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Україна запросила Литву і Польщу до співпраці в межах платформи з деокупації Криму

Україна запросила Литву і Польщу до співпраці в межах платформи з деокупації Криму

Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви зустрінуться в Києві в межах формату Люблінського трикутника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

17 вересня відбулася перша зустріч (у форматі відеоконференції) національних координаторів Люблінського трикутника, створеного міністрами закордонних справ України, Польщі і Литви у липні цього року. Координаторами цього тристороннього механізму співробітництва визначені заступники глав зовнішньополітичних відомств Василь Боднар (Україна), Марцін Пшидач (Польща) і Далюс Чекуоліс (Литва).

Як повідомили у відомстві, сторони обговорили підготовку наступної зустрічі глав МЗС Люблінського трикутника, яка за ініціативою міністра Дмитра Кулеби має відбутися в Києві.

"Національні координатори визначили основні напрями діяльності Люблінського трикутника та погодилися забезпечувати сталу взаємодію формату на різних робочих рівнях. У ході зустрічі узгодили основні принципи діяльності Люблінського трикутника та окреслили плани взаємодії на найближчу перспективу.

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Одним із основних завдань має стати координація дій трьох держав з ефективної протидії актуальним викликам і загрозам нашій спільній безпеці. Серед пріоритетних тем у співпраці - спільна протидія гібридним загрозам з боку Росії, зокрема у боротьбі з дезінформацією. Окремо зазначили важливість збереження тісної співпраці у межах міжнародних організацій", - сказано в повідомленні.

"Нас об’єднують не лише спільні цінності та інтереси, але і спільна відповідальність за майбутнє наших країн і регіону, в якому ми живемо і який протягом останніх років перебуває в центрі подій глобальної політики", - зазначив Василь Боднар.

Заступники міністрів домовилися також розпочати тристоронні тематичні консультації на рівні директорів департаментів МЗС трьох країн.

Важливу увагу консультацій координатори приділили ситуації в Білорусі та деяких інших країнах регіону.

Зазначається, що Боднар висловив вдячність партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та підтримку у протидії російській агресії. Він також поінформував своїх колег про основні цілі Кримської платформи та запросив Польщу і Литву до активної співпраці в рамках платформи, метою якої є деокупація Криму.

Автор: 

Боднар Василь (152) Крим (14170) Литва (2410) МЗС (4138) Польща (8523) Люблінський трикутник (23)


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Для того щоб Литва і Польща допомагали Україні звільнити Крим, Україна має приєднатись до санкцій проти Лукашенка!
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18.09.2020 10:28 Відповісти
Все это бла-бла-бла не имеет смысл без конкретных дел. И пусть возьмут к себе Пенчука еще. Такой охринительный ялтинский стратег и филантроп пропадает...
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18.09.2020 10:29 Відповісти
В любом случае, даже если эта встреча имеет символический смысл, это все равно правильное и актуальное мероприятие. Интересно в случае освобождения Крыма, Польша и Литва готовы применить силы украино-литовско-польской бригады. А то она засиделась на полигонах
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18.09.2020 10:51 Відповісти
И Крым, и Донбасс - эти вопросы можно разрешить только путем жёстких санкций против мордора. Не адресные, как сейчас, а санкции против государства. Рейган, который первым открыто назвал в 83-м СССР "империей зла", подсказал бы, как это делается, всего 5 лет хватило
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18.09.2020 10:52 Відповісти
Это дейсвие на будущее создание Балто-Черноморской косы. А пока эти потуги на растоянии от линии соприкосновения так и останутся добрыми намерениями. Вся эта Могучая кучка должна помагать НАТО с полётами Б 52 и прочими действиями упреждающими лаптей на опрометчивые действия. Потому как последние облёты Б 52 - это серьёзная заявка на действия в этом регионе, и потому всем остальным слабонервным там крутиться под ногами нехрен.
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18.09.2020 12:47 Відповісти
 
 