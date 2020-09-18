УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8082 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 971 14

У разі відсутності симптомів коронавірусу після самоізоляції школярі не повинні робити ПЛР-тест і можуть продовжувати навчання, - Степанов

У разі відсутності симптомів коронавірусу після самоізоляції школярі не повинні робити ПЛР-тест і можуть продовжувати навчання, - Степанов

Після 14-денної самоізоляції і в разі відсутності симптомів COVID-19 діти можуть повертатися в школу без здавання ПЛР-тесту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"Будь-яка людина, що була на самоізоляції, в тому числі і діти, після завершення самоізоляції, якщо у неї немає симптомів коронавірусної хвороби вона не має робити ПЛР-тест. Якщо діти пішли на самоізоляцію, закінчилися 14 днів і у дитини немає симптомів COVID-19, вона не повинна робити ПЛР-тест, вона просто завершує самоізоляцію і повертається до навчання", - пояснив міністр охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні COVID-19 виявили у 233 дітей та 162 медпрацівників, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) школа (2213) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
После того как родители этих деток выбрали зебила в преЗеденты, то я сомневаюсь в целесообразности учебного процесса в принципе. Ведь, что бы поставить в бюлетене галку за очередного зебила или бойка хватит 3х классов церковно-приходской школы Хай дома сидят и не заражают родителей
показати весь коментар
18.09.2020 09:24
+2
а шо такое?! бессимптомные уже закончились все?
показати весь коментар
18.09.2020 09:30
+2
Это бессимптомные суслики котрых никто не видит широкое поле для манипуляций хватай любого здорового и не надо выискивать больных. Статистика все стерпит. И все это за наш счет.
показати весь коментар
18.09.2020 10:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
После того как родители этих деток выбрали зебила в преЗеденты, то я сомневаюсь в целесообразности учебного процесса в принципе. Ведь, что бы поставить в бюлетене галку за очередного зебила или бойка хватит 3х классов церковно-приходской школы Хай дома сидят и не заражают родителей
показати весь коментар
18.09.2020 09:24 Відповісти
Ключ до подолання епідемії коронавірусу це збільшення кількості ПЛР тестів та обов'язкове тестування всіх українців, кожні 15-30 діб! Потрібно ввести особливий правовий режим Воєнного стану, ввести обов'язкову медичну сертифікацію здоров'я всіх хто виходить в громадський простір або працює в громадському просторі і це зупинить епідемію. В транспорт і на роботу будуть пускати тільки тих хто має діючий медичний сертифікат здоров'я про відсутність коронавірусу. А для цього потрібно будувати не 100 нових стадіонів, а 500 нових лабораторій, щоб в кожному місті та райцентрі була лабораторія яка може масово робити ПЛР тести на коронавірус і кожні 15-30 діб кожен громадянин який перебуває в громадському просторі має здавати повторний ПЛР тест! Медична сертифікація від рівня епідеміологічної небезпеки може мати диференціацію, в зелених зонах один ПЛР тест на 3 місяці, а в червоних зонах ПЛР тест кожні 15 діб!
показати весь коментар
18.09.2020 10:28 Відповісти
ось для всезнайки цитата із вікі:
Епіде́мія (від грец. επί - «серед» і грец. δεμος - «народ»; застаріле - по́шесть, мор, моровиця[1]) - тип хвороби, яка є новою для даної популяції впродовж періоду збереження імунної «пам'яті» та поширюється зі швидкістю, що значно перевищує очікувану, ґрунтуючись на попередньому досвіді (тобто, числі нових випадків за одиницю часу). Українське законодавство визначає: «епідемія - масове поширення інфекційного захворювання серед населення відповідної території за короткий проміжок часу».[2], що не відповідає світовому визначенню, яке поширює поняття епідемії на усі випадки масового ураження, в тому числі й отруєння.
На ********* етапі Україна віднесена до групи країн з епідемією туберкульозу. Щороку в Україні виявляють понад 37 тисяч хворих на туберкульоз, понад 10 тисяч осіб помирають від цієї хвороби, стільки ж стає інвалідами[5].

А тепер розумнику зрівняй смертність від ковіду та туберкульозу і розкажи нам: як боротися проти всіх цих напастей. Особливо зверни увагу на триста тисяч смертей від серцево-судинних заворювань. Ото таки епідемія. А твій всраний ковід - розпіарений зеленою командою зовсім не найбільший чинник смертності українців.
показати весь коментар
18.09.2020 12:05 Відповісти
Как живется дебилом ?
Страхи лечить нужно, а не распространять !
ОБРАТИСЬ К ВРАЧУ !
показати весь коментар
18.09.2020 15:24 Відповісти
В случае отсутствия симптомов коронавируса после самоизоляции школьники не должны делать ПЦР-тест и могут продолжать обучение, - Степанов - Цензор.НЕТ 218
показати весь коментар
18.09.2020 09:25 Відповісти
Директор монетного двора опять видосики нам шлёт замисть реальной борьбы с ковидом. Козлина, где 300 млн евро, что ЕС выделил Украине на борьбу с этой заразой?
показати весь коментар
18.09.2020 09:26 Відповісти
Нужно ли бене и остальной погани делать тест на ПЦП в случае, если в сегодня в Делавере будет проходить суд в открытом режиме по иску Привата?
показати весь коментар
18.09.2020 09:26 Відповісти
..*Написники * хай поодягають .
показати весь коментар
18.09.2020 09:27 Відповісти
а шо такое?! бессимптомные уже закончились все?
показати весь коментар
18.09.2020 09:30 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3220015/u_razi_vidsutnosti_symptomiv_koronavirusu_pislya_samoizolyatsiyi_shkolyari_ne_povynni_robyty_plrtest ПЕРЕКЛАДАЮ.

ТЕстів не вистачає навіть для всіх з симптомами..
Все бабло на КОВІД розтрачено через "дорожній фонд"*

* нслідки цього факту сумні і суто фінансові..
Україна розтратила КОВІД фонд НЕ ЗА МЕТОЮ призначення.
"дивітьсhttps://www.youtube.com/watch?v=xAbou73Cj68&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB я інтерв"ю Богдана Гордону )

тобто наї..ала МВФ.
У наслідку МВФ припинить співпрацю.
показати весь коментар
18.09.2020 09:42 Відповісти
герой,однако...
побольше би таких !!!

/Ваш Ковид
показати весь коментар
18.09.2020 13:02 Відповісти
Это бессимптомные суслики котрых никто не видит широкое поле для манипуляций хватай любого здорового и не надо выискивать больных. Статистика все стерпит. И все это за наш счет.
показати весь коментар
18.09.2020 10:17 Відповісти
Конечно не должны, иначе не хватит тестов министрам и депутатам.
показати весь коментар
19.09.2020 05:24 Відповісти
 
 