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Новини Революція в Білорусі
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Лінкявічюс відреагував на заяву Лукашенка про перекидання армії до кордонів: Це реакція неадекватної людини

Лінкявічюс відреагував на заяву Лукашенка про перекидання армії до кордонів: Це реакція неадекватної людини

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс стурбований заявами "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу Білорусі, про закриття і посилення охорони на кордоні на західному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у п'ятницю вранці телеканалу LRT.

"Такі заяви були і раніше - про переорієнтацію вантажів в інші порти, потім прозвучала обмовка, що якщо Росія запропонує схожі умови тощо. Вважаю, що зараз теж потрібно почекати, що це означає, чи означає це закриття кордонів для вантажів, для людей, або ще щось", - сказав міністр.

Він попередив, що в ситуації, коли економіка сусідньої країни перебуває "на межі банкрутства", всі подібні кроки повинні робитися зважено і відповідально, щоб не завдати шкоди їм самим.

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У Лінкявічюса викликають тривогу заяви про перекидання армії до кордонів.

"Були заяви, що пів армії кинуто на охорону кордонів з Заходом, здається, що звідси хтось погрожує, хтось збирається нападати. Це реакція на ситуацію неадекватної людини", - зазначив міністр.

Глава МВС Литви Рита Тамашунене заявила, що не має інформації про ймовірні  обмеження на кордоні Білорусі та Литви.

"Нині, на цей момент жоден командувач застави, жоден генерал не отримали інформацію, що змінилося щось між прикордонними пунктами Литви і Білорусі, але заяву Олександра Лукашенка ми чули й уповноваженому від нашої Служби з охорони держкордону доручено з'ясувати, які дії плануються", - заявила BNS міністр напередодні ввечері.

Вона повідомила, що поки транспорт перетинає кордон без перешкод.

Зі свого боку глава служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаевас повідомив BNS в п'ятницю вранці, що рух через кордон з Білоруссю відбувається в звичайному режимі.

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"Ясності у нас поки немає - складно було б очікувати, що вночі ми отримаємо якесь офіційне повідомлення від наших білоруських колег, проте ситуація на держкордоні за ніч не змінилася: перетин кордону не зупинено", - заявив командувач Служби охорони держкордону (СОДК).

"Звичайно, в нічний час активність перетину кордону дещо сповільнилася, проте транспортні засоби та люди перетинають держкордон. Поки ніяких особливих змін немає", - додав він.

Любаевас повідомив, що в п'ятницю з литовської сторони будуть продовжені спроби контакту з колегами з Білорусі, щоб отримати більш детальну інформацію після заяв президента країни Лукашенка про закриття Білоруссю кордонів із Заходом, в першу чергу з Литвою і Польщею.

За словами командувача СОДК, ні прикордонники сусідньої Польщі, ні керівники прикордонної Білорусі регіонального рівня ніякої інформації про новий режим на кордоні в четвер увечері не отримали.

Тим часом, президент Литовської національної асоціації автоперевізників Linava Ромас Аустінскас заявив, що співробітники прикордонної служби Білорусі ось уже пару днів ретельно перевіряють автомобілі, які перетинають кордон з Литвою, просвічують вантажі рентгенівським апаратом.

"Рентген на кордоні є вже давно, але перевіряли ним рідко (...), а зараз майже всі машини, що проїжджають. За годину не більше десяти машин тільки перевіряють", - сказав глава асоціації Linava.

Аустінскас стверджує, що транспортники не отримали ніяких сигналів про якісь зміни на кордоні. Рух через кордон зараз сильно сповільнився, але не зупинився.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні заявив про направлення "половини армії" на посилення охорони кордону на західному напрямку.

"Ми змушені відвести війська з вулиць. Як я вже говорив – пів армії поставити під рушницю, і закрити державний кордон із Заходом, насамперед з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братньою Україною", - сказав Лукашенко в четвер на жіночому форумі.

