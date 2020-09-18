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Зеленський прибув на Івано-Франківщину, де відвідає найбільш постраждале від повені в червні селище Ланчин

Зеленський прибув на Івано-Франківщину, де відвідає найбільш постраждале від повені в червні селище Ланчин

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава держави відвідає смт Ланчин, де ознайомиться з перебігом робіт з відновлення інфраструктури після цьогорічної повені.

Також Президент перевірить роботу об'єктів, капітальний ремонт яких було здійснено в межах Національної програми "Велике будівництво".

Крім того, заплановано участь Володимира Зеленського у презентації Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протипаводкову програму планують розробити на Івано-Франківщині, - ОДА

Нагадаємо, інтенсивні опади 22-23 червня призвели до повені в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Найскладніша ситуація була в Івано-Франківській області.

Під час стихійного лиха в Івано-Франківській області загинуло чотири людини.

Збитки від повені на Прикарпатті попередньо оцінювали в 400 млн грн.

Кабінет Міністрів України на засіданні 25 червня ухвалив рішення про виділення 672 млн грн з держрезерву на подолання наслідків повеней на заході України.

Автор: 

візит (1591) Зеленський Володимир (23923) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+19
Зеленский прибыл на Ивано-Франковщину, где посетит наиболее пострадавший от наводнения в июне поселок Ланчин - Цензор.НЕТ 5072
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18.09.2020 11:15
+14
Интересно, во сколько обходятся казне предвыборные пиар-прогулки гундосой идиотины по областям, когда в это время оно должно заниматься вопросами национальной безопасности государства?
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18.09.2020 11:22
+11
Ланчин й так сильно постраждав, а тут ще Зеленський ... ой, леле ...
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18.09.2020 11:12
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Ланчин й так сильно постраждав, а тут ще Зеленський ... ой, леле ...
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18.09.2020 11:12 Відповісти
Зеленский прибыл на Ивано-Франковщину, где посетит наиболее пострадавший от наводнения в июне поселок Ланчин - Цензор.НЕТ 5072
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18.09.2020 11:15 Відповісти
Перевіряти роботу органів місцевої влади має прем'єр-міністр, який є Головою виконавчої влади в Україні. Президент не має повноважень щось перевіряти, це не його компетенція! Згідно Конституції України державні чиновники мають діяти виключно в законний спосіб і виключно в межах власних повноважень наданих Конституцією України та законодавством! Повноваження Президента обмежуються сферами міжнародної політики, військовою сферою, обороною, національною безпекою! Контроль роботи виконавчої влади по усуненню наслідків повені це абсолютно не компетенція Президента України! Кожен має робити свою роботу і тоді буде результат! Президент має працювати з парламентом, вносити невідкладні законопроекти, контролювати дотримання прав і свобод громадян України, бо він є Гарантом прав і свобод українців та осіб які в законний спосіб перебувають на території України! Краще б Зеленський вирішив би проблему хасидів які сидять на кордоні і співають Гімн України! Хасиди - ось нагальна проблема яку влада просто не хоче вирішувати а намагається самоусунутись! Хасидам потрібно забезпечити проїзд до Умані спецтранспортом, з дотриманням санітарно-епідеміологічного захисту! Потрібно забезпечити перебування хасидів в Умані без поширення коронавірусу і безпечне відбуття хасидів з України! Це потрібно було зробити ще місяць тому, але влада абсолютно бездіяльна і робить помилкові кроки - забороняє в'їзд іноземцям, створює якісь перешкоди окремим групам туристів, створює напруженість в міжнародних відносинах з Ізраїлем та іншими країнами! Так не має бути! Професійна влада має вирішувати питання не заборонами, а професійними діями ДСНС, НПУ, НГУ, МОЗ та місцевих адміністрацій!
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18.09.2020 11:27 Відповісти
Это контрольный выстрел.
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18.09.2020 16:26 Відповісти
А чого воно в масці у літаку? Шоу для зелохторату...
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18.09.2020 11:12 Відповісти
Може в літаку чимось воняє ? ))))
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18.09.2020 11:48 Відповісти
Комивояжер гребаный...
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18.09.2020 11:15 Відповісти
Зеленский прибыл на Ивано-Франковщину, где посетит наиболее пострадавший от наводнения в июне поселок Ланчин - Цензор.НЕТ 7551
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18.09.2020 11:15 Відповісти
Здесь оно ещё хоть фотогеничное. А сегодня уже - раздобревшее на казенных харчах, морда жирком обросла...
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18.09.2020 11:26 Відповісти
ППЦ прийшов у Франківськ. чекай ТЕ землетрус.
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18.09.2020 11:18 Відповісти
Интересно, во сколько обходятся казне предвыборные пиар-прогулки гундосой идиотины по областям, когда в это время оно должно заниматься вопросами национальной безопасности государства?
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18.09.2020 11:22 Відповісти
Вопросами сдачи национальных интересов занимается Ермак.

