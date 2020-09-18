Україна запросила Литву і Польщу до співпраці в межах платформи з деокупації Криму

Міністри закордонних справ України, Польщі та Литви зустрінуться в Києві в межах формату Люблінського трикутника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

17 вересня відбулася перша зустріч (у форматі відеоконференції) національних координаторів Люблінського трикутника, створеного міністрами закордонних справ України, Польщі і Литви у липні цього року. Координаторами цього тристороннього механізму співробітництва визначені заступники глав зовнішньополітичних відомств Василь Боднар (Україна), Марцін Пшидач (Польща) і Далюс Чекуоліс (Литва).

Як повідомили у відомстві, сторони обговорили підготовку наступної зустрічі глав МЗС Люблінського трикутника, яка за ініціативою міністра Дмитра Кулеби має відбутися в Києві.

"Національні координатори визначили основні напрями діяльності Люблінського трикутника та погодилися забезпечувати сталу взаємодію формату на різних робочих рівнях. У ході зустрічі узгодили основні принципи діяльності Люблінського трикутника та окреслили плани взаємодії на найближчу перспективу.

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Одним із основних завдань має стати координація дій трьох держав з ефективної протидії актуальним викликам і загрозам нашій спільній безпеці. Серед пріоритетних тем у співпраці - спільна протидія гібридним загрозам з боку Росії, зокрема у боротьбі з дезінформацією. Окремо зазначили важливість збереження тісної співпраці у межах міжнародних організацій", - сказано в повідомленні.

"Нас об’єднують не лише спільні цінності та інтереси, але і спільна відповідальність за майбутнє наших країн і регіону, в якому ми живемо і який протягом останніх років перебуває в центрі подій глобальної політики", - зазначив Василь Боднар.

Заступники міністрів домовилися також розпочати тристоронні тематичні консультації на рівні директорів департаментів МЗС трьох країн.

Важливу увагу консультацій координатори приділили ситуації в Білорусі та деяких інших країнах регіону.

Зазначається, що Боднар висловив вдячність партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України та підтримку у протидії російській агресії. Він також поінформував своїх колег про основні цілі Кримської платформи та запросив Польщу і Литву до активної співпраці в рамках платформи, метою якої є деокупація Криму.