Київ і 18 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину. У восьми регіонах лікарні заповнені на понад 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 18 вересня Київ і 18 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Завантаженість ліжок в лікарнях першої хвилі пацієнтами зі підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Київській, Луганській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Волинській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
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Після відповіді на ці два питання буде видно реальну картину захворювання. Без цього ваші твердження ні про що.
Хоча я вже зарікався із тролями спілкуватись, проте тобі от написав.
Та й Петро не при владі ось вже півтора роки, а він тобі й досі у штанці гадить)))
А щодо закриття лікарень - https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8E-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE/a-53437780 ось матеріал . Якби не зупинили реформу супрунши закрилося б більше ніж 300 провільних лікарень.
Де ви?