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Безвіз не скасовується, впевнений, що конкурс на посаду глави САП буде проведено в межах закону, - Шмигаль

Безвіз не скасовується, впевнений, що конкурс на посаду глави САП буде проведено в межах закону, - Шмигаль

ЄС і США абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу на посаду глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги з ЄС і США абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу. Ми зараз дотримуємося всіх процедур, прописаних правилами і законодавством України, далі питання залишається до відкритості та прозорості конкурсу. Подивімося, як мине конкурс, я впевнений, що все буде зроблено абсолютно в межах чинного законодавства", - наголосив глава уряду.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) залежатиме подальша підтримка України.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає"

Автор: 

США (22979) безвізовий режим (1337) Євросоюз (13434) Шмигаль Денис (4597)


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Топ коментарі
+18
Пустой звук из пустого места.
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18.09.2020 11:04
+14
После убеждений со стороны Ахметова и Зеянелоха он уверен что конкурс пройдёт честно.
Да ну?! Мы так и "поверили", особенно после юрченко и фокиной.
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18.09.2020 11:08
+12
Ви вже брешите і маніпулюжте, порушуючи всі домовленності. Тому вам американці з європейцями вже чітко все пояснили.
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18.09.2020 11:13
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Пустой звук из пустого места.
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18.09.2020 11:04 Відповісти
Цікаво як довго вони зможуть втриматись своїми зеленими жопами за крісла, якщо відмінять ???
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18.09.2020 11:25 Відповісти
Упоротые зеблодятлы закричат "Одобрям! Пральна! Нах... нам эта гейропа!"
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18.09.2020 11:51 Відповісти
Ты ето говори не сейчас а когда его отменят вот тогда и будем смотреть.
https://censor.net/ru/comments/locate/3220043/019214ba-5c14-7070-9aee-1f127d544072
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18.09.2020 11:06 Відповісти
щас вы мутите с комиссией чтобы поставить нужного вам человека
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18.09.2020 11:08 Відповісти
После убеждений со стороны Ахметова и Зеянелоха он уверен что конкурс пройдёт честно.
Да ну?! Мы так и "поверили", особенно после юрченко и фокиной.
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18.09.2020 11:08 Відповісти
Давайте мы сделаем конкурс а там посмотрим. Давайте вы не будете вмешиваться а мы сами поставим своих людей которые чесно все выберут. ОЙ, а они выбрали не очень чесных,ОЙ, ну мы ж не знали,ОЙ как отменяете безвиз?! А давайте без безвиза, так лучше! ОЙ как снова майдан?!
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18.09.2020 11:09 Відповісти
Как там у классика.. А судьи кто?
Так и здесь: а конкурс проводит кто?
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18.09.2020 11:11 Відповісти
Безвиз не отменяется, уверен, что конкурс на должность главы САП будет проведен в рамках закона, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 818
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18.09.2020 11:12 Відповісти
А якщо відмінять - ти зробиш собі сеппуку? Як мужик який відповідає за свій базар? Хоча зелені і чоловіки - несумісні поняття. Брехливі блазні!
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18.09.2020 11:13 Відповісти
Ви вже брешите і маніпулюжте, порушуючи всі домовленності. Тому вам американці з європейцями вже чітко все пояснили.
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18.09.2020 11:13 Відповісти
Оказывается у нас Шмыгаль решает отменить безвиз или нет. Транши МВФ уже отменили. Сейчас очередь до безвиза подошла.
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18.09.2020 11:17 Відповісти
Конкретно шмигалю, зеленському, "слугам урода" та їх сім'ям, ніхто безвіз не відмінить. У них диппаспорти, та й по декілька громадянств.
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18.09.2020 13:07 Відповісти
шмыглю знімуть, безвіз отмінять і ніхто не буде відповідати за слова шмиглі.
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18.09.2020 11:20 Відповісти
2019 томас на хлеб ни намажишь!
2021 а где хлеб?
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18.09.2020 11:21 Відповісти
А чего Шмыгаль это нам говорит? Хай скажет это США и ЕС.

Так мол и так - надо завести в САП человека Ермака, чтобы поставить крест на антикоррупционных реформах. Но все в рамках закона.
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18.09.2020 11:21 Відповісти
У евреев был моссад, интерестно у нас такой появится или нет?
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18.09.2020 11:23 Відповісти
О чем ты звенишь рогами?? Какой аналог моссада в стране победившего малороссийского быдла, которого оказалось 73%?
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18.09.2020 11:26 Відповісти
Да у нас вариант с анти эскобаровскими отрядами реальнее...
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18.09.2020 11:30 Відповісти
воно увєрєно що воврем'я здрисне з України на мацкву або в ізраїль...
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18.09.2020 11:25 Відповісти
зеля, точніше беня і ахметка, призначать чергового ручного супчика аля-холоницький
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18.09.2020 11:26 Відповісти
Безвіз не скасовується, впевнений, що конкурс на посаду глави САП буде проведено в межах закону, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 857
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18.09.2020 11:31 Відповісти
уверен.. Шмыгаль/ Шмыгаль пророчит, вещует, блажит, шаманит . Шмыгаль :нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль/ Шмыгаль поручил создать/ Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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18.09.2020 11:35 Відповісти
верить тем,которые сделали" 73% "не лохов" ,за которых они проголосовали быть одним из тех ,кто сделал Украину и ее народ ,,,
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18.09.2020 11:36 Відповісти
то скільки там всього корупціонерів сіло за результатами багаторічної роботи набу чи сап??? щось ЖОДНОГО серйозного не пригадаю.... а чому? бо СУДИ! а скільки серйозних корупціонерів посадив антикорупційний суд протягом останніх декількох років??? щось ЖОДНОГО серйозного не пригадаю... а чому?? бо ВЛАДА!
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18.09.2020 11:37 Відповісти
вот только отменяется безвиз или нет решает не твое лысое преспапье, а люди которые его Украине дали.
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18.09.2020 11:46 Відповісти
Коли конкурсна комісія сформована з недоброчестних і недобропорядних членів, очікувати позитивних змін в роботі НАБУ очікувати марно. Знову посадовцем стане "пусте місце" - типу Генпрокурор Зеленський, а не Венідиктова. Шмигаль виступає не в попад,краще б мовчав.
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18.09.2020 11:48 Відповісти
Евросоюз грозит лишить украинцев безвиза, если Порошенко не прекратит саботаж создания Антикоррупционного суда
https://www.economics-prorok.com/2018/01/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7.html
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18.09.2020 11:58 Відповісти
Уже якась подружка-шлюшка порішала кого поставити
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18.09.2020 12:15 Відповісти
и даже не солгал. в рамках закона, открыто и прозрачно поставить на должностью своего человека.
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18.09.2020 12:20 Відповісти
А що Шмигаль відповідає за правоохорошшу систему? Де відповідь найсвітлішого, який це забадяжив?
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18.09.2020 13:46 Відповісти
 
 