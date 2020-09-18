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Новини
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ЄБРР не кредитуватиме "Укренерго" через порушення Україною меморандуму щодо зеленої енергетики

ЄБРР не кредитуватиме

Україна порушує умови меморандуму між Кабінетом Міністрів України та інвесторами у відновлювану енергетику України, що не сприяє наданню кредитних коштів НЕК "Укренерго" на підтримку ліквідності компанії.

Про це під час конференції заявила старший банкір департаменту енергетики ЄБРР Ольга Єрьоміна, нагадавши, що банк - один із найбільших інвесторів в енергетику України, один з найактивніших інвесторів на ринку ВДЕ країни.

"Передумовою для забезпечення ліквідності "Укренерго" для нас є платіжна дисципліна в галузі ... Ми спостерігали за тим, як меморандум впроваджується. Сьогодні ми розуміємо, що він не виконується. Рівень платежів не повний. За серпень 65% оплачено за енергію ВДЕ. Це набагато нижче від  того, що обіцяли платити згідно з меморандумом - 100%. і дуже низька ймовірність того, що рівень платежів буде покращено у вересні та в наступні місяці", - сказала Єрьоміна.

За її словами, держава не сприяє виконанню своїх зобов'язань перед інвесторами, у т.ч. перед ЄБРР, тому банк поки не розглядає можливість видачі кредиту для "Укренерго". За словами Єрьоміної, на це впливає також зрив голосування за законопроект №3960, який мав забезпечити державні гарантії на залучення кредитів від міжнародних фінансових організацій. Таким чином, вона називає слабкими шанси держави на залучення кредитів від МФО і випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). "Треба проаналізувати чому за закон не проголосували. Можливо, було недостатньо депутатів у залі або на те є більш фундаментальні причини", - зазначила вона. Також банкір підкреслила, що незадоволена тим, як державне підприємство "Гарантований покупець" здійснює торгівлю електроенергією на ринку, що сприяє збільшенню боргів перед підприємствами ВДЕ.

Вона повідомила, що "Гарантований покупець" не бере активної участі на ринку електроенергії і продає електроенергію за низькою ціною на ринку, що балансує. "Я не дуже задоволена розвитком подій, які відбуваються ... Сподіваюся, що завтра на засіданні антикризового штабу в Кабміні буде ухвалено рішення, яке покращить ситуацію", - підсумувала Єрьоміна. Нагадаємо, 1 серпня набув чинності Закон № 810-ІХ, який підтримав президент Володимир Зеленський. Завдання Закону - реалізувати ключові положення Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та інвесторами в ВДЕ. Документ передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів запровадження в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, запровадження повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) тощо. Ці норми дозволять економити державі 7 млрд гривень щорічно. Також закон передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену зелену електроенергію, починаючи із серпня поточного року. Крім того, закон визначає терміни і обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (приблизно 9 млрд грн), а решту 60% - в 2021 році. Наприкінці серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує в четвертому кварталі 2020 року виплатити 40% накопичених перед "зеленою" генерацією боргів. Водночас голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що державне підприємство "Гарантований покупець" має поліпшити свою торговельну стратегію з продажу струму на оптовому ринку електричної енергії, що дозволить зменшити заборгованість за зелену енергетику.

Автор: 

ЄБРР (889) Укренерго (2697)


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Топ коментарі
+16
За що б не взялися, всюди обісруться, клоуни.
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18.09.2020 11:05
+11
Ну вот же и прекрасная новость !

... для Бени
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18.09.2020 11:01
+8
Коломойский, обокрав Центрэнерго глистом вполз в Энергоатом.Но в проблемах энергетики слуги обвиняют не Коломойского , не Геруса с его воровской шоблой-комитетом ВР, а обвиняют зелёную энергетику. Мощность которой 8%, а выработка энергии 3%./ Коломойский пытается зарабатывать на аукционах "Энергоатома" по схеме, аналогичной в "Центрэнерго" - эксперт коалиции Энергореформ
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18.09.2020 11:20
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ВОТ ето правильно. Нефиг кормить уродов
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18.09.2020 11:00 Відповісти
Ну вот же и прекрасная новость !

... для Бени
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18.09.2020 11:01 Відповісти
За що б не взялися, всюди обісруться, клоуни.
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18.09.2020 11:05 Відповісти
Діарея ,однака !!))
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18.09.2020 11:25 Відповісти
первый звоночек...или не первый? (но не последний - точно!)
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18.09.2020 11:11 Відповісти
Скорее бы последний для этой власти.
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18.09.2020 11:29 Відповісти
Зебіли знайшли цапа відбувайла -зелену енергетіку, долбодятли !!))
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18.09.2020 11:11 Відповісти
Коломойский, обокрав Центрэнерго глистом вполз в Энергоатом.Но в проблемах энергетики слуги обвиняют не Коломойского , не Геруса с его воровской шоблой-комитетом ВР, а обвиняют зелёную энергетику. Мощность которой 8%, а выработка энергии 3%./ Коломойский пытается зарабатывать на аукционах "Энергоатома" по схеме, аналогичной в "Центрэнерго" - эксперт коалиции Энергореформ
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18.09.2020 11:20 Відповісти
73% -вий лохторат схаває !!))
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18.09.2020 11:21 Відповісти
ты шо, Зеленый тарфиф - это зло. У Коломойского ведь нет своих станций солнечных.
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18.09.2020 11:34 Відповісти
Блогер: задача для первоклассников - у «Центрэнерго» убыток 2 млрд, у Коломойского - прибыль 4 млрд. В чем подвох?
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18.09.2020 11:45 Відповісти
ответ: виноват Порох и Зеленый тариф
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18.09.2020 13:01 Відповісти
Скоро никто ничего не будет кредитовать. Мы почти под таким санкциями как и Россия, но из-за безголовости Зели.
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18.09.2020 11:20 Відповісти
О!!! Очередное достижение ЗЕблюдков.

Шо там еще осталось похерить?
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18.09.2020 11:24 Відповісти
Томос і мовне питання добити !!))
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18.09.2020 11:27 Відповісти
А я предупреждал, что кидалово инвесторов Украине боком вылезит. Мало того что международной поддержке лишимся, так еще и через суды международные с Украины инвесторы еще с процентами сдерут.
Зедебилы...
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18.09.2020 11:32 Відповісти
Гарантированный покупатель лишнее звено на рынке, почему поставщики универсальной услуги не могут купить электроэнергию для населения напрямую у производителя? Почему расчёты между участниками рынка не могут осуществлять банки и биржи? Гарпок это советская помойка, неэффективная и коррупционная по определению.
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18.09.2020 11:40 Відповісти
ты вообще понимаешь о чем говоришь? Кто будет напрямую платить производителю завышенным тарифам?
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18.09.2020 11:42 Відповісти
Прекрасно понимаю, скажите любезный, почему нельзя производить расчёты с "зелёными" просто через банки, зачем нужен Гарантированный покупатель? Почему бы государству просто не компенсировать поставщику универсальной услуги разницу в тарифах деньгами, а не выдумывать хитромудрый и крайне невыгодный для производителей механизм ПСО?
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18.09.2020 11:53 Відповісти
Ахаха . Давно уже этой зеленой шущере надо было всю кредитную линию перекрыть
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18.09.2020 12:41 Відповісти
Кацапи відкорковують шампанське. Зеленський, зі своїми олігархами, в турборежимі руйнує міжнародну підтримку України.
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18.09.2020 13:03 Відповісти
Нахрен их кредиты с их ЗЕленой энергетикой .
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18.09.2020 13:53 Відповісти
 
 