 09:22 Відповісти
Та это известно печальный Дидовик под другим аккаунтом. А я думал, что его санитары сегодня не выпустят
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18.09.2020 09:34 Відповісти
а перед этим начистить морду лахтинской сволочи
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18.09.2020 11:23 Відповісти
Саша, брат жены в Киеве , 44 года не курит, пьет в меру, полноценное правильное питание, здоровый образ жизни лежит с КОВИДОМ , почти 20 процентов легких поражены, тест показал позитивный результат со второго анализа. Ты ему расскажи про сезонный грипп.
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18.09.2020 09:25 Відповісти
Выходит кто смалил и бухал, и вел развратный образ жизни до пандемии - делал это не зря... Корона не выбирает короче
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18.09.2020 09:33 Відповісти
МОЗ позорно слился. На их меры никто не обращает внимание. Все эти зоны - бред. Никто ничего соблюдать уже не будет. Можно спокойно жить. Можно спокойно умереть.



Заражайся,Україно,і здихай - провідна думка підлоти з Лахті...
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18.09.2020 09:35 Відповісти
Вчора в Тернополі померла 46-літня жінка. Померла від температури, бо в лікарню її НЕ БРАЛИ. Тупо не приймали, бо комусь здавалось, що в неї не ковід. Минулого тижня похоронили жінку 52 роки, яка померла від серцевого приступу, яку також не приймали в лікарню, бо в неї не було ПЛР тесту. Уявляєте, інфаркт чи інсульт, а для госпіталізації вона мала передбачливо ПЛР тест зробити. А результати тих тестів, до речі, люди ТИЖНЯМИ ЧЕКАЮТЬ!. По-факту маємо вже колапс нашої медицини.

Зеленський, зніми з особистого контролю нашу державу бо то буде повний звіздець!
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18.09.2020 09:10 Відповісти
Поотменяли плановые операции... Короновирус это конечно серйозно, но то что происходит в больницах это уже просто какое-то коронабесие
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18.09.2020 09:16 Відповісти
З-за кордону .
Знайомі зараз на карантині у Німеччині ..перед тим . як зробити операцію .
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18.09.2020 09:23 Відповісти
Ну а если припечет? Станет хуже и ждать уже будет некогда, как выше вон человек про сердечный приступ написал? Забить на больного, пускай умирает ибо видите ли он тест не прошел? Особенно страдают онко-больные люди. Им подцепить корону сейчас - это наверное смертный приговор...
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18.09.2020 09:28 Відповісти
..Ось знайомі і поїхали до Німеччини ..А там така *байда * .
ПС ))..Деякі обласні лабораторії перестали робити навіть платні тести .
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18.09.2020 09:33 Відповісти
Ну, на днях а области от инсульта умерла 77-летняя.
Тест позитивный.
Записали в жертвы ковида.
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18.09.2020 09:29 Відповісти
Тест на ковід позитивний? То ж які проблеми? Ковід провокує загострення хронічних болячок, тим він і страшний. І, до речі, навіть дивно, що визнали ковід. Як правило, спеціально статистику занижують, бо якби реальні дані показували, то їх вже просто змітати треба.
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18.09.2020 09:36 Відповісти
і що не так ?
у дурантинофілів суцільний обман і Зрада..
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18.09.2020 09:37 Відповісти
Так всех ковидных считают.
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18.09.2020 12:22 Відповісти
Простая арифметика - заболевает больше, чем умирает + выздоравливает.
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18.09.2020 09:35 Відповісти
Цензор, проснитесь... выпейте кофе - сегодня пятница! 18

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68 - Цензор.НЕТ 3462
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18.09.2020 09:37 Відповісти
За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68 - Цензор.НЕТ 3398
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18.09.2020 09:52 Відповісти
День сурка?😁
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18.09.2020 10:40 Відповісти
Раньше в новостях COVID-19 был на втором месте после войны, сейчас переместился на шестое место.
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18.09.2020 10:56 Відповісти
 
 