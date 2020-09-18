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"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на спільну заяву ЄС і США з приводу призначення конкурсної комісії Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Арахамія сказав перед початком засідання Верховної Ради.

"Як я з самого початку і припускав, їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає. Тому почекаймо, кого вибере ця комісія разом з міжнародниками, які в достатній кількості є в цій комісії, і тоді будемо з вами разом визначатися, чи була це "зрада", чи перемога", - сказав нардеп.

За його словами, єдина вимога західних партнерів, прописана в документах - це збереження незалежності антикорупційної інфраструктури.

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Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Посольства США та Євросоюзу виступили зі спільною заявою, що від результатів конкурсу нового глави САП залежить підтримка України.

Автор: 

Комісія (83) США (22979) Євросоюз (13434) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+50
Если упыри будут выбирать - то выберут упыря. Именно так это и работает.
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18.09.2020 10:55
+49
заберите у этого идиота микрофон
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18.09.2020 10:55
+43
"Слуга народа" Арахамия о реакции ЕС и США на конкурсную комиссию САП: "Их волнует кто будет главой САП, а не кто его избирает" - Цензор.НЕТ 851
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18.09.2020 10:57
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заберите у этого идиота микрофон
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18.09.2020 10:55 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия о реакции ЕС и США на конкурсную комиссию САП: "Их волнует кто будет главой САП, а не кто его избирает" - Цензор.НЕТ 851
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18.09.2020 10:57 Відповісти
Он любит только хачапури...
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18.09.2020 11:54 Відповісти
Судя по всему он любит ягель.
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18.09.2020 12:03 Відповісти
Знаменитые сочинские хачапури с ягелем на лопате?
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18.09.2020 12:11 Відповісти
И грузинское вино то же.Причем вино любит больше.К то муже очень,очень много вина.
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18.09.2020 12:52 Відповісти
Та навколо всі п....си, і лише ти д'Артаньян.
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18.09.2020 10:55 Відповісти
Если упыри будут выбирать - то выберут упыря. Именно так это и работает.
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18.09.2020 10:55 Відповісти
их волнует что к власти пришли идиоты ,такие как Арахмания
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18.09.2020 10:56 Відповісти
ой,дурак !!!!
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18.09.2020 11:04 Відповісти
Прально. Когда вас будут вешать ЕС не будет волновать кто что там визжат он даже не будет выражать озабоченость... Ну может самую малость для приличия)))
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18.09.2020 10:56 Відповісти
Отправить бы это испражнение назад в Грузию ,предварительно лишив гражданства . Брешет и брешет, хуже зебилов, ей богу
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18.09.2020 10:56 Відповісти
когда? конкретнее.
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18.09.2020 11:22 Відповісти
В абхазский заповедник.
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18.09.2020 11:27 Відповісти
Вполне возможно, что он жертва совкового эксперимента по скрещиванию шимпанзе с человеком в Абхазии
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18.09.2020 11:54 Відповісти
Да, кэп!
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18.09.2020 10:57 Відповісти
араха & мия. вопрос - а вы кого то нормального вообще то выбрали из вашей шоблы?
Дайте фамилию и биографию
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18.09.2020 10:57 Відповісти
Давайте виберемо не компетентних і політично ангажованих і подивимося що з цього вийде. ноу хау від влади зелених.
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18.09.2020 10:58 Відповісти
Идиотина, их волнует незаангажованость претендента, потому как знают, на что ваше зелёное кодло способно
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18.09.2020 10:58 Відповісти
Господи, какой идиот... OMG
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18.09.2020 10:59 Відповісти
Эффект Даннинга-Крюгера - зебилы не в состоянии понять, что идиот Арахамия своим тупняком дискредитирует зеленую идею=)))
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18.09.2020 11:02 Відповісти
Полностью с вами согласен,только никакой зеленой идеи нет и не было в помине ,даже за три месяца до выборов ...
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18.09.2020 11:57 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає" - Цензор.НЕТ 8109"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає" - Цензор.НЕТ 4166
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18.09.2020 11:02 Відповісти
А що може обрати зелена пліснява , лише таку саме плісняву !!)))
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18.09.2020 11:02 Відповісти
Чертей Ермака. Там абсолютно без вариантов.

