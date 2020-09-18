COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 349, Одещина - 322 і Тернопільщина - 311
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській, Одеській та Тернопільській областях.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Станом на ранок 18 вересня в Харківській області на коронавірус захворіли 349 осіб, що є найбільшою кількістю хворих не тільки в області, а й в усій Україні.
Загальна кількість інфікованих становить 14 264 особи.
Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 291 особа, за минулу добу - 4. Від початку епідемії одужали 4102 пацієнти.
Станом на 18 вересня кількість активних хворих на Харківщині становить 9871 особа.
До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Одеська і Тернопільська області.
Так, на Одещині добовий приріст хворих на коронавірус становить 322 особи. Загальна кількість інфікованих - 10 924. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 158 осіб, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужали 2424 пацієнти. Кількість активних хворих на Одещині - 8342.
На Тернопільщині на коронавірус захворіли 311 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 10 705 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 128 осіб, за минулу добу - 6. Від початку епідемії одужали 4663 пацієнти. Кількість активних хворих на Тернопільщині становить 5914 осіб.
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Ключ до подолання епідемії коронавірусу це збільшення кількості ПЛР тестів та обов'язкове тестування всіх українців, кожні 15-30 діб! Потрібно ввести особливий правовий режим Воєнного стану,ДУРНЯ..
ТОМУ ЩО.
немає сил та коштів вести "правовий режим воєнного стану"..
і змісту особливого вже немає...