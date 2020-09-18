Підозр Турчинову, Пашинському та Полтораку через Крим у ДБР немає, - в. о. директора Соколов

Державне бюро розслідувань розслідує справу про можливу здачу Криму, проте підозри колишньому т.в.о. президента Олександру Турчинову в ДБР немає.

Про це виконувач обов'язків директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов розповів Цензор.НЕТ.

Соколов прокоментував версію ДБР про причини "втрати" Криму, уточнивши, що завершено розслідування тільки щодо одного епізоду, про який наведено інформацію.

"Щодо низки інших епізодів слідство триває. Про нові підозри конкретним особам наразі ми не говоримо, тривають експертні дослідження", - зазначив в. о. директора ДБР.

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На запитання, чи висували через окупацію Криму підозри попередньому керівництву України, зокрема Турчинову, Пашинському та Полтораку, Соколов заявив, що "таких підозр немає".

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Як повідомлялося раніше, Турчинов заявив, що чинна влада з лідерами ОПЗЖ та іншими "захисниками вітчизни", на кшталт Януковича, "не придумала нічого кращого, як дістати мене, переписавши вже розслідувану справу про захоплення Криму".