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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні COVID-19 виявили у 233 дітей та 162 медпрацівників, - Степанов

За добу в Україні COVID-19 виявили у 233 дітей та 162 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії в Україні захворіли 169 472 особи. З них 11 091 дитина, а також 13 558 медичних працівників.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні захворіли 3228 осіб. З них 233 дитини і 162 медпрацівники. Госпіталізовано 446 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 68 летальних випадків", - зазначив глава МОЗ.

При цьому одужали 1573 пацієнти.

"За весь час пандемії в Україні захворіли 169 472 особи. З них 11 091 дитина, а також 13 558 медичних працівників. Загалом одужали 75 486 пацієнтів, а летальних випадків - 3468", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 30,3 млн осіб у світі інфіковано COVID-19, кількість жертв досягла 950 тис. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

діти (5079) карантин (18172) лікарі (1288) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а ґебельси пукіна з лахти та савушкіна55 вперто скавчать -"вірусц ета ніпрафда.. ні насіті маскі" "рассєя фпєрді всєх у нас вакцина"
І ЗА КОЖНОГО ПОМЕРЛОГО ВІД ковід19 від пукіна отримують цукерки... ОТАКА ВОНА ҐІБРІДНА ВІЙНА фашиста ж-ліліпука=пукіна проти ЛЮДЕЙ
вже й діти з фашистських недоумків не сміються
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18.09.2020 09:33 Відповісти
Швидкого одужання малечі та лікарям. Скоро не залишиться здорових медиків. Чому так, степанов?
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18.09.2020 10:13 Відповісти
 
 