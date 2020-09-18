Зеленський прибув на Івано-Франківщину, де відвідає найбільш постраждале від повені в червні селище Ланчин

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава держави відвідає смт Ланчин, де ознайомиться з перебігом робіт з відновлення інфраструктури після цьогорічної повені.

Також Президент перевірить роботу об'єктів, капітальний ремонт яких було здійснено в межах Національної програми "Велике будівництво".

Крім того, заплановано участь Володимира Зеленського у презентації Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2027 року.

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Нагадаємо, інтенсивні опади 22-23 червня призвели до повені в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях. Найскладніша ситуація була в Івано-Франківській області.

Під час стихійного лиха в Івано-Франківській області загинуло чотири людини.

Збитки від повені на Прикарпатті попередньо оцінювали в 400 млн грн.

Кабінет Міністрів України на засіданні 25 червня ухвалив рішення про виділення 672 млн грн з держрезерву на подолання наслідків повеней на заході України.