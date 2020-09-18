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Новини Агресія Росії проти України
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Росія зі своїми проксі сама зірвала інспекцію в районі селища Шуми, - Резніков

Росія зі своїми проксі сама зірвала інспекцію в районі селища Шуми, - Резніков

Росія зі своїми проксі зірвала перевірку, яка повинна була відбутися, тому що розуміла, що на виході отримає негативний результат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

"Міф про так звану інспекцію українських позицій у Шумах. Це відверта маячня. Це російський наратив", - зазначив віцепрем'єр.

За його словами, Росія зі своїми проксі зірвала перевірку, яка повинна була відбутися, тому що розуміла, що на виході отримає негативний результат.

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"Йшлося виключно про сіру зону і виключно для підтвердження звіту СММ ОБСЄ, в якому зазначено, що будь-яких порушень з боку України заставленого режиму тиші немає. Ми повністю підтримуємо мандат ОБСЄ і їхнє право верифікації режиму припинення вогню відповідно до Мінських домовленостей. Саме так зафіксовано в Мінських домовленостях, що тільки СММ ОБСЄ має мандат на верифікацію припинення режиму вогню", - додав Резніков.

Нагадуємо, 9 вересня під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони домовилися провести одноразове спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ. Однак пізніше спільне інспектування було скасовано через постійну зміну запитів з боку російської сторони. 10 вересня російські окупаційні війська тричі відривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля населених пунктів Шуми, Золоте і Золоте-5.

Автор: 

інспекція (82) росія (65316) Донбас (22356) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+12
Ніяк не можу зрозуміти, чому терористи, ніким не визнаного ордло, та кацапи, які напали на нашу державу, агресори, загарбники, повинні інспектувати в Україні позиції української армії, хочаб і з сірої зони.
Єдине що можна спільно інспектувати, то це державний кордон України та мордора. Все.
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18.09.2020 11:07
+9
Выкручиваются! И придумали как оправдать очередную попытку предательства Украины зеленью.
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18.09.2020 11:04
+4
Читал мемуары мясника. "Звонит как-то Гитлер Сталину, и предлагает: Коба, а давай ка совместно попатрулируем между нашими позициями под Сталинградом..."
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18.09.2020 11:08
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ЕЕЕ господин Резников вы кажетесь вменяемим... полегче хорошо? А то Ермак вас уволит небось
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18.09.2020 10:58 Відповісти
А ці ідіоти на шоу на двічігівеннму каналі у Мосейчук почали доводити , що формула Штанмайера не диктує у послідосвності спочатку вибори а потім кордон Україні..."вмєняємость"Резнікова - це лише дуже гнучкий розум Адвоката, а от що напишуть зеленим в ОПі ,а потім підключать голоси опозажопістів ...
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18.09.2020 12:57 Відповісти
Полегче, г-н Резников. То инспекция, то не инспекция, то да, то нет. Теперь это не то, что они подразумевали, когда говорили про инспекцию. Но на самом деле подразумевалось совсем другое. Вы уж определитесь кто вы: Резников или не Резников. Или мы опять что-либо не так поняли?
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18.09.2020 11:01 Відповісти
Выкручиваются! И придумали как оправдать очередную попытку предательства Украины зеленью.
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18.09.2020 11:04 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти, чому терористи, ніким не визнаного ордло, та кацапи, які напали на нашу державу, агресори, загарбники, повинні інспектувати в Україні позиції української армії, хочаб і з сірої зони.
Єдине що можна спільно інспектувати, то це державний кордон України та мордора. Все.
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18.09.2020 11:07 Відповісти
Просто,Резников от природы очень открытый, приветливый и гостеприимный чиновник.... Он готов всё показывать, ничего не скрывать даже от врага и агрессора.... Интересно, как он будет себя вести, если я приду к нему домой с ножом и пистолетом, и попрошу его показать квартиру, показать содержимое всех шкафов, ящиков, сейфа.?...Мне хочется покопаться в его барахле.... Какие у него могут быть возражения? Неужели он кинется вызывать полицию и будет визжать в окно, взывая к соседям, чтобы спасали?
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18.09.2020 11:19 Відповісти
Він проксі по ІР вичислив?
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18.09.2020 11:08 Відповісти
Читал мемуары мясника. "Звонит как-то Гитлер Сталину, и предлагает: Коба, а давай ка совместно попатрулируем между нашими позициями под Сталинградом..."
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18.09.2020 11:08 Відповісти
то то нароссія винна що терористи не інспектували наші позиції а ви були обома руками за
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18.09.2020 11:34 Відповісти
3,14стаболит ,а разве в серой зоне могут быть ВСУ Украины.,и что инспектировать ,если их там нет?
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18.09.2020 11:45 Відповісти
Ублюдки даже не понимают, что этого нельзя было делать. О чём с ними после этого говорить?
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18.09.2020 11:50 Відповісти
Тема прокси не раскрыта!
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18.09.2020 12:28 Відповісти
А слабо ВР прийняти постанову, уточнюючу послідовність виконання пунктів мінських: Україна бере зобовязання виконувати не за послідовністю пунктів у Мінській угоді, а по логічно -можливому виконанню їх , тому що послідовність в угоді пунктів не затвердженна, як обовязкова для виконання .
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18.09.2020 12:37 Відповісти
В примітаках, наприклад, логічно-можливі умови для виконання почати з передумов для проведення виборів в ОРДЛО .
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18.09.2020 12:40 Відповісти
Росія зі своїми проксі сама зірвала інспекцію в районі селища Шуми, - Резніков - Цензор.НЕТ 8368
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18.09.2020 19:44 Відповісти
 
 