Пятеро из семи - его люди. И те же, которых забраковали в июле.
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18.09.2020 11:19 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає" - Цензор.НЕТ 3806
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18.09.2020 11:04 Відповісти
Точно. Давайте сдадимся, а потом будем смотреть: сдались мы или нет?
Потом поздно будет что-либо смотреть
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18.09.2020 11:04 Відповісти
подконтрольная зеле комиссия изберет подконтрольного зеле кандидата, иначе быть не может
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18.09.2020 11:05 Відповісти
Внезапно да.
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18.09.2020 11:19 Відповісти
и тогда будем с вами вместе определяться

Поздно будет пить Боржоми..
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18.09.2020 11:06 Відповісти
Какая им разница? Мы типо независимы
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18.09.2020 11:09 Відповісти
Та звісно ж, "какая разніца" хто обирає, ото якраз корупційні ***** Єрмака виберуть достойного, фахового і чесного голову НАБУ, ми віримо, аякже.
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18.09.2020 11:11 Відповісти
Не зеля давал безвиз и не вам его отменять. У вас вся власть чтоб действовать по закону.А вот для беззакония и безнаказанности вам для железобетонной гарантии нужно еще и НАБУ. От беспредела вас только набу и сдерживает. Все это понимают.
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18.09.2020 11:11 Відповісти
В том-то и дело что "они" прекрасно знают, что из 7 тел на конкурс 5 ручные черти Ермака.
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18.09.2020 11:17 Відповісти
давайте посмотрим что выберут - МВФ и безвиз или доллар по 100. (с) Арахамия
а выбирать будут те, кому таёжный союз ближе.
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18.09.2020 11:18 Відповісти
Зеленая чурка.
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18.09.2020 11:19 Відповісти
Поїхав Віслюк Оманський у Відень себе показати. "А когда встреча закончилась и Зеленский ушёл, то один из высокопоставленных чиновников сказал: https://antikor.com.ua/articles/408535-bereza_er_ist_ein_echter_komiker._realjnaja_otsenka_vizita_zelenskogo_v_avstriju Er ist ein echter Komiker.
И это реальная оценка визита Зеленского".


PS. Er ist ein echter Komiker - Він справжній комік. (переклад з нім.).
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18.09.2020 11:22 Відповісти
Он вообще-то предатель, но до таких тонкостей австрийцы ещё не дошли.
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18.09.2020 11:25 Відповісти
Интересно, Арахамия действительно не понимает или придуривается? "Кто выбирает" - нашим партнерам давно понятно и известно. И, как раз, это понимание и вызывает у них опасения. У них просто хватает дипломатичности (пока, хватает) не говорить открытым текстом: "Какой с дебилов может быть спрос"
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18.09.2020 11:22 Відповісти
Уроды! Делают вид, что не понимают о чём говорит Запад.
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18.09.2020 11:23 Відповісти
Почему зеленых не волнует кто будет избирать? Может им какая разница?
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18.09.2020 11:28 Відповісти
Ну, отчасти прав.
США хреново контролируют собственные назначения и расходы.
Чего стоит только поддержка кацапской агентуры в лице Йованович, Лещенко, наема и разной соросятины, которые сунули свой нос во все назначения в Украине.
А финансирование радио свобода, директором которой является выпускник МГИМО и бывший корреспондент газеты Правда.

Если процесс будут контролировать несколько ястребов-республиканцев - можно только поприветствовать.
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18.09.2020 11:29 Відповісти
Их волнует не КТО БУДЕТ ГЛАВОЙ САП . Их волнуют коррумпированные и НЕОПЫТНЫЕ ДИЛЕТАНТЫ, которые будут избирать главу САП.
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18.09.2020 11:31 Відповісти
Ибо могут выбрать таких "новых" лиц как Кравчук и Фокин на роль зиц-главы.
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18.09.2020 14:07 Відповісти
У вас не избирают, а назначают))
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18.09.2020 11:31 Відповісти
пнх,рашкотварь, я вообще за прямое временное управление (лет на 10) США и ЕС
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18.09.2020 12:01 Відповісти
Точно. Не инженер. И не человек. Свинособака однако)))
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18.09.2020 13:51 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає" - Цензор.НЕТ 6904
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18.09.2020 11:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8DeqZhmgOJo -----

