У разі відсутності симптомів коронавірусу після самоізоляції школярі не повинні робити ПЛР-тест і можуть продовжувати навчання, - Степанов

Після 14-денної самоізоляції і в разі відсутності симптомів COVID-19 діти можуть повертатися в школу без здавання ПЛР-тесту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"Будь-яка людина, що була на самоізоляції, в тому числі і діти, після завершення самоізоляції, якщо у неї немає симптомів коронавірусної хвороби вона не має робити ПЛР-тест. Якщо діти пішли на самоізоляцію, закінчилися 14 днів і у дитини немає симптомів COVID-19, вона не повинна робити ПЛР-тест, вона просто завершує самоізоляцію і повертається до навчання", - пояснив міністр охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні COVID-19 виявили у 233 дітей та 162 медпрацівників, - Степанов