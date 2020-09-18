"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на спільну заяву ЄС і США з приводу призначення конкурсної комісії Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Арахамія сказав перед початком засідання Верховної Ради.

"Як я з самого початку і припускав, їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає. Тому почекаймо, кого вибере ця комісія разом з міжнародниками, які в достатній кількості є в цій комісії, і тоді будемо з вами разом визначатися, чи була це "зрада", чи перемога", - сказав нардеп.

За його словами, єдина вимога західних партнерів, прописана в документах - це збереження незалежності антикорупційної інфраструктури.

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Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Посольства США та Євросоюзу виступили зі спільною заявою, що від результатів конкурсу нового глави САП залежить підтримка України.