Автор: 

армія (3772) Білорусь (7937) Литва (2410) Лукашенко Олександр (2655) Лінкявічюс Лінас (182)


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Топ коментарі
+10
Бульбофюрер еще и не такое пойдет что бы сохранить власть...
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18.09.2020 09:46
+4
Половину армии "снял"с улиц... А что,собственно говоря,армия делает на улицах городов РБ,почему воинские подразделения не находятся в местах своих постоянных дислокаций?Боишься,лукавый,ссыш! Собственный народ врагом своим заклятым считаешь,слякоть паршивая и трусливая.Армией задницу свою паскудную прикрываешь.Смотри,падла,чтобы эта же армия не наддала тебе,сволочи,пинка под нее,любимую.
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18.09.2020 11:02
+3
старческий маразм + страх потерять власть + страх быть оттянутым от кормушки - всегда ведут к беде..... Такое происходило со всеми нашими президентами к сожалению...
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18.09.2020 09:51
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Бульбофюрер еще и не такое пойдет что бы сохранить власть...
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18.09.2020 09:46 Відповісти
Потрібно збільшувати граничну чисельність ЗСУ до 600 тис. військовослужбовців і формувати нові бригади на Західній Україні, для ведення війни з путіним на території Білорусі.
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18.09.2020 10:26 Відповісти
Не переживай. Як би не сталося, що Лукашенко ініціативу проявить...
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18.09.2020 10:58 Відповісти
Якщо Лукашенко приєднається до путіна в війні проти України, ми все одно будемо змушені збільшувати чисельність ЗСУ до 600 тис. осіб. Тому краще працювати на випередження, це зекономить час, гроші і людські життя!
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18.09.2020 11:00 Відповісти
Що таке мобрезерв знаєте ?
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18.09.2020 11:08 Відповісти
старческий маразм + страх потерять власть + страх быть оттянутым от кормушки - всегда ведут к беде..... Такое происходило со всеми нашими президентами к сожалению...
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18.09.2020 09:51 Відповісти
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс озабочен
Глава МВД Литвы Рита Тамашунене заявила
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18.09.2020 09:59 Відповісти
Боярский рос не на боярке, . Со стекломоем не дружил, . Артистом был довольно ярким. . Вакциной врач его сразил. https://uploads.disquscdn.com/images/478e8d4adb98970fa720537fa53b6cd800168f696b14ed4e6e3e3920b8094eb6.png https://uploads.disquscdn.com/images/03a2aba5f3bff62341d689af07780bc1bbde9c87b2926c91e1d6ca618b40a72c.jpg

