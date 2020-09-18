Безвіз не скасовується, впевнений, що конкурс на посаду глави САП буде проведено в межах закону, - Шмигаль

ЄС і США абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу на посаду глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги з ЄС і США абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу. Ми зараз дотримуємося всіх процедур, прописаних правилами і законодавством України, далі питання залишається до відкритості та прозорості конкурсу. Подивімося, як мине конкурс, я впевнений, що все буде зроблено абсолютно в межах чинного законодавства", - наголосив глава уряду.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) залежатиме подальша підтримка України.

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