- -
ЭТО ПИСЕЦ ! ..
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18.09.2020 11:38 Відповісти
Всі нації, раси - рівні. Але коли бачу зеленського, арахамію, дубинського і т.д. я стаю нацистом.
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18.09.2020 11:39 Відповісти
А я хапаюся за пістолета - ой, у мене немає пістолета...
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18.09.2020 13:14 Відповісти
Как я с самого начала и предполагал

Предположительный ты наш. Зришь как в воду. Или перд...шь? Вещун- предсказатель.
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18.09.2020 11:40 Відповісти
Дурик усы сбрей
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18.09.2020 11:45 Відповісти
Ця Ара якогось звірька нагадує..... неможу пригадати....
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18.09.2020 11:48 Відповісти
если есть волнение в ЕС И США, то только потому,что его создают "слуги рашиста в Украине"
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18.09.2020 11:48 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає" - Цензор.НЕТ 9296
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18.09.2020 11:49 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає" - Цензор.НЕТ 8821
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18.09.2020 11:50 Відповісти
зеленыі дегенерати...як можна було зібрати таке скупчення відсталих в розвитку в одному місці?
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18.09.2020 12:10 Відповісти
Дуже просто: насрати простому наріду прямо в голову.
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18.09.2020 13:57 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає" - Цензор.НЕТ 815
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18.09.2020 12:17 Відповісти
В мене одного цей недоумок викликає бажання,огріти його чимось по макітрі.
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18.09.2020 12:39 Відповісти
Можу позичити цеглину. Навіть дві
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18.09.2020 13:15 Відповісти
Не поможет, там лобовая броня 10 мм.
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18.09.2020 14:09 Відповісти
Ні, ні в одного.
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18.09.2020 13:22 Відповісти
Злодії обирають порядного. Новий жарт від 95 кварталу.
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18.09.2020 12:53 Відповісти
достойное Существо, из ваЗЕлиновского Сброда......
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18.09.2020 12:56 Відповісти
Понаехали хрен знает откуда и "керують". Мекка для проходимцев. И сколько это будет продолжаться?
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18.09.2020 13:18 Відповісти
Як там Воланд казав: "Одного беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что он - сволочь..." (с) Ну, усе ж на морді ліца написано, "і як таку сволоту у цирк пускають?" (с) Як негідники можуть обрати достойну людину? Для арахамії - можуть: їм накажуть, кого обрати.
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18.09.2020 13:19 Відповісти
Хламидия ты тупая!,они хотят контролировать все вливания до одного цента!!,что бы вы зеленре дерьмо 💩 не тырили бабло!!!
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18.09.2020 13:35 Відповісти
На відміну від зелених недотьоп, там бачать трішки наперед чим все це закінчиться.
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18.09.2020 13:53 Відповісти
Есть две такие противные Рожи , Соченский чебурек , и Ермак , кстати очень похожи и оба мечтают о кремле
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18.09.2020 14:03 Відповісти
Что есть Соченский чебурек?
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18.09.2020 15:11 Відповісти
Це так один із слуг послав українців куди подалі.
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18.09.2020 15:08 Відповісти
Арапридурок иди нах урюк продавай чмошник карликовый.
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18.09.2020 16:22 Відповісти
Зелень, краще щось постійно жуй , чим говори
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18.09.2020 17:04 Відповісти
он правда тупой или придуривается?...
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18.09.2020 20:09 Відповісти
Арахамия - подонок.
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18.09.2020 23:37 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25614601.html Покидьків треба знати в обличчя За цифрою на табло "https://ibigdan.livejournal.com/25607146.html 239 За " ховаються конкретні депутати, які зробили крок до скасування безвізуУ нас немає ілюзій щодо ригів, які мріють затягнути нас до "братніх" обіймів.

Але нам цікаво, чим керувались депутати, які представляють Київ, Одесу, Харків, західні та центральні області, мешканці яких сповна відчули зручності безвізу. Нам дуже хочеться, щоб виборці плювали під ноги цим депутатам. Хочемо, щоб кожен з них дуже пошкодував про те, що натиснув/натиснула кнопку За...Перевірити як голосував ваш нардеп можна за https://www.serpom.org.ua/fuckups/zrobyly-krok-do-skasuvannya-bezvizu-ta-spivpratsi-z-mvf/ лінком . Там же можна пожертвувати на покарання кожного, хто зазіхнув на безвіз.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/3220804038018364 Центр Протидії Корупції


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18.09.2020 23:46 Відповісти
 
 