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18.09.2020 10:00 Відповісти
Jesli na furi,tak segodnaia nas premjer skazal,budet togda anologicni otvet i Polsi takze.No poka vsio kak bylo
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18.09.2020 13:16 Відповісти
ну оце все шо він може . козел
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18.09.2020 10:17 Відповісти
А чому б і ні стопами Сталіна, типа нападе Лукашенко а фюрер Путін влізе в Прибалктику як миротворець і влізе років на 60, Захід включить задній привод і буде стурбований, які і США будуть теж стурбована і потирати долоні бо РФ знищить і себе і конкурнтний для США Захід. Тобто, ми зараз стоїмо на границі грандіозного шухера.
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18.09.2020 10:23 Відповісти
Vriatli tak budet.Tut mnogo armiji uze zdes v tom cysle amerikansi Daze Patriot sistemami pribyli zdes,tanki Abrams,Leopard i drugoje ja daze necytaju.Ne tak vsio prosto napast tut uze mocnaja armija sobralas po nemnozku
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18.09.2020 10:42 Відповісти
Ніхто не вірив, що Гітлер окупує найозброєнішу армію Чехословиччини, що окупує Францію, яка теж мала добру армію, туж таки Польщу у якої було купа договорів. А як бачимо це сталось. Тут переможе той у кого є рішучість еліт захищати рідну землю ризикуючі власним життям, а коли вам день і ніч триндять медіа, мовляв територія це не головне, а головне економіка і глобалізація, мовляв є контрактна армія вона буде віддавати життя за вас, а вам не потрібно навіть злазити з диванів, а потрібно працювати в нормальному режимі в офісі, і зброї вам не дадуть, то буде все як сталось з Кримом. Замість того щоб командири відрили окопи і ціною життя захистили свої військові частини і зброю , вони її тупо відали ворогу, тому що вже були морально деморалізовані русскім міром, вони смотрєлі в глаза і пєрєсталі стрелять, а еліти вкакались за свою власніть в РФ. І тепер тим елітам на 1,5 мільйони біженців начхати. Вони як блок Лехайн їздять до Москви за методичками, Медведчук гріє пузо в окупованому Криму, а Кравчук воду мріє відати окупантам. Зелені навіть вичеркнули стартегічний канал з таких що не підлягає приватизації. Тобто Україна отримала і ганьбу і війну. А винуватих немає.
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18.09.2020 12:07 Відповісти
Tak nasi konecno budet vojevat,tem boleje u nix opyt bojevux deistviji afganistane ili Irake,tak skazat imejut opit vojni,eto profesionalnaja armija xoroso podgotovlena i xoroso voruzena .U nas po zakonu soldat neimejet pravo nevojevat ili zdatsia v plen,nikto emu eto nemozet prikazat nevojevat daze prezident.Amerikansi te sto zdes ili nemci toze budut vojevat daze nesomnevajtes oni dlia etogo i zdes u nas.Uvidem konecno no tut soldat i texniki novejsej jest ocen mnogo.Texnika vojne toze mnogo sto znacyt
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18.09.2020 12:26 Відповісти
А вони союзні держави. Там купа договорів. Нема що пред*явити ...
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18.09.2020 11:00 Відповісти
Из луки скоро получиться что-то вроде денеер.
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18.09.2020 10:33 Відповісти
Если в Европе чувство глубокой озабоченности, то у постсовков должно быть "чувство глубокого удовлетворения"
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18.09.2020 10:34 Відповісти
Какая нафик у них армия.Сброд состоящий из людей в погонах,разучившихся стрелять.Совковая составляющая 100 процентов помноженная на толстопузость и неадекватность пьяниц командиров.
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18.09.2020 10:41 Відповісти
Половину армии "снял"с улиц... А что,собственно говоря,армия делает на улицах городов РБ,почему воинские подразделения не находятся в местах своих постоянных дислокаций?Боишься,лукавый,ссыш! Собственный народ врагом своим заклятым считаешь,слякоть паршивая и трусливая.Армией задницу свою паскудную прикрываешь.Смотри,падла,чтобы эта же армия не наддала тебе,сволочи,пинка под нее,любимую.
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18.09.2020 11:02 Відповісти
Лукашенко заявил, что усиливает границу с Украиной, а с Западом закрывает. Одновременно 17 стран ОБСЕ запустили "Московский механизм" по ситуации в Беларуси.
Усатый таракан фальсифицировал выборы, пытал, стрелял, выгонял из страны людей, но напасть на Беларусь хотят "бендеры" и "американофошизды".
Впрочем, кто платит, тот и заказывает музыку, а заказчик известен всему миру.
Посыпется заказчик - исчезнут и другие нанодиктаторы !
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18.09.2020 11:05 Відповісти
Згідний з тими хто вважає що Україна,( не українська влада тут усе ясно).....України повинна діяти на випередження тої ситуації яка втілюється кремлівською ордою, а власне введення військ на кордони Білорусії. Недарма хунта лукашеска будувала дороги та інфраструктури на кордоні з Україною.
А у цей час говнокомандувач згортає ракетні програми в Україні, скорочує чисельність ВСУ, зменшує асигнування армії.
Оманський зашквар це відправна крапка контрреволюції в Україні.
Зе(студент) не ДЛБ -Зе ворог (як і Янукович), який діє за нотатками ОРДИ (по суті в Україні виконує обов"язки президента засланий козачок )!!!!!!!!
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18.09.2020 11:52 Відповісти
 
 