ЗЕ только таблом светит и видосики пишет.
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18.09.2020 11:27 Відповісти
В этом году выделили 1 млрд 266 млн грн на содержание этого зеленого триппера..Можно кататься.Мендельвошку по Украине и миру повозит.
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18.09.2020 11:34 Відповісти
https://kurs.if.ua/society/u-lanchyni-pered-pryyizdom-zelenskogo-farbuyut-mist-video/ У Ланчині перед приїздом Зеленського фарбують міст. ВІДЕО
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18.09.2020 11:27 Відповісти
Если бы не приезд Зеленского, мост в скором времени рассыпался бы от коррозии.
Почаще болото гонять нужно.
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18.09.2020 11:34 Відповісти
Та да! Что бы старый дом не рухнул, нужно наклеить свежие обои.
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18.09.2020 11:52 Відповісти
Почему я должен вам что то строить? Привыкли жить в хлеву - живите.
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18.09.2020 12:03 Відповісти
Да ты не увиливай, зебиленыш. Твой бубачька никому ничего не должен.
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18.09.2020 12:08 Відповісти
Та да. Новость была про таких же зеленых подхалимов как и ты. Мост здесь ни при чем.
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18.09.2020 12:19 Відповісти
Все ясно стобой. Зебил - это твой диагноз.
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18.09.2020 12:23 Відповісти
Гоніть цю потвору геть-за ним йдуть біди,розруха і бруд! Він бідоносець і шахрай!
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18.09.2020 11:28 Відповісти
Зеленський прибув на Івано-Франківщину, де відвідає найбільш постраждале від повені в червні селище Ланчин - Цензор.НЕТ 7400
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18.09.2020 11:30 Відповісти
Зеленскому почаще нужно посещать пострадавшие районы.
Нельзя пускать всё на самотёк.
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18.09.2020 11:31 Відповісти
Зачем усугублять беды?Пожалейте людей.
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18.09.2020 11:36 Відповісти
Нельзя расслабляться.
Кому сейчас легко?
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18.09.2020 11:40 Відповісти
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18.09.2020 11:41 Відповісти
от осла таскает по городам и весям
когда он последний раз занимался своими прямыми обязаностями?!
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18.09.2020 11:33 Відповісти
Зеленський прибув на Івано-Франківщину, де відвідає найбільш постраждале від повені в червні селище Ланчин - Цензор.НЕТ 2981
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18.09.2020 11:57 Відповісти
всё это было бы смешно,когда бы не было так грустно....
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18.09.2020 12:14 Відповісти
Це і є прямі його обов'язки , яких вимагає кремлівський фюрер !
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18.09.2020 12:40 Відповісти
Ежедневно на горшок ходит! А какие еще у него могут быть "обязанности"?!!!
Все остальное сделают за него.
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18.09.2020 14:20 Відповісти
Так они у него чисто физиологические, занимается ежедневно.
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18.09.2020 14:33 Відповісти
главное, чтобы он не взял всё под личный контроль, иначе прошедшее наводнение сказкой покажется.
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18.09.2020 11:40 Відповісти
Зазвичай носить маску АРЛЕКІНО, БРІГЄЛЛО і навіть ПАНТАЛОНЕ, коли відвідує передову..... Останні дні у масці П"ЄРО....

Вчора на цвинтарі у наших загаблих воїнів, зустріч з їхніми родинами...... сьогодні зустріч с постраждалими від потопу.... давить на жалість "западенців".... напевно щось замишляє сєпарне і проросійське....

****** зелене шапіто....

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18.09.2020 11:45 Відповісти
Зеленский таскается по ненавистной ему стране, вместо того, чтобы отдыхать в Омане или в Италии.... А таскается, чтобы быдло ватное не протрезвело от "Слуг...", "Сватов", "Квартала" и прочего интеллектуального шмурдяка, и бормотухи, и проголосовало за "слуг путена" ещё и в своих сёлах, и городишках....
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18.09.2020 11:53 Відповісти
Франківщина - зомбіленд, була і буде, блін
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18.09.2020 11:54 Відповісти
визит янелоха в Полтаву обошелся в 200000 грн из бюджета. официальный ответ ОП.
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18.09.2020 12:04 Відповісти
Зелене лайно дорого нам коштує. З цим треба щось робити.
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18.09.2020 12:12 Відповісти
І хоча наводнєніє давно пройшло Зєля ще в Києві взувся в гумові чоботи...
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18.09.2020 12:05 Відповісти
То він їде їх повертати.
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18.09.2020 14:17 Відповісти
Коли ця розжирівша пика простим людям набридне, його просто почнуть бити. Бодігарди не врятують.
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18.09.2020 12:10 Відповісти
Кремлівський ...резидент ЗЕбіл капітулянт після Львова терміново приїхав до Івоно-франківська піднімати жалюгідний рейтинг його ворожої Україні партії " слуга чожого народа кацапів"....В Західній Україні зокрема і у Івано-франківську соціологічне опитування " Рейтинг" показує що про Українські патріотичні партії вони беззастенчивыми лідерами опитування: ВО "СВОБОДА" 40%, ЭС - майже 10%. А вся - вся про-кремлівська зараза ворогів України ЗЕбілів капітулянтів (слуга кремля і сепаратистів), вони на межі входження 6,6% до місцевих рад. А бандити екс - ригоАнали з зграї втікача в паРашу ЗЕКА -Іуди (життя -окупантів і сепаратистів) взагалі не проходить до місцевих органів влади екс - риги 0,9%, шарко ланцюговий пес -кремля 0,4% ... А волелюбні українці не тільки Західної а і Центральної Україні і кияни теж вони ніколи не голосували за про-кремлівських ворогів України Зрозуміло що не потрібні їм ці московські яничари Іуди такі як зараз в анти-українській ЗРраді. До виборів ще є час може в цій антиукраїнській прокремлівської заразі ще значно впаде рейтинг. Адже всім Українським містам треба мати свою рідну проукраїнську а не продажну антиукраїнську владу лютих ворогів Української держави.
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18.09.2020 12:12 Відповісти
;Свобода;- далеко не проукраїнський проект.
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18.09.2020 12:19 Відповісти
Так устав и програми партії ВО " Свобода " хоч в очі бачив . А скільки тисяч героїв свободівців загинуло і були поранені на Майдані і в російсько - українській війні знаєш....
Ти ще скажи що "Свобода" це проросійський проєкт капітулянтів.
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18.09.2020 15:57 Відповісти
Ти змішуєш простих хлопців з верхівкою партії. До речі, щось не чутно Тягнибока. Його все влаштовує?
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18.09.2020 17:04 Відповісти
Дурне поїхало в турне... (с)
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18.09.2020 12:16 Відповісти
А ОСТАНОВИЛСЯ В РЕЗИДЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА СИНЕГОРА ( гута)?

Зеленський прибув на Івано-Франківщину, де відвідає найбільш постраждале від повені в червні селище Ланчин - Цензор.НЕТ 6875
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18.09.2020 12:26 Відповісти
В "Синегоре" Кучма увлекался спортом, Ющенко пропадал на пасеке, Янукович остался без тенниса и охоты, а семья Порошенко организовала концерт для детей Резиденция была построена ударными темпами - в 2001 году. Задействовали для этого 3000 человек. Сдали в срок, что неудивительно, ведь процессом руководил легендарный экс-министр транспорта и связи Георгий https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/dnepropetrovsk-predlagayut-nazvat-mahnogradom-kodakom-ili-sicheslavom--570812.html Кирпа . Готовый объект передали Фонду госимущества. Кстати, по соседству находится база отдыха, которая принадлежала нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Объект 10 лет закрыт. По слухам, здание хотели продать, но удалось ли - неясно.
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18.09.2020 12:29 Відповісти
Синегора" занимает более 10 тысяч гектаров леса. Эту территорию обслуживают https://www.segodnya.ua/politics/power/timoshenko-reshila-pribrat-k-rukam-khozjajctvo-jushchenko.html Сивульский и Межирицкий лесхозы. Внушительное хозяйство - резиденцию, лесничество и базу отдыха - поддерживают около 120 человек: лесники, егеря, повара, горничные, электрики и т.д. Зарплаты - грн. И хотя, по столичным меркам, такой заработок скромен, местные жители считают свой https://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraina-zanyala-136-e-mesto-v-mire-po-urovnyu-dohoda-na-dushu-naseleniya-448997-448997.html доход неплохим, ведь в селе хорошую работу найти сложно.
"Резиденция является режимным объектом и находится под охраной Управления госохраны (УГОУ). На этой территории размещены сама резиденция, дом официальных приемов, гуцульский дом, колыба, теннисный корт, охотничий дом, гостевой дом и другие объекты.
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18.09.2020 12:33 Відповісти
Зеленський прибув на Івано-Франківщину, де відвідає найбільш постраждале від повені в червні селище Ланчин - Цензор.НЕТ 7981
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18.09.2020 12:34 Відповісти
Ссылка https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/v-gosti-ko-vsem-prezidentam-ekskursiya-po-zimney-rezidencii-sinegora-1059688.html
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18.09.2020 12:34 Відповісти
Турне Зекоманди перед виборами :

Тільки поїздка Зеленського та його команди до Полтави 1 вересня була оплачена із держбюджету й обійшлася у 193,6 тис. грн.
Не важко порахувати в яку сумму нам обходяться його вояжі по всій Украіні !
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18.09.2020 12:37 Відповісти
Томуеа 2021 у бюджет зклаедно у 1.5 рази білше грошей,а от на армію - скоротили.
Війниж у пісюніста в макитрі немає,та й не було ніколи.
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18.09.2020 14:16 Відповісти
Было наводнение, значит после клована будет засуха
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18.09.2020 12:48 Відповісти
Наверно вспомнил,и решил сапоги мужику поехать и вернуть,которые весной одолжил.
А то как то неудобно. Стоят без пользы.
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18.09.2020 14:11 Відповісти
Да-а-а, жителям поселка не позавидуешь, то наводнение, то приезд президента, а то и возможные последствия этого приезда.
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18.09.2020 14:37 Відповісти
 
 