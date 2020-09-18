"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає"
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на спільну заяву ЄС і США з приводу призначення конкурсної комісії Спеціальної антикорупційної прокуратури.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Арахамія сказав перед початком засідання Верховної Ради.
"Як я з самого початку і припускав, їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає. Тому почекаймо, кого вибере ця комісія разом з міжнародниками, які в достатній кількості є в цій комісії, і тоді будемо з вами разом визначатися, чи була це "зрада", чи перемога", - сказав нардеп.
За його словами, єдина вимога західних партнерів, прописана в документах - це збереження незалежності антикорупційної інфраструктури.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Посольства США та Євросоюзу виступили зі спільною заявою, що від результатів конкурсу нового глави САП залежить підтримка України.
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Пятеро из семи - его люди. И те же, которых забраковали в июле.
Потом поздно будет что-либо смотреть
Поздно будет пить Боржоми..
а выбирать будут те, кому таёжный союз ближе.
И это реальная оценка визита Зеленского".
PS. Er ist ein echter Komiker - Він справжній комік. (переклад з нім.).
США хреново контролируют собственные назначения и расходы.
Чего стоит только поддержка кацапской агентуры в лице Йованович, Лещенко, наема и разной соросятины, которые сунули свой нос во все назначения в Украине.
А финансирование радио свобода, директором которой является выпускник МГИМО и бывший корреспондент газеты Правда.
Если процесс будут контролировать несколько ястребов-республиканцев - можно только поприветствовать.
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ЭТО ПИСЕЦ ! ..
Предположительный ты наш. Зришь как в воду. Или перд...шь? Вещун- предсказатель.
Але нам цікаво, чим керувались депутати, які представляють Київ, Одесу, Харків, західні та центральні області, мешканці яких сповна відчули зручності безвізу. Нам дуже хочеться, щоб виборці плювали під ноги цим депутатам. Хочемо, щоб кожен з них дуже пошкодував про те, що натиснув/натиснула кнопку За...Перевірити як голосував ваш нардеп можна за https://www.serpom.org.ua/fuckups/zrobyly-krok-do-skasuvannya-bezvizu-ta-spivpratsi-z-mvf/ лінком . Там же можна пожертвувати на покарання кожного, хто зазіхнув на безвіз.
https://www.facebook.com/antac.ua/posts/3220804038018364 Центр Протидії Корупції