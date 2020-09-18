Росія зі своїми проксі сама зірвала інспекцію в районі селища Шуми, - Резніков

Росія зі своїми проксі зірвала перевірку, яка повинна була відбутися, тому що розуміла, що на виході отримає негативний результат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

"Міф про так звану інспекцію українських позицій у Шумах. Це відверта маячня. Це російський наратив", - зазначив віцепрем'єр.

За його словами, Росія зі своїми проксі зірвала перевірку, яка повинна була відбутися, тому що розуміла, що на виході отримає негативний результат.

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"Йшлося виключно про сіру зону і виключно для підтвердження звіту СММ ОБСЄ, в якому зазначено, що будь-яких порушень з боку України заставленого режиму тиші немає. Ми повністю підтримуємо мандат ОБСЄ і їхнє право верифікації режиму припинення вогню відповідно до Мінських домовленостей. Саме так зафіксовано в Мінських домовленостях, що тільки СММ ОБСЄ має мандат на верифікацію припинення режиму вогню", - додав Резніков.

Нагадуємо, 9 вересня під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони домовилися провести одноразове спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника ОБСЄ. Однак пізніше спільне інспектування було скасовано через постійну зміну запитів з боку російської сторони. 10 вересня російські окупаційні війська тричі відривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил біля населених пунктів Шуми, Золоте і Золоте-5.