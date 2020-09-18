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Підозр Турчинову, Пашинському та Полтораку через Крим у ДБР немає, - в. о. директора Соколов

Підозр Турчинову, Пашинському та Полтораку через Крим у ДБР немає, - в. о. директора Соколов

Державне бюро розслідувань розслідує справу про можливу здачу Криму, проте підозри колишньому т.в.о. президента Олександру Турчинову в ДБР немає.

Про це виконувач обов'язків директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов розповів Цензор.НЕТ.

Соколов прокоментував версію ДБР про причини "втрати" Криму, уточнивши, що завершено розслідування тільки щодо одного епізоду, про який наведено інформацію.

"Щодо низки інших епізодів слідство триває. Про нові підозри конкретним особам наразі ми не говоримо, тривають експертні дослідження", - зазначив в. о. директора ДБР.

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На запитання, чи висували через окупацію Криму підозри попередньому керівництву України, зокрема Турчинову, Пашинському та Полтораку, Соколов заявив, що "таких підозр немає".

Повний текст інтерв'ю з Олександром Соколовим читайте тут.

Як повідомлялося раніше, Турчинов заявив, що чинна влада з лідерами ОПЗЖ та іншими "захисниками вітчизни", на кшталт Януковича, "не придумала нічого кращого, як дістати мене, переписавши вже розслідувану справу про захоплення Криму".

Автор: 

Крим (14170) Пашинський Сергій (407) Турчинов Олександр (1136) Полторак Степан (794) ДБР (3503) Соколов Олександр (32)


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... но обязательно будут, иначе гундосый дегенерат тебя уволит
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18.09.2020 11:02 Відповісти
Сепары проводят расследование по оккупации Крыма.
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18.09.2020 11:14 Відповісти
А от чи відкрита справа проти громадянина РФ В.В. Путіна, який 20.02.2019 розпочав війну з Україною?
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18.09.2020 11:15 Відповісти
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 серпня 2008 р.
N 1092-р
Київ
Про затвердження переліку
військового майна Збройних Сил,
яке може бути відчужено

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1092-2008-%D1%80?fbclid=IwAR1pb2Obt41eZBJxV_VD77kfDfiS80VHkNIV3lhvkxJ467qv6hdGVUdcD7M
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Підозр Турчинову, Пашинському та Полтораку через Крим у ДБР немає, - в. о. директора Соколов - Цензор.НЕТ 3843
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18.09.2020 11:23 Відповісти
Приплыли.
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18.09.2020 11:25 Відповісти
Нужно провести расследование как трусливый дезертир клоун скрывался от призыва а теперь сдает територии
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18.09.2020 11:29 Відповісти
АРАхамії пора поміняти методички представникам провладної партії, які бігают по ТВполіт.шоу та як мантру всі, без винятку, повторюють, одне й те саме - "хто здав Крим" та винен у Іловайскому та Дебальцевському котлах! Хай нагадає їм прізвище "путін"!!!
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18.09.2020 11:30 Відповісти
А давайте обвиним Кучму!
Должен же быть "стрелочник", если виноватых трогать низзя.
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18.09.2020 12:29 Відповісти
кто ж у дебилов виноватый кроме пуйла и овоча?
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18.09.2020 16:24 Відповісти
 
 