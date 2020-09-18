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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 349, Одещина - 322 і Тернопільщина - 311

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 349, Одещина - 322 і Тернопільщина - 311

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській, Одеській та Тернопільській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 18 вересня в Харківській області на коронавірус захворіли 349 осіб, що є найбільшою кількістю хворих не тільки в області, а й в усій Україні.

Загальна кількість інфікованих становить 14 264 особи.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 291 особа, за минулу добу - 4. Від початку епідемії одужали 4102 пацієнти.

Станом на 18 вересня кількість активних хворих на Харківщині становить 9871 особа.

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Одеська і Тернопільська області.

Читайте: За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68

Так, на Одещині добовий приріст хворих на коронавірус становить 322 особи. Загальна кількість інфікованих - 10 924. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 158 осіб, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужали 2424 пацієнти. Кількість активних хворих на Одещині - 8342.

На Тернопільщині на коронавірус захворіли 311 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 10 705 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 128 осіб, за минулу добу - 6. Від початку епідемії одужали 4663 пацієнти. Кількість активних хворих на Тернопільщині становить 5914 осіб.

Автор: 

карантин (18172) Одеська область (3233) статистика (2247) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (591)


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Нада больше дней города и больше празников всяко разных, ведь как пели отпетые мошенки: "всяка разна эта низаразна "
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18.09.2020 10:05 Відповісти
Ключ до подолання епідемії коронавірусу це збільшення кількості ПЛР тестів та обов'язкове тестування всіх українців, кожні 15-30 діб! Потрібно ввести особливий правовий режим Воєнного стану, ввести обов'язкову медичну сертифікацію здоров'я всіх хто виходить в громадський простір або працює в громадському просторі і це зупинить епідемію. В транспорт і на роботу будуть пускати тільки тих хто має діючий медичний сертифікат здоров'я про відсутність коронавірусу. А для цього потрібно будувати не 100 нових стадіонів, а 500 нових лабораторій, щоб в кожному місті та райцентрі була лабораторія яка може масово робити ПЛР тести на коронавірус і кожні 15-30 діб кожен громадянин який перебуває в громадському просторі має здавати повторний ПЛР тест! Медична сертифікація від рівня епідеміологічної небезпеки може мати диференціацію, в зелених зонах один ПЛР тест на 3 місяці, а в червоних зонах ПЛР тест кожні 15 діб!
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18.09.2020 10:23 Відповісти
Ключ до подолання епідемії коронавірусу це збільшення кількості ПЛР тестів та обов'язкове тестування всіх українців, кожні 15-30 діб! Потрібно ввести особливий правовий режим Воєнного стану, ДУРНЯ..
ТОМУ ЩО.
немає сил та коштів вести "правовий режим воєнного стану"..
і змісту особливого вже немає...
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18.09.2020 13:00 Відповісти
А на днях еще попы паству будут собирать на чествование Рождества Пресвятой Богородицы и Воздвижения. Как же без этого? Свечки, пожертвования,-это святое!
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18.09.2020 10:28 Відповісти
Гепа свою награду, как колаборант ковида, уже получил...
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18.09.2020 10:16 Відповісти
то скорее всего смахивает на пиар, как у бабы Юли
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18.09.2020 10:32 Відповісти
 
 