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У разі відсутності симптомів коронавірусу після самоізоляції школярі не повинні робити ПЛР-тест і можуть продовжувати навчання, - Степанов
Після 14-денної самоізоляції і в разі відсутності симптомів COVID-19 діти можуть повертатися в школу без здавання ПЛР-тесту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
"Будь-яка людина, що була на самоізоляції, в тому числі і діти, після завершення самоізоляції, якщо у неї немає симптомів коронавірусної хвороби вона не має робити ПЛР-тест. Якщо діти пішли на самоізоляцію, закінчилися 14 днів і у дитини немає симптомів COVID-19, вона не повинна робити ПЛР-тест, вона просто завершує самоізоляцію і повертається до навчання", - пояснив міністр охорони здоров'я.
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Епіде́мія (від грец. επί - «серед» і грец. δεμος - «народ»; застаріле - по́шесть, мор, моровиця[1]) - тип хвороби, яка є новою для даної популяції впродовж періоду збереження імунної «пам'яті» та поширюється зі швидкістю, що значно перевищує очікувану, ґрунтуючись на попередньому досвіді (тобто, числі нових випадків за одиницю часу). Українське законодавство визначає: «епідемія - масове поширення інфекційного захворювання серед населення відповідної території за короткий проміжок часу».[2], що не відповідає світовому визначенню, яке поширює поняття епідемії на усі випадки масового ураження, в тому числі й отруєння.
На ********* етапі Україна віднесена до групи країн з епідемією туберкульозу. Щороку в Україні виявляють понад 37 тисяч хворих на туберкульоз, понад 10 тисяч осіб помирають від цієї хвороби, стільки ж стає інвалідами[5].
А тепер розумнику зрівняй смертність від ковіду та туберкульозу і розкажи нам: як боротися проти всіх цих напастей. Особливо зверни увагу на триста тисяч смертей від серцево-судинних заворювань. Ото таки епідемія. А твій всраний ковід - розпіарений зеленою командою зовсім не найбільший чинник смертності українців.
Страхи лечить нужно, а не распространять !
ОБРАТИСЬ К ВРАЧУ !
ТЕстів не вистачає навіть для всіх з симптомами..
Все бабло на КОВІД розтрачено через "дорожній фонд"*
* нслідки цього факту сумні і суто фінансові..
Україна розтратила КОВІД фонд НЕ ЗА МЕТОЮ призначення.
"дивітьсhttps://www.youtube.com/watch?v=xAbou73Cj68&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB я інтерв"ю Богдана Гордону )
тобто наї..ала МВФ.
У наслідку МВФ припинить співпрацю.
побольше би таких !!!
/Ваш Ковид