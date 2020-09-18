Безвіз не скасовується, впевнений, що конкурс на посаду глави САП буде проведено в межах закону, - Шмигаль
ЄС і США абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу на посаду глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
"Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги з ЄС і США абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу. Ми зараз дотримуємося всіх процедур, прописаних правилами і законодавством України, далі питання залишається до відкритості та прозорості конкурсу. Подивімося, як мине конкурс, я впевнений, що все буде зроблено абсолютно в межах чинного законодавства", - наголосив глава уряду.
Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".
ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) залежатиме подальша підтримка України.
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https://censor.net/ru/comments/locate/3220043/019214ba-5c14-7070-9aee-1f127d544072
Да ну?! Мы так и "поверили", особенно после юрченко и фокиной.
Так и здесь: а конкурс проводит кто?
2021 а где хлеб?
Так мол и так - надо завести в САП человека Ермака, чтобы поставить крест на антикоррупционных реформах. Но все в рамках закона.
https://www.economics-prorok.com/2018/01/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7.html