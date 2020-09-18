УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11198 відвідувачів онлайн
Новини
2 568 21

Киянин через суд хоче зобов'язати Кабмін безкоштовно забезпечити його масками в період карантину, - Окружний адмінсуд

Киянин через суд хоче зобов'язати Кабмін безкоштовно забезпечити його масками в період карантину, - Окружний адмінсуд

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом жителя столиці до Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Позивач вважає незаконними дії Уряду щодо незабезпечення його медичними масками в період карантину та просить суд це визнати. В обґрунтування своїх вимог він зазначив про протиправну відмову у наданні йому медичних масок, оскільки вважає, що пільгові категорії громадян на час запровадженого карантину повинні забезпечуватися лікарськими засобами та виробами медичного призначення безкоштовно", - йдеться в повідомленні.

ОАСК розглядатиме справу за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче засідання у справі на 30 жовтня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Носіння масок - найкраща профілактика COVID-19, поки не з'явиться вакцина, - дослідження

Автор: 

позов (493) Кабмін (14099) Окружний адмінсуд Києва (539) маски (118)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Давай мужик! Твори прецидент! Залезем радуцкому в карман! Зробимо це знову разом!!!
показати весь коментар
18.09.2020 11:20
+5
Он полностью прав. Именно государство должно обеспечивать население индивидуальными средствами защиты во время чрезвычайного положения коей является пандемия.
показати весь коментар
18.09.2020 11:32
+5
В таком случае правительство не имеет права вводить ограничения.
показати весь коментар
18.09.2020 11:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кстати, звонил приятель, на засРашке в крупных городах, на входе в супермаркеты маски дают бесплатно.
показати весь коментар
18.09.2020 11:19 Відповісти
Включили в цену товара - делов...
показати весь коментар
18.09.2020 12:30 Відповісти
Давай мужик! Твори прецидент! Залезем радуцкому в карман! Зробимо це знову разом!!!
показати весь коментар
18.09.2020 11:20 Відповісти
МОЛОДЕЦ !!! ИМЕЕТ ТВАРЕЙ !!!
показати весь коментар
18.09.2020 11:30 Відповісти
Он полностью прав. Именно государство должно обеспечивать население индивидуальными средствами защиты во время чрезвычайного положения коей является пандемия.
показати весь коментар
18.09.2020 11:32 Відповісти
У нас нет ни панедемии, ни чрезвычайного положения! И вообще, Украина находится в зеленой зоне! А Израиль - в красной!
показати весь коментар
18.09.2020 11:35 Відповісти
В таком случае правительство не имеет права вводить ограничения.
показати весь коментар
18.09.2020 11:37 Відповісти
Речь идет о льготных категориях граждан.
показати весь коментар
18.09.2020 11:51 Відповісти
В статье да. В законе ВСЕХ.
показати весь коментар
18.09.2020 12:04 Відповісти
Можно ссылку или номер закона, статьи.
показати весь коментар
18.09.2020 12:12 Відповісти
Там все є
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
показати весь коментар
18.09.2020 12:24 Відповісти
Опоздал. Спасибо, что дали.
Уточню статью из данного закона.

Стаття 3. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
показати весь коментар
18.09.2020 12:51 Відповісти
А также бесплатными тестами хоть каждый день, матпомощью оставшимся без доходов и т.п. А все, шо делается у нас, говорит о том, шо никакой страшной пандемии у нас нет.
показати весь коментар
18.09.2020 12:05 Відповісти
Блин, боюсь что бесплатные маски, особенно от язЕлоха, будут такими же как и бесплатное лечение на "ссср"е...
Больной, превращается в хроника! Ошибка в диагнозе...
показати весь коментар
18.09.2020 11:37 Відповісти
Сейчас одну маску неделями носят, пока не порвётся. Чтобы не получить штраф. Поэтому от намордников больше вреда, чем пользы
показати весь коментар
18.09.2020 11:59 Відповісти
може ще горшком?
показати весь коментар
18.09.2020 12:30 Відповісти
Харьковский мэр Кернес заплатил более 5,8 млн грн за авиаперелет и услуги клиники "Шарите"из которых потратил на специализированные авиационные транспортные расходы (перелет на самолете) 1 млн 748 тыс. 137 грн и на оплату медицинских услуг - 4 млн 124 тыс. грн. Расходы были проведены 16 сентября. Сейчас проходит курс лечения от COVID-19 в палате интенсивной терапии. Из плохих новостей: ему запретили все гаджеты - Сообщил Фукс
показати весь коментар
18.09.2020 13:13 Відповісти
ЖИВУЧЕ ПАПДЛО

Пам ятаю як у 2014 він завозив у Харків кацапських тітушек з Бєлгорода і Курська і забезпечував їх житлом..
показати весь коментар
18.09.2020 15:38 Відповісти
Окружной административный суд города Киев открыл производство по иску жителя столицы к Кабинету Министров Украины.Об этом сообщает https://censor.net/ https://censor.net/ru/n3220044

Оце молодець, хоча один не змовчав, а тицьнув у пику Кабміну його антиконституціней рішення про карантин і маски
показати весь коментар
18.09.2020 15:36 Відповісти
Молодець,але йому відмовлять,бо це приведе до банкрутсва Епіцентру,а там огоооо
показати весь коментар
18.09.2020 17:46 Відповісти
Молодець,але йому відмовлять,бо це приведе до банкрутсва Епіцентру,а там огоооо
показати весь коментар
18.09.2020 18:46 Відповісти
 
 