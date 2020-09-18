Київ і 18 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину. У восьми регіонах лікарні заповнені на понад 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 18 вересня Київ і 18 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок в лікарнях першої хвилі пацієнтами зі підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Київській, Луганській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Волинській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

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