За добу в Києві 291 випадок COVID-19, серед захворілих чотириденне немовля, померло 8 осіб, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 18 740.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили 291 хворого на коронавірус. Вісім людей померли. Всього коронавірус забрав життя 304 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 18 740", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 151 жінка віком від 18 до 89 років, 119 чоловіків віком від 18 до 91 року, а також 10 дівчаток від 3 місяців до 17 років і 11 хлопчиків від 4 днів до 17 років. Захворіли також 9 медиків.

У лікарні столиці потрапили 57 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Видужала за минулу добу 141 особа. Всього коронавірус побороли 5742 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 61, у Дніпровському районі - 40, а також 39 випадків в Дарницькому районі.