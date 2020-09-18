Лінкявічюс відреагував на заяву Лукашенка про перекидання армії до кордонів: Це реакція неадекватної людини

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс стурбований заявами "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу Білорусі, про закриття і посилення охорони на кордоні на західному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у п'ятницю вранці телеканалу LRT.

"Такі заяви були і раніше - про переорієнтацію вантажів в інші порти, потім прозвучала обмовка, що якщо Росія запропонує схожі умови тощо. Вважаю, що зараз теж потрібно почекати, що це означає, чи означає це закриття кордонів для вантажів, для людей, або ще щось", - сказав міністр.

Він попередив, що в ситуації, коли економіка сусідньої країни перебуває "на межі банкрутства", всі подібні кроки повинні робитися зважено і відповідально, щоб не завдати шкоди їм самим.

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У Лінкявічюса викликають тривогу заяви про перекидання армії до кордонів.

"Були заяви, що пів армії кинуто на охорону кордонів з Заходом, здається, що звідси хтось погрожує, хтось збирається нападати. Це реакція на ситуацію неадекватної людини", - зазначив міністр.

Глава МВС Литви Рита Тамашунене заявила, що не має інформації про ймовірні обмеження на кордоні Білорусі та Литви.

"Нині, на цей момент жоден командувач застави, жоден генерал не отримали інформацію, що змінилося щось між прикордонними пунктами Литви і Білорусі, але заяву Олександра Лукашенка ми чули й уповноваженому від нашої Служби з охорони держкордону доручено з'ясувати, які дії плануються", - заявила BNS міністр напередодні ввечері.

Вона повідомила, що поки транспорт перетинає кордон без перешкод.

Зі свого боку глава служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаевас повідомив BNS в п'ятницю вранці, що рух через кордон з Білоруссю відбувається в звичайному режимі.

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"Ясності у нас поки немає - складно було б очікувати, що вночі ми отримаємо якесь офіційне повідомлення від наших білоруських колег, проте ситуація на держкордоні за ніч не змінилася: перетин кордону не зупинено", - заявив командувач Служби охорони держкордону (СОДК).

"Звичайно, в нічний час активність перетину кордону дещо сповільнилася, проте транспортні засоби та люди перетинають держкордон. Поки ніяких особливих змін немає", - додав він.

Любаевас повідомив, що в п'ятницю з литовської сторони будуть продовжені спроби контакту з колегами з Білорусі, щоб отримати більш детальну інформацію після заяв президента країни Лукашенка про закриття Білоруссю кордонів із Заходом, в першу чергу з Литвою і Польщею.

За словами командувача СОДК, ні прикордонники сусідньої Польщі, ні керівники прикордонної Білорусі регіонального рівня ніякої інформації про новий режим на кордоні в четвер увечері не отримали.

Тим часом, президент Литовської національної асоціації автоперевізників Linava Ромас Аустінскас заявив, що співробітники прикордонної служби Білорусі ось уже пару днів ретельно перевіряють автомобілі, які перетинають кордон з Литвою, просвічують вантажі рентгенівським апаратом.

"Рентген на кордоні є вже давно, але перевіряли ним рідко (...), а зараз майже всі машини, що проїжджають. За годину не більше десяти машин тільки перевіряють", - сказав глава асоціації Linava.

Аустінскас стверджує, що транспортники не отримали ніяких сигналів про якісь зміни на кордоні. Рух через кордон зараз сильно сповільнився, але не зупинився.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні заявив про направлення "половини армії" на посилення охорони кордону на західному напрямку.

"Ми змушені відвести війська з вулиць. Як я вже говорив – пів армії поставити під рушницю, і закрити державний кордон із Заходом, насамперед з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон, на превеликий жаль, з нашою братньою Україною", - сказав Лукашенко в четвер на жіночому форумі.