Зеленський прибув на Івано-Франківщину, де відвідає найбільш постраждале від повені в червні селище Ланчин
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
Глава держави відвідає смт Ланчин, де ознайомиться з перебігом робіт з відновлення інфраструктури після цьогорічної повені.
Також Президент перевірить роботу об'єктів, капітальний ремонт яких було здійснено в межах Національної програми "Велике будівництво".
Крім того, заплановано участь Володимира Зеленського у презентації Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року.
Нагадаємо, інтенсивні опади 22-23 червня призвели до повені в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Найскладніша ситуація була в Івано-Франківській області.
Під час стихійного лиха в Івано-Франківській області загинуло чотири людини.
Збитки від повені на Прикарпатті попередньо оцінювали в 400 млн грн.
Кабінет Міністрів України на засіданні 25 червня ухвалив рішення про виділення 672 млн грн з держрезерву на подолання наслідків повеней на заході України.
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ЗЕ только таблом светит и видосики пишет.
Почаще болото гонять нужно.
Нельзя пускать всё на самотёк.
Кому сейчас легко?
когда он последний раз занимался своими прямыми обязаностями?!
Все остальное сделают за него.
Вчора на цвинтарі у наших загаблих воїнів, зустріч з їхніми родинами...... сьогодні зустріч с постраждалими від потопу.... давить на жалість "западенців".... напевно щось замишляє сєпарне і проросійське....
****** зелене шапіто....
Ти ще скажи що "Свобода" це проросійський проєкт капітулянтів.
"Резиденция является режимным объектом и находится под охраной Управления госохраны (УГОУ). На этой территории размещены сама резиденция, дом официальных приемов, гуцульский дом, колыба, теннисный корт, охотничий дом, гостевой дом и другие объекты.
Тільки поїздка Зеленського та його команди до Полтави 1 вересня була оплачена із держбюджету й обійшлася у 193,6 тис. грн.
Не важко порахувати в яку сумму нам обходяться його вояжі по всій Украіні !
Війниж у пісюніста в макитрі немає,та й не було ніколи.
А то как то неудобно. Стоят без пользы.