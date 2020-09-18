За добу в Україні COVID-19 виявили у 233 дітей та 162 медпрацівників, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 169 472 особи. З них 11 091 дитина, а також 13 558 медичних працівників.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Україні захворіли 3228 осіб. З них 233 дитини і 162 медпрацівники. Госпіталізовано 446 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 68 летальних випадків", - зазначив глава МОЗ.
При цьому одужали 1573 пацієнти.
"За весь час пандемії в Україні захворіли 169 472 особи. З них 11 091 дитина, а також 13 558 медичних працівників. Загалом одужали 75 486 пацієнтів, а летальних випадків - 3468", - додав міністр.
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І ЗА КОЖНОГО ПОМЕРЛОГО ВІД ковід19 від пукіна отримують цукерки... ОТАКА ВОНА ҐІБРІДНА ВІЙНА фашиста ж-ліліпука=пукіна проти ЛЮДЕЙ
вже й діти з фашистських недоумків не сміються