COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Харківщина - 349, Одещина - 322 і Тернопільщина - 311

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Харківській, Одеській та Тернопільській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 18 вересня в Харківській області на коронавірус захворіли 349 осіб, що є найбільшою кількістю хворих не тільки в області, а й в усій Україні.

Загальна кількість інфікованих становить 14 264 особи.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 291 особа, за минулу добу - 4. Від початку епідемії одужали 4102 пацієнти.

Станом на 18 вересня кількість активних хворих на Харківщині становить 9871 особа.

До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Одеська і Тернопільська області.

Читайте: За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68

Так, на Одещині добовий приріст хворих на коронавірус становить 322 особи. Загальна кількість інфікованих - 10 924. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 158 осіб, за минулу добу - 3. Від початку епідемії одужали 2424 пацієнти. Кількість активних хворих на Одещині - 8342.

На Тернопільщині на коронавірус захворіли 311 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 10 705 осіб. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 128 осіб, за минулу добу - 6. Від початку епідемії одужали 4663 пацієнти. Кількість активних хворих на Тернопільщині становить 5914 осіб.