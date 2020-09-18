Киянин через суд хоче зобов'язати Кабмін безкоштовно забезпечити його масками в період карантину, - Окружний адмінсуд

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом жителя столиці до Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Позивач вважає незаконними дії Уряду щодо незабезпечення його медичними масками в період карантину та просить суд це визнати. В обґрунтування своїх вимог він зазначив про протиправну відмову у наданні йому медичних масок, оскільки вважає, що пільгові категорії громадян на час запровадженого карантину повинні забезпечуватися лікарськими засобами та виробами медичного призначення безкоштовно", - йдеться в повідомленні.

ОАСК розглядатиме справу за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче засідання у справі на 30 жовтня 2020 року.

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