ЄБРР не кредитуватиме "Укренерго" через порушення Україною меморандуму щодо зеленої енергетики

Україна порушує умови меморандуму між Кабінетом Міністрів України та інвесторами у відновлювану енергетику України, що не сприяє наданню кредитних коштів НЕК "Укренерго" на підтримку ліквідності компанії.

Про це під час конференції заявила старший банкір департаменту енергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна, нагадавши, що банк - один із найбільших інвесторів в енергетику України, один з найактивніших інвесторів на ринку ВДЕ країни.

"Передумовою для забезпечення ліквідності "Укренерго" для нас є платіжна дисципліна в галузі ... Ми спостерігали за тим, як меморандум впроваджується. Сьогодні ми розуміємо, що він не виконується. Рівень платежів не повний. За серпень 65% оплачено за енергію ВДЕ. Це набагато нижче від того, що обіцяли платити згідно з меморандумом - 100%. і дуже низька ймовірність того, що рівень платежів буде покращено у вересні та в наступні місяці", - сказала Єрьоміна.

За її словами, держава не сприяє виконанню своїх зобов'язань перед інвесторами, у т.ч. перед ЄБРР, тому банк поки не розглядає можливість видачі кредиту для "Укренерго". За словами Єрьоміної, на це впливає також зрив голосування за законопроект №3960, який мав забезпечити державні гарантії на залучення кредитів від міжнародних фінансових організацій. Таким чином, вона називає слабкими шанси держави на залучення кредитів від МФО і випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). "Треба проаналізувати чому за закон не проголосували. Можливо, було недостатньо депутатів у залі або на те є більш фундаментальні причини", - зазначила вона. Також банкір підкреслила, що незадоволена тим, як державне підприємство "Гарантований покупець" здійснює торгівлю електроенергією на ринку, що сприяє збільшенню боргів перед підприємствами ВДЕ.

Вона повідомила, що "Гарантований покупець" не бере активної участі на ринку електроенергії і продає електроенергію за низькою ціною на ринку, що балансує. "Я не дуже задоволена розвитком подій, які відбуваються ... Сподіваюся, що завтра на засіданні антикризового штабу в Кабміні буде ухвалено рішення, яке покращить ситуацію", - підсумувала Єрьоміна. Нагадаємо, 1 серпня набув чинності Закон № 810-ІХ, який підтримав президент Володимир Зеленський. Завдання Закону - реалізувати ключові положення Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та інвесторами в ВДЕ. Документ передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів запровадження в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, запровадження повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) тощо. Ці норми дозволять економити державі 7 млрд гривень щорічно. Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи із серпня поточного року. Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (приблизно 9 млрд грн), а решту 60% - в 2021 році. Наприкінці серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує в четвертому кварталі 2020 року виплатити 40% накопичених перед "зеленою" генерацією боргів. Водночас голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що державне підприємство "Гарантований покупець" має поліпшити свою торговельну стратегію з продажу струму на оптовому ринку електричної енергії, що дозволить зменшити заборгованість за зелену